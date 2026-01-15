Показаны кадры ударов РСЗО «Торнадо-С» по ТЭЦ-5 в Харькове
5
В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть момент нанесения ударов управляемыми ракетами РСЗО «Торнадо-С» по ТЭЦ-5 в пригороде Харькова.
Как сообщают местные ресурсы, после поражения ТЭЦ-5 часть города осталась без света и отопления. Местные СМИ пишут, что ТЭЦ, обеспечивавшая до 540 МВт электроэнергии и 1420 Гкал тепла, восстановлению не подлежит. Мэр Харькова Терехов жалуется, что в ходе сегодняшней серии ударов разрушен «крупный объект критической энергетической инфраструктуры» и сетует, что, несмотря на работу штаба по ликвидации последствий ударов, восстановить электроснабжение города не удается. Харьковская ТЭЦ-5 покрывала более половины потребностей Харькова и прилегающих к областному центру районов в электричестве и тепле.
Выбор цели для атаки указывает на приоритет энергетического контура, тесно связанного не только с гражданским потреблением, но и с работой промышленных объектов, ремонтных площадок и военной логистики в Харьковской области. При этом поселок Песочин, в котором располагается пораженная ТЭЦ, давно рассматривается как один из ключевых тыловых пригородов Харькова, где сосредоточена энергетика, транспорт и складская логистика противника.
Атаки на объекты в этом районе представляют собой элементы планомерного давления на энергоснабжение подконтрольного противнику региона. При этом удары носят не хаотичный, а тщательно выверенный характер, с акцентом на объекты, обеспечивающие длительное функционирование тыла.
