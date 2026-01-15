За 40 тысяч долларов столько кипиша, что пожилую женщину ночью потревожили? За 65 лет она не нажила 40 тысяч? Я думаю, она чуть больше нажила. Посмотрите, Юлия Владимировна, жалкая пародия. Какие-то четыре жалкие пачки.

Украина превращена в коррупционный хаб на всех уровнях — от главы (подразумевается Зеленский — автор) до последнего чиновника. Мы как боролись, так и будем бороться против масштабной коррупции, охватившей все ветви власти в Украине.

В Бандерляндии очередной раунд схватки визжащих под столом прожорливых свиней за право доступа к корыту с помоями. Похоже, наркоклоун начал полноценную зачистку своих возможных конкурентов, перетасовывая карты… Вчера в ходе нехитрой карточной партии битой оказалась замусоленная карта дамы с косой.

Всякий играющий без крупных козырей против этой дамы должен помнить, что такие партии обычно ведут или к кровавому «майдану», или к позорному бегству обидчика из страны. Тем более что наркомана уже предупредил заокеанский крупье, что клоун теперь играет без козырей…