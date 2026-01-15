Показаны кадры ударов РСЗО «Торнадо-С» по ТЭЦ-5 в Харькове

5 346 8
Показаны кадры ударов РСЗО «Торнадо-С» по ТЭЦ-5 в Харькове

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть момент нанесения ударов управляемыми ракетами РСЗО «Торнадо-С» по ТЭЦ-5 в пригороде Харькова.

Как сообщают местные ресурсы, после поражения ТЭЦ-5 часть города осталась без света и отопления. Местные СМИ пишут, что ТЭЦ, обеспечивавшая до 540 МВт электроэнергии и 1420 Гкал тепла, восстановлению не подлежит. Мэр Харькова Терехов жалуется, что в ходе сегодняшней серии ударов разрушен «крупный объект критической энергетической инфраструктуры» и сетует, что, несмотря на работу штаба по ликвидации последствий ударов, восстановить электроснабжение города не удается. Харьковская ТЭЦ-5 покрывала более половины потребностей Харькова и прилегающих к областному центру районов в электричестве и тепле.



Выбор цели для атаки указывает на приоритет энергетического контура, тесно связанного не только с гражданским потреблением, но и с работой промышленных объектов, ремонтных площадок и военной логистики в Харьковской области. При этом поселок Песочин, в котором располагается пораженная ТЭЦ, давно рассматривается как один из ключевых тыловых пригородов Харькова, где сосредоточена энергетика, транспорт и складская логистика противника.

Атаки на объекты в этом районе представляют собой элементы планомерного давления на энергоснабжение подконтрольного противнику региона. При этом удары носят не хаотичный, а тщательно выверенный характер, с акцентом на объекты, обеспечивающие длительное функционирование тыла.


8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +6
    Сегодня, 19:27
    Харьков выключают… поделом, не чего было по Белгороду бить!
    Город миллионник в досягаемости арты, Лохлы - бегите пока есть возможность.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 19:48
      Мэр Харькова Терехов жалуется, что в ходе сегодняшней серии ударов разрушен «крупный объект критической энергетической инфраструктуры»
      Ну вот... Только Зеля Кличко как мэру Киева в пример Харьков поставил, как тут же прилетело... И не знаешь кому теперь жаловаться... Может в лигу "Сексуальных реформ"...???
    2. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      -1
      Сегодня, 19:58
      Охотовед 2
      Именно вот это "Город миллионник в досягаемости арты,...".
      Почему не применяется обычная арта, зачем делать сальто, когда можно просто подпрыгнуть?
  2. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +5
    Сегодня, 19:28
    От российской границы до центра Харькова всего 35 км. Выходит, что 4 года жалели "братьев"?
    1. БойКот Звание
      БойКот
      +1
      Сегодня, 19:50
      Дошло наконец-то, что жизнь наших солдат ценнее "братьев". Тем более не жизней их даже ценнее, ведь мирняк от этих ударов практически не гибнет, а их комфорта. Жаль, так долго доходило.
  3. Eug Звание
    Eug
    0
    Сегодня, 19:29
    ТЭЦ-5 находится в пос.Подворки, территориально это совсем не Песочин хотя и рядом.
    1. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      +1
      Сегодня, 19:37
      это совсем не Песочин хотя и рядом.
      А нашим ракетчикам какая разница? Всё равно добьют эту ТЭЦ до полной остановки. soldier
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 20:24
    Украинскую энергетику умножают на ноль! И это радует