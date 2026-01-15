США продали первую партию краденой венесуэльской нефти на полмиллиарда долларов

США продали первую партию краденой венесуэльской нефти, при этом зафиксировав прибыль в размере 500 миллионов долларов. Полученные от продажи доходы размещаются на счетах, контролируемых Вашингтоном.

По информации американской прессы, основной счет, на который поступили средства от продажи венесуэльской нефти, находится в Катаре, который выбрали как нейтральную площадку. Также часть средств будет храниться на счетах Казначейства США.

Ранее Трамп сообщил о «долгом хорошем разговоре» с Делси Родригес, исполняющей обязанности президента Венесуэлы. По словам американского президента, сторонам удалось добиться колоссального прогресса в процессе стабилизации обстановки в Боливарианской республике. Кроме тем, связанных с нефтью, также обсуждались другие полезные ископаемые, торговля и национальная безопасность.



Как сообщает информационное агентство Reuters, индийские компании, которые в прошлом активно закупали сырье в Венесуэле, после захвата президента Мадуро хотят частично заменить российскую нефть венесуэльской. В частности, Reliance Industries, крупнейшая частная компания Индии, в настоящее время ведет с Белым домом переговоры о получении разрешения на закупки венесуэльской нефти. В середине прошлого десятилетия компания приобретала в Венесуэле 300-400 тысяч баррелей в сутки, но затем прекратила это делать после введения санкций США. Принадлежащий компании нефтеперерабатывающий комплекс в Джамнагаре приспособлен для работы с тяжелой, высокосернистой венесуэльской нефтью. Ранее Reliance была крупнейшим индийским импортером российского сырья, однако введенных Трампом санкций против «Лукойла» и «Роснефти» заявила, что больше не будет его приобретать.

В то же время, учитывая, что нефтедобывающая инфраструктура Венесуэлы в настоящее время изрядно устарела и износилась вследствие невозможности ремонта и обновления из-за санкций, рассуждения в западных СМИ о якобы существующей возможности в ближайшем будущем заменить российские ресурсы венесуэльскими, мягко говоря, несостоятельны.
  1. kromer Звание
    kromer
    +1
    Сегодня, 11:53
    Что ещё раз подтверждает, что Китай нам не союзник, а попутчик.
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +5
      Сегодня, 12:12
      Китай никогда союзником никому не был. Они сами себе на уме.
  2. Mouse Звание
    Mouse
    +4
    Сегодня, 11:54
    Вот и грабеж пошел... Для начала 500 миллионов...
    Дальше будет больше.... этими крохами штаты не ограничатся....
    1. Naum_2
      Naum_2
      +1
      Сегодня, 12:26
      Однозначно "часть средств будет храниться на счетах Казначейства США" и именно эта часть уже никогда не пойдёт на поддержание Венесуэлы. А вот деньги положенные в банки Катара частично пойдут и в Венесуэлу, но только в интересах США: помощь американскам компаниям, оппозиции и т.д.
  3. RockerMan Звание
    RockerMan
    +2
    Сегодня, 11:55
    Матрасники, это типичный гопник. Отжал у терпил, сдал в ломбард за бабки. И пока в окрестностях не появится Жеглов, так и будут беспределить.
    1. al3x Звание
      al3x
      +3
      Сегодня, 12:04
      Откуда бы ему там появиться? На Китай надежды нет, нам и тут проблем до кучи, какая уж Латинская Америка. Как не крути и как бы досадно не звучало, а ведь амеры абсолютно правы, заявляя, что половина шарика их, и никто им там не указ.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 12:23
      Цитата: RockerMan
      Матрасники, это типичный гопник. Отжал у терпил, сдал в ломбард за бабки.

      Почему-то вспомнились создатели ФРС, которые говорили, что для них печатать в этой стране деньги гораздо важнее чем то, кто пишет в стране законы.

      Родригес может тысячу раз быть президентом, требовать законности к Мадуро, рассказывать, что они никому не отдадут свой суверенитет...
      Но если венесуэльскую нефть продаёт Америка - то ей до лампочки, чего она там говорит и какая легитимная власть в Венесуэле.
  4. Сибирский цирюльник Звание
    Сибирский цирюльник
    +4
    Сегодня, 11:56
    Оказывается как всё просто: устранить законное правительство, отжать скважину, перераспределить ден. поток в свой карман и вуаля!
    Демократия, в стране, зацвела пышным цветом!)) И народ как счастлив!))
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 11:58
    ❝ США продали первую партию краденой венесуэльской нефти ❞ —

    — «УК РФ Статья 175.
    Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём» © ...
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 12:00
      У них свои правила.... Прибыль остальное второстепенно....
    2. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      0
      Сегодня, 12:45
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — «УК РФ Статья 175.
      Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём» © ...

      самое интересное, что заявления о краже-собственно и не было... сами отдали.. laughing
      1. Федор Соколов Звание
        Федор Соколов
        0
        Сегодня, 12:59
        Ну когда к твоему виску приставили "Кольт", а указательный палец положили на курок ты отдашь всё что угодно, жизнь то дороже.
  6. al3x Звание
    al3x
    +2
    Сегодня, 12:01
    Если американцы всерьёз возьмутся за венесуэльскую нефть, то замена оборудования произойдёт очень быстро, сомневаться в этом не стоит, а в купе с тем, что скоро будет одобрен новый пакет санкций против нашей нефтяники...это будет очень и очень больно.
    1. Inженегр Звание
      Inженегр
      -1
      Сегодня, 12:06
      это будет очень и очень больно.

      Зато бакс поползет к 50 рублям, так что в целом мне похрен на нефтегазовиков, которым будет больно. А вот если отменят все санкции против нашей нефтянки и курс скаканет к 130, то это действительно будет очень и очень больно.
      1. al3x Звание
        al3x
        +1
        Сегодня, 12:07
        Будет больно им, будет больно и нам. Тут по другому не работает.
        1. Inженегр Звание
          Inженегр
          +3
          Сегодня, 12:11
          Будет больно им, будет больно и нам. Тут по другому не работает.

          Ну так-то у нас вообще без вариантов, так что тем более похрен. )
          "Папа, папа, теперь ты будешь меньше пить? Нет сынок, теперь ты будешь меньше кушать." (с)
      2. советник 2 уровня Звание
        советник 2 уровня
        +1
        Сегодня, 12:47
        Цитата: Inженегр
        Зато бакс поползет к 50 рублям, так что в целом мне похрен на нефтегазовиков, которым будет больно. А вот если отменят все санкции против нашей нефтянки и курс скаканет к 130, то это действительно будет очень и очень больно.

        наивно.. скорее бенз под сотню взлетит и инфляцию увеличат-без увеличения з/п-в счет субсидий нефтянке, чем им больно будет..
  7. Everevil Звание
    Everevil
    +1
    Сегодня, 12:08
    Индусы - скупщики краденного, получается? request
  8. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    -2
    Сегодня, 12:10
    Почему деньги в Катаре, а не в США? Банковская мафия рулит миром. Кто такой Трамп - да никто.
  9. Смысл_Жизни Звание
    Смысл_Жизни
    -1
    Сегодня, 12:11
    yблюдки!
    Однако есть ещё такие понятия как "воровство" и "скупка краденого".
    Любая страна с яйцами может теперь конфисковать всё что принадлежит пндосам.
    Отменить патентные ограничения на все изобретения, сделанные в США.
    Прекратить выплаты за использование интеллектуальной собственности (фильмы, музыка, книги) и компьютерных программ.
    1. Naum_2
      Naum_2
      0
      Сегодня, 12:28
      "Любая страна с яйцами может теперь конфисковать всё что принадлежит пндосам"/
      Пока США гегемон, то это, к сожалению, только хотелки и ничего более.
  10. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:18
    А что так можно было ? Продать нефть Венесуэлы ,не имея ее . Или я не понял чего то
    Ранее Reliance была крупнейшим индийским импортером российского сырья, однако введенных Трампом санкций против «Лукойла» и «Роснефти» заявила, что больше не будет его приобретать.

    Так сказать сейчас можно все что угодно. Да ,по официальным данным экспорт в Индию нефти падает .Но растет потребление нефти Индией, так сказать нефти «no name»
  11. Владимир М Звание
    Владимир М
    0
    Сегодня, 12:22
    А кто-то от партнёров ожидал чего-то другого?
  12. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    +3
    Сегодня, 12:24
    С 2006 года Россия предоставила Венесуэле кредиты и кредитные линии на сумму около 17 млрд долл. В 2011 году стране был выдан отдельный кредит в размере до 4 млрд долл под поставки российских вооружений. Сроки его погашения неоднократно переносились, а в 2017 году около 3,15 млрд долл долга было реструктурировано с расчетом на окончательную выплату к 2027 году. Однако в связи с тем, что Венесуэла с 2017 года находится в выборочном дефолте по внешним обязательствам, исполнение этих договоренностей фактически оказалось заморожено.
    США имеет прибыль с нефти Венесуэлы, а Россия убытки.
  13. sgr291158 Звание
    sgr291158
    +3
    Сегодня, 12:31
    Вот всё и встало на свои места, а то с наркотиками он собрался бороться.
  14. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 12:46
    Кто бы мог подумать, что скупкой краденного займутся цыгане.
  15. Vlad Gor Звание
    Vlad Gor
    0
    Сегодня, 12:50
    Разные формы воровство в РФ. Выдача кредитов за бугор. Инвестирование программ в забугорных странах. Списание долгов. Здесь цифры имеют размеры десятки миллиардов. Участниками таких афёр являются чиновники высшей власти. Как можно искать виноватых? Там круговая порука.
    Индии, Китаю, Японии, Европе нужна дешевая нефть, чья она и её юридическая чистота их не интересует. США могут нагнуть ещё и Иран, и тогда нефть Венесуэлы и Ирана станет собственностью США. США станет диктовать цены. Опустит цену нефти до 20 долларов за баррель. Бензоколонка РФ накроется медным тазом. Внутренний рынок РФ сидит без денег. Что дальше?
  16. Quzmi4 Звание
    Quzmi4
    0
    Сегодня, 12:58
    Почему нефть КРАДЕНАЯ? Налицо вооружённый грабёж или разбой.
    Про скупку краденого в комментариях очень по делу замечено, впрочем, что было Турции за сирийскую нефть?..