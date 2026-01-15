Неприличный жест от Трампа принёс сотни тысяч долларов рабочему из США

Рабочие никогда не должны подвергаться вульгарным выражениям или поведению со стороны кого бы то ни было, включая президента США.

Граждане Соединенных Штатов всей страной собирали пожертвования одному из своих соотечественников. Вышло так, что оскорбительный и неприличный жест от президента США Дональда Трампа принес сотни тысяч долларов рабочему из США Ти Джею Сабуле, который трудился на одном из заводов компании Ford.Эти деньги собирала для него вся страна через платформу GoFundMe.Инцидент с ним произошел во время посещения главой Белого дома завода компании Ford F-150, расположенном в штате Мичиган. Рабочий предприятия выкрикнул в адрес президента обвинение, назвав его «защитником педофилов», имея в виду дружбу Трампа со скандально известным бизнесменом Джеффри Эпштейном. В ответ глава Белого дома послал гражданина «к черту», показав ему средний палец.Позже «отличившегося» сотрудника предприятия отстранили от работы, пока в отношении него не завершится расследование. Тогда возникла инициатива оказать Сабуле финансовую помощь, пока ему не позволяют работать.Люди со всей страны откликнулись и в кратчайшие сроки собрали для Сабулы, которого назвали американским патриотом, более 800 тысяч долларов. Всего для него открыли два сбора. Через один ему поступила 481 тысяча долларов, а через другой – 330 тысяч.Сабулу поддержал и американский профсоюз работников автомобильной промышленности. Его вице-президент Лора Дикерсон так высказалась по этому поводу: