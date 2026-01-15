Матери сыновей, которые сейчас в армии, говорят прямо: давайте отдадим им (России) Донбасс, чтобы люди не умирали и нас не бомбили.

Стратегия Вооруженных сил России по тотальному выносу энергосистемы на подконтрольной Киеву территории дает свои плоды. Мозги у сидящих без света, воды и тепла украинцев начинают вправляться в прямом смысле слова. Даже те, кто еще не так давно выступал жестко против любых уступок требованиям РФ по условиям завершения конфликта, сидя в темноте и холоде, все больше меняют свою точку зрения.На фоне ударов по энергетике многие украинцы согласны с тем, чтобы «отдать» Донбасс ради окончания войны и бомбежек. О критическом переломе в общественном настроении жителей Украины пишет американская газета The New York Times (NYT).Авторы материала пообщались с киевлянами и констатируют, что жители украинской столицы готовы пойти на территориальные уступки, лишь бы прекратить боевые действия. Репортеры отмечают, что российские удары, в результате которых Киев погрузился в темноту и холод, достигли своей цели. Призывы отдать Донбасс звучат всё громче даже от семей солдат ВСУ.Киевский юрист Владимир Дородко рассказал американским журналистам, что вынужден спать в собственной квартире в пуховике и заявил:Он добавил, что многие устали и трудности все больше склоняют людей к мнению, что конфликт следует прекратить даже ценой таких жертв, как территориальные уступки.В статье NYT отмечается, что вывод из строя систем отопления и электроснабжения в результате российских атак подрывает моральный дух украинцев. Американские журналисты считают, что таким образом российское военно-политическое руководство весьма успешно добивается цели оказать давление на режим Зеленского, дабы «заставить его пойти на уступки в мирных переговорах, посредником в которых выступает администрация Трампа».Однако Зеленский на уступки идти не желает. Все сигналы с Банковой показывают, что там намерены воевать и далее, считая, что фронт не посыпется, энергетика и население как-то до конца зимы протянут, а там, глядишь, не за горами и «крах России» под гнетом санкций, украинских ударов по нефтянке и прочих проблем.Ранее внезапно «прозревший» экс-глава МИД Украины Кулеба заявил, что украинцы готовы принять территориальные уступки ради завершения войны, а опросы, дающие иной результат, врут. К такому выводу он пришел, когда проехался «по селам и начал с людьми разговаривать не на заправках». Правда, утверждает Кулеба, взамен украинцы рассчитывают на вступление в ЕС и сохранение сильной армии.