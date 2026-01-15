МО Украины: «Доброволец» Ермак после отставки так и не дошел до ТЦК
История с «добровольцем Ермаком» получила вполне ожидаемое продолжение. Бывший глава офиса президента, который после своей отставки громко пообещал уйти на фронт, так и остался в тылу. Причем даже не пытался сделать вид, что собирается выполнять собственные заявления.
Минобороны Украины, отвечая на запрос депутата Железняка, официально сообщило: гражданин Украины Андрей Борисович Ермак ни в один территориальный центр комплектования не обращался. Ни по мобилизации, ни по контракту, ни «по желанию». К военкоматам даже не приближался.
Цитата из ответа ведомства звучит предельно однозначно:
По состоянию на момент рассмотрения обращения Ермак в ТЦК не обращался и желания проходить службу не изъявлял.
Напомним, сразу после заявления Ермака о «добровольном уходе на фронт» в украинских сообществах активно обсуждали версию, что таким образом он пытается уйти от возможной уголовной ответственности. Мол, в окопах не до следствия и не до судов. Как итог, обошлось без последствий, и в армию идти не понадобилось.
В итоге схема выглядит предельно просто. Пока ответственность не грозит – можно ограничиться громкими словами. А когда приходит время переходить от риторики к действиям, выясняется, что воевать должны совсем другие.
