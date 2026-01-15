«Если мова – это оружие, почему она не сбивает ракеты» - из переписки украинцев

3 003 17
«Если мова – это оружие, почему она не сбивает ракеты» - из переписки украинцев

На Украине нарастает рефлексия по поводу последствий разрушения энергосистемы в результате непрекращающихся ударов российской армии. Зеленский уже ввел вчера на подконтрольных территориях режим чрезвычайной ситуации в энергетике. В своем телеграм-канале он написал, что новый министр энергетики Денис Шмыгаль будет руководить работами «по поддержке людей и общин в таких условиях».

На деле это означает, что теперь никакие графики отключения подачи электричества соблюдаться даже формально не будут. Питание будет подаваться, вернее, абонентов будут его лишать, по текущим обстоятельствам безо всякого предупреждения населения. Никакой ответственности за последствия, включая бытовые и технологические аварии, не будет как у энергетиков, так и у властей.



Но даже в этой ситуации «щирые громадяни» развернули антирусскую полемику в соцсетях. Одна украинка с довольно странным ником slowlowl (буквальный перевод — «медленно падающий») удивляется, чего это русскоговорящие жители Украины жалуются на отсутствие света. Ведь приказы о нанесении ударов по объектам энергетики в ВС РФ отдаются, как он пишет, на их родном языке. На что другой пользователь отвечает ей с откровенным сарказмом, обыгрывая пропагандистский лозунг последних лет:

Интересно, почему украиноязычные не сбили эти ракеты? Ведь мова (язык) — это зброя (оружие).



Ну почему не сбили. Как раз на мове вновь почти всё «посбивали». В сегодняшней сводке Воздушных сил Украины ничего не меняется. Утверждается, что минувшей ночью из 82 ударных беспилотников силы ПВО якобы успешно перехватили 61 БПЛА. Ракетных атак не было, а так и с ними разобрались бы не менее успешно.

Между тем, настроения в украинских пабликах более чем панические. В ТГ-каналах распространяется предупреждение без ссылок на источники, что ожидаются новые удары БРСД «Орешник». На Украине этими ракетами впору уже детей пугать.

РФ в ближайшее время может осуществить запуски баллистических ракет средней дальности «Орешник» с полигона Капустин Яр. Призываем всех украинцев внимательно реагировать на сигналы тревоги по всей стране.

Мэр Киева Виталий Кличко, намедни зарубивший с Зеленским по поводу неготовности столицы к масштабным отключениям электроэнергии в зимнюю пору, откровенно заявляет, что у ПВО ВСУ заканчиваются боеприпасы. Наибольший дефицит — ракеты для ЗРК Patriot. Без вариантов, это никак не скажется на бравурных отчетах Воздушных сил.

В столичных пабликах пишут, что в настоящее время над городом барражируют разведывательные беспилотники. Сообщается о группах ударных БПЛА, летящих в направлении Киевской области и самой столицы. Взрывы в Харькове.

Зеленский провел срочное совещание с правительством по вопросам энергетики. На нем было отмечено, что особенно сложная ситуация в Киеве – время городскими властями упущено, и сейчас на уровне правительства будет исправляться то, что не было сделано на уровне города. Пожалуй, самым кардинальным станет решение о послаблении в соблюдении комендантского часа. Это всё, что украинцам может предоставить в нынешних условиях киевский режим.
17 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 19:41
    новый министр энергетики Денис Шмыгаль будет руководить работами «по поддержке людей и общин в таких условиях».
    Ну да... Именно в "таких"... А зачем их улучшать, коль мова ракеты и БПЛА не сбивает...???
    1. Проксима Звание
      Проксима
      0
      Сегодня, 19:47
      Энергетика и инфраструктура, вот что уничтожает государство. К этому выводу пришли англоамериканцы только к концу 1944 года. А до этого бомбили заводы, толку от самолёта, если он не может взлететь (нет бензина), толку от танка, если он не может воевать ( его не доставили на ТВД), нет инфраструктуры. Одним словом, побольше бы таких ударов!!
    2. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      0
      Сегодня, 20:14
      Мова это самое страшное оружие она убивает мозги

      ЗЫ Если поднести раковину к уху - то слышно море - если одеть на голову кастрюлю то слышна мова
  2. Ныробский Звание
    Ныробский
    +4
    Сегодня, 19:43
    Нет памятников Владимиру Ильичу, нет и лампочек Ильича! Лампочки это пережиток социализма!
    Теперь сидите под нимбом Бандеры и чирикайте на мове до просветления.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +2
      Сегодня, 20:11
      Приветствую Дмитрий hi Интересно, в чём проблема! laughing Хранилища для газа ---- советское наследство. Называлось до 800 метров под землю. Вот ведь "клятые москали " что придумали. И предыдущий ОРЕШНИК тоже советское наследство разрушал. ДЕКОММУНИЗАЦИЯ, как хотели. Получите распишитись
  3. михаилл Звание
    михаилл
    +3
    Сегодня, 19:44
    Кстати, фотография обесточенного города-миллионника при минусовой температуре очень намекает о уязвимости "человейников" в прицепе.
  4. Starover_Z Звание
    Starover_Z
    +2
    Сегодня, 19:52
    РФ в ближайшее время может осуществить запуски баллистических ракет средней дальности «Орешкин» с полигона Капустин Яр. Призываем всех украинцев внимательно реагировать на сигналы тревоги по всей стране.

    А ведь это ещё не сам "Орешник", а только его "пустоцвет" ! А ведь если бы он прилетал с "семенами", совсем всё по другому было бы !
  5. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 19:54
    «Если мова – это оружие, почему она не сбивает ракеты»

    Ну так это оружия другого класса, оружие массового одурманивания.
  6. Tusv Звание
    Tusv
    +4
    Сегодня, 19:55
    Русский язык до Киева доведет, а мова до Оттавы
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 19:59
    Да, да, мова оружие, ещё по тики в соц сетях, фотки на фоне русского корабля, который послали... можно ещё кричалки покричать, поскакать, кастрюль ку на голову одет... это ж все мощная перемога...
    Вот только... а что только, никого подобный бред не спасал никогда, ни от чего.
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +2
      Сегодня, 20:23
      Мова выдумана как и 404-ая страна. Причем не все официальные какелы ей владеют. На Русском говорят.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 20:30
        Увы, при дожных усилия, даже бредовые фантазии в слабых умах укоренится могут...
        Увы, столько примеров из истории можно собрать, в бесконечную галерею примеров человеческой глупости, подлости и прочего.
        Понятно, что примеров правильного, разумного, человечного, ничуть не меньше... но, сегодня у нас перед глазами представлена картина не радостная.
  8. мерцание Звание
    мерцание
    +1
    Сегодня, 20:02
    Интересное видео, вставить не получается, можно найти по названию.
    "Мы без рук играли на рояле"
    Можно сказать последний хит.)
  9. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    0
    Сегодня, 20:17
    «Если мова – это оружие, почему она не сбивает ракеты»
    .
    Потому что мова - это оружие против русского населения Украины, средство унижения и дискриминации.
  10. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 20:22
    Цитата: Андрей Малащенков
    Мова это самое страшное оружие она убивает мозги
    И погружает в Каменный век. Что мы сейчас и наблюдаем!
  11. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 20:24
    [media=https://vk.com/video-44189163_456268491?ysclid=mkfpww5x59333562975]
    Наступило утро в свинарнике, свет и тепло исчезло.
  12. Normann Звание
    Normann
    0
    Сегодня, 20:33
    А какой толк от
    над городом барражируют разведывательные беспилотники

    этого, что не знают где тэц, или это их, тогда какой от них смысл, что они противопоставят тому же искандеру.