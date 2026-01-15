Киев признал: энергетический кризис в столице стал самым тяжелым за всю войну

Киев признал: энергетический кризис в столице стал самым тяжелым за всю войну

В Киеве признают: ситуация с энергетикой в столице стала самой тяжелой за все время конфликта. Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко жалуется:

Никогда в мире не было атак по энергетике при -15°C в городе, в котором есть центральное отопление, и оно было разрушено.

Ранее основные удары пришлись по крупнейшим столичным теплоэлектроцентралям – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, а также по высоковольтным подстанциям. В результате половина города в разгар морозов осталась без отопления, электроэнергии сейчас фактически хватает лишь на треть столицы.

Формально энергетики ведут восстановительные работы, и, если бы не новые удары, уже через неделю в Киеве могли бы появиться стабильные графики подачи электричества – по 8-10 часов в сутки.

Через две недели, по расчетам экспертов, город вышел бы на режим 4-6 часов в сутки с постепенным улучшением. Но, как признает сам Харченко, атаки никто прогнозировать не может, а значит любые планы могут быть сорваны в любой момент.

В Киеве и части Киевской области продолжаются экстренные отключения. В Полтавской и Сумской областях введены аварийные ограничения. Премьер Юлия Свириденко обещает «облегченные графики» уже с вечера четверга – если, конечно, не будет новых ударов.
  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +3
    Сегодня, 12:40
    Врут, как дышат. В Конче-Заспе свет есть, и бассейны с подогревом функцыонируют. А ты, Мыкола, воюй, тебе зачтется, народ даже на коленях постоит, а потом плюнет в след и разотрёт.
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +5
      Сегодня, 12:51
      Прикидываться сиротой обиженной это часть хуторянского генокода. Сначала нагадить, а потом рассказывать всем, что их обидели и брехать, брехать.... Глянешь на пленных так слеза наворачивается от их былинных рассказов, а копнуть, так убийцы мирных сплошь и рядом! negative
      1. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        0
        Сегодня, 12:53
        .Киев признал: энергетический кризис в столице стал самым тяжелым за всю войну


        Это ещё новые ракеты испытывать не начали. А ведь могут и испытать,если Зеленский не угомонится.

        . »Х-БД-К» — дозвуковая крылатая ракета, предназначенная для модернизированных носителей Ту-95МСМ
        По характеристикам она приближена к существующей Х-101:
        ► дальность до 3000 км
        ► крейсерская скорость около 900 км/ч
        ► малая высота полёта — от 30 м
        Полноценная версия Х-БД представляет собой стратегическую ракету с дальностью до 6500 км, которая станет универсальной заменой Х-101 как для Ту-95, так и для Ту-160

        »Х-МЦ» — «гиперзвуковая противокорабельная ракета», призвана заменить устаревающую «Х-22»
        ► макс. дальность — 900 км (в новой конфигурации — до 2000 км)


        https://podolyaka.ru/tu-160m-i-su-57-poluchat-novye-rakety-s-rekordnoy-dalnostyu-i-skorostyu/

        . Первым из испытуемых образцов называют Х-БД-К — дозвуковую крылатую ракету, предназначенную для модернизированных носителей Ту-95МСМ. По характеристикам она приближена к существующей Х-101: дальность до 3000 км, крейсерская скорость около 900 км/ч и малая высота полёта — от 30 до 70 метров. Однако, как уточняют специалисты, полноценная версия Х-БД (без индекса «К») представляет собой стратегическую ракету с дальностью до 6500 км, которая станет универсальной заменой Х-101 как для Ту-95, так и для Ту-160.

        Второй образец — Х-99, гиперзвуковая ракета, разрабатываемая для Ту-160М.

        Третья система — Х-МЦ, представленная как «гиперзвуковая противокорабельная ракета», призвана заменить устаревающую Х-22. Официально заявленные параметры: до 900 км дальности и скорость до 4200 км/ч. На самом деле речь идёт о глубокой модернизации ракеты Х-32, применяемой с Ту-22М3. В новой конфигурации она, по предварительным оценкам, сможет развивать скорость 6–7 Мах и поражать цели на расстоянии до 2000 км.


        https://www1.ru/news/2026/01/12/giperzvuk-na-bortu-tu-160m-i-su-57-polucat-novye-rakety-s-rekordnoi-dalnostiu-i-skorostiu.html

