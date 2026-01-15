При взрыве в Центре подготовки МВД в Сыктывкаре пострадали девять человек


При взрыве в Центре подготовки МВД в Сыктывкаре пострадали девять человек

По информации Минздрава Республики Коми, в результате взрыва и последующего за ним возгорания в здании Центра профессиональной подготовки МВД России в Сыктывкаре пострадали девять человек. Восемь пострадавших, получивших травмы и ожоги, а также отравление продуктами горения, госпитализированы. Все пострадавшие являются слушателями Центра профподготовки. Возгорание локализовано на площади 340 квадратных метров.

Следственное управление СК по Коми сообщило, что завело уголовное дело по факту произошедшего. По информации ряда источников, в здании МВД взорвалась светошумовая граната. Около 200 человек эвакуировали из-за сильного задымления. Для ликвидации последствий пожара привлекалось 56 человек и 16 единиц техники.



Предварительно, в актовом зале Центра сработала светошумовая граната. В этот момент внутри и снаружи здания велись строительные работы. Взрыв прогремел во время ремонтных работ. Что именно стало причиной взрыва и как граната оказалась внутри учебного заведения, сейчас выясняют правоохранительные органы.

В настоящее время спасателям удалось полностью ликвидировать возгорание в Центре профподготовки МВД в Сыктывкаре. По предварительным данным, учебные аудитории Центра при пожаре не пострадали, и инцидент не окажет влияния на работу учреждения. На месте происшествия работают следователи.


  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +8
    Сегодня, 16:49
    Ничего себе свето-шумовая, оборонительные не всегда такое количество пострадавших дают.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 16:54
    Как в кино, в анекдоте... вопрос к прид д д не умному эксперементатору ковыряющего боевую гранату...
    Вопрос - Ты что делаешь, она ж взорвётся!?
    Ответ - А у меня ещё есть!!! fool
    Как вариант, конечно, посмотрим, как происшествие будут объяснять...
  3. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +8
    Сегодня, 16:54
    Свето-шумовая граната? Сомневаюсь, что-то не видел от них таких последствий. Скорее поверю в новогодний фейерверк.
    1. Вежливый Лось Звание
      Вежливый Лось
      0
      Сегодня, 17:57
      Цитата: alexboguslavski
      Свето-шумовая граната? Сомневаюсь, что-то не видел от них таких последствий.

      Применение боевой гранаты дольше и сложнее расследовать. А свето-шумовая - она так, почти
      Цитата: alexboguslavski
      новогодний фейерверк.
  4. Владимир-78 Звание
    Владимир-78
    +3
    Сегодня, 16:54
    Как то в "светку" не очень верится.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:05
    А какие фасадные работы с строительных лесов ведутся зимой ?
    1. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      +4
      Сегодня, 17:12
      какие фасадные работы с строительных лесов ведутся зимой ?
      На фото видно, что никакие работы не ведутся. Снег на лесах лежит. Видимо, поставили их осенью, и тут "неожиданно наступила зима" и работы прекратили.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 17:14
        Может тогда внутри велись ремонтные работы ?
    2. kromer Звание
      kromer
      +4
      Сегодня, 17:12
      Цитата: tralflot1832
      А какие фасадные работы с строительных лесов ведутся зимой ?


      Вы не видели как зимой работают с строительных лесов?
      Welcome to Moscow. wink
    3. faiver Звание
      faiver
      0
      Сегодня, 17:13
      зависит от температуры, сегодня у них минус 12 градусов.... не холодно....
  6. faiver Звание
    faiver
    +2
    Сегодня, 17:10
    вокруг гранаты бензину что ли налили? 340кв.м. пожара от светошумовой не бывает
  7. Nikname2025 Звание
    Nikname2025
    +2
    Сегодня, 17:16
    Могучая какая светошумовая граната! Представляю, если бы взорвалась боевая!
  8. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +2
    Сегодня, 17:20
    Думали,что она-ручная. .А оно вона как,Михалыч...
  9. A503 Звание
    A503
    +6
    Сегодня, 17:21
    Как говорил герой одного фильма:-Фуфло толкают....! От свето-шумовых гранат такого эффекта нет. Пожар от неё невозможен, а то сколько объектов бы спалили /при работе различных подразделений/ Но у следствия есть выбор: газовый баллон, пауэрбанк, зажигалка АКБ и т.п., иное не допустимо. Как говориться, будем посмотреть.
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Сегодня, 17:38
      Цитата: A503
      Но у следствия есть выбор: газовый баллон, пауэрбанк, зажигалка АКБ и т.п., иное не допустимо. Как говориться, будем посмотреть.

      По любому виновного найдут и по чайнику кто то получит. Как иначе то? winked
    2. faiver Звание
      faiver
      0
      Сегодня, 17:43
      с учетом ремонтно-строительных работ напрашивается элементарное нарушение правил техники безопасности....
  10. g_ae Звание
    g_ae
    0
    Сегодня, 17:30
    А ремонт "ценные специалисты" делали? Только да все понятно.
    1. faiver Звание
      faiver
      +1
      Сегодня, 17:41
      "ценные специалисты" на стройке от неценных специалистов ничем не отличаются.....
      1. g_ae Звание
        g_ae
        0
        Сегодня, 18:11
        Ну, в Хабаровске целый театр сжечь умудрились, например.
  11. Гаврило Принцип Звание
    Гаврило Принцип
    0
    Сегодня, 17:44
    И граната возможно страйкбольная. И хлопок
  12. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    0
    Сегодня, 17:48
    какой-нибудь "ценный специалист"..по приказу СБУ..пару ведер чего-нибудь с серебрянкой намутил..когда ремонт..без палева..
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 18:03
      Цитата: Яро Полк
      какой-нибудь "ценный специалист"..по приказу СБУ..пару ведер чего-нибудь с серебрянкой намутил..когда ремонт..без палева..

      Всегда нравилось, как некоторые "эксперты" на ВО быстро и безошибочно находят причину и виновника происшествия. smile