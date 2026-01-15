.Киев признал: энергетический кризис в столице стал самым тяжелым за всю войну

Никогда в мире не было атак по энергетике при -15°C в городе, в котором есть центральное отопление, и оно было разрушено.

В Киеве признают: ситуация с энергетикой в столице стала самой тяжелой за все время конфликта. Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко жалуется:Ранее основные удары пришлись по крупнейшим столичным теплоэлектроцентралям – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, а также по высоковольтным подстанциям. В результате половина города в разгар морозов осталась без отопления, электроэнергии сейчас фактически хватает лишь на треть столицы.Формально энергетики ведут восстановительные работы, и, если бы не новые удары, уже через неделю в Киеве могли бы появиться стабильные графики подачи электричества – по 8-10 часов в сутки.Через две недели, по расчетам экспертов, город вышел бы на режим 4-6 часов в сутки с постепенным улучшением. Но, как признает сам Харченко, атаки никто прогнозировать не может, а значит любые планы могут быть сорваны в любой момент.В Киеве и части Киевской области продолжаются экстренные отключения. В Полтавской и Сумской областях введены аварийные ограничения. Премьер Юлия Свириденко обещает «облегченные графики» уже с вечера четверга – если, конечно, не будет новых ударов.