        Х-БД-К судя по описанию очень сходится по характеристикам с Х-СД/Х-50.Возможно что это она и есть.Для Х-СД/Х-50 так же ранее заявлялась максимальная дальность поражения в 3000 км.Инфографика по ракете Х-СД именно на такие цифры и указывала.
        Х-99 скорее всего продолжение тематики Х-90 Koala,судя по индексу.
        Х-МЦ по сути новая тяжёлая ПКР ракета.
  2. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +7
    Сегодня, 12:42
    Гадить на сайте стали меньше. Я за продолжение энергетического кризиса.
    1. EpIvIaK Звание
      EpIvIaK
      +4
      Сегодня, 12:46
      Да, на сайте их хватало видимо. Но у таких всегда в ответку был методичный смекуёк - "Вам везде украинцы мерещаться, Скобеевых пересмотрели :D :D :D". По факту их полно и в ру группах в ТГ. Годами что-то сидят на рус. ресурсах, пробуют подливать.
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        0
        Сегодня, 12:53
        Но ВО уникальный сайт. Дешевый троллинг здесь не прокатывает.
    2. ANB Звание
      ANB
      +2
      Сегодня, 12:56
      . Гадить на сайте стали меньше

      И мошенники не звонят.
  3. Andobor Звание
    Andobor
    +2
    Сегодня, 12:43
    Пока киевляне буржуйки в квартирах не ставят, а мне доложили что не ставят,
    - это ещё не кризис.
  4. Трус Звание
    Трус
    +2
    Сегодня, 12:43
    Никогда в мире не было атак по энергетике при -15°C в городе, в котором есть центральное отопление, и оно было разрушено.

    Про блокадный Ленинград этот фашистский прихвостень «скромно» не помнит.
    1. Everevil Звание
      Everevil
      0
      Сегодня, 12:48
      Никогда в мире не было атак по энергетике при -15°C в городе, в котором есть центральное отопление...

      Про Донецк скотобаза как бы не слышала, конечно. А если и слышала, то ручонки потирала negative
  5. Tooks Звание
    Tooks
    0
    Сегодня, 12:44
    Декоммунизацию хотели? Получите, распишитесь.
    1. Алексей Зоммер Звание
      Алексей Зоммер
      -1
      Сегодня, 12:56
      Цитата: Tooks
      Декоммунизацию хотели? Получите, распишитесь.

      Вы такой доверчивый. Как чукотский юноша.
  6. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 12:48
    Теперь понятно для чего они скакали на своём майдане - готовились к дню сегодняшнему. Ибо ничего так не согревает в зимнюю стужу,как интенсивные прыжки. wassat
  7. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 12:48
    Кое кто в Киеве сильно возмущался почему в богатых районах по прежнему горит свет...даже сходку с плакатами собрали...но прибывший депутат Рады со своими бандосами быстро обьяснил неразумным скакунам как они не правы.
    Так что нужно не останавливаться Белоусову и Герасимову на достигнутом ...гасите последние источники тепла и энергии там...особенно в Раде и на Банковой...проведите испытание новейших ракет ВКС на этих обьектах.
  9. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +1
    Сегодня, 12:52
    "В результате половина города в разгар морозов осталась без отопления, электроэнергии сейчас фактически хватает лишь на треть столицы."
    это серьезная недоработка, которую нужно исправить в ближайшие дни
  10. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +2
    Сегодня, 12:53
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Киев признал: энергетический кризис в столице стал самым тяжелым за всю войну

    закрыть вопрос с Киевом необходимо Кончой - Заспой, где живет весь офис Зеленского
  11. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 12:56
    ❝ В Киеве признают: ситуация с энергетикой в столице стала самой тяжёлой за всё время конфликта ❞ —

    — Всё ещё впереди ...
    (Ещё не вечер)
  12. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 12:56
    В Киеве признают: ситуация с энергетикой в столице стала самой тяжелой за все время конфликта.

    Ну признали... Теплее стало? winked
  13. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 12:59
    Так это же очередная Перемога ! Избавились от клятой энергии ,что москали построили !
    1. Михаил Нашарашев Звание
      Михаил Нашарашев
      0
      Сегодня, 13:04
      Там все не так просто. Они чинят. Нужно дальше продолжать и не останавливаться.
  14. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    +1
    Сегодня, 13:08
    Киев признал: энергетический кризис в столице стал самым тяжелым за всю войну

    Зато, судя по фото, «чуден Днепр при тихой погоде». Куинджи практически .