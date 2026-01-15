США продали первую партию краденой венесуэльской нефти на полмиллиарда долларов
США продали первую партию краденой венесуэльской нефти, при этом зафиксировав прибыль в размере 500 миллионов долларов. Полученные от продажи доходы размещаются на счетах, контролируемых Вашингтоном.
По информации американской прессы, основной счет, на который поступили средства от продажи венесуэльской нефти, находится в Катаре, который выбрали как нейтральную площадку. Также часть средств будет храниться на счетах Казначейства США.
Ранее Трамп сообщил о «долгом хорошем разговоре» с Делси Родригес, исполняющей обязанности президента Венесуэлы. По словам американского президента, сторонам удалось добиться колоссального прогресса в процессе стабилизации обстановки в Боливарианской республике. Кроме тем, связанных с нефтью, также обсуждались другие полезные ископаемые, торговля и национальная безопасность.
Как сообщает информационное агентство Reuters, индийские компании, которые в прошлом активно закупали сырье в Венесуэле, после захвата президента Мадуро хотят частично заменить российскую нефть венесуэльской. В частности, Reliance Industries, крупнейшая частная компания Индии, в настоящее время ведет с Белым домом переговоры о получении разрешения на закупки венесуэльской нефти. В середине прошлого десятилетия компания приобретала в Венесуэле 300-400 тысяч баррелей в сутки, но затем прекратила это делать после введения санкций США. Принадлежащий компании нефтеперерабатывающий комплекс в Джамнагаре приспособлен для работы с тяжелой, высокосернистой венесуэльской нефтью. Ранее Reliance была крупнейшим индийским импортером российского сырья, однако введенных Трампом санкций против «Лукойла» и «Роснефти» заявила, что больше не будет его приобретать.
В то же время, учитывая, что нефтедобывающая инфраструктура Венесуэлы в настоящее время изрядно устарела и износилась вследствие невозможности ремонта и обновления из-за санкций, рассуждения в западных СМИ о якобы существующей возможности в ближайшем будущем заменить российские ресурсы венесуэльскими, мягко говоря, несостоятельны.
