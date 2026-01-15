Выявленному ФСБ британскому шпиону позволили ещё немного побыть в России

Выявленному ФСБ британскому шпиону позволили ещё немного побыть в России

Спецслужбами Британии был направлен в Москву агент, получивший прикрытие работника британского диппредставительства. Его выявила российская Федеральная служба безопасности.

Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В сообщении сказано:

В ходе контрразведывательной работы выявлен незаявленный сотрудник британских спецслужб Дэвис Гарет Самьюэль, 08.08.1980, направленный в Россию под прикрытием должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства Великобритании.

Иностранного «дипломата» лишили аккредитации, и теперь ему придется покинуть нашу страну. Правда, выявленному ФСБ британскому шпиону «любезно» позволили еще немного побыть в России. Ему дали на выезд двухнедельный срок. Видимо, для того чтобы он закончил какие-то незавершенные дела.

Случаи высылки иностранных дипломатов время от времени происходят. Даже если причиной является шпионаж, они не попадают под уголовную ответственность. Их дипломатический статус не позволяет этим шпионкам соблюсти русскую традицию и «присесть на дорожку» лет на несколько по решению российского суда.

Поэтому их просто высылают из страны, объявив «персонами нон-грата». На сборы им дают как минимум сутки, но чаще – гораздо больше времени.

Ранее сегодня в МИД России вызвали временную поверенную в делах Великобритании Дейни Долакия. Зачем ее пригласили, в российском дипломатическом ведомстве не сообщали.
  1. seamen2 Звание
    seamen2
    +3
    Сегодня, 12:23
    * Тем временем в Москву через Никитские ворота проник Боб Кларк, американский шпион, задачей которого было разыскать Джона Смита и объединиться с ним для совместных действий.
    То и дело оглядываясь, Боб Кларк шел по улице. Костюм его был тщательно продуман. Мягкая, надвинутая на глаза шляпа, темные очки, поднятый воротник. В правой руке он держал кусок сливочного мороженого. Левый карман его заметно оттопыривался. Там лежала портативная рация.
    Все с удивлением провожали его глазами, ибо там, где шел Боб Кларк, на мягком асфальте оставались четкие следы в форме раздвоенного копыта.
    - Видать, шпион, - сказал один прохожий, - у них всегда так, специальные чурки привяжет к галошам и коровой притворяется. Так и шастают через границу, так и шастают.
    - Эвон, сколько развелось ихнего брата, шпиона, - произнес другой.
    - Не говори, - поддакнул третий, - от этих приезжих коренному москвичу житья не стало...*
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +5
      Сегодня, 12:36
      Цитата: seamen2
      - Видать, шпион, - сказал один прохожий

      Вспомнилось... laughing
  2. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 12:23
    Правда, выявленному ФСБ британскому шпиону «любезно» позволили еще немного побыть в России. Ему дали на выезд двухнедельный срок. Видимо, для того чтобы он закончил какие-то незавершенные дела.

    hi Видимо, в Кремле и ландоне отыскались мохнатые поручители либерастно- патриотической направленности, чтобы не потерять свой гешефт на землях туманного Альбиона.
    1. kromer Звание
      kromer
      0
      Сегодня, 13:07
      Цитата: ZovSailor
      Видимо, в Кремле и ландоне отыскались мохнатые поручители либерастно- патриотической направленности, чтобы не потерять свой гешефт на землях туманного Альбиона.


      Нее. Выявленный шпион это же курица которая несет золотые яйца для разведки и контрразведки. Его даже вербовать не обязательно, подсовывать информацию выгодную разведке, но дезу. Через него можно выйти на такой круг шпионов и предателей, просто наблюдая за ним.
      А вот когда в Англии поймут, что он провален, то тогда его и официально разоблачают, отсылая на родину. Т.е. когда разведке и контрразведке он становится не интересен.
  3. Bianconeri Звание
    Bianconeri
    +2
    Сегодня, 12:24
    Надо было остановить жизнедеятельность организма при задержании и все дела. "...второго секретаря административно-хозяйственного отдела..." - да тут по должности понятно что шпион..
  4. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 12:30
    Странная такая доброта для выявленного шпиона из Англии .Нам такие скидки в Лондоне тоже делать будут ?
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 12:41
      Цитата: APASUS
      Странная такая доброта для выявленного шпиона из Англии .Нам такие скидки в Лондоне тоже делать будут ?

      Вспомнилось, как "толерантные" мыло в бане уронили
      - Ладно, давай по два раза мыло поднимем и будем дальше мыться...
      Возможно, у спецслужб какие-то свои резоны, не раскрываемые нам. Так не надо тогда говорить "Б", не сказав "А". Или уж весь алфавит, или нечего народ будоражить.
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Сегодня, 12:54
      Цитата: APASUS
      Странная такая доброта для выявленного шпиона из Англии .Нам такие скидки в Лондоне тоже делать будут ?

      Ну так то да, у дипломатов в статусе персона нон грата срок обычно в пару недель.
  5. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 12:33
    Иностранного «дипломата» лишили аккредитации, и теперь ему придется покинуть нашу страну. Правда, выявленному ФСБ британскому шпиону «любезно» позволили еще немного побыть в России. Ему дали на выезд двухнедельный срок. Видимо, для того чтобы он закончил какие-то незавершенные дела.


    У нас те, которых следует обменять на это мелкобританское отребье, закончились? Большая недоработка СВР.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Сегодня, 12:56
      Цитата: alexboguslavski
      Иностранного «дипломата» лишили аккредитации, и теперь ему придется покинуть нашу страну. Правда, выявленному ФСБ британскому шпиону «любезно» позволили еще немного побыть в России. Ему дали на выезд двухнедельный срок. Видимо, для того чтобы он закончил какие-то незавершенные дела.


      У нас те, которых следует обменять на это мелкобританское отребье, закончились? Большая недоработка СВР.

      Обменивать можно обычных граждан- с диппаспортами только выдворяют. Во все времена - " персона нон грата" и все
  6. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 12:37
    Цитата: alexboguslavski
    У нас те, которых следует обменять на это мелкобританское отребье, закончились? Большая недоработка СВР.

    В Польше сидит в тюрьме по запросу укронациков наш археолог...странно что британец не сидит в тюрьме по запросу например Ирана...или Никарагуа.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:48
    Это явно заготовленная " консерва" от ФСБ и МИД.Вопрос для чего ? bully