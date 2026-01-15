Английский юмор: Британия отправит на помощь Гренландии одного военнослужащего

Будет проводить разведывательные мероприятия.

Британское правительство подтвердило данные о том, что получило от Дании запрос на отправку военнослужащих британской армии в Гренландии. Официальная причина запроса: «оказание военной помощи в рамках НАТО».Напомним, что ранее о готовности отправить своих военных в Гренландию по запросу Дании заявили в Швеции, Норвегии и Германии. Причём немецкое военное ведомство сразу заявило, что контингент будет «совсем небольшой» и ни в каких боевых действиях принимать участие он не собирается:Британия Дании тоже не отказала. Только есть одно «но».Британское министерство обороны во главе с человеком по фамилии Хили (несколько дней назад он заявлял, что поддерживает «идею похищения президента России») объявило, что отправит в Данию одного своего военнослужащего. Ровно одного… Английский юмор.Таким образом, «союзники» Дании по НАТО откровенно дают понять Копенгагену, что их «помощь против США на случай американской операции по присоединению Гренландии» станет исключительно формальной. Конечно же, никто не собирается воевать с американцами. Но при этом букву 5-й статьи они соблюдают, «оказывая посильную помощь», вплоть до отправки одного солдата.Развивая мысль, озвученную Трампом, при учёте британской «военной поддержки», можно сказать, что теперь Гренландия усилена не только собачьей упряжкой, но также отделением немецких разведчиков и одним британским погонщиком…Безусловно, о своих намерениях отправить одного военного в Гренландию Лондон сразу же доложил в Вашингтон, чтобы там не прогневались - мол, это мы для того, чтобы Данию совсем уж не обижать. Партнёр по НАТО, как-никак.