Первые европейские военные прибыли в Гренландию, чтобы защитить остров от США



Первые военные из союзных Дании стран Европы прибыли в Гренландию, чтобы усилить оборону острова от возможных посягательств президента США Дональда Трампа, недавно в очередной раз заявившего о необходимости аннексии этих территорий.

По информации немецкой прессы, в аэропорту столицы Гренландии Нуука минувшей ночью сел военно-транспортный самолет Hercules датских ВВС, на борту которого, помимо военнослужащих армии Дании, находились представители ВС Франции. В то же время на аэродром в Кангерлуссуаке в западной части острова прибыл еще один датский Hercules. Примечательно, что оба транспортных самолета летели с выключенными транспондерами. Кроме того, сообщается, что в Гренландию также должны прибыть военные из Нидерландов, Канады, Швеции, Великобритании и Норвегии. Ранее Дания отправила на остров некоторое количество военной техники в сопровождении передового отряда.



При этом Норвегия готова выделить для обороны территории своего союзника по НАТО двух военнослужащих, Швеция считает отправку нескольких офицеров достаточной мерой для обеспечения безопасности Гренландии, Германия, в свою очередь, выделяет 13 человек для обороны острова. Еще несколько стран Европы выразили свою обеспокоенность, но ничего не предприняли.

Ранее главы МИД Гренландии и Дании встретились с Вэнсом и Рубио, чтобы обсудить ситуацию с Гренландией. После встречи глава МИД Дании заявил, что между сторонами существует принципиальное разногласие, а представитель Гренландии заявил, что Трамп дал понять, что США твердо намерены предпринять действия в отношении Гренландии. При этом мнение европейских союзников по альянсу Вашингтон, очевидно, не волнует.
  1. NC1982 Звание
    NC1982
    +6
    Сегодня, 13:14
    Целых два Геркулеса на месте! Кобзда тебе чубатый лошара!
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +3
      Сегодня, 13:22
      Хотел сказать что пчелы против меда, но тут видимо мухи против навоза, хотя интересно посмотреть на боеспособность НАТО в отражении внешней агрессии со стороны США, где принимают ставки ? smile
      1. Mitos Звание
        Mitos
        0
        Сегодня, 13:42
        Не будет никакого замеса, это все видимость, как и жалкие попытки когото защитить со стороны ЕС.
        Просто комуто надо отвлечь внимание от воровства нефти из Винесуэллы, от агрессии против Ирана. Под проедлогом агрессии России и Китая.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 13:29
      NC1982
      Сегодня, 13:14
      Целых два Геркулеса на месте! Кобзда тебе чубатый лошара!

      hi Ослы ( дерьмократы ) таким образом получают неопровержимые доказательства в работе Дона на иностранное государство - Россию, отвлекая необходимые военные силы и резервы от основного фронта с РФ в бандерштате.
      А по-серьёзному, захватили бы с собой из гейропы Каю Каллас, предлагающую согреваться в Гренландии горячительными напитками и слушать её патриотические лозунги. what
    3. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 13:36
      Защитить хотят, но не знают как это сделать.
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        0
        Сегодня, 14:30
        Цитата: knn54
        Защитить хотят, но не знают как это сделать.

        Лучше бы ничего не делали от слова совсем. Эти идиЁты на что надеются?
        Неужели они на самом деле думают, что передвижением пары тысяч штыков сборной натовской солянки они вынудят матрасов отказаться от затеи? Если до этого момента Трамп мог и повременить, то теперь любая остановка этой затеи с его стороны будет восприниматься как то, что ЕС и датчане , жёстко обломали Трампа и заставили отказаться от планов по "демократическому освоению" Гренландии. Так они добились обратного эффекта и теперь, этот миротворец наоборот, закусит удила и попрёт напропалую.
      2. ShDE Звание
        ShDE
        0
        Сегодня, 15:12
        Этот сборный взвод проведет учения по управлению "собачьими упряжками" "Непродающаяся несокрушимость" . И разъедутся. Иммитация участия.
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +6
    Сегодня, 13:15
    Впечатлила Норвегия, которая направит в Гренландию двух военнослужащих, о чем CNN заявил представитель военного ведомства страны. Целых двух? Страшная сила.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 13:20
      Цитата: NC1982
      Целых два Геркулеса на месте!

      Цитата: alexboguslavski
      Впечатлила Норвегия, которая направит в Гренландию двух военнослужащих

      Всё по-взрослому...

      Организаторы "Зарницы" в восьмилетней школе села Мелковатое Непонятненского района ржут, как лошади...
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +3
        Сегодня, 13:25
        Норвегия готова выделить для обороны территории своего союзника по НАТО двух военнослужащих
        Каюрами для двух собачьих упряжек !
        P.S. Вся эта мощь не понадобится - Трамп купит Гренландию росчерком в чековой книжке, не выходя из Овального... winked
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 15:27
          Цитата: Uncle Lee
          Вся эта мощь не понадобится - Трамп купит Гренландию росчерком в чековой книжке, не выходя из Овального...
          Сегодня цену озвучили - 700 лярдов. Правительству Дании.
          Я тут считал, каждому жителю Гренландии по ляму - всего 50. С премиями руководству Гренландии и организацией "референдума" - пусть 100. В семь раз дешевле. Данию - лесом, шишки собирать
          Интересно - Трамп калькулятор не поленится в руки взять?.
      2. Горыныч1 Звание
        Горыныч1
        +3
        Сегодня, 13:33
        Они может как капитан Смоллет из старого советского мультика Остров Сокровищ: Я буду драться за двоих , нет, за троих, нет,за пятерых! Там правда англичане были, но смысл...
        1. Grencer81 Звание
          Grencer81
          +1
          Сегодня, 13:53
          laughing А?Что?Они тащат пушку?!Что?Они будут стрелять!!!
          1. Горыныч1 Звание
            Горыныч1
            +3
            Сегодня, 13:54
            Да. Это гениальный мультик. Сейчас такой уже не снимут...
            1. Grencer81 Звание
              Grencer81
              +3
              Сегодня, 13:57
              Да,я иногда его пересматриваю,чтобы снять усталость с души.А доктор Ливси,в озвучке Паперного,это шедевралище!😂
              1. Горыныч1 Звание
                Горыныч1
                +2
                Сегодня, 14:01
                Тоже для души смотрю. Доктор бесподобен. Вот умели сделать шедевр. Что Ну, погоди, что Карлсон, кот Леопольд. Да очень много. Всё и не вспомню сразу.
            2. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              0
              Сегодня, 15:30
              Цитата: Горыныч1
              Да. Это гениальный мультик. Сейчас такой уже не снимут...

              Снят, заметьте, на "Киевнаучфильме". Поэтому Ваш комментарий нужно писать так
              Цитата: Горыныч1
              Сейчас такой ТОЧНО уже не снимут...
              "Киевнаучфильм", кстати, не только им нас порадовал. Перечислять не буду, но через один - классика мультипликации.
      3. sub307 Звание
        sub307
        0
        Сегодня, 14:00
        Ну...разве, что экипировку для костюмированного представления прихватили..., и "одину" (бог такой у викингов) жертву принесли...
      4. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 14:26
        Предполагаю, что вся эта "мощная группировка усиления обороны" плавно превратится в комитет по торжественной встрече Его Величества Трампа Максимуса, с вручением символического ключа от Гренландии.)
    2. Silver99 Звание
      Silver99
      -1
      Сегодня, 13:25
      После захвата Гренландии США, спустя пару месяцев Э-э-эстония подтянется для защиты границ НАТО.
    3. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 13:26
      Цитата: alexboguslavski
      Впечатлила Норвегия, которая направит в Гренландию двух военнослужащих,
      Это вы еще Эстонию не слышали. Они по своему менталитету еще думают сколько отправить.
    4. Grencer81 Звание
      Grencer81
      -1
      Сегодня, 13:54
      Нет,ребята!Пулемёта я вам не дам!😂
    5. olezenka1 Звание
      olezenka1
      -2
      Сегодня, 14:00
      Целых двух? Страшная сила.
      Какое-то шоу лилипутов недалеко от страны "Гулливера"...Капец, как Европа измельчала...
    6. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +1
      Сегодня, 14:14
      Двое это не один laughing А так, в случае общевойсковой операции, воевать там некому. ПВО отсутствует, с флотом тоже беда.
    7. Tagan Звание
      Tagan
      -1
      Сегодня, 14:17
      Целых двух? Страшная сила.

      Особенно, если астматиков. Станут на лыжи - всем капут!
  3. Правдодел Звание
    Правдодел
    +2
    Сегодня, 13:18
    Первые европейские военные прибыли в Гренландию, чтобы защитить остров от США

    Ну, теперь янки держитесь! Бравые гейропейские парни на местных лайках или на трибалтийских шавках будут вас гонять по тундре и по снежным горам...
  4. алек Звание
    алек
    -1
    Сегодня, 13:18
    При этом Норвегия готова выделить для обороны территории своего союзника по НАТО двух военнослужащих, Швеция считает отправку нескольких офицеров достаточной мерой для обеспечения безопасности Гренландии, Германия, в свою очередь, выделяет 13 человек для обороны острова

    Каким образом это гомеопатическое количество защитит от захвата? Союзная европейская показуха.
    1. Чужой...
      Чужой...
      -5
      Сегодня, 13:25
      Если это будут такие же, как наши в Венесуэле, - никаким.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 14:30
        Цитата: Чужой...
        Если это будут такие же, как наши в Венесуэле

        А "ваши" - это кто такие будут?
  5. moreman78 Звание
    moreman78
    +2
    Сегодня, 13:22
    Цитата: alexboguslavski
    Впечатлила Норвегия, которая направит в Гренландию двух военнослужащих, о чем CNN заявил представитель военного ведомства страны. Целых двух? Страшная сила.

    Как будто Германия с ее 13 сильно лучше? Там если все НАТО так будет выставлять - кто 2, кто 5, кто 13 человек - они и роту не наберут ... Так чисто для туризма - прокатятся!
    1. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 13:28
      Цитата: moreman78
      Как будто Германия с ее 13 сильно лучше? Там если все НАТО так будет выставлять - кто 2, кто 5, кто 13 человек - они и роту не наберут ...
      Сейчас на территории Гренландии 2 военные базы США. Не знаю сколько там персонала но думаю по любому больше 2х рот.
    2. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      +2
      Сегодня, 13:39
      Конечно лучше. Просто говорить надо иначе. Немцы прислали контингент в шесть!!! Раз больше. Так солидно звучит laughing
      1. Стирбьорн Звание
        Стирбьорн
        +1
        Сегодня, 14:49
        Цитата: Горыныч1
        Конечно лучше. Просто говорить надо иначе. Немцы прислали контингент в шесть!!! Раз больше. Так солидно звучит
        Еще солиднее слово назвать это все - Коалиция из пяти стран!
        1. Горыныч1 Звание
          Горыныч1
          +1
          Сегодня, 14:51
          Можно ещё страшнее и круче: военный альянс. И название типа разгневанный эскимос laughing
          1. Комментарий был удален.
  6. Уарабей Звание
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 13:26
    И эти люди "собираются" воевать с Россией? Читая подобные новости иногда складывается ощущение что это всё во сне происходит. Театр абсурда.
    1. Чужой...
      Чужой...
      +1
      Сегодня, 13:51
      Да. С Россией - да. И давно воюют. Это мы как страусы. Та же Дания всё своё вооружение отдала хо_хлам. Безо всякого страха и скрытности. А здесь на свою же территорию боится отправить войска... да бог с ними, с войсками. Попросила бы базы США на выход...
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        0
        Сегодня, 15:04
        Лично Вы может быть и как страус, но за всех не стоит говорить. Не воюют они с Россией, а заставляют воевать xoxлов. А я говорю о том, что они делают вид что лично сами будут воевать. Ничего не будет. Душка у них не хватит. Закончатся укры, закончится и их гоношение.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 13:29
    Наступил 2026 год , западный контигент Гудок летит для обороны от России Гудок ,нет от США .Кайя плохого не посоветует : Пришла пить Херши!!! Была такая реклама в России в 90 ых.
    Но не расслабляемся ,договорятся .Лучший вариант - а зачем Зеленскому деньги?Гренландия в опасности.
    Не пойму ,в какой опасности.Разве что Трамп за общепринятые ценности .Есть только мужчина и женщина.Тогда ОЙ!!!Без ударов и санкций ЕСпо США не обойтись .
  8. Ижевчанин Звание
    Ижевчанин
    +2
    Сегодня, 13:29
    Два! Миллиона!! Квадратных километров ледяной пустыни. ДВА МИЛЛИОНА, Карл!! Это половина территории Евросоюза.
  9. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 13:30
    ❝ Норвегия готова выделить для обороны территории своего союзника по НАТО двух военнослужащих,
    Швеция считает отправку нескольких офицеров достаточной мерой для обеспечения безопасности Гренландии,
    Германия, в свою очередь, выделяет 13 человек ❞ —

    — «Хохотали все окрестные моржи» ...
  10. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 13:30
    Здесь просматривается явный расчёт на то что янки не будут стрелять в "партнёров" по коалиции...
    но янки могут у них и "найти" что то вроде китайской лапши или водку "Столичная"...и тогда прямиком в Гуантанамо..
    1. Grencer81 Звание
      Grencer81
      -2
      Сегодня, 13:51
      Могут и будут стрелять...
  11. yuriy55 Звание
    yuriy55
    -1
    Сегодня, 13:31
    Показали, что в географические картишки нет братишки? Му и му...

    Показали, что в географические картишки нет братишки? Му и му...
  12. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    0
    Сегодня, 13:33
    Да ладно вам. Ни кто ни с кем воевать не собирается. Администрации на этом острове ещё меньше чем этих военных по количеству. С кем там воевать? Трампу нужно признание от Европы, это посложнее. А если мы признаем, он вообще расцветёт от удовольствия.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      0
      Сегодня, 13:46
      Дело не в сложности повоевать вынесут в одну калитку, а тем более признать признают все как один еще в очередь выстрояться, а вот то что Трамп потерял границы дозволенного и несомненно пойдет дальше опасно, куда дальше ? Канада-Куба-Иран..........
      1. th.kuzmichev Звание
        th.kuzmichev
        0
        Сегодня, 14:01
        Там и одной калитки нет. Придут и сядут в кабинет. А за признание Европа наверное будет торговаться по Украине.
    2. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Сегодня, 13:51
      Цитата: th.kuzmichev
      Трампу нужно признание от Европы, это посложнее.

      Трампу нужно европейские элитки нагнуть, которые являются подсвинками его противников в Штатах и корчат из себя самостоятельность.
      Станут его подсвинками - успокоится.
  13. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 13:46
    Все ЭТИ телодвижения навели на одну мысль : такое же будет и с краиной...когда дело дойдёт до конкретной отправки войск на краину,то начнутся эти же выкрутасы ...обещать это ещё не выполнять.
  14. Grencer81 Звание
    Grencer81
    0
    Сегодня, 13:50
    Два норвежца,13 немцев...Страшная сила!!!
  15. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +2
    Сегодня, 13:53
    Чернокожие и мавританцы Макрона замерзнут в Гренландии. Я помню, что когда я служил в армии, жители Канарских островов в Испании были освобождены от несения караульной службы в будочках, потому что несколько человек замерзли насмерть. Как только Трамп прибудет в Гренландию, они сразу же начнут испражняться.
  16. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 13:58
    КОГДА шоу начнётся???
    Семки, вобла на готове, пиво мерзнет в холодильнике...
  17. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +2
    Сегодня, 14:00
    Кроме того, сообщается, что в Гренландию также должны прибыть военные из Нидерландов, Канады, Швеции, Великобритании и Норвегии.
    Из Норвегии , судя по сообщениям западной прессы, прибыл самый мощный контингент -целых два военнослужащих. laughing laughing laughing
  18. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    +1
    Сегодня, 14:09
    Трамп, берегись! Стратегическая группировка формируется, аж 11 военнослужащих Европы! Разнесут трампят насмерть)) Позвони Путину, может поможет справиться))
  19. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +2
    Сегодня, 14:12
    Дания & США = Моська против Слона. Изобразить - "полаять" - конечно сможет.
  20. Oldi Звание
    Oldi
    0
    Сегодня, 14:22
    Интересно ещё, что Дания оказывается участвует в какой то комиссии по решению проблемы с собственным островом - "Дания и США договорились создать совместную рабочую группу высокого уровня для поиска решений по укреплению безопасности в Арктике и Гренландии с учетом «озабоченностей Вашингтона»." laughing
  21. Joker62 Звание
    Joker62
    0
    Сегодня, 14:25
    Первые европейские военные прибыли в Гренландию, чтобы защитить остров от США

    Не замёрнуть ли они там, в Гренландии??? what
    Это им не солнечная Испания-Франция-Италия... tongue
    Про норгов-шведов-финнов - вообще молчу, они там отморожены с рождения... wassat
  22. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 14:26
    Надо Трампу побыстрее захватывать Гренландию, пока туда не прибыли эстонские военнослужащие! Вот тогда американцам точно кирдык! wink
  23. ЯсеньПосейдонов Звание
    ЯсеньПосейдонов
    0
    Сегодня, 14:36
    Ну в общем было 2 собачьи упряжки, теперь стало 3 laughing
  24. Normann Звание
    Normann
    0
    Сегодня, 14:39
    Эстония бы тоже отправила, но один на больничном, а второй в отпуске.
  25. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 14:50
    Интересно, а там много украинских наёмников? Ну по программе защиты ЦэЭуропы от Pindoстана и вообще...

    Интересно, а там много украинских наёмников? Ну по программе защиты ЦэЭуропы от Pindoстана и вообще...
  26. AlisaTatova Звание
    AlisaTatova
    0
    Сегодня, 14:50
    Я понимаю, что Канада и Британия на очереди, после Гренландии, но как же тут обошлось без участия Прибалтов? Они, кстати, вполне могли бы себе позволить выделить целых 1 военного.
  27. noWAR Звание
    noWAR
    0
    Сегодня, 14:51
    Да что они вообще позволяют, эти европейцы и датчане!!