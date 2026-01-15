Выявленному ФСБ британскому шпиону позволили ещё немного побыть в России
3 04812
Спецслужбами Британии был направлен в Москву агент, получивший прикрытие работника британского диппредставительства. Его выявила российская Федеральная служба безопасности.
Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
В сообщении сказано:
В ходе контрразведывательной работы выявлен незаявленный сотрудник британских спецслужб Дэвис Гарет Самьюэль, 08.08.1980, направленный в Россию под прикрытием должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства Великобритании.
Иностранного «дипломата» лишили аккредитации, и теперь ему придется покинуть нашу страну. Правда, выявленному ФСБ британскому шпиону «любезно» позволили еще немного побыть в России. Ему дали на выезд двухнедельный срок. Видимо, для того чтобы он закончил какие-то незавершенные дела.
Случаи высылки иностранных дипломатов время от времени происходят. Даже если причиной является шпионаж, они не попадают под уголовную ответственность. Их дипломатический статус не позволяет этим шпионкам соблюсти русскую традицию и «присесть на дорожку» лет на несколько по решению российского суда.
Поэтому их просто высылают из страны, объявив «персонами нон-грата». На сборы им дают как минимум сутки, но чаще – гораздо больше времени.
Ранее сегодня в МИД России вызвали временную поверенную в делах Великобритании Дейни Долакия. Зачем ее пригласили, в российском дипломатическом ведомстве не сообщали.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация