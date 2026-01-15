Иранский дипломат: Из США пришло сообщение о том, что они не будут наносить удар

Иранский посол в Пакистане Реза Амири Могадам заявил о том, что в Тегеран из Вашингтона пришло сообщение о том, что «Дональд Трамп не будет отдавать приказ о нанесении удара по иранским объектам». При этом в сообщении администрация Трампа призывает Иран к «ответной сдержанности, в том числе в адрес протестующих.

Напомним, что ранее сам Трамп заявил, что, по данным информированного источника, «расправы над протестующими в Иране прекратились». Как уже сообщало «Военное обозрение», президент США со ссылкой на тот же, неназванный, источник заявил, что, по его данным, Иран не будет казнить арестованных.

Трамп:

Мы получили информацию о том, что Иран отменил казни арестованных. Но если казни всё же состоятся, что я буду очень зол. Очень.

Тем временем, в Тегеране заявили, что протестные выступления сошли на нет и что ситуация взята под контроль. Тегеран признаёт смерти среди протестующих, объясняя их следующим образом:

Некоторые участники радикальных выступлений скончались от наркотиков. Им специально давали наркотики спонсоры, чтобы радикализировать протест и создать хаос в городах Ирана. Эти смерти задокументированы.

Ранее американская пресса опубликовала информацию о том, что Израиль якобы ведёт переговоры с Ираном при российском посредничестве. Эти страны хотят получить друг от друга гарантии ненападения. В каком виде могут быть оформлены эти гарантии, пока не сообщается.
  dmi.pris1
    dmi.pris1
    +4
    Сегодня, 16:43
    Интересно,тогда какой смысл гонять АУГ?
    Ропот 55
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 16:54
      dmi.pris.1 hi ,ну а для чего это создавали?! Вот они свои пайки и отработывают мотаясь туда-сюда.
    Перейра
      Перейра
      -1
      Сегодня, 17:01
      Они и так всё время мотаются. Какая разница - куда?
    Tusv
      Tusv
      0
      Сегодня, 17:33
      Цитата: dmi.pris1
      Интересно,тогда какой смысл гонять АУГ?

      Помниться был такой случай. Трамп обещал мистеру Ыну прислать аж две АУГ. Одна не вышла, а вторая пошла на Гоа. Типа на ремонт. Понятное дело там пляжи лучше.
      Но Аннушка уже разлила масло Пицца в пентагонах уже съедена, значит пакость обеспечена
    ZovSailor
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 17:47
      dmi.pris1
      Сегодня, 16:43
      Интересно,тогда какой смысл гонять АУГ?

      hi Мужественные парни в сандалях призывают к миру на БВ, но при игнорировании своих требований хозяином бидэ ( штаб Фашингтона ) пригрозили испытать новые виды вооружений на АВИКе, но это неточно.
      Как видим, сигнал Фашингтоном получен и исполнен, но верить джентльменам на слово безрассудно, понаблюдаем.
  rocket757
    rocket757
    0
    Сегодня, 16:46
    Ну и... обращаем свой взор сильно севернее.
    Можем и так...
  spektr9
    spektr9
    +4
    Сегодня, 16:51
    Ну, значит точно будут...
  Ропот 55
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 16:52
    Ну один тоже с бунтарями заигрывал и всё хотел малой кровью обойтись и получил и позорище и кровищи по самые не хочу. Теперь вместе со вторым "умным" проявителем у нас шхериться.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 16:59
    ❝ Дональд Трамп не будет отдавать приказ о нанесении удара по иранским объектам ❞ —

    — Прошлый раз американцы бомбили Иран, "не прекращая переговорного процесса" ...
  nik-mazur
    nik-mazur
    +3
    Сегодня, 17:06
    Дональд Трамп не будет отдавать приказ о нанесении удара по иранским объектам

    По крайней мере в этот четверг. Но это не точно, потому что после обеда Трамп может и передумать. Ну, и удар без приказа тоже нельзя исключать.
  bondov
    bondov
    0
    Сегодня, 17:39
    ...Ясно, что еще не сделали америку снова великой. забздел трамп, вместе с натаньяху в штаны какают... так и с гренландией и канадой будет...
  bk316
    bk316
    0
    Сегодня, 17:56
    Из США пришло сообщение о том, что они не будут наносить удар

    Значит точно нанесут.
  мерцание
    мерцание
    0
    Сегодня, 18:12
    Иранский посол в Пакистане Реза Амири Могадам заявил о том, что в Тегеран из Вашингтона пришло сообщение о том, что «Дональд Трамп не будет отдавать приказ о нанесении удара по иранским объектам».

    Как и ожидалось, Трамп жидко отделался ))