WP: Иран и Израиль ведут переговоры через Москву о взаимном ненападении

Иран и Израиль ведут переговоры через Москву о взаимном ненападении. Их инициатором стала израильская сторона, за несколько дней до иранских протестов пообещавшая воздержаться от ударов по Исламской Республике.

Об этом сообщает газета The Washington Post (WP), ссылаясь на источники.

Тель-Авив пообещал не атаковать превентивно Иран, если тот тоже не станет совершать нападения на Израиль. Используя для связи российский канал, иранцы передали положительный ответ на инициативу еврейского государства, дав аналогичное обещание.

Как сообщают источники СМИ, такие переговоры ведутся тайно.

Вместе с тем иранские официальные лица отнеслись к израильскому предложению настороженно, хотя и сочли его положительным сигналом. По их мнению, даже если предположить искренность намерений Тель-Авива, для Тегерана это мало что меняет. Ведь Израиль все равно останется союзником Соединенных Штатов. Должностные лица Ирана считают, что американские военные сосредоточатся на ударах по их стране, а ЦАХАЛ всей своей мощью обрушится на ливанскую «Хизбаллу», избегая прямых столкновения с иранскими Вооруженными силами.

Источники WP утверждают, что последние ирано-израильские контакты состоялись в конце декабря, вскоре после визита министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в Москву. Журналисты отмечают, что Россия уже не впервые пытается выступить посредником в секретных переговорах между Ираном и Израилем.
  1. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +3
    Сегодня, 15:49
    Израиль образовался на земле Палестины, в благодарность за это он забрал их земли.
  2. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +5
    Сегодня, 15:49
    А мы все поверили иврэйским по цц ам биби и радостно захлопали в ладоши за мир-дружбу-жвачку, пока рыжий балабол высылает помощь из АУГ с АТР и ЮВА.
    Вспомним, сколько было подлостей со стороны, как матрасников, так и их союзников - сионистов тель-авива.
  3. Аскольд65 Звание
    Аскольд65
    +4
    Сегодня, 15:52
    Не так давно Иран так же атаковали под прикрытием переговоров по " ядерной сделке".
  4. Naum_2
    Naum_2
    -2
    Сегодня, 15:53
    Посмотрим, сдержит ли Израиль своё обещание. Большие разрушения никому не нужны.
    1. Essex62 Звание
      Essex62
      +2
      Сегодня, 16:01
      Они рассчитывают на разгром изнутри,получить большое количество ракет сквозь дырявый купол конечно не хочется. Выжидают. Но если с переворотом не выгорит, начнут долбить вместе с амерзами обязательно.
  5. Golovotyap Звание
    Golovotyap
    +5
    Сегодня, 15:59
    Предположу что Израиль договорился, что США ударят по Ирану, а Израиль останется в стороне, поэтому и ведут переговоры о ненападении, а штаты выводят персонал со своих баз и подгоняют АУГ. Очень хочется (если вся инфо не дезинформация), чтобы Иран ответил прямо по этим АУГ, да так чтобы ничего от них не осталось.
    1. Aleksandr21 Звание
      Aleksandr21
      -3
      Сегодня, 16:12
      Цитата: Golovotyap
      Очень хочется (если вся инфо не дезинформация), чтобы Иран ответил прямо по этим АУГ, да так чтобы ничего от них не осталось.


      Если американцы ударят, то отвечать будет не кому.... т.к. удар будет быстрым/внезапным и наноситься будет по верхушки Ирана, это основная цель, для смены режима. Вопрос лишь в том, ответят ли военные после ликвидации аятоллы ? И что это будет за удар, чисто символический или вообще без удара... в прошлый раз Иранцы просто выпустили пар по пустым Американским базам в регионе, и какого то значительного ущерба для США не было.
      1. Aleksandr21 Звание
        Aleksandr21
        +3
        Сегодня, 16:43
        Да хоть 100 минусов можно поставить, это ведь не я наношу удар по Ирану... просто реально нужно смотреть на ситуацию, а не через мир фантазии и хотелок.

        Для чего США вообще собираются наносить удары по Ирану ? Им нужна смена режима, других вариантов там нет... верховная власть у Аятоллы, и только после его ликвидации (либо добровольного ухода) можно будет привести к власти своих марионеток... иначе овчинка выделки не стоит. А уж как они будут к ней идти, не так важно... либо это будет быстрый вариант с ударом, обезглавить верхушку и привести другие силы к власти, либо это будет длительное давление, без ударов но с постоянным давлением и присутствием ВМС США + возможностью в любой момент нанести удар... тогда тут основная роль будет отведена толпе и внутренней смуте, а военных Ирана будут сдерживать фактором присутствия. При любом сценарии, Американцы будут пытаться повторить успех, что произошел в Венесуэле.
    2. cpls22 Звание
      cpls22
      +1
      Сегодня, 16:19
      Цитата: Golovotyap
      Очень хочется (если вся инфо не дезинформация), чтобы Иран ответил прямо по этим АУГ,

      Ага , подгонят в Средиземное море, и окажется Израиль на пути иранских ракет. Будут сбивать, да ещё обвинят в нарушении договора о ненападении. Мухлёж чистой воды.
  6. Bookinist69 Звание
    Bookinist69
    +1
    Сегодня, 16:06
    Нужно больше времени на подготовку обоим сторонам. Как то так...
  7. Димакс Звание
    Димакс
    +3
    Сегодня, 16:07
    Ну если Иран решил "договариваться" с "этими", то ему точно кабздец....
  8. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 16:10
    А мы типа попросим Иран, как Януковича когда-то
  9. amr Звание
    amr
    +2
    Сегодня, 16:22
    Тут нужно самое главное понимать, что "ПЕРЕГОВОРЫ ТАЙНЫЕ!" и никто об этом не знает))))
  10. faterdom Звание
    faterdom
    -1
    Сегодня, 16:23
    Эдак Путину Нобелевку мира дадут, Трамп опять мимо кассы...
  11. Уарабей Звание
    Уарабей
    +2
    Сегодня, 16:27
    Значит скоро по Ирану долбить начнут. Если Иран сейчас расслабится и не будет ничего ожидать, то плохо ему придется.
  12. g_ae Звание
    g_ae
    -2
    Сегодня, 16:29
    Договариваться с еврейцами? Такой бородатый анекдот, что даже не смешно.
  13. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +3
    Сегодня, 16:39
    Цитата: faterdom
    Эдак Путину Нобелевку мира дадут, Трамп опять мимо кассы...
    Вот было бы весело!
  14. Mitka Звание
    Mitka
    -1
    Сегодня, 16:39
    Не верь жиду - обманет! Текст короткий но ёмкий.
  15. fabrice68 Звание
    fabrice68
    0
    Сегодня, 17:15
    Négocier un tel deal sans y inclure les USA, çà ne vaut rien, comme le dit l'auteur çà permettra à Israel de se concentrer sur le Liban. et c'est Moscou l'intermédiaire de cette arnaque?
  16. olbop Звание
    olbop
    +2
    Сегодня, 17:19
    Не нарывался бы Иран в попытках подгадить Израилю поддержкой ливанских и палестинских экстремистов, глядишь - лучше бы себя сегодня чувствовал, избежав ударов Израиля и США и текущих беспорядков. Так что придется Ирану договариваться, чем-то пожертвовав, например поддержкой арабских экстремистов.
  17. С.Викторович Звание
    С.Викторович
    0
    Сегодня, 17:49
    Если доверять "Москве" как каналу и гаранту переговоров, то надо предполагать, что эта "Москва" что-нибудь может сделать в этом регионе.Это как раз вряд ли.
  18. Неизбежно Звание
    Неизбежно
    0
    Сегодня, 18:16
    Цитата: g_ae
    Договариваться с еврейцами? Такой бородатый анекдот, что даже не смешно.

    Цитата: Mitka
    Не верь жиду - обманет! Текст короткий но ёмкий.

    А Египет договорился с Израилем и с тех пор отношения между странами вполне терпимые.