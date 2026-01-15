Киев признал: энергетический кризис в столице стал самым тяжелым за всю войну
2 33221
В Киеве признают: ситуация с энергетикой в столице стала самой тяжелой за все время конфликта. Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко жалуется:
Никогда в мире не было атак по энергетике при -15°C в городе, в котором есть центральное отопление, и оно было разрушено.
Ранее основные удары пришлись по крупнейшим столичным теплоэлектроцентралям – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, а также по высоковольтным подстанциям. В результате половина города в разгар морозов осталась без отопления, электроэнергии сейчас фактически хватает лишь на треть столицы.
Формально энергетики ведут восстановительные работы, и, если бы не новые удары, уже через неделю в Киеве могли бы появиться стабильные графики подачи электричества – по 8-10 часов в сутки.
Через две недели, по расчетам экспертов, город вышел бы на режим 4-6 часов в сутки с постепенным улучшением. Но, как признает сам Харченко, атаки никто прогнозировать не может, а значит любые планы могут быть сорваны в любой момент.
В Киеве и части Киевской области продолжаются экстренные отключения. В Полтавской и Сумской областях введены аварийные ограничения. Премьер Юлия Свириденко обещает «облегченные графики» уже с вечера четверга – если, конечно, не будет новых ударов.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация