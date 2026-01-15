WP: Иран и Израиль ведут переговоры через Москву о взаимном ненападении

Иран и Израиль ведут переговоры через Москву о взаимном ненападении. Их инициатором стала израильская сторона, за несколько дней до иранских протестов пообещавшая воздержаться от ударов по Исламской Республике.Об этом сообщает газета The Washington Post (WP), ссылаясь на источники.Тель-Авив пообещал не атаковать превентивно Иран, если тот тоже не станет совершать нападения на Израиль. Используя для связи российский канал, иранцы передали положительный ответ на инициативу еврейского государства, дав аналогичное обещание.Как сообщают источники СМИ, такие переговоры ведутся тайно.Вместе с тем иранские официальные лица отнеслись к израильскому предложению настороженно, хотя и сочли его положительным сигналом. По их мнению, даже если предположить искренность намерений Тель-Авива, для Тегерана это мало что меняет. Ведь Израиль все равно останется союзником Соединенных Штатов. Должностные лица Ирана считают, что американские военные сосредоточатся на ударах по их стране, а ЦАХАЛ всей своей мощью обрушится на ливанскую «Хизбаллу», избегая прямых столкновения с иранскими Вооруженными силами.Источники WP утверждают, что последние ирано-израильские контакты состоялись в конце декабря, вскоре после визита министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в Москву. Журналисты отмечают, что Россия уже не впервые пытается выступить посредником в секретных переговорах между Ираном и Израилем.

