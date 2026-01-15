ВС РФ выбили противника из села Павловка к северо-востоку от Степногорска

3 450 2
ВС РФ выбили противника из села Павловка к северо-востоку от Степногорска

Подразделения армии России полностью выбили противника из села Павловка, расположенного к северо-востоку от недавно освобожденного города Степногорск. Село Павловка находится в Васильевском районе Запорожской области Украины, примерно в 30 километрах к северо-западу от города Васильевка и в 60–70 километрах к северо-западу от оккупированного ВСУ областного центра. Освобождение Павловки имеет важное значение, поскольку расстояние от этого населенного пункта до важной для снабжения украинского гарнизона в Орехове автодороги не превышает 15 километров. Параллельно автодороге через село Юрковка также проходят железнодорожные пути.

В целом можно отметить, что ситуация на западном фланге Ореховского участка фронта пришла в состояние серьезной динамики. Одновременно с зачисткой Павловки продолжаются бои на подступах к Новояковлевке и в районе Приморского, где ВС РФ продвигаются в направлении Веселянки, постепенно расширяя зону давления на оборонительные порядки противника.





На Ореховском участке фронта сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Штурмовые подразделения ВС РФ продвинулись в восточном направлении южнее Лукьяновского, где противник все еще удерживает отдельные позиции, однако вся линия соприкосновения здесь находится под постоянным давлением российских сил.

На Гуляйпольском участке наши военные развивают наступление в районах Прилук, Еленоконстантиновки, Петровки и Староукраинки. Продвижение носит поступательный характер, с закреплением на новых рубежах и зачисткой прилегающих участков. Противник не оставляет попыток вернуть утраченные позиции и регулярно предпринимает контратакующие действия, однако они не приносят успеха.
  1. Замкадыш Звание
    Замкадыш
    +2
    Сегодня, 15:26
    Хорошая новость! Пока ситуация на правом фланге западного охвата развивается вполне предсказуемо. Не раз уже обсуждалось, что для серьезных продвижений здесь надо бы взять под контроль господствующие высоты - связку Лукьяновское-Новобойковское-Магдалиновка-Запасное-Новояковлевка-Павловка. Существенная часть уже выполнена. Освобождение Павловки позволит ликвидировать карман севернее шербаковского выступа. Получив прикрыте с севера, можно будет поджимать противника к Орехову. Удачи мужикам!
  2. nikvp Звание
    nikvp
    0
    Сегодня, 15:50
    Не путает ли автор направления?