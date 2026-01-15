Английский юмор: Британия отправит на помощь Гренландии одного военнослужащего

Британское правительство подтвердило данные о том, что получило от Дании запрос на отправку военнослужащих британской армии в Гренландии. Официальная причина запроса: «оказание военной помощи в рамках НАТО».

Напомним, что ранее о готовности отправить своих военных в Гренландию по запросу Дании заявили в Швеции, Норвегии и Германии. Причём немецкое военное ведомство сразу заявило, что контингент будет «совсем небольшой» и ни в каких боевых действиях принимать участие он не собирается:



Будет проводить разведывательные мероприятия.

Британия Дании тоже не отказала. Только есть одно «но».

Британское министерство обороны во главе с человеком по фамилии Хили (несколько дней назад он заявлял, что поддерживает «идею похищения президента России») объявило, что отправит в Данию одного своего военнослужащего. Ровно одного… Английский юмор.

Таким образом, «союзники» Дании по НАТО откровенно дают понять Копенгагену, что их «помощь против США на случай американской операции по присоединению Гренландии» станет исключительно формальной. Конечно же, никто не собирается воевать с американцами. Но при этом букву 5-й статьи они соблюдают, «оказывая посильную помощь», вплоть до отправки одного солдата.

Развивая мысль, озвученную Трампом, при учёте британской «военной поддержки», можно сказать, что теперь Гренландия усилена не только собачьей упряжкой, но также отделением немецких разведчиков и одним британским погонщиком…

Безусловно, о своих намерениях отправить одного военного в Гренландию Лондон сразу же доложил в Вашингтон, чтобы там не прогневались - мол, это мы для того, чтобы Данию совсем уж не обижать. Партнёр по НАТО, как-никак.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +5
    Сегодня, 14:56
    Жалкие ничтожные личности laughing ,как однако им ссыкатно.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +1
      Сегодня, 15:00
      Юмор 80-го уровня будет когда в присутствии всех членов ЕС Трамп прокатится на собачьей упряжке по отжатой Гренландии, а они будут льстиво аплодировать и улыбаться......кстати Трамп назначил нового посла в Исландию который заявил что Исландия войдет в состав США 52 штатом..... почему-то верю.
      1. th.kuzmichev Звание
        th.kuzmichev
        +1
        Сегодня, 15:04
        Идёт к тому, что будет штат Британия. Исландия - мелочи.
        1. alexoff Звание
          alexoff
          0
          Сегодня, 15:48
          В Британии слишком большое население, это затраты бюджета. Американцам нравится когда местных мало, а ресурсов много
    2. Alex F._2 Звание
      Alex F._2
      0
      Сегодня, 15:25
      Это был тот "мужественный боец" который не мог отказаться от участия (см. среднего на фото)
    3. Русь Звание
      Русь
      +1
      Сегодня, 15:39
      У бритов юмор тонкий.... wassat
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 15:47
      Ропот 55
      Сегодня, 14:56
      Жалкие ничтожные личности laughing ,как однако им ссыкатно.

      hi Мы вот юморячим, а я давеча подумал, зачем это заокеанские переговорщики Уиткофф и зять рыжего Кушнер зачастили в Москву, непохоже, что только за рюмкой и посекунчиками в Метрополе на троих с Дмитриевым.
      И Кремль не докладывает в открытую о чем речь ведут, только тоннелем Русская Аляска- Чукотка пугают наших олигархов.
      Со страхом предположил, в одно утро, проснувшись, услышу важное Правительственное сообщение - всем совершеннолетним получить пачпорта граждан U$, а у меня денег на биометрию нет, позор. request
  2. Светлан Звание
    Светлан
    +1
    Сегодня, 14:58
    Будет проводить разведывательные мероприятия.

    Вот только вопрос, на чью разведку он будет работать
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 15:09
      Светлан hi ,как на чью ??? На НАТО-скую.
  3. Grossvater Звание
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 15:01
    Да! Не то пошёл великобританец, не тот! Вон Норвегия, аж двоих отправила. Или только пообещала wink?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 15:05
      Grossvater hi ,это пока только планы. А по факту lol
  4. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +4
    Сегодня, 15:01
    Это будет Бонд....Джеймс Бонд
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 15:08
      th.kuzmichev hi ,это будет мистер Питкен.
      1. th.kuzmichev Звание
        th.kuzmichev
        +1
        Сегодня, 15:24
        Трамп определит, кто больше подходит
    2. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      +1
      Сегодня, 15:33
      Цитата: th.kuzmichev
      Это будет Бонд....Джеймс Бонд

      Ну, не обязательно – есть и другие варианты.
  5. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 15:06
    По сусекам скребли... Наскребли.... laughing
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 15:12
      Mouse hi , вот сейчас в Дании уху едят от такой подачи,значит на Украину Лондон готов (в паре с Парижем конечно) аж 15 тыщ штыков,а на защиту "собрата" по НАТО аж одного laughing
      1. К-50 Звание
        К-50
        +1
        Сегодня, 15:26
        Цитата: Ропот 55
        Mouse hi , вот сейчас в Дании уху едят от такой подачи,значит на Украину Лондон готов (в паре с Парижем конечно) аж 15 тыщ штыков,а на защиту "собрата" по НАТО аж одного laughing

        Друзья познаются в беде. lol
  6. berlaga2005 Звание
    berlaga2005
    0
    Сегодня, 15:07
    "Генерал: Сознаю свою вину. Меру. Степень. Глубину. И прошу меня направить На текущую войну. Нет войны – я все приму - Ссылку. Каторгу. Тюрьму. Но желательно – в июле, И желательно – в Крыму." (с)
    Посмотрел сейчас погоду в Гренландии на побережье - теплее чем в Центральной России.
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      0
      Сегодня, 15:15
      Там как в Анапе сейчас. Непонятно, почему люди не живут, чего боятся?
      На Северном полюсе сейчас теплее, чем на Урале, не говоря уж о Якутии
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 15:08
    ❝ Британия Дании тоже не отказала. Только есть одно «но» ❞ —

    — Уж не оно ли это «но»? ...
    1. Alex F._2 Звание
      Alex F._2
      0
      Сегодня, 15:26
      Это бомба начинённая очень сильно пахнущим отравляющим веществом ;)
    2. К-50 Звание
      К-50
      +1
      Сегодня, 15:28
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Уж не оно ли это «но»? ...

      борька к высадке готов. wassat
  8. bondov Звание
    bondov
    0
    Сегодня, 15:14
    никто гренландию не отдаст - это пока разведка для того, чтобы выявить наилучшие позиции и высоты на острове, потом силы посерьезнее подтянутся... хуситы матрасников отогнали, а европа тем более справится... да старикашка трамп серьезных и длительных конфликтов боится... - сша завязнут во второстепенных конфликтах - Иран, Венесуела Мексика итд - а на Китай сил не хватит
    1. Володин Звание
      Володин
      +2
      Сегодня, 15:19
      Цитата: bondov
      никто гренландию не отдаст

      Запомним этот коммент laughing
    2. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      +1
      Сегодня, 15:20
      Не будет ни каких конфликтов. Поболтают и отдадут.
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 15:22
    Скотландцы это северяне ,им до Гренландии ближе.Тот который по середине -в зимней форме одежды wassat .Министр обороны Англии " лысый" - просто зверь. drinks
  10. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 15:23
    Развивая мысль, озвученную Трампом, при учёте британской «военной поддержки», можно сказать, что теперь Гренландия усилена не только собачьей упряжкой, но также отделением немецких разведчиков и одним британским погонщиком…

    И брит будет погонять немецких разведчиков, гоняясь за ними на собачьей упряжке... what laughing
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 15:30
      В килте в Гренландии только летом ,какие собачьи упряжки и гонки по снегу. hi drinks
      1. К-50 Звание
        К-50
        +1
        Сегодня, 15:32
        Цитата: tralflot1832
        В килте в Гренландии только летом ,какие собачьи упряжки и гонки по снегу. hi drinks

        Ну, what замёрзнет так пусть лосины оденет. fellow
  11. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    +1
    Сегодня, 15:29
    Британское министерство обороны ... объявило, что отправит в Данию одного своего военнослужащего

    Кого-то из этих, наверное? Кто ещё может в одиночку справится с американской армией. Интересно, которого? Ну, Шона Коннери и Роджера Мура исключаем, естественно.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 15:36
      Вроде один ОО7 страдал голубизной, не в смысле голубой цвет любил.
  12. Правдодел Звание
    Правдодел
    0
    Сегодня, 15:34
    Британия отправит на помощь Гренландии одного военнослужащего

    Да, в этом - вся англичанка. Гадить из-за угла это - одно, а воевать за кого-то - совсем другое. Лучше всего воевать чужими руками, как это делается на Украине.
  13. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:34
    Цитата: К-50
    пусть лосины оденет.

    Точно ,на рыбьем меху! hi
  14. Мамука Петрович Звание
    Мамука Петрович
    +1
    Сегодня, 15:41
    И один в Гренландии воин angry
  15. Wratch Звание
    Wratch
    0
    Сегодня, 15:43
    И как эти жалкие поцы собрались воевать с Россией? Наобещали этой картонной дурилке зеленскому тысячи военного контингента ,для оккупации тыла наверное,а до дела дойдет,затребуют экстренной эвакуации? Вот уж воистину коалиция обгадившихся.
    А 5 статья смотрю работает! Помощь то идет....
  16. MCmaximus Звание
    MCmaximus
    0
    Сегодня, 15:45
    Если они прислали Джеймса Бонда, то ам хана.
  17. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 15:49
    ОООО!!! Это мощь! Бойся, Гренландия! НАТО идет! В количестве ОДНОГО человека...)))