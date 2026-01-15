ГУР МО Украины «обнаружило» 50 единиц иностранного оборудования в ОПК РФ

6 081 17
ГУР МО Украины «обнаружило» 50 единиц иностранного оборудования в ОПК РФ

На Украине очередной скандал и обвинения в адрес Запада. Вроде уже столько санкций в отношении России принято, все что можно, для импорта запретили, а выходит, что меры оказываются не совсем рабочими. Причем речь идет о современном оборудовании иностранного производства, используемом предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса.

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины «обнаружило» и даже сосчитало количество иностранного оборудования, используемого предприятиями ОПК России. Вроде не так уж и много получилось, всего полсотни, да и некоторые китайские, но сам факт сильно задел военную разведку.



В посвященной этому событию публикации в разделе «Инструменты войны» портала War&Sanctions ГУР МО Украины перечисляются виды такого технологического оборудования и страны, из которых оно получено российскими компаниями оборонного сектора.



В качестве примера. Установки гидроабразивной резки чешского производителя PTV, которые применяют предприятия, привлеченные к созданию корабельных и береговых радиолокационных станций, оборудования для ракетных войск стратегического назначения и систем безопасности военных объектов России.

Фрезерный станок JVM-360LS CNC американской компании JET Tools, используемый производителем компонентов для крылатых ракет Х-101.

Термопластавтомат TAYU TY-200s, который эксплуатируется российским производителем систем наведения, прицелов и комплексов разведки. Правда, китайского производства.

Это только некоторые примеры. Украинская военная разведка нашла и объяснение, как такое вышло.

Российские предприятия ВПК активно используют лизинговые схемы получения иностранного оборудования вместо прямой покупки. Такая практика кое-где позволяет скрывать конечного пользователя и служит инструментом обхода санкционных ограничений.

В качестве мер борьбы с этой схемой украинское ГУР предлагает мировым производителям оборудования срочно внедрить практику его постоянного отслеживания и контроля конечного получателя.

Раздел «Инструменты войны» портала War & Sanctions всего содержит данные по 1454 единицам иностранного оборудования, инструментов, запчастей, технических жидкостей, микроэлектроники и программного обеспечения, используемых 181 предприятием оборонно-промышленного комплекса России. Приведены списки оборудования с указанием стран-производителей и подробными характеристиками. Указаны названия российских предприятий, где оно применяется, и даже производимая конкретная военная продукция. Подсчет, неведомо каким образом, продолжается.

Работа по идентификации российских инструментов войны продолжается.




Вообще, если внимательно изучить сайт War & Sanctions, то стоит признать, работа по его наполнению ведется серьезная. Объем информации, посвященной российским вооружениям (и не только), большой, все систематизировано, особое внимание уделяется новинкам. Большая часть данных получена из открытых источников, что-то откровенно придумано в пропагандистских целях. У нас такого ресурса на государственном уровне нет. Наверное, зря. Иногда учиться даже у врага не зазорно.

17 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 14:34
    Ну а что мели Емеля твоя неделя,кто проверит-никто так что можно городить все что угодно,удобненько.

    Большая часть данных получена из открытых источников, что-то откровенно придумано в пропагандистских целя. А нам так точно нужно???
    1. Normann Звание
      Normann
      +2
      Сегодня, 14:38
      А нам так точно нужно???

      Какой в этом смысл? Им все в готовом виде поставляют.
  2. andr327 Звание
    andr327
    0
    Сегодня, 14:40
    А не слишком ли они много знают. Видно какие-то прорехи у нас к сохранению гос.тайны. Это все-таки на уровне шпионажа.
    1. Inженегр Звание
      Inженегр
      +1
      Сегодня, 14:50
      Да, действительно прореха... Я даже знаю где. Предлагаю вам съездить в Киев и изъять сверхсекретные обломки всех тех беспилотников, которые мы по Украине запускаем. А то ишь вздумали - изучать их! wassat
    2. скептик Звание
      скептик
      -2
      Сегодня, 15:13
      Цитата: andr327
      А не слишком ли они много знают. Видно какие-то прорехи у нас к сохранению гос.тайны. Это все-таки на уровне шпионажа.

      Сколько миллионов "ушей и глаз" запустили из Украины? А СМИ, о малейших, предполагаемых разработках, чуть ли не подетально описывают, с предполагаемым местом производства. Любые находки в тактике, на ЛБС, досконально, с уточнениями где и кто применяет, можно прочитать, в том числе и здесь.
      Странно одно, как до сих пор, наши умудряются идти вперёд, при повальном разбалтывании всего и вся...
      1. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        +1
        Сегодня, 15:19
        сейчас никаких секретов нет
        1. скептик Звание
          скептик
          -2
          Сегодня, 15:24
          Цитата: Nastia Makarova
          сейчас никаких секретов нет

          Именно из-за этого, большая половина потерь на СВО. Надеюсь Вы помните о "трубных прорывах"? И помните о последнем, когда растрепали по СМИ, до конца операции?
          1. Nastia Makarova Звание
            Nastia Makarova
            +1
            Сегодня, 15:31
            в интернете все есть а спецслужбы и подавно все знают, операция труба прошла успешно, про другие не знаю
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:42
    Все фотографии российского ВПК публикуются с разрешения сверху . laughing bully А кто опубликовал в соцсетях - попа у них красная .Есть конечно вариант - но тут работа уже ФСБ.
  4. Inженегр Звание
    Inженегр
    +2
    Сегодня, 14:43
    У нас такого ресурса на государственном уровне нет. Наверное, зря.

    Эммм а зачем нам ресурс, подсчитывающий иностранные комплектующие в технике Украины?
  5. topol717 Звание
    topol717
    +1
    Сегодня, 14:44
    Вообще, если внимательно изучить сайт War & Sanctions, то стоит признать, работа по его наполнению ведется серьезная. Объем информации, посвященной российским вооружениям (и не только), большой, все систематизировано, особое внимание уделяется новинкам. Большая часть данных получена из открытых источников, что-то откровенно придумано в пропагандистских целях. У нас такого ресурса на государственном уровне нет. Наверное, зря.
    Ка вы думаете, сколько надо денег что бы такой сайт поддерживать в актуальном состоянии? И самое главное какая выгода от наличия такой информации? То весь режим зеленского живет за счет пропаганды и им это надо это понятно, России от такой пропаганды какой смысл?
    1. скептик Звание
      скептик
      -1
      Сегодня, 15:20
      Цитата: topol717
      ...весь режим зеленского живет за счет пропаганды и им это надо это понятно, России от такой пропаганды какой смысл?

      Смысл есть... для демотивации и деморализации населения. Если охлы читают, что "весьмирснами" немного "не того", а работает с Россией - какое должно быть настроение?
      Главное для нас - это новости о сгоревшей "помощи Запада", а не их детальное содержание, и на каких станках было сделано.
      1. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 15:47
        Цитата: скептик
        для демотивации и деморализации населения.
        Для этого у РФ есть герани.
        Цитата: скептик
        Главное для нас - это новости о сгоревшей "помощи Запада"
        Главное для нас это отсутствие поставок оружия с запада в хохлостан. И тогда все быстро завершится.
  6. Романенко Звание
    Романенко
    -1
    Сегодня, 14:48
    И что из этого? Ну да, есть в России куча импортного оборудования, но это то как раз и плохо, пока оно в исправном состоянии, необходимо на нем делать своё и уже отходить от позы просящего и побирушки. Что касается гаечных ключей, тут конечно дело серьезное, вон шведские Kamasa tools не ломаются никак, поэтому пусть предъявляют шведам, зачем это они их в Россию продали.
  7. Светлан Звание
    Светлан
    +1
    Сегодня, 14:55
    За 356 лет до Рождества Христова, некий тип, сжег одно семи чудес света: храм Артемиды. А власти города издали специальный указ запретить упоминание его имени под страхом смерти. Имя его забылось.
    ..
    Зачем раскручивать какой то там веб-сайт?
  8. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    0
    Сегодня, 15:16
    У нас сотни миллиардов в резервах. Их ВСЕ надо конвертировать в промоборудование. Набиулина прямо виновна, что у нас миллиарды пропадают в резервах, а на заводах ВПК только 50 единиц импортной техники.
  9. Sergei Timofeich Звание
    Sergei Timofeich
    0
    Сегодня, 15:49
    Бандерлоги-террорюги диктуют миру условия,стыдно читать....