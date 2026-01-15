МО Украины: «Доброволец» Ермак после отставки так и не дошел до ТЦК

История с «добровольцем Ермаком» получила вполне ожидаемое продолжение. Бывший глава офиса президента, который после своей отставки громко пообещал уйти на фронт, так и остался в тылу. Причем даже не пытался сделать вид, что собирается выполнять собственные заявления. Минобороны Украины, отвечая на запрос депутата Железняка, официально сообщило: гражданин Украины Андрей Борисович Ермак ни в один территориальный центр комплектования не обращался. Ни по мобилизации, ни по контракту, ни «по желанию». К военкоматам даже не приближался. Цитата из ответа ведомства звучит предельно однозначно:
По состоянию на момент рассмотрения обращения Ермак в ТЦК не обращался и желания проходить службу не изъявлял.
Напомним, сразу после заявления Ермака о «добровольном уходе на фронт» в украинских сообществах активно обсуждали версию, что таким образом он пытается уйти от возможной уголовной ответственности. Мол, в окопах не до следствия и не до судов. Как итог, обошлось без последствий, и в армию идти не понадобилось. В итоге схема выглядит предельно просто. Пока ответственность не грозит – можно ограничиться громкими словами. А когда приходит время переходить от риторики к действиям, выясняется, что воевать должны совсем другие.
  1. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 12:10
    Ну..... Заплутал, куда- то в европы.... laughing
    Бродит теперь неприкаянный.... wassat
    1. kromer Звание
      kromer
      +1
      Сегодня, 12:32
      Цитата: Mouse
      Бродит теперь неприкаянный....


      Ну так не хочет сам, то надо бусифицировать.
      Работникам ТЦК дело привычное.
      1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
        Владимир Владимирович Воронцов
        +2
        Сегодня, 12:51
        ❝ Ну так не хочет сам, то надо бусифицировать.
        Работникам ТЦК дело привычное ❞ —
  2. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 12:12
    Кто же Ермака на фронт пошлет ? Его поставят в штабе планы рисовать или начальником склада ,это как раз его
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 12:16
      Цитата: APASUS
      Кто же Ермака на фронт пошлет ?

      Его нельзя на фронт. Там у Украины воевать некому. Отправят Ермака - с его хомячьими щеками ещё и жрать нечего будет.
      1. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        +1
        Сегодня, 12:32
        Цитата: Zoldat_A
        Его нельзя на фронт

        Ермак в ТЦК не обращался и желания проходить службу не изъявлял.

        Не все же на окраине напрочь на голову отбитые.. laughing
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 12:45
          Цитата: ваш вср 66-67
          в ТЦК не обращался и желания проходить службу не изъявлял.

          Не все же на окраине напрочь на голову отбитые.. laughing
          Если бы он до этого не работал в офисе Зе, а торговал помидорами на рынке, то я подумал бы, что это на самом деле так. Учитывая его "заслуги", его нежелание идти в ТЦК ещё не свидетельствует о его адекватности.
        2. Горыныч1 Звание
          Горыныч1
          +1
          Сегодня, 12:46
          Ухилянт бессовестный. Вот что за поросёнок?
    2. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      0
      Сегодня, 12:35
      Ермаку надо наворованное сберечь. А дальше как пойдет. Может быть как Сеня Яценюк будет жить, а может как Березовский.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 12:12
    ❝ «Доброволец» Ермак после отставки так и не дошёл до ТЦК ❞ —

    — Пошёл в обход ...
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 12:17
      GPS подкачал....... wink .............
  4. seamen2 Звание
    seamen2
    +2
    Сегодня, 12:15
    – Вы, гражданин Шариков, говорите в высшей степени несознательно. На воинский учёт необходимо взяться.
    – На учёт возьмусь, а воевать – шиш с маслом, – неприязненно ответил Шариков, поправляя бант. ( с )
  5. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 12:16
    Такие сытые и довольные, в окопах не сидят и на майданах, не скачут. Кто скакал и хатаскрайничал, пусть и идет в ТЦК. В природе, все разумно..
  6. ANB Звание
    ANB
    0
    Сегодня, 12:23
    Ну, сам то не дошёл, понятное дело. А бусик выслать за ним ТЦК не может?
    Это ж сколько с него за откуп слупить можно....
    :)
  8. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +1
    Сегодня, 12:32
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    МО Украины: «Доброволец» Ермак после отставки так и не дошел до ТЦК

    он просто возглавил батальон на побережье Флориды в США, Умеров пойдет к нему зам.по тылу.
  9. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 12:37
    МО Украины: «Доброволец» Ермак после отставки так и не дошел до ТЦК

    Если ТЦК не идёт у Ермаку, то Ермак идет к ТЦК. Со всеми вытекающими.