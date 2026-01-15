«Переобувание» Мерца: Россия тоже Европа, и с ней надо договариваться

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц внезапно вспомнил, что Россия является крупнейшей страной Европы и игнорировать этот факт крайне неразумно. Глава немецкого правительства считает необходимым прекращать конфронтацию и начать договариваться с Россией. Внезапное переобувание...

В своем выступлении в ходе поездки в восточные регионы ФРГ Мерц выразил надежду, что когда Европа сможет обеспечить возвращение мира и свободы в регион, удастся также найти баланс и в отношениях с Россией. Нормализацию отношений с Россией Мерц считает необходимым условием, чтобы Германия смогла с уверенностью смотреть в будущее после 2026 года.



Также Мерц заявил, что Германия больше не может финансировать «социальное государство» и поддерживать высокий уровень зарплат и пособий для населения. При этом очевидно, что внезапно пробудившееся у Мерца стремление начать договариваться с Россией обусловлено обострившимися экономическими проблемами ФРГ. После подрыва «Северных потоков» и введения многочисленных антироссийских санкций немецкая промышленность мгновенно лишилась своей рентабельности, что не могло не отразиться на общем состоянии экономики страны.

Между тем немецкий журнал Der Spiegel отмечает, что из-за своей полной зависимости от США Мерц фактически оказался на краю пропасти. Издание сетует, что в настоящее время почти ничего в Германии, как и в остальных странах Евросоюза, не работает без американских технологий, оружия и разведслужб.
3 комментария
    Lev_Russia
    Сегодня, 20:24
    Достал уже этот яйцеголовый... Пинок под задницу и на Марс, который всегда атакует...
    Южноукраинец
    Сегодня, 20:26
    Одна ветка потока ещё осталась. Наверное, надеется опять получать дешёвый российский газ.
    rocket757
    Сегодня, 20:26
    Думать, изменится, исправится... не не не, это не про них.
    Энное место подгорает, вот и начинают метаться, туда сюда.
    А так, вспомнить очевидное, изобразить ... что можешь принимать адекватные, оправдано решения... значит силь подгорает и другого выхода у них нет.