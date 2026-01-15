Первые европейские военные прибыли в Гренландию, чтобы защитить остров от США

Первые военные из союзных Дании стран Европы прибыли в Гренландию, чтобы усилить оборону острова от возможных посягательств президента США Дональда Трампа, недавно в очередной раз заявившего о необходимости аннексии этих территорий.По информации немецкой прессы, в аэропорту столицы Гренландии Нуука минувшей ночью сел военно-транспортный самолет Hercules датских ВВС, на борту которого, помимо военнослужащих армии Дании, находились представители ВС Франции. В то же время на аэродром в Кангерлуссуаке в западной части острова прибыл еще один датский Hercules. Примечательно, что оба транспортных самолета летели с выключенными транспондерами. Кроме того, сообщается, что в Гренландию также должны прибыть военные из Нидерландов, Канады, Швеции, Великобритании и Норвегии. Ранее Дания отправила на остров некоторое количество военной техники в сопровождении передового отряда.При этом Норвегия готова выделить для обороны территории своего союзника по НАТО двух военнослужащих, Швеция считает отправку нескольких офицеров достаточной мерой для обеспечения безопасности Гренландии, Германия, в свою очередь, выделяет 13 человек для обороны острова. Еще несколько стран Европы выразили свою обеспокоенность, но ничего не предприняли.Ранее главы МИД Гренландии и Дании встретились с Вэнсом и Рубио, чтобы обсудить ситуацию с Гренландией. После встречи глава МИД Дании заявил, что между сторонами существует принципиальное разногласие, а представитель Гренландии заявил, что Трамп дал понять, что США твердо намерены предпринять действия в отношении Гренландии. При этом мнение европейских союзников по альянсу Вашингтон, очевидно, не волнует.

