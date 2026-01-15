Неприличный жест от Трампа принёс сотни тысяч долларов рабочему из США
4 09222
Граждане Соединенных Штатов всей страной собирали пожертвования одному из своих соотечественников. Вышло так, что оскорбительный и неприличный жест от президента США Дональда Трампа принес сотни тысяч долларов рабочему из США Ти Джею Сабуле, который трудился на одном из заводов компании Ford.
Эти деньги собирала для него вся страна через платформу GoFundMe.
Инцидент с ним произошел во время посещения главой Белого дома завода компании Ford F-150, расположенном в штате Мичиган. Рабочий предприятия выкрикнул в адрес президента обвинение, назвав его «защитником педофилов», имея в виду дружбу Трампа со скандально известным бизнесменом Джеффри Эпштейном. В ответ глава Белого дома послал гражданина «к черту», показав ему средний палец.
Позже «отличившегося» сотрудника предприятия отстранили от работы, пока в отношении него не завершится расследование. Тогда возникла инициатива оказать Сабуле финансовую помощь, пока ему не позволяют работать.
Люди со всей страны откликнулись и в кратчайшие сроки собрали для Сабулы, которого назвали американским патриотом, более 800 тысяч долларов. Всего для него открыли два сбора. Через один ему поступила 481 тысяча долларов, а через другой – 330 тысяч.
Сабулу поддержал и американский профсоюз работников автомобильной промышленности. Его вице-президент Лора Дикерсон так высказалась по этому поводу:
Рабочие никогда не должны подвергаться вульгарным выражениям или поведению со стороны кого бы то ни было, включая президента США.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация