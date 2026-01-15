«Переобувание» Мерца: Россия тоже Европа, и с ней надо договариваться
4863
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц внезапно вспомнил, что Россия является крупнейшей страной Европы и игнорировать этот факт крайне неразумно. Глава немецкого правительства считает необходимым прекращать конфронтацию и начать договариваться с Россией. Внезапное переобувание...
В своем выступлении в ходе поездки в восточные регионы ФРГ Мерц выразил надежду, что когда Европа сможет обеспечить возвращение мира и свободы в регион, удастся также найти баланс и в отношениях с Россией. Нормализацию отношений с Россией Мерц считает необходимым условием, чтобы Германия смогла с уверенностью смотреть в будущее после 2026 года.
Также Мерц заявил, что Германия больше не может финансировать «социальное государство» и поддерживать высокий уровень зарплат и пособий для населения. При этом очевидно, что внезапно пробудившееся у Мерца стремление начать договариваться с Россией обусловлено обострившимися экономическими проблемами ФРГ. После подрыва «Северных потоков» и введения многочисленных антироссийских санкций немецкая промышленность мгновенно лишилась своей рентабельности, что не могло не отразиться на общем состоянии экономики страны.
Между тем немецкий журнал Der Spiegel отмечает, что из-за своей полной зависимости от США Мерц фактически оказался на краю пропасти. Издание сетует, что в настоящее время почти ничего в Германии, как и в остальных странах Евросоюза, не работает без американских технологий, оружия и разведслужб.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация