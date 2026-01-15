СМИ Украины: русские во Львове били не по памятнику Бандере
Целью удара дрона ВС России во Львове не был памятник Степану Бандере. Речь идет о российском беспилотнике типа «Герань», якобы сбитом местной ПВО на подлете к городу и упавшем в 6.30 утра в его центральной части.
К таким выводам приходят СМИ Украины опираясь на утреннее сообщение командования Воздушными силами ВСУ.
Журналисты отмечают, что хотя дрон и упал недалеко от памятника, он был поражен гораздо раньше, то есть направлялся к совершенно другой цели.
Военные ВСУ отмечают, что российский беспилотник попал под огонь украинских мобильных групп, действовавших на львовских окраинах. Кроме того, аппарат подвергли воздействию средства радиоэлектронной борьбы ВСУ.
В сообщении ВС ВСУ говорится, что отражением российской атаки занимались подразделения ПВО командования «Запад». Они якобы находятся в постоянной готовности, отбивая удары беспилотников РФ.
В итоге такого «отражения» БПЛА рухнул на одной из центральных площадей города рядом с памятником Бандере. В целях безопасности силовики перекрыли улицы, ведущие к месту происшествия.
Впрочем, насчет принадлежности дрона ВС России у некоторых комментаторов есть сомнения. А некоторые связывают атаку с недавним днем рождения Бандеры, который был 1 января.
И хотя статуя военного преступника и пособника нацистов заметных повреждений не получила, ряд СМИ даже заявила, что российский дрон «разнес» памятник.
Сегодня ночью беспилотники-камикадзе ВС России нанесли массированный удар по целям на территории Украины, включая западную часть страны.
