США продали первую партию краденой венесуэльской нефти, при этом зафиксировав прибыль в размере 500 миллионов долларов. Полученные от продажи доходы размещаются на счетах, контролируемых Вашингтоном.По информации американской прессы, основной счет, на который поступили средства от продажи венесуэльской нефти, находится в Катаре, который выбрали как нейтральную площадку. Также часть средств будет храниться на счетах Казначейства США.Ранее Трамп сообщил о «долгом хорошем разговоре» с Делси Родригес, исполняющей обязанности президента Венесуэлы. По словам американского президента, сторонам удалось добиться колоссального прогресса в процессе стабилизации обстановки в Боливарианской республике. Кроме тем, связанных с нефтью, также обсуждались другие полезные ископаемые, торговля и национальная безопасность.Как сообщает информационное агентство Reuters, индийские компании, которые в прошлом активно закупали сырье в Венесуэле, после захвата президента Мадуро хотят частично заменить российскую нефть венесуэльской. В частности, Reliance Industries, крупнейшая частная компания Индии, в настоящее время ведет с Белым домом переговоры о получении разрешения на закупки венесуэльской нефти. В середине прошлого десятилетия компания приобретала в Венесуэле 300-400 тысяч баррелей в сутки, но затем прекратила это делать после введения санкций США. Принадлежащий компании нефтеперерабатывающий комплекс в Джамнагаре приспособлен для работы с тяжелой, высокосернистой венесуэльской нефтью. Ранее Reliance была крупнейшим индийским импортером российского сырья, однако введенных Трампом санкций против «Лукойла» и «Роснефти» заявила, что больше не будет его приобретать.В то же время, учитывая, что нефтедобывающая инфраструктура Венесуэлы в настоящее время изрядно устарела и износилась вследствие невозможности ремонта и обновления из-за санкций, рассуждения в западных СМИ о якобы существующей возможности в ближайшем будущем заменить российские ресурсы венесуэльскими, мягко говоря, несостоятельны.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»