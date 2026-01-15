Тимошенко после подозрения НАБУ обвинила в коррупции Зеленского
В Киеве переходит на новый уровень скандал с очередным, третьим в ее биографии, уголовным обвинением в отношении депутата Верховной рады, лидера партии и фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Прошлой ночью в офисе партии детективы НАБУ провели обыск, в ходе которого изъяли неназванную, но показанную на видеозаписи, некоторую сумму иностранной валюты.
Самой Тимошенко предъявлено обвинение в подкупе депутатов. В подтверждение НАБУ опубликовало аудиозапись прослушки якобы разговора политика с одним из нардепов, в котором она предлагает трем депутатам по 10 000 долларов в месяц за «правильное» голосование в раде. Сама Тимошенко подлинность этой записи опровергает.
Что еще более любопытно. В украинских пабликах утверждается, что компрометирующая Тимошенко запись сделана нардепом от правящей партии «Слуга народа» Сергеем Кузьминых. Он еще в 2022 году сам попался на коррупции и был завербован НАБУ. После этого, считают в том числе некоторые оппозиционные украинские политики и сама Тимошенко, стал провокатором для устранения неугодных антикоррупционному ведомству людей. Иными словами, Тимошенко просто подставили, если все это правда.
Причиной называется то, что возглавляемая ею фракция проголосовала за отставку ныне уже экс-главы СБУ Малюка*, который ранее отказался возбуждать уголовное дело дело в отношении главы НАБУ после «дела Миндича», на чем настаивали на Банковой.
Над коррупционными обвинениями в адрес Тимошенко откровенно посмеялся бывший генеральный спонсор Зеленского, ныне находящийся в украинской тюрьме, олигарх Коломойский*. Перед очередным судебным заседанием он заявил журналистам:
И вот новый, слегка неожиданный, виток этого скандала. В ходе сегодняшнего выступления в Верховной раде Тимошенко, окруженная депутатами своей фракции, набросилась с обвинениями в коррупции на самого Зеленского и всю украинскую государственную власть.
История с «наездом» на Тимошенко и ее обвинениями в адрес киевского узурпатора от этого стала еще более запутанной. Известно, что НАБУ и САП вроде как играют на противоположном поле по отношению к команде Зеленского. Одно только увольнение Ермака с должности главы офиса «просроченного» чего стоит. На отставке Малюка* как раз настаивал Зеленский, «Батькивщина» вроде как на его стороне оказалась. И вот нате вам, Тимошенко накинулась на Зе.
Свой комментарий по поводу обвинений в адрес Тимошенко в соцсети «МАХ» опубликовал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Российский политик считает, что Зеленский начал зачистку возможных конкурентов на президентских выборах, которые рано или поздно неминуемо состоятся. Но не на ту напал.
Медведев считает, что устранение Тимошенко с политической арены руками НАБУ и САП делается по заказу их американских кураторов. При этом и позиции Зеленского весьма шаткие, с учетом того, что намедни Трамп обозначил его как главное препятствие к заключению «сделки» с РФ по мирному завершению конфликта. Да и вообще глава Белого дома откровенно недолюбливает киевского «торгаша».
А вот «тертый боец» Тимошенко просто так не сдастся. Медведев предупреждает, что всё может закончиться очередным «кровавым майданом», по результатам которого Зеленский в лучшем случае сумеет сбежать из страны.
За плечами Тимошенко две отсидки: 40 дней в СИЗО, два с половиной года в тюрьме. Она активист всех «майданов». Считается, что в 2019 году вполне могла выиграть президентские выборы, если бы не Зеленский с деньгами Коломойского*.
* внесены в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
