Трамп готов применить закон о мятеже против штата Миннесота

Этим протестам пора положить конец. Протесты против ICE неприемлемы. Это очень плохо. Я применю закон о мятеже, чтобы они завершились.

Я призываю президента Трампа и министра внутренней безопасности Ноэм прекратить оккупацию нашего штата. Давайте снизим накал страстей. Мы должны остановить этот маховик возмездия, иначе мы будем не теми, кто мы есть.

В американском штате Миннесота не стихают протесты и митинги против миграционной политики Трампа. В штат ранее дополнительно были переброшены около 3 тысяч сотрудников специальной миграционный службы ICE. И только за последние несколько дней сотрудниками этой службы как минимум дважды открывалась стрельба на поражение. В итоге одна женщина (гражданка США) погибла, один мужчина (венесуэлец) получил огнестрельное ранение. Это лишь подхлестнуло новую волну протестов, а мэр Миннеаполиса обвинил Дональда Трампа в том, что тот наводнением улиц города сотрудниками ICE «только сеет хаос».Ответ Трампа не заставил себя ждать.Президент Трамп заявил, что он готов применить в отношении Миннесоты закон «О восстании» («О мятеже»), чтобы развернуть там полноценную войсковую группировку.Трамп:Это говорит тот самый человек, который в течение последних нескольких недель призывал иранцев захватывать административные здания, масштабировать протест и брать власть в свои руки. А за действия иранских правоохранителей против радикальных демонстрантов угрожал начать бомбардировки Ирана. То есть, в Иране протестовать можно и нужно, а в США никак нельзя – «логика» американского президента.Губернатор штата Миннесота Тим Уолц (от Демпартии):Если Трамп применит закон о мятеже, то в штат может быть переброшена национальная гвардия из других штатов США. Такие методы Трамп уже использовал, правда, с переменным успехом. В тех штатах, куда нацгвардейцы вводились, рейтинг республиканцев значительно падал. Правда, чаще всего эти штаты были и без того «демократическими» - то есть, на выборах там в последние годы побеждали исключительно кандидаты от Демпартии.