NYT: Ради прекращения ударов по энергетике украинцы готовы «отдать» Донбасс

NYT: Ради прекращения ударов по энергетике украинцы готовы «отдать» Донбасс

Стратегия Вооруженных сил России по тотальному выносу энергосистемы на подконтрольной Киеву территории дает свои плоды. Мозги у сидящих без света, воды и тепла украинцев начинают вправляться в прямом смысле слова. Даже те, кто еще не так давно выступал жестко против любых уступок требованиям РФ по условиям завершения конфликта, сидя в темноте и холоде, все больше меняют свою точку зрения.

На фоне ударов по энергетике многие украинцы согласны с тем, чтобы «отдать» Донбасс ради окончания войны и бомбежек. О критическом переломе в общественном настроении жителей Украины пишет американская газета The New York Times (NYT).



Авторы материала пообщались с киевлянами и констатируют, что жители украинской столицы готовы пойти на территориальные уступки, лишь бы прекратить боевые действия. Репортеры отмечают, что российские удары, в результате которых Киев погрузился в темноту и холод, достигли своей цели. Призывы отдать Донбасс звучат всё громче даже от семей солдат ВСУ.



Киевский юрист Владимир Дородко рассказал американским журналистам, что вынужден спать в собственной квартире в пуховике и заявил:

Матери сыновей, которые сейчас в армии, говорят прямо: давайте отдадим им (России) Донбасс, чтобы люди не умирали и нас не бомбили.

Он добавил, что многие устали и трудности все больше склоняют людей к мнению, что конфликт следует прекратить даже ценой таких жертв, как территориальные уступки.

В статье NYT отмечается, что вывод из строя систем отопления и электроснабжения в результате российских атак подрывает моральный дух украинцев. Американские журналисты считают, что таким образом российское военно-политическое руководство весьма успешно добивается цели оказать давление на режим Зеленского, дабы «заставить его пойти на уступки в мирных переговорах, посредником в которых выступает администрация Трампа».

Однако Зеленский на уступки идти не желает. Все сигналы с Банковой показывают, что там намерены воевать и далее, считая, что фронт не посыпется, энергетика и население как-то до конца зимы протянут, а там, глядишь, не за горами и «крах России» под гнетом санкций, украинских ударов по нефтянке и прочих проблем.

Ранее внезапно «прозревший» экс-глава МИД Украины Кулеба заявил, что украинцы готовы принять территориальные уступки ради завершения войны, а опросы, дающие иной результат, врут. К такому выводу он пришел, когда проехался «по селам и начал с людьми разговаривать не на заправках». Правда, утверждает Кулеба, взамен украинцы рассчитывают на вступление в ЕС и сохранение сильной армии.
  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +4
    Сегодня, 18:54
    Их никто не спрашивает,что думают..Поставлена задача-любыми способами ослабить Россию
    Хоть сгиньте все на вна
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +4
      Сегодня, 18:59
      Почему Россия не может четко заявить, что итогом СВО обязано быть, что вся левобережная часть от Сум и Харькова до Приднестровья отходит к России, это жизненно важно.... ну Трамп же сказал где интересы США, а мы-то чего мямлим только про Донбасс, а как же Запорожье и Херсон уже включенные по Конституции в состав России ? Есть исторический шанс и преступно глупо его не использовать.
      1. ЦитатаЛаврова Звание
        ЦитатаЛаврова
        -2
        Сегодня, 19:02
        А как сами думаете, почему ?
        1. Silver99 Звание
          Silver99
          +4
          Сегодня, 19:04
          Я то как раз не думаю, а убежден в том что озвучил, жить надо не только сегодняшним днем. Без выхода к Приднестровью и полностью отрезания 404 от Черного моря СВО будет не закончено, как говорится продолжение следует, поэтому не надо откладывать. Про Атлантику это вопрос к вашему тезке по аватарке.
        2. Piramidon Звание
          Piramidon
          0
          Сегодня, 19:36
          Цитата: ЦитатаЛаврова
          А как сами думаете, почему ?

          Какие то провокационные у вас комментарии. Сплошные недосказанности с подленьким подтекстом
      2. ian Звание
        ian
        -3
        Сегодня, 19:15
        Цитата: Silver99
        Почему Россия не может четко заявить, что итогом СВО обязано быть, что вся левобережная часть от Сум и Харькова ........
        Есть исторический шанс и преступно глупо его не использовать.

        Вы конечно правы. hi
        Шанс то у нас есть. Здоровья только у нас не хватает...
        К сожалению.request
    2. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 19:08
      Цитата: dmi.pris1
      Их никто не спрашивает,что думают..Поставлена задача-любыми способами ослабить Россию
      Хоть сгиньте все на вна

      Ничего они не устали, не поумнели разжалобить хотят. Хитрят и врут, если в ЕС надеются. Всё как раньше ----
      тогда запануем! И делать ничего не надо будет
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        +1
        Сегодня, 19:34
        Цитата: Reptiloid
        Ничего они не устали, не поумнели разжалобить хотят. -

        Всего то несколько дней без света, тепла и, что немаловажно, без телевизионной переможной пропаганды, как мозги стали работать в нужном направлении. Давно надо было вынести им все телевышки.
        Цитата: Reptiloid
        Хитрят и врут, если в ЕС надеются. Всё как раньше ----
        Хитрить, врать, завидовать и гадить исподтишка это у них в крови. Только им уже давно было сказано, что Россия не будет препятствовать вхождению украины в Евросоюз, но в то же время Россия будет препятствовать вступлению украины в НАТО. Пока эти полорогие не откажутся от вступления в НАТО вступление в ЕС им не грозит, а тем временем территория ареала их обитания будет сокращаться. hi
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +1
          Сегодня, 20:28
          Я думаю в ЕС их и не хотят. Они ведь были еужны для беспошлинного ввоза гейропейской продукции в РФ. А как РФ отменила это --- их и стали задвигать при поросёнке ещё
        2. Наган Звание
          Наган
          +1
          Сегодня, 20:28
          Цитата: Ныробский
          Россия не будет препятствовать вхождению украины в Евросоюз, но в то же время Россия будет препятствовать вступлению украины в НАТО.
          Где-то, ЕМНИП, в англоязычной прессе наткнулся на такой сценарий: США выходят из НАТО, а ЕС переоформляется как не только экономический, но и военный блок. Ну и можно ли допустить вступление xoxляндии в ЕС?
  2. bon jorno Звание
    bon jorno
    +5
    Сегодня, 19:00
    Теперь не только Донбасс, теперь и Одессу отдадите, вместе с Хпрьковом!
    1. ЦитатаЛаврова Звание
      ЦитатаЛаврова
      -2
      Сегодня, 19:02
      Столько лет прошло, столько событий минуло, а ничего не поменялось на сайте...
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 19:15
        Ну так растолкуйте что, как и зачем должно поменяться на сайте... Помнится Иван Сусанин тоже полякам доходчиво объяснял куда и как нужно идти...
  3. Andobor Звание
    Andobor
    +1
    Сегодня, 19:03
    Общественное мнение украинцев ничего не значит, к тому же его легко рисовать.
  4. Bookinist69 Звание
    Bookinist69
    0
    Сегодня, 19:04
    Поздно бабка пить боржоми, коли почки отказали...
  5. tabletkin73 Звание
    tabletkin73
    0
    Сегодня, 19:08
    Поздно! Следующий пункт Херсонская и Запорожская области,
  6. Александр Х Звание
    Александр Х
    +2
    Сегодня, 19:10
    Теперь уже и Одессу и Николаев и много еще чего придется возврашать... Ну, или Россия сама вернет себе свои территории.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 19:16
    Может хватит комментировать каждый чих западных сми - их удел информационная война и формирование общественного мнения.Есть только один правильный вариант коментария - маловато будет ,маловато.
    1. михаилл Звание
      михаилл
      0
      Сегодня, 19:32
      Цитата: tralflot1832
      Есть только один правильный вариант коментария - маловато будет ,маловато.

      Рад бы комментировать по три раза на дню новости про новые электростанции и заводы, про новые поликлиники и школы, про положительный рост демографии и МРОТ, но увы.
      Кстати, "маловато будет, маловато" в м/ф про прошлогодний снег ничем хорошим не закончилось.
  9. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 19:17
    От предложений до реальных дел- бездна. И, потом- что значит "отдать"? Вернуть. И, не только Донбас, а все что им передали во временное пользование . А главное, все цели СВО должны быть достигнуты и закреплены намертво.
  10. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    Сегодня, 19:23
    Крупный объект критической энергетической инфраструктуры разрушен в Харькове, сообщил в четверг мэр города Игорь Терехов.
  11. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    +1
    Сегодня, 19:25
    В статье NYT отмечается, что вывод из строя систем отопления и электроснабжения в результате российских атак подрывает моральный дух украинцев

    Начался прогрев аудитории перед сдачей?
  12. Магог_ Звание
    Магог_
    0
    Сегодня, 19:32
    Мозги у сидящих без света, воды и тепла украинцев начинают вправляться в прямом смысле слова
    Никакого "прямого смысла" в их мозгах не происходит. Наши удары по энергетике укропов проводятся в русле понятной им логики. То, что они вытворяли и вытворяют для жителей Донбасса, Крыма, а теперь и для "новых регионов", стало явью для них самих - попробуйте и испытайте на собственной шкуре, как говорится !
  13. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 19:52
    NYT: Ради прекращения ударов по энергетике украинцы готовы «отдать» Донбасс

    Ага, отдать то, что итак уже им не принадлежит.
    Какая щедрость! laughing
  14. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 19:54
    взамен украинцы рассчитывают на вступление в ЕС и сохранение сильной армии.
    . Блажен кто верует...
    Кстати, а что они готовы "отдать" ?
    Разговор давно уже не идёт о том, что "отдать" то, что мы уже вернули, свое... там сильно больше, да и прочих обязательных условий,, тоже сильно больше, чем то, о чем они мечтают.
  15. Михаил Сибирский Звание
    Михаил Сибирский
    0
    Сегодня, 19:59
    Авторы материала пообщались с киевлянами и констатируют, что жители украинской столицы готовы пойти на территориальные уступки, лишь бы прекратить боевые действия

    Анонимные Авторы материала пообщались с анонимными киевлянами и констатируют, что жители украинской столицы готовы пойти на территориальные уступки, лишь бы прекратить боевые действия. Ссылок на проведённые опросы нет. Что обсуждать? Статья высосаная из пальца.
  16. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    0
    Сегодня, 20:10
    Требовать надо референдумов по всем областям Украины: хотят они остаться на Украине или войти в Россию. Галицаи оккупировали русские области - пора спросить их население: хотят ли они жить под оккупацией.
  17. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 20:11
    А сколько Донецк с Луганском без света и воды сидели, а Белгород буквально на днях.... И никто не ныл. Так что пускай на себе испытают все прелести войны.
  18. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 20:14
    Цитата: К-50
    Ага, отдать то, что итак уже им не принадлежит.
    Им там вообще ничего не принадлежит. Все подарки либо Сталина, либо Хрущева