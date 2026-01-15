Трамп готов применить закон о мятеже против штата Миннесота

1 749 12
Трамп готов применить закон о мятеже против штата Миннесота

В американском штате Миннесота не стихают протесты и митинги против миграционной политики Трампа. В штат ранее дополнительно были переброшены около 3 тысяч сотрудников специальной миграционный службы ICE. И только за последние несколько дней сотрудниками этой службы как минимум дважды открывалась стрельба на поражение. В итоге одна женщина (гражданка США) погибла, один мужчина (венесуэлец) получил огнестрельное ранение. Это лишь подхлестнуло новую волну протестов, а мэр Миннеаполиса обвинил Дональда Трампа в том, что тот наводнением улиц города сотрудниками ICE «только сеет хаос».

Ответ Трампа не заставил себя ждать.



Президент Трамп заявил, что он готов применить в отношении Миннесоты закон «О восстании» («О мятеже»), чтобы развернуть там полноценную войсковую группировку.

Трамп:

Этим протестам пора положить конец. Протесты против ICE неприемлемы. Это очень плохо. Я применю закон о мятеже, чтобы они завершились.

Это говорит тот самый человек, который в течение последних нескольких недель призывал иранцев захватывать административные здания, масштабировать протест и брать власть в свои руки. А за действия иранских правоохранителей против радикальных демонстрантов угрожал начать бомбардировки Ирана. То есть, в Иране протестовать можно и нужно, а в США никак нельзя – «логика» американского президента.

Губернатор штата Миннесота Тим Уолц (от Демпартии):

Я призываю президента Трампа и министра внутренней безопасности Ноэм прекратить оккупацию нашего штата. Давайте снизим накал страстей. Мы должны остановить этот маховик возмездия, иначе мы будем не теми, кто мы есть.

Если Трамп применит закон о мятеже, то в штат может быть переброшена национальная гвардия из других штатов США. Такие методы Трамп уже использовал, правда, с переменным успехом. В тех штатах, куда нацгвардейцы вводились, рейтинг республиканцев значительно падал. Правда, чаще всего эти штаты были и без того «демократическими» - то есть, на выборах там в последние годы побеждали исключительно кандидаты от Демпартии.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Перейра Звание
    Перейра
    +4
    Сегодня, 20:08
    С большим удовольствием посмотрю.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 20:11
      С большим удовольствием посмотрю.
      Эх!!! Давненько гражданской войны не было на земле американской...!!!
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 20:16
      Перейра
      Сегодня, 20:08
      С большим удовольствием посмотрю.

      hi Чем больше будет пламя революционной дерьмократической войны в бидэ ( штаб Фашингтона) и на улицах всей территории а меринов, тем спокойнее будет в мире от наглосаксов и их союзников.
      Больше внутренних проблем нашим врагам, так победим ! am
  2. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +4
    Сегодня, 20:09
    Снимаю шляпу перед людьми, которые не боятся отстаивать истинные демократические ценности. Свободу Миннесоте!
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 20:16
      То есть, в Иране протестовать можно и нужно, а в США никак нельзя – «логика» американского президента.
      Не нужно путать... Тут в (Миннесоте) своё, а там (в Иране) чужое... Чужое никогда американцам жалко не было...
  3. Tusv Звание
    Tusv
    0
    Сегодня, 20:09
    Какой мятеж? Это повстанцы
  4. ian Звание
    ian
    0
    Сегодня, 20:10
    "То есть, в Иране протестовать можно и нужно, а в США никак нельзя "
    Ну да, а шо? То, что это другое, уже даже говорить неприлично.
    Не надоело еще удивляться? Теперь мы живем в таком мире... request
  5. эгссп Звание
    эгссп
    0
    Сегодня, 20:11
    Предлагаю Миннесоте выйти из США.
    И всего делов.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 20:14
    Это показательно или нет, что вокруг Донни одни "белые мальчики/девочки"... он что расист???
    1. Normann Звание
      Normann
      0
      Сегодня, 20:28
      А интересно на ВО можно негров называть неграми?
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 20:19
    Цитата: Lev_Russia
    Давненько гражданской войны не было на земле американской...!!!
    Будет!
  8. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 20:29
    тот самый человек, который в течение последних нескольких недель призывал иранцев захватывать административные здания, масштабировать протест и брать власть в свои руки

    Интересно, а что сдерживает аятоллу выступить с призывом к американцам "захватывать административные здания, масштабировать протест и брать власть в свои руки"?
    В конце-то концов, в Штатах полно выходцев из арабского мира. Или американские арабы - "родства_не_помнящие"?