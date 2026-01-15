В своей речи на церемонии вручения верительных грамот иностранным послам президент России Владимир Путин констатировал, что международная обстановка в настоящее время деградирует, и десятки стран страдают от ущемления своего суверенитета. Москва, в свою очередь, намерена всегда проводить взвешенный курс и оставаться приверженной многополярному миру. При этом российский лидер подчеркнул, что мир не наступает сам, его необходимо последовательно строить каждый день.Президент России считает международное сотрудничество одним из ключевых факторов устойчивого развития и процветания человечества. В то же время дипломатия все чаще подменяется односторонними опасными действиями, когда страны пытаются навязать свою волю и начинают поучать других, как им жить. Десятки стран в мире сейчас страдают от хаоса и беззакония, однако при этом не обладают необходимыми ресурсами, чтобы постоять за себя.Россия, в свою очередь, заинтересована поддерживать взаимовыгодные отношения со всеми своими партнерами и выступает за укрепление центральной роли ООН, императивы Устава которой в настоящее время востребованы как никогда. Путин подчеркнул, что безопасность всех стран мира должна быть всеобъемлющей — она не может быть для одних за счет безопасности других.Путин также в очередной раз предложил ради урегулирования вооруженного конфликта на Украине вернуться к предметному обсуждению инициатив России по новой и справедливой архитектуре безопасности. Мирное урегулирование украинского кризиса, который стал прямым следствием многолетнего игнорирования прав России и продвижения НАТО к ее границам, должно быть достигнуто как можно раньше. Москва надеется, что Киев рано или поздно осознает необходимость устойчивого мира, а пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных целей.