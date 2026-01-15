Первый советский дизельный грузовик ЯАЗ-200: наш медведь вместо бульдога из США
Есть в истории автомобилестроения отечественные модели, которые заслуживают особого внимания. Речь, в частности, идет о первом советском дизельном грузовике ЯАЗ-200 с фигуркой медведя на капоте.
Именно эта машина стала своего рода прародителем крупнотоннажных грузовых автомобилей МАЗ и КрАЗ.
В марте 1941 года было принято решение о серийном производстве первого советского грузовика с дизельным мотором на Ярославском автомобильном заводе для тяжелых грузовиков и гусеничных тягачей. Сейчас это Ярославский моторный завод (ЯМЗ), выпускающий дизельные двигатели и механические коробки передач. До 1960-х годов здесь производилась полная сборка не только грузовых автомобилей, но и троллейбусов.
Конструкторская школа ЯАЗ стала своего рода альма-матер для производства грузовиков МАЗ, а впоследствии и КрАЗ. Серийное производство моторов для ЯАЗ-200 началось в 1947 году. Задержка была связана с Великой Отечественной войной. Первый опытный образец ЯАЗ-200 был представлен лично Иосифу Сталину в 1945-м, в 1946 году, ровно 80 лет назад, грузовик удовлетворительно прошел испытания.
Двигатель был скопирован с американского двухтактного четырехцилиндрового дизеля 2-cycle GM 4-71 Diesel компании Detroit Diesel. По мере конструирования сама машина стала обретать черты американских Diamond и Mack. Автомобиль при снаряженной массе 6 500 кг мог перевозить до семи тонн груза.
Двигатель советского производства с рабочим объемом 4654 см³ получил маркировку ЯАЗ-204А. Его мощность составляла 110 л. с., максимальная скорость которую он обеспечивал, 60 км/час. Пятиступенчатая механическая КПП впервые в СССР имела синхронизаторы на четырех высших ступенях. На ЯАЗ-200 впервые был установлен тахометр. Всего было выпущено 1763 экземпляра грузовиков.
В 1950 году все семейство производства двухосных грузовиков было передано на Минский автомобильный завод (МАЗ), где их продолжали выпускать до 1966 года без смены индекса.
Что касается фигурки медведя на капоте ЯАЗ-200, то история её появления следующая. В 1944 году возможности изготовить цельнометаллическую кабину на заводе не было. Поэтому в первых образцах ЯАЗ-200 использовались кабины с лендлизовского Mack.
В серии позднее устанавливалась деревометаллическая кабина ЯАЗ/МАЗ-212. Был скопирован и облик оперения, вплоть до фигурки животного на капоте. Только бульдога в американской версии сменил медведь с герба Ярославля. На МАЗ-200 фигуру медведя заменили на зубров в виде выштамповок на боковинах капота. Хотя на самых ранних выставочных образцах МАЗ-200 эмблема в виде зубра также размещалась на капоте.
На современных автомобилях производства ОАО «Минский автомобильный завод» эмблема зубра сохранилась на передней части бампера.
