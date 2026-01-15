«Если мова – это оружие, почему она не сбивает ракеты» - из переписки украинцев
На Украине нарастает рефлексия по поводу последствий разрушения энергосистемы в результате непрекращающихся ударов российской армии. Зеленский уже ввел вчера на подконтрольных территориях режим чрезвычайной ситуации в энергетике. В своем телеграм-канале он написал, что новый министр энергетики Денис Шмыгаль будет руководить работами «по поддержке людей и общин в таких условиях».
На деле это означает, что теперь никакие графики отключения подачи электричества соблюдаться даже формально не будут. Питание будет подаваться, вернее, абонентов будут его лишать, по текущим обстоятельствам безо всякого предупреждения населения. Никакой ответственности за последствия, включая бытовые и технологические аварии, не будет как у энергетиков, так и у властей.
Но даже в этой ситуации «щирые громадяни» развернули антирусскую полемику в соцсетях. Одна украинка с довольно странным ником slowlowl (буквальный перевод — «медленно падающий») удивляется, чего это русскоговорящие жители Украины жалуются на отсутствие света. Ведь приказы о нанесении ударов по объектам энергетики в ВС РФ отдаются, как он пишет, на их родном языке. На что другой пользователь отвечает ей с откровенным сарказмом, обыгрывая пропагандистский лозунг последних лет:
Ну почему не сбили. Как раз на мове вновь почти всё «посбивали». В сегодняшней сводке Воздушных сил Украины ничего не меняется. Утверждается, что минувшей ночью из 82 ударных беспилотников силы ПВО якобы успешно перехватили 61 БПЛА. Ракетных атак не было, а так и с ними разобрались бы не менее успешно.
Между тем, настроения в украинских пабликах более чем панические. В ТГ-каналах распространяется предупреждение без ссылок на источники, что ожидаются новые удары БРСД «Орешник». На Украине этими ракетами впору уже детей пугать.
Мэр Киева Виталий Кличко, намедни зарубивший с Зеленским по поводу неготовности столицы к масштабным отключениям электроэнергии в зимнюю пору, откровенно заявляет, что у ПВО ВСУ заканчиваются боеприпасы. Наибольший дефицит — ракеты для ЗРК Patriot. Без вариантов, это никак не скажется на бравурных отчетах Воздушных сил.
В столичных пабликах пишут, что в настоящее время над городом барражируют разведывательные беспилотники. Сообщается о группах ударных БПЛА, летящих в направлении Киевской области и самой столицы. Взрывы в Харькове.
Зеленский провел срочное совещание с правительством по вопросам энергетики. На нем было отмечено, что особенно сложная ситуация в Киеве – время городскими властями упущено, и сейчас на уровне правительства будет исправляться то, что не было сделано на уровне города. Пожалуй, самым кардинальным станет решение о послаблении в соблюдении комендантского часа. Это всё, что украинцам может предоставить в нынешних условиях киевский режим.
Информация