«Надо как в Швейцарии»: канцлер ФРГ призвал немцев работать еще больше

2 748 23
«Надо как в Швейцарии»: канцлер ФРГ призвал немцев работать еще больше

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал граждан страны работать больше. Он заявил, что при нынешнем отношении к труду и моде на четырехдневную рабочую неделю сохранить экономическое благополучие уже не получится.

В интервью телеканалу NTV глава правительства признал: производительность немецкой экономики недостаточно высокая. А если называть вещи своими именами, то при нынешнем балансе между работой и личной жизнью процветание, к которому привыкли немцы, в будущем просто не удастся удержать. Вывод, по версии канцлера, простой – стране придется затянуть пояса и увеличить трудовую нагрузку.



Для наглядности Мерц привел пример Швейцарии. Там, по его словам, жители работают в среднем на 200 часов в год больше, чем в Германии. При этом никаких «генетических различий» между немцами и швейцарцами нет – разница лишь в подходе к труду и в уровне трудовых издержек. Последние в ФРГ, как признал канцлер, остаются слишком высокими.

Германия много лет выстраивала образ социального государства с короткой рабочей неделей, длинными отпусками и расширенными гарантиями. Теперь же выясняется, что в условиях замедляющейся экономики, дорогой энергии и утечки промышленности за пределы ЕС эта модель начинает трещать по швам.
23 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. алек Звание
    алек
    +4
    Сегодня, 13:49
    Вот только он не сказал, что работать надо на дядю, а не на страну.
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +2
      Сегодня, 14:22
      Вот только он не сказал, что работать надо на дядю, а не на страну
      На скакуасов и прибывших за пособиями мигрантов из Ближнего Востока
  2. Горыныч1 Звание
    Горыныч1
    +2
    Сегодня, 13:50
    Запомни,. Студент. Кто не работает, тот ест. Цитата
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 13:51
    Арбайтен, арбайтен и ещё раз АРБАЙТЕН!
    Они сами выбрали таких рулящих-руководящих, так шо жаловатся не на кого, вперёд АРБАЙТЕН! wink
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 14:29
      Виктор hi приветствую!
      Германия выстраивала образ социального госудаоства
      Оказывается, столько лет, и вот теперь ради укры решили затянуть пояса и забыть о социальном. Это страна побеждённого фашизма
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +5
    Сегодня, 13:52
    Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал граждан страны работать больше.

    Ага ...шея станет тоньше и длиннее...
    значит завозимые мигранты работать не хотят...а пользоваться социальными льготами немцев хотят.
    Работайте немцы...работайте...арабы и африканцы вас отблагодарят.
  5. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +2
    Сегодня, 13:57
    Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал граждан страны работать больше. Он заявил, что при нынешнем отношении к труду и моде на четырехдневную рабочую неделю сохранить экономическое благополучие уже не получится.
    Иммигранты голодать начинают, а им пособия сокращать ни как нельзя Да и с украинскими "беженцами" не всё так однозначно.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 13:58
    Это всё что привёз Мерц из Индии .Немцы мало работают .А платить он немцам пробовал?
    Вспомню слова "чеченца" главы Росрыболовства - а вы пробовали рыбакам платить..( Это было в 90 ых )Он не долго на этой должности продержался . wassat
  7. Maluck Звание
    Maluck
    +2
    Сегодня, 13:59
    Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал граждан страны работать больше. Он заявил, что.....

    Но при этом забыл сказать, что платить будут как обычно.

    Германия много лет выстраивала образ социального государства с короткой рабочей неделей, длинными отпусками и расширенными гарантиями.

    Интересно на чем все это было основано? Может на дешевом газе?
  8. multicaat Звание
    multicaat
    +2
    Сегодня, 14:03
    Теперь же выясняется, что в условиях замедляющейся экономики, дорогой энергии и утечки промышленности за пределы ЕС эта модель начинает трещать по швам

    в ФРГ проблема совсем другого плана. Германия очень долго, в значительной степени за счет РФ, кстати, пользовалась очень выгодным торговым обменом и за счет этого имела отличную прибыль. Но ситуация изменилась - они сильно потеряли объем подобных сделок и теперь придется для той же прибыли больше работать. Стоимость ресурсов и издержек тоже важна, но фактор неравноценной сделки был ключевым.
    Папуасам бусы за золото теперь продают другие. Тут Мерца даже не упрекнуть - условия сложились до того, как он смог на это серьезно влиять. И совет правильный, только работают теперь в Германии не немцы, а поляки, турки, русские и т.д. Но возможно, Германии придется сместить акценты в экономике, чтобы оставить себе привычный уровень прибыльности. Производить машины еще получается, но продаются плохо.
    1. BrTurin Звание
      BrTurin
      0
      Сегодня, 15:10
      Цитата: multicaat
      Производить машины еще получается, но продаются плохо.

      Основным рынком были штаты - но после пошлин Трампа, он... конкурировать со штатами и Китаем на мировых рынках при таких энергозатратах и затратах на раб.силу слооожновато. остается защищать свой рынок, что они и делают увеличивая углеродные сборы, но эта палка о двух концах... удастся ли, да и для хорошего спроса нужна благоприятная экономическая ситуации, а тут пока в европах....
      Цитата: multicaat
      Германии придется сместить акценты в экономике

      а куда смещать - в цифровые технологии, так пузырь ИИ требует капитальных энергозатрат, а при отсутствии атомной, гидроэнергетики это дороговато, солнце и ветер они конечно, но вот с постоянством с одной стороны и возможностью недорого нарастить мощности тут как-то... Новые разработки в промышленности требует капитальных затрат на науку, а готовы сейчас вкладываться и долго ждать результата....
      1. multicaat Звание
        multicaat
        0
        Сегодня, 15:43
        Цитата: BrTurin
        но вот с постоянством с одной стороны и возможностью недорого нарастить мощности тут как-то

        возможности у немцев есть, проблема в кадрах. По докладу Вагенкнехт в прошлом году, Германия готовит в 6 раз меньше специалистов для промышленности, чем раньше. У них очень острый дефицит грамотных инженеров, способных наладить новое производство. А это значит, что они не смогут его изменить, даже адаптировать плохо получится под новую продукцию. Обратите внимание, как Европа просела в нововведениях в автопроме в последние 10 лет в сравнении с тем же Китаем или Кореей. Еще хуже дела в кадрах обстоят с другими отраслями.
        Немцы даже на потеряли - сами уничтожили одно из своих ключевых промышленных преимуществ.
  9. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 14:06
    Мерц хочет немцам автоматы раздать. Как Гитлер.
  10. Mraka Звание
    Mraka
    +1
    Сегодня, 14:11
    А мигранты будут работать,или это только для немцев?
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +1
      Сегодня, 14:18
      Это другое. Немцы вкалывают, а незаменимые специалисты живут за их счет. Европейские ценности.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 14:28
      Цитата: Mraka
      А мигранты будут работать,или это только для немцев?

      Не для того мигрант приехал в Германию, чтобы там работать.
  11. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 14:19
    ❝ Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал граждан страны работать больше ❞ —

    — «Труд освобождает» © ...
  12. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 14:24
    Цитата: Младший рядовой
    Мерц хочет немцам автоматы раздать.
    Лучше веревки с мылом wink
  13. Из_дикого_леса_дикая_тварь Звание
    Из_дикого_леса_дикая_тварь
    0
    Сегодня, 14:27
    …Мерц призвал граждан страны работать больше…
    Призвать на работу свыше 9 млн «безработных» Мерц не хочет?
    …Он заявил, что при нынешнем отношении к труду и моде на четырехдневную рабочую неделю…
    Это у кого здесь четырехдневная неделя при полной занятости?!?! И какое такое у работающих граждан отношение к труду?! Кто нехорошо относится, тот не работает - в этой стране лодыри имеют для этого безграничные возможности и самое жирное обеспечение.
    привел пример Швейцарии. Там, по его словам, жители работают в среднем на 200 часов в год больше, чем в Германии.
    А он сравнил зарплаты швейцарцев и немцев?! За их деньги здесь бы многие работали на 200 часов больше.
    никаких «генетических различий» между немцами и швейцарцами нет
    . Зато есть различие в правительстве: в Швейцарии оно швейцарское, в Германии - украинское, еврейское, негритянское, арабское, гомосячье… - чьё угодно, только не немецкое, потому и рухнула вся система, потому что деньги, заработанные гражданами, рассовывают всем этим, только не своим.
    Почему он до сих пор жив? Потому что, наверное, под охраной Красной книги: как козёл редкий.
  14. ЦитатаЛаврова Звание
    ЦитатаЛаврова
    +1
    Сегодня, 14:28
    Столько лет не был на форуме...
    Приятно видеть единицы из тех, кто еще остался на этом форуме.
    Всем - добра!
  15. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 14:53
    Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал граждан страны работать больше. Он заявил, что при нынешнем отношении к труду и моде на четырехдневную рабочую неделю сохранить экономическое благополучие уже не получится.

    Недавно у нас несколько думских и околоправительственных персонажей ратовали за четырехдневку. Вы их всех знаете. Интересно, это они сами придумали, или приятели из Куршавеля подсказали? А может это у них от переедания?
  16. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    0
    Сегодня, 15:04
    Работать больше часов не надо - надо отменить жесткую структуру повышений зарплат в крупных немецких фирмах.
    Нельзя "прыгнуть" через ветеранов.
    В США, Израиле парень после института может в фирме прийти и сказать: у меня есть крутой проект. Его выслушают, и если идея толковая, он может и возглавить этот проект. С зарплатой большого начальника. И под ним будут инженеры со стажем, если нужно. И проект продвинется быстро.
    В Германии такое невозможно. Поэтому у них есть известные бренды из прошлого, но нет инноваций.
    Застой в промышленности.
  17. Теренин Звание
    Теренин
    0
    Сегодня, 15:47
    . выясняется, что в условиях замедляющейся экономики, дорогой энергии и утечки промышленности за пределы ЕС эта модель начинает трещать по швам.

    Это называется - немцы проскакали свою экономику вместе с украми winked