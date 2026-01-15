Выявленному ФСБ британскому шпиону позволили ещё немного побыть в России

Спецслужбами Британии был направлен в Москву агент, получивший прикрытие работника британского диппредставительства. Его выявила российская Федеральная служба безопасности.Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.В сообщении сказано:Иностранного «дипломата» лишили аккредитации, и теперь ему придется покинуть нашу страну. Правда, выявленному ФСБ британскому шпиону «любезно» позволили еще немного побыть в России. Ему дали на выезд двухнедельный срок. Видимо, для того чтобы он закончил какие-то незавершенные дела.Случаи высылки иностранных дипломатов время от времени происходят. Даже если причиной является шпионаж, они не попадают под уголовную ответственность. Их дипломатический статус не позволяет этим шпионкам соблюсти русскую традицию и «присесть на дорожку» лет на несколько по решению российского суда.Поэтому их просто высылают из страны, объявив «персонами нон-грата». На сборы им дают как минимум сутки, но чаще – гораздо больше времени.Ранее сегодня в МИД России вызвали временную поверенную в делах Великобритании Дейни Долакия. Зачем ее пригласили, в российском дипломатическом ведомстве не сообщали.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»