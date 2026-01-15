ВС РФ выбили противника из села Павловка к северо-востоку от Степногорска

Подразделения армии России полностью выбили противника из села Павловка, расположенного к северо-востоку от недавно освобожденного города Степногорск. Село Павловка находится в Васильевском районе Запорожской области Украины, примерно в 30 километрах к северо-западу от города Васильевка и в 60–70 километрах к северо-западу от оккупированного ВСУ областного центра. Освобождение Павловки имеет важное значение, поскольку расстояние от этого населенного пункта до важной для снабжения украинского гарнизона в Орехове автодороги не превышает 15 километров. Параллельно автодороге через село Юрковка также проходят железнодорожные пути.В целом можно отметить, что ситуация на западном фланге Ореховского участка фронта пришла в состояние серьезной динамики. Одновременно с зачисткой Павловки продолжаются бои на подступах к Новояковлевке и в районе Приморского, где ВС РФ продвигаются в направлении Веселянки, постепенно расширяя зону давления на оборонительные порядки противника.На Ореховском участке фронта сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Штурмовые подразделения ВС РФ продвинулись в восточном направлении южнее Лукьяновского, где противник все еще удерживает отдельные позиции, однако вся линия соприкосновения здесь находится под постоянным давлением российских сил.На Гуляйпольском участке наши военные развивают наступление в районах Прилук, Еленоконстантиновки, Петровки и Староукраинки. Продвижение носит поступательный характер, с закреплением на новых рубежах и зачисткой прилегающих участков. Противник не оставляет попыток вернуть утраченные позиции и регулярно предпринимает контратакующие действия, однако они не приносят успеха.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»