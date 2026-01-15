СМИ Украины: русские во Львове били не по памятнику Бандере

СМИ Украины: русские во Львове били не по памятнику Бандере

Целью удара дрона ВС России во Львове не был памятник Степану Бандере. Речь идет о российском беспилотнике типа «Герань», якобы сбитом местной ПВО на подлете к городу и упавшем в 6.30 утра в его центральной части.

К таким выводам приходят СМИ Украины опираясь на утреннее сообщение командования Воздушными силами ВСУ.



Журналисты отмечают, что хотя дрон и упал недалеко от памятника, он был поражен гораздо раньше, то есть направлялся к совершенно другой цели.

Военные ВСУ отмечают, что российский беспилотник попал под огонь украинских мобильных групп, действовавших на львовских окраинах. Кроме того, аппарат подвергли воздействию средства радиоэлектронной борьбы ВСУ.

В сообщении ВС ВСУ говорится, что отражением российской атаки занимались подразделения ПВО командования «Запад». Они якобы находятся в постоянной готовности, отбивая удары беспилотников РФ.

В итоге такого «отражения» БПЛА рухнул на одной из центральных площадей города рядом с памятником Бандере. В целях безопасности силовики перекрыли улицы, ведущие к месту происшествия.

Впрочем, насчет принадлежности дрона ВС России у некоторых комментаторов есть сомнения. А некоторые связывают атаку с недавним днем рождения Бандеры, который был 1 января.

И хотя статуя военного преступника и пособника нацистов заметных повреждений не получила, ряд СМИ даже заявила, что российский дрон «разнес» памятник.

Сегодня ночью беспилотники-камикадзе ВС России нанесли массированный удар по целям на территории Украины, включая западную часть страны.

  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 14:18
    К чему это..Понятно,что с памятниками не боремся..А то что у них пишут-плевать
  2. Ольгович Звание
    Ольгович
    +3
    Сегодня, 14:20
    кому он нужен..

    С другой стороны-жаль, что не упал на него...
  3. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +7
    Сегодня, 14:24
    Польский гомосексуалист Штефан (не Степан) Бандера стал знаменем для недоумков. Больше хероев на Украине не нашлось.
  4. Oldi Звание
    Oldi
    +2
    Сегодня, 14:26
    Эх, чуток не долетел соколик winked
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 14:45
    российский дрон «разнес» памятник
    Кто о чем, а вшивый о бане ©
  6. Лимон Звание
    Лимон
    0
    Сегодня, 14:51
    Это же прямо за рамки выходит.))) Русские на ,,святое,,извращенцев-чубатых покусились. Срочно украм в оон надо с куском памятника обращаться!)))
  7. Романенко Звание
    Романенко
    +1
    Сегодня, 14:56
    русские во Львове били не по памятнику Бандере

    Там эти, с заплывшими салом мозгами, что, реально думают, что на Западенщине кроме как по свинофюреру уж и отстреляться некуда?
  8. Clepoj-Piu Звание
    Clepoj-Piu
    0
    Сегодня, 15:11
    Кому это гав_но нужно, чтоб на него герани тратить , сами будете забивать после СВО, смертным боем, своих за одно упоминание о нём