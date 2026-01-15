При взрыве в Центре подготовки МВД в Сыктывкаре пострадали девять человек

По информации Минздрава Республики Коми, в результате взрыва и последующего за ним возгорания в здании Центра профессиональной подготовки МВД России в Сыктывкаре пострадали девять человек. Восемь пострадавших, получивших травмы и ожоги, а также отравление продуктами горения, госпитализированы. Все пострадавшие являются слушателями Центра профподготовки. Возгорание локализовано на площади 340 квадратных метров.Следственное управление СК по Коми сообщило, что завело уголовное дело по факту произошедшего. По информации ряда источников, в здании МВД взорвалась светошумовая граната. Около 200 человек эвакуировали из-за сильного задымления. Для ликвидации последствий пожара привлекалось 56 человек и 16 единиц техники.Предварительно, в актовом зале Центра сработала светошумовая граната. В этот момент внутри и снаружи здания велись строительные работы. Взрыв прогремел во время ремонтных работ. Что именно стало причиной взрыва и как граната оказалась внутри учебного заведения, сейчас выясняют правоохранительные органы.В настоящее время спасателям удалось полностью ликвидировать возгорание в Центре профподготовки МВД в Сыктывкаре. По предварительным данным, учебные аудитории Центра при пожаре не пострадали, и инцидент не окажет влияния на работу учреждения. На месте происшествия работают следователи.

