Неприличный жест от Трампа принёс сотни тысяч долларов рабочему из США

Граждане Соединенных Штатов всей страной собирали пожертвования одному из своих соотечественников. Вышло так, что оскорбительный и неприличный жест от президента США Дональда Трампа принес сотни тысяч долларов рабочему из США Ти Джею Сабуле, который трудился на одном из заводов компании Ford.

Эти деньги собирала для него вся страна через платформу GoFundMe.



Инцидент с ним произошел во время посещения главой Белого дома завода компании Ford F-150, расположенном в штате Мичиган. Рабочий предприятия выкрикнул в адрес президента обвинение, назвав его «защитником педофилов», имея в виду дружбу Трампа со скандально известным бизнесменом Джеффри Эпштейном. В ответ глава Белого дома послал гражданина «к черту», показав ему средний палец.


Позже «отличившегося» сотрудника предприятия отстранили от работы, пока в отношении него не завершится расследование. Тогда возникла инициатива оказать Сабуле финансовую помощь, пока ему не позволяют работать.

Люди со всей страны откликнулись и в кратчайшие сроки собрали для Сабулы, которого назвали американским патриотом, более 800 тысяч долларов. Всего для него открыли два сбора. Через один ему поступила 481 тысяча долларов, а через другой – 330 тысяч.

Сабулу поддержал и американский профсоюз работников автомобильной промышленности. Его вице-президент Лора Дикерсон так высказалась по этому поводу:

Рабочие никогда не должны подвергаться вульгарным выражениям или поведению со стороны кого бы то ни было, включая президента США.
  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +4
    Сегодня, 17:32
    О ,как!Читая ВО,мнения форумчан о Трампе..Эти филантропы-американцы,должны нас озолотить belay
  2. Александр Х Звание
    Александр Х
    +9
    Сегодня, 17:32
    Отрадно читать, что народ поддержал обычного работягу.
    1. 1944-1989 Звание
      1944-1989
      +6
      Сегодня, 17:39
      Да, этот парень определенно смелый и сказал правду. В конце концов, Трамп обещал разоблачить сексуальные преступления; он не может этого сделать, потому что, вероятно, сам себя скомпрометирует.
    2. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 17:45
      Фигня какая...финт, щелчок пальцами Трампа и инцидент исчерпан... Такую мелочь в голову брать...
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 17:46
      Цитата: Александр Х
      Отрадно читать, что народ поддержал обычного работягу.

      В первую очередь, подержал за смелость и актуальность обвинения. Как-то затянулось дело с обещанной публикацией "файлов Эпштейна".
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        +3
        Сегодня, 18:02
        Цитата: Монтесума
        Цитата: Александр Х
        Отрадно читать, что народ поддержал обычного работягу.

        В первую очередь, подержал за смелость и актуальность обвинения. Как-то затянулось дело с обещанной публикацией "файлов Эпштейна".

        Было бы там что реальное - Байден и Ко вывалили бы....
        Меня больше интересует убийство Кеннеди - что с рассекречиваним??!!!
    4. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 17:58
      Цитата: Александр Х
      Отрадно читать, что народ поддержал обычного работягу.

      Народ выступил против Трампа, работяга тут - дело десятое, просто символ...
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 17:39
    Бежать ему надо пока не поздно,адвокаты дорого ему обойдуться. laughing Ещё должен останется.
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 17:45
    Не солидно Лохматому вести себя как трамвайный хам , хотя он им и является.
  5. stels_07 Звание
    stels_07
    -2
    Сегодня, 17:46
    Вот где социализм победил
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:48
    Для особо одарённых демократов - Эпштейн закончился на семейке Клинтонов.Если было бы что на Трампа ,Байден бы его размазал лет на 1000.А так - пук в воду,против Трампа. wassat
  7. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 17:48
    прошу прощения, но на видео доня ни какого среднего пальца не показывает
    1. Кулл90 Звание
      Кулл90
      0
      Сегодня, 18:00
      на 8-9 секунде присмотритесь
    2. virA Звание
      virA
      0
      Сегодня, 18:05
      после того как Трамп прошел мимо полицейского его рука размылась, верю американцам фак был
  8. dnestr74 Звание
    dnestr74
    +3
    Сегодня, 17:57
    Представляю, идет наш Президент по сборочному цеху Уралвагонзавода))))
    1. Кулл90 Звание
      Кулл90
      0
      Сегодня, 17:59
      а че там представлять, есть видео где Президент ходит по сборочному цеху Уралвагонзавода
      1. dnestr74 Звание
        dnestr74
        0
        Сегодня, 18:03
        Только вместо рабочих там не рабочие, а все управление переодетое, знаю не понаслышке, так вот.
    2. Альф Звание
      Альф
      0
      Сегодня, 18:07
      Цитата: dnestr74
      Представляю, идет наш Президент по сборочному цеху Уралвагонзавода))))

      Вангую, что там не выкриками дело обойдется. Хотя, скорее всего, все "рабочие" будут в погонах.
  9. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 18:01
    Теперь мужику и работать не надо. Оказался в нужное время, в нужном месте и вовремя сказал пару нужных слов. На 800к можно много лет жить и ни в чем себе не отказывать.
  10. Альф Звание
    Альф
    0
    Сегодня, 18:02
    Позже «отличившегося» сотрудника предприятия отстранили от работы, пока в отношении него не завершится расследование.

    "В милицию замели, дело шьют". А если серьезно, как оскорбление представителя власти не навесили. Ну и просто антиамериканское поведение.
  11. amr Звание
    amr
    0
    Сегодня, 18:09
    С учетом того, что человек оплатит с этих доходов налогов порядка 50%, то Трамп даже одним жестом, заработал для бюджета США 440 тыс долларов!))
  12. Макс1995 Звание
    Макс1995
    0
    Сегодня, 18:12
    Да, Типа демократия.
    один - "защитником...." Другой.... "к черту и палец"

    Чтото схожее... Лавров : " ....". Жириновский: ".....".
    И чото не собирали никому, по новостям"