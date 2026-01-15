Путин: пока Киев не поймёт необходимость мира, РФ будет добиваться своих целей
В своей речи на церемонии вручения верительных грамот иностранным послам президент России Владимир Путин констатировал, что международная обстановка в настоящее время деградирует, и десятки стран страдают от ущемления своего суверенитета. Москва, в свою очередь, намерена всегда проводить взвешенный курс и оставаться приверженной многополярному миру. При этом российский лидер подчеркнул, что мир не наступает сам, его необходимо последовательно строить каждый день.
Президент России считает международное сотрудничество одним из ключевых факторов устойчивого развития и процветания человечества. В то же время дипломатия все чаще подменяется односторонними опасными действиями, когда страны пытаются навязать свою волю и начинают поучать других, как им жить. Десятки стран в мире сейчас страдают от хаоса и беззакония, однако при этом не обладают необходимыми ресурсами, чтобы постоять за себя.
Россия, в свою очередь, заинтересована поддерживать взаимовыгодные отношения со всеми своими партнерами и выступает за укрепление центральной роли ООН, императивы Устава которой в настоящее время востребованы как никогда. Путин подчеркнул, что безопасность всех стран мира должна быть всеобъемлющей — она не может быть для одних за счет безопасности других.
Путин также в очередной раз предложил ради урегулирования вооруженного конфликта на Украине вернуться к предметному обсуждению инициатив России по новой и справедливой архитектуре безопасности. Мирное урегулирование украинского кризиса, который стал прямым следствием многолетнего игнорирования прав России и продвижения НАТО к ее границам, должно быть достигнуто как можно раньше. Москва надеется, что Киев рано или поздно осознает необходимость устойчивого мира, а пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных целей.
