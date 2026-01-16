РСЗО «Сарма» проходит обкатку в зоне спецоперации
«Сарма» на выставке продукции «Мотовилихинских заводов», сентябрь 2025 г. Кадр из репортажа Первого канала
С целью дальнейшего развития отечественной реактивной артиллерии в недавнем прошлом была разработана новая система залпового огня «Сарма». К настоящему времени этот образец дошёл до стадии полигонных испытаний и, предположительно, малосерийного производства. Новая РСЗО по своему техническому облику и характеристикам заметно отличается от существующих образцов своего класса. При этом именно такие отличия определяют перспективы проекта.
В процессе разработки
Напомним, что обновлённая концепция РСЗО для сухопутных войск была сформирована ещё в двухтысячных годах. Она предусматривала создание боевой машины на автомобильном шасси с упрощённой и облегчённой пусковой установкой. Такая РСЗО должна была иметь оптимальное соотношение эксплуатационных и боевых характеристик.
В середине десятилетия «Мотовилихинские заводы» (г. Пермь) разработали на основе новой концепции опытную РСЗО 9К58-4 «Кама». Через несколько лет представили её доработанный вариант с иным вооружением. Испытания такой техники продолжались до 2012 г., после чего все работы остановили. Министерство обороны решило отказаться от разработки новых РСЗО и заняться модернизацией имеющихся.
К отвергнутым идеям вернулись в 2022-23 гг. после анализа работы и применения РСЗО в Спецоперации по защите Донбасса. Опыт эксплуатации реактивной артиллерии показал, что войскам требуются не только «Торнадо» нескольких модификаций, но и новая система с иным соотношением характеристик.
Тогда же «Мотовилихинские заводы» получили заказ на разработку новой РСЗО. Проект получил шифр «Сарма́» в честь реки, впадающей в Байкал, и одного из местных ветров. На первых этапах эта разработка оставалась секретной, но уже в 2023 г. её впервые упомянули отечественные СМИ.
Уменьшенный пакет направляющих «Сармы». Фото Минобороны РФ
В конце того же года госкорпорация «Ростех» сообщила, что работы по «Сарме» продвигаются вперед, и весной 2024-го должны быть построены первые серийные РСЗО. Позже, в сентябре 2025 г., стал известен облик новой боевой машины. «Мотовилихинские заводы» показали её на выставке, организованной к приезду президента Владимира Путина. Затем «Сарма» появилась и на одном из полигонов.
На стадии производства
Согласно новостям от «Ростеха», серийное производство «Сармы» стартовало более двух лет назад и тогда же дало первые результаты. Однако никакие подробности этих процессов пока официально не раскрывались. Достоянием общественности стала лишь информация о существовании, как минимум, одной новой РСЗО.
В октябре 2025 г. зарубежная пресса опубликовала, как утверждалось, официальные закупочные документы российского министерства обороны. Согласно им, ещё в 2024 г. ведомство заказало два дивизионных комплекта РСЗО «Сарма». В них должны были войти 12 самоходных пусковых установок и такое же количество транспортно-заряжающих машин.
Впрочем, достоверность этих сведений под большим вопросом. Происхождение и приводимые подробности закупок заставляют сомневаться в их правдивости. Возможно, это была мистификация или провокация со стороны иностранных государств.
Можно предположить, что серийные РСЗО новой модели отправились бы в зону проведения Спецоперации. Они могли бы показать свой потенциал в условиях реальных боевых действий и подтвердить расчётные характеристики. Однако пока неизвестно, проходила ли «Сарма» подобные испытания. Возможно, информация об этом появится в ближайшем будущем.
300-мм управляемые реактивные снаряды 9М549. Эти боеприпасы были разработаны для «Торнадо-Г», но могут использоваться с «Сармой». Фото Missilery.info
Технические особенности
Изделие «Сарма» в целом похоже на другие отечественные РСЗО, однако имеет ряд важных отличий. Они обусловлены необходимостью повышения некоторых характеристик, упрощения эксплуатации и т.д. При этом подобные нововведения не оказывают негативного влияния на общий потенциал и боевые возможности.
Система «Сарма» состоит из нескольких основных компонентов и средств: самоходная пусковая установка, транспортно-заряжающая машина, совместимые боеприпасы и набор дополнительного оснащения. В этом отношении новая РСЗО принципиально не отличается от других.
Обе машины из состава РСЗО построены на автомобильном шасси «КамАЗ-63501». Это четырёхосная платформа повышенной проходимости с высокими характеристиками грузоподъёмности. Шасси оснащается бронированной кабиной бескапотной компоновки. В корме размещается пусковая установка или устройства для перевозки боеприпасов.
«Сарма» имеет пусковую установку в виде подвижного основания с качающимся пакетом направляющих. Наводка в двух плоскостях осуществляется при помощи ручного привода или за счёт дистанционного управления. Пакет оснащён шестью трубчатыми направляющими калибра 300 мм, похожими на детали РСЗО «Смерч» / «Торнадо-С».
РСЗО должна иметь современную электронную систему управления огнём. В её составе должны присутствовать баллистический вычислитель, средства навигации и связи, а также приборы управления наводкой и пуском. Вероятно, такая СУО похожа на аналогичные приборы систем «Торнадо».
Макет 300-мм ракеты 9М544. Видны сложенные рули и кассетная боевