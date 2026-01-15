Тимошенко после подозрения НАБУ обвинила в коррупции Зеленского

3 818 19
Тимошенко после подозрения НАБУ обвинила в коррупции Зеленского

В Киеве переходит на новый уровень скандал с очередным, третьим в ее биографии, уголовным обвинением в отношении депутата Верховной рады, лидера партии и фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Прошлой ночью в офисе партии детективы НАБУ провели обыск, в ходе которого изъяли неназванную, но показанную на видеозаписи, некоторую сумму иностранной валюты.

Самой Тимошенко предъявлено обвинение в подкупе депутатов. В подтверждение НАБУ опубликовало аудиозапись прослушки якобы разговора политика с одним из нардепов, в котором она предлагает трем депутатам по 10 000 долларов в месяц за «правильное» голосование в раде. Сама Тимошенко подлинность этой записи опровергает.



Что еще более любопытно. В украинских пабликах утверждается, что компрометирующая Тимошенко запись сделана нардепом от правящей партии «Слуга народа» Сергеем Кузьминых. Он еще в 2022 году сам попался на коррупции и был завербован НАБУ. После этого, считают в том числе некоторые оппозиционные украинские политики и сама Тимошенко, стал провокатором для устранения неугодных антикоррупционному ведомству людей. Иными словами, Тимошенко просто подставили, если все это правда.

Причиной называется то, что возглавляемая ею фракция проголосовала за отставку ныне уже экс-главы СБУ Малюка*, который ранее отказался возбуждать уголовное дело дело в отношении главы НАБУ после «дела Миндича», на чем настаивали на Банковой.

Над коррупционными обвинениями в адрес Тимошенко откровенно посмеялся бывший генеральный спонсор Зеленского, ныне находящийся в украинской тюрьме, олигарх Коломойский*. Перед очередным судебным заседанием он заявил журналистам:

За 40 тысяч долларов столько кипиша, что пожилую женщину ночью потревожили? За 65 лет она не нажила 40 тысяч? Я думаю, она чуть больше нажила. Посмотрите, Юлия Владимировна, жалкая пародия. Какие-то четыре жалкие пачки.

И вот новый, слегка неожиданный, виток этого скандала. В ходе сегодняшнего выступления в Верховной раде Тимошенко, окруженная депутатами своей фракции, набросилась с обвинениями в коррупции на самого Зеленского и всю украинскую государственную власть.

Украина превращена в коррупционный хаб на всех уровнях — от главы (подразумевается Зеленский — автор) до последнего чиновника. Мы как боролись, так и будем бороться против масштабной коррупции, охватившей все ветви власти в Украине.

История с «наездом» на Тимошенко и ее обвинениями в адрес киевского узурпатора от этого стала еще более запутанной. Известно, что НАБУ и САП вроде как играют на противоположном поле по отношению к команде Зеленского. Одно только увольнение Ермака с должности главы офиса «просроченного» чего стоит. На отставке Малюка* как раз настаивал Зеленский, «Батькивщина» вроде как на его стороне оказалась. И вот нате вам, Тимошенко накинулась на Зе.

Свой комментарий по поводу обвинений в адрес Тимошенко в соцсети «МАХ» опубликовал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Российский политик считает, что Зеленский начал зачистку возможных конкурентов на президентских выборах, которые рано или поздно неминуемо состоятся. Но не на ту напал.

В Бандерляндии очередной раунд схватки визжащих под столом прожорливых свиней за право доступа к корыту с помоями. Похоже, наркоклоун начал полноценную зачистку своих возможных конкурентов, перетасовывая карты… Вчера в ходе нехитрой карточной партии битой оказалась замусоленная карта дамы с косой.

Медведев считает, что устранение Тимошенко с политической арены руками НАБУ и САП делается по заказу их американских кураторов. При этом и позиции Зеленского весьма шаткие, с учетом того, что намедни Трамп обозначил его как главное препятствие к заключению «сделки» с РФ по мирному завершению конфликта. Да и вообще глава Белого дома откровенно недолюбливает киевского «торгаша».

А вот «тертый боец» Тимошенко просто так не сдастся. Медведев предупреждает, что всё может закончиться очередным «кровавым майданом», по результатам которого Зеленский в лучшем случае сумеет сбежать из страны.

Всякий играющий без крупных козырей против этой дамы должен помнить, что такие партии обычно ведут или к кровавому «майдану», или к позорному бегству обидчика из страны. Тем более что наркомана уже предупредил заокеанский крупье, что клоун теперь играет без козырей…

За плечами Тимошенко две отсидки: 40 дней в СИЗО, два с половиной года в тюрьме. Она активист всех «майданов». Считается, что в 2019 году вполне могла выиграть президентские выборы, если бы не Зеленский с деньгами Коломойского*.

* внесены в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +3
    Сегодня, 16:01
    Тимошенко, окруженная депутатами своей фракции, набросилась с обвинениями в коррупции на самого Зеленского и всю украинскую государственную власть.

    А чего не Россию-то обвинила? Как-то даже непривычно...

    "НАБУ работает на Россию, обвиняя борчиху с коррупцией Тимошенко в коррупции!" - шутка месяца на Украине была бы...
    1. Венд Звание
      Венд
      0
      Сегодня, 17:21
      Тимошенко зря рот раскрыла laughing Следующее обвинение будет, что она работает на Россию laughing Тогда все тюрьмой уже не отделается laughing
  2. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +4
    Сегодня, 16:03
    С ее то репутацией, сидеть, да помалкивать... То же мне, "порядочная". Еще один "выбор мудрого братского" народа...
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 16:49
      Цитата: Андрей Николаевич
      То же мне, "порядочная

      битой оказалась замусоленная карта дамы с косой.

      good laughing
      Молодец ДАМ ! Как точно подметил! Еще бы упомянул про ее накачаные губы.... laughing
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 16:04
    ❝ За плечами Тимошенко две отсидки: 40 дней в СИЗО, два с половиной года в тюрьме ❞ —

    — В случае чего не пропадёт ...
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +4
      Сегодня, 16:20
      Каждый день - Украина, Рада, Тимошенко, ТЦК, скандал…
      Как эти укро-при.дурки надоели. У самих, в России проблемы по чинушам не хилые, как кого не примут, то высокий чиновник или судья и хищения на миллиарды. Вот что должно обсуждаться, не придурошные тарасы с олесями.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 17:22
        Обыкновенное.Ты гляди-у соседа корова сдохла...
  4. paul3390 Звание
    paul3390
    +3
    Сегодня, 16:15
    Ці руки нічого не крали! (с)

    Не, чё - правда воруют?? Да неужели? Не может быть.. Ай-яй-яй, а такие типа хорошие, светлые, честные лица...
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 16:52
      Цитата: paul3390
      такие типа хорошие, светлые, честные лица...

      Особенно у хря ков из набу laughing
  5. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +3
    Сегодня, 16:15
    Коррупционеры обвиняют коррупционеров в коррупции...😂😂😂
  6. alexandreII Звание
    alexandreII
    0
    Сегодня, 16:22
    По мне хоть все они там друг друга перебьют, частных нет,все одним миром мазаны,одно слово - ворье
  7. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 16:22
    А разве так могло быть?
    Все, кто два майдана прыгали и вопили против коррупции (Кучмы и Януковича соответственно) - все сами оказались коррупционеры? Или они категорически против чужой коррупции, только за свою личную?
  8. Ильнур Звание
    Ильнур
    +1
    Сегодня, 16:23

    В Бандерляндии очередной раунд схватки визжащих под столом прожорливых свиней за право доступа к корыту с помоями. Похоже, наркоклоун начал полноценную зачистку своих возможных конкурентов, перетасовывая карты… Вчера в ходе нехитрой карточной партии битой оказалась замусоленная карта дамы с косой.

    Красиво описал, красочно...
  9. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 16:28
    Интересный расклад: старая рецидивистка против клоуна-наркомана.
    1. Правдодел Звание
      Правдодел
      +1
      Сегодня, 16:44
      Интересный расклад: старая рецидивистка против клоуна-наркомана.

      Да, точно. Пора ставки принимать и играть на повышение или понижение...
  10. mad-max78 Звание
    mad-max78
    0
    Сегодня, 16:36
    Цитата: Теренин
    Каждый день - Украина, Рада, Тимошенко, ТЦК, скандал…
    Как эти укро-при.дурки надоели. У самих, в России проблемы по чинушам не хилые, как кого не примут, то высокий чиновник или судья и хищения на миллиарды. Вот что должно обсуждаться, не придурошные тарасы с олесями.

    Я сам в Донецке живу, новости и телевидение касательно украины не смотрю с 2014г а вам только сейчас надоело.
  11. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 16:37
    Цитата: paul3390
    такие типа хорошие, светлые, честные лица...
    Просветленные и демократические wink
  12. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 16:44
    Вспомнил... как вокруг Юли скакал "хитрый кролик"!
    Что про Юлю сказать, ещё та с с с не шибко умная женщина, в отличии от хитрого кролика, который... ускакам в полосатию, жарит свою лысину где то в Майами, кажется... хитрый, шустрый, потому и цел.
  13. Eugene Zaboy Звание
    Eugene Zaboy
    0
    Сегодня, 17:28
    Почему бы и нет! Юля почти уже добралась однажды до уровня президента, но тюрьма оборвала полёт. Может быть всё таки получится, всё комсомолка, активистка, патриотка и просто очень энергичная женщина, настоящая украинка. Надо дать ей шанс.