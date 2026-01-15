Иранский дипломат: Из США пришло сообщение о том, что они не будут наносить удар

Мы получили информацию о том, что Иран отменил казни арестованных. Но если казни всё же состоятся, что я буду очень зол. Очень.

Некоторые участники радикальных выступлений скончались от наркотиков. Им специально давали наркотики спонсоры, чтобы радикализировать протест и создать хаос в городах Ирана. Эти смерти задокументированы.

Иранский посол в Пакистане Реза Амири Могадам заявил о том, что в Тегеран из Вашингтона пришло сообщение о том, что «Дональд Трамп не будет отдавать приказ о нанесении удара по иранским объектам». При этом в сообщении администрация Трампа призывает Иран к «ответной сдержанности, в том числе в адрес протестующих.Напомним, что ранее сам Трамп заявил, что, по данным информированного источника, «расправы над протестующими в Иране прекратились». Как уже сообщало «Военное обозрение», президент США со ссылкой на тот же, неназванный, источник заявил, что, по его данным, Иран не будет казнить арестованных.Трамп:Тем временем, в Тегеране заявили, что протестные выступления сошли на нет и что ситуация взята под контроль. Тегеран признаёт смерти среди протестующих, объясняя их следующим образом:Ранее американская пресса опубликовала информацию о том, что Израиль якобы ведёт переговоры с Ираном при российском посредничестве. Эти страны хотят получить друг от друга гарантии ненападения. В каком виде могут быть оформлены эти гарантии, пока не сообщается.