Песков анонсировал важное заявление Путина по внешнеполитическим вопросам

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков анонсировал, что президент России Владимир Путин на запланированной на сегодня церемонии вручения верительных грамот выступит перед послами с важным заявлением по вопросам внешней политики.

Песков также подчеркнул, что Кремль полностью согласен с позицией американского президента Трампа, назвавшего действия главы киевского режима Зеленского главным препятствием для мирного урегулирования вооруженного конфликта на Украине. При этом очевидно, что ситуация для киевского режима ежедневно ухудшается и одновременно стремительно сужается коридор для принятия решений. Несмотря на то, что Зеленскому явно пришло время взять на себя ответственность за принятие способствующих миру решений, украинский диктатор этого не делает. Россия по-прежнему считает актуальным и необходимым продолжение диалога с США по Украине, соответствующие каналы общения работают.

Кроме того, глава пресс-службы президента России уточнил, что Москва не получила ответа от американской стороны на инициативу Путина о продлении условий договора о СНВ и все еще ждет его. Более выгодный договор о СНВ был бы нужен для всех, но его выработка является сложным и длительным процессом. В частности, в рамках предложения о новых условиях договора Путин указывал американцам на необходимость учета в документах по СНВ ядерного потенциала не только США, но также и всего остального Запада.
  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +3
    Сегодня, 14:21
    Интересно почитать про это решение после мероприятия.А сейчас,что гадать?
    1. Леший1975 Звание
      Леший1975
      +13
      Сегодня, 14:24
      Цитата: dmi.pris1
      Интересно почитать про это решение после мероприятия.А сейчас,что гадать?

      Вангую. Будет много слов в духе - За всё хорошее и против всего плохо. В целом же будет ни о чём. request
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 14:31
        Цитата: Леший1975
        В целом же будет ни о чём.

        Напишут - "Встреча прошла плодотворно".
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 14:37
          Зато-каков анонс!Может интерес ко всему этому упал под плинтус?И надо разогреть?
      2. voyaka uh Звание
        voyaka uh
        0
        Сегодня, 14:46
        "За всё хорошее и против всего плохо"///
        ----
        Была такая песня Шнура... Во был талантище! Куда ушла эпоха? recourse
        А клипы у него были какие - мировой уровень!
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +3
      Сегодня, 14:38
      hi В условиях, отличных от времён могущества СССР без всяких красных линий, с откровенным страхом лженедоЗапада любых провокационных действий и существованием маленькой доли взаимного доверия и уважения силы и неотвратимого возмездия, нынешний период буйства рыжего бандюка из Фашингтона, для которого нормы международного права несовместимы с его моралью и совестью, надежды договариваться не стоят туалетной бумаги с подписями, что уже продемонстрировано по отношению ко всем союзников а меринов, кроме иврэйских.
      Сейчас все эти игры в покер и рулетку ничтоже сумняшеся актуальны слова Г. Киссинджера - Быть врагом Америки может быть опасно, но быть другом Америки фатально.
    3. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 14:41
      Эт что бы послы ушные раковины прочистили..., хотя сомневаюсь, что поможет....
    4. гильза Звание
      гильза
      0
      Сегодня, 14:42
      Хорошее предложение. Чего пальцем в небо тыкать и ванговать в воздух))
    5. Светлан Звание
      Светлан
      -1
      Сегодня, 14:45
      О каком решении идёт речь?
  2. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    -1
    Сегодня, 14:25
    Песков анонсировал важное заявление Путина по внешнеполитическим вопросам

    Думаю вкратце вывод будет такой - "нас опять обманули"
    1. moreman78 Звание
      moreman78
      0
      Сегодня, 14:29
      А может еще очередные красные линии озвучит!
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 15:17
      Цитата: Холостой_пистон
      Думаю вкратце вывод будет такой - "нас опять обманули"

      Я уже сегодня утром писал такому же "предсказателю", что нехорошо забывать традиции ваяния комментов подобного содержания - обязательно надо добавлять, как было всегда раньше, цитату из стиха Пушкина - "Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!". Всё-то вам напоминать приходится. request lol
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 14:28
    Подождём и узнаем, гадать без толку,скажут то что скажут примут то что примут. Вообщем пожуем увидим.
  4. stels_07 Звание
    stels_07
    +2
    Сегодня, 14:32
    На вручении верительских грамот влажных заявлений не будет
  5. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
    Дмитрий Михайлович Серегин
    -1
    Сегодня, 14:35
    По всей видимости данное заявление будет важным только в рамках предусмотренного протокола мероприятия, не более того.
  6. salat Звание
    salat
    0
    Сегодня, 14:37
    Краткий исторический урок а потом по делу.
  7. Normann Звание
    Normann
    0
    Сегодня, 14:43
    Да США наплевать на все договоренности...
  8. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 14:47
    Может он поддержит решение Трампа по Гренландии, а затем и по Канаде? wink
  9. samarin1969 Звание
    samarin1969
    -1
    Сегодня, 14:47
    Может конечно объявить "газовое" "перемирие" с "партнёрами"....или огласить победу.....всё-таки - ...зима, танкера, партнёры подмерзают...Но скорее, всего продолжит "посылать сигналы"...
  10. Pavel73 Звание
    Pavel73
    +1
    Сегодня, 14:51
    Мне вот одно непонятно. Почему куклу, деревянную буратину по фамилии Зеленский, прочно сидящую пятой точкой на бандерофашистских вилах и послушно выполняющую все их приказы, называют "диктатором"? Неужели не очевидно, что он не принимает никаких решений, а просто озвучивает хотелки украинских нацистов, как правило, абсолютно дебильные?
  11. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 15:00
    Дух Анкориджа, туннель копать надо. А как же танкеры, Мадуро, Гренландия, ну и в целом международное право? Оно еще есть?
  12. Комментарий был удален.
  13. Karabin Звание
    Karabin
    +1
    Сегодня, 15:14
    Россия по-прежнему считает актуальным и необходимым продолжение диалога с США по Украине, соответствующие каналы общения работают.
    Про дух Анкориджа вещать будут-с.
  14. Scientist_ Звание
    Scientist_
    0
    Сегодня, 15:42
    выступит перед послами с важным заявлением

    Не пустословить надо, а дело делать. На фоне действий Трампа его слова выглядят просто смешно.