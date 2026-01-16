Атомная «Арктика»
«Арктика» — головной ледокол новой серии, 2020 г.
В настоящее время российская промышленность реализует крупный и важный проект обновления атомного ледокольного флота. Ведётся строительство новых ледоколов проекта 22220 «Арктика», которым предстоит заменить морально и физически устаревшие суда. Четыре новых ледокола уже построены и введены в эксплуатацию. Следующий вымпел в 2026 г. должен выйти на испытания, а на конец года запланирована его передача заказчику.
Первые успехи
Решение о разработке и постройке новой серии атомных ледоколов для ФГУП «Атомфлот» было принято в двухтысячных годах с учётом состояния имеющегося флота. Разработка нового проекта с шифром «Арктика» и номером «22220» была поручена ЦКБ «Айсберг» (г. Санкт-Петербург). Ядерную энергоустановку проектировало ОКБ им. И.И. Африкантова (г. Нижний Новгород). К созданию проекта и строительству также привлекли массу других организаций.
23 августа 2012 г. «Атомфлот», входящий в состав госкорпорации «Росатом», и «Балтийский завод» (г. Санкт-Петербург) подписали контракт на строительство головного ледокола нового пр. 22220. Стоимость контракта достигла почти 37 млрд рублей. Согласно первоначальным планам, судно под именем «Арктика» должны были передать заказчику до конца 2017 г.
«Сибирь» и «Арктика» на стадии достройки, 2018 г.
Закладка ледокола состоялась 5 ноября 2013 г. Строительство на стапеле заняло почти три года, и в июне 2016-го «Арктику» спустили на воду. Однако работы в целом затянулись. В середине 2017 г. руководство «Росатома» рассказало, что строительство столкнулось с некоторыми проблемами. Не все предприятия-участники этого процесса справлялись с возложенными задачами, что приводило к сдвигу сроков. Кроме того, в начале 2020 г. произошла поломка одного из гребных двигателей, затруднившая дальнейшие работы.
Впрочем, со всеми препятствиями успешно справились. Акт приёма-передачи на «Арктику» подписали 21 октября 2020 г. К концу того же года ледокол начал работу на Северном морском пути. Он дополнил имеющиеся суда своего класса и улучшил общие возможности ледокольного флота по проводке торговых судов.
Ледоколы в серии
В конце мая 2014 г. появился второй контракт на строительство новых ледоколов. На этот раз «Балтийскому заводу» поручили постройку сразу двух судов общей стоимостью 84,4 млрд рублей. Ледоколы планировалось принять в строй в начале двадцатых годов.
Закладка первого серийного ледокола состоялась в мае 2015 г., это судно получило имя «Сибирь». Первый этап строительства занял чуть более двух лет, и в сентябре 2017 г. ледокол спустили на воду. На тот момент его сдача планировалась на середину 2020 г. Впрочем, вновь возникли непредвиденные трудности, заставившие скорректировать график работ. В итоге «Атомфлот» принял новое судно в конце 2021 г.
Ледокол «Урал», ноябрь 2022 г.
В июле 2016 г. заложили третий ледокол серии, «Урал». В мае 2019 г. «Балтийский завод» спустил судно на воду и перевёл его к достроечной набережной. Достройка и испытания должны были продолжаться около двух лет, но тоже затянулись. Акт приёма-передачи подписали в ноябре 2022 г.
В августе 2019 г. появился очередной контракт на новые ледоколы. «Атомфлот» заказал два вымпела общей стоимостью 100 млрд рублей. Вскоре после этого началась подготовка к строительству.
В соответствии с новым контрактом, в мае 2020 г. заложили ледокол «Якутия». К этому времени удалось отработать все технологии и нюансы производства, благодаря чему постройка на стапеле заняла всего два с половиной года. В ноябре 2022 г. ледокол спустили на воду. Затем около двух лет потратили на достройку, испытания и другие процедуры. В соответствии с изначальным графиком, в декабре 2024 г. «Якутия» была передана «Атомфлоту».
Продолжение строительства
На момент запуска проекта 22220 предполагалось построить пять новых ледоколов и с их помощью заменить существующие вымпелы. Однако позже, уже после начала постройки первых ледоколов, было решено довести серию до семи единиц. Такое количество судов позволит не только сохранить, но и улучшить возможности и потенциал ледокольного флота.
Установка ядерного реактора в корпус будущего судна «Якутия», август 2022 г.
В соответствии с такими планами в настоящее время ведётся строительство сразу трёх новых ледоколов. Работы находятся на разных стадиях и успешно продвигаются вперёд. Их результаты ожидаются в ближайшие годы.
Так, в декабре 2020 г. был заложен пятый ледокол серии, «Чукотка». Как и «Якутия», он строится в соответствии с заказом 2019 г. В начале ноября 2024 г. его спустили на воду. По известным данным, сейчас завершается достройка на плаву, и в ближайшие месяцы судно выйдет на ходовые испытания. Его планируют передать заказчику в конце этого года.
В 2021 г. было объявлено о строительстве ещё двух ледоколов. Вскоре появился соответствующий контракт. В связи с рядом характерных факторов, общая стоимость этих судов достигла почти 118 млрд рублей. При этом 58,9 миллиарда выделило государство.
В январе 2024 г. на «Балтийском заводе» прошла церемония закладки шестого ледокола. Этот заказ, получивший имя «Ленинград», пока находится на стапеле. Спуск на воду и начало достройки запланированы на новый 2026 г. Последующие работы займут около двух лет, и заказчик получит судно к концу 2028-го.
«Арктика» на Северном полюсе, октябрь 2020 г.
Наконец, 18 ноября 2025 г. началось строительство ледокола «Сталинград». Его планируют спустить на воду в 2028 г. Передача заказчику состоится до конца 2030 г. Вероятно, на этом серия ледоколов «Арктика» будет завершена.
Очевидный прогресс
Таким образом, к настоящему времени отечественная промышленность построила и передала заказчику четыре ледокола нового типа, готовит к испытаниям пятый и строит ещё два. С момента начала строительства новой серии судов прошло почти 13 лет, а её завершение потребует ещё порядка 4 лет.
По итогам текущего строительства будет полностью обновлён существующий атомный ледокольный флот. В соответствии с актуальными планами, ледоколы старой постройки будут оставаться в строю до середины тридцатых годов. К этому времени «Атомфлот» получит все заказанные вымпелы нового пр. 22220 и полноценно введёт их в эксплуатацию.
Такое обновление флота имеет несколько очевидных положительных последствий. В первую очередь, они связаны с новизной техники. Суда современной постройки отличаются улучшенными техническими, рабочими и эксплуатационными характеристиками. Они проще в эксплуатации, чем предшественники, а также имеют иные преимущества, имеющие значение при решении реальных задач.
Кроме того, ледоколы проекта «Арктика» отличаются новизной. Они ещё не израсходовали свой ресурс, благодаря чему могут оставаться на службе в течение нескольких следующих десятилетий. Вопрос устаревания техники, возникший в прошлом, надолго потеряет свою актуальность.
Следует отметить, что российская промышленность успешно справляется со строительством сложнейших атомных судов и преодолевает все трудности. Первые заказы, к сожалению, выбились из изначального графика — к этому привели недостаток опыта и зарубежные санкции. Однако затем со всеми проблемами справились, и теперь новые ледоколы строятся и сдаются заказчику в заданные сроки.
Учитывая результаты работ и достижения последних лет, уже можно не сомневаться, что «Балтийский завод» и смежные предприятия завершат строительство запланированной серии ледоколов. Кроме того, можно ожидать, что оставшиеся суда будут переданы «Атомфлоту» в запланированные сроки и без задержек или иных проблем.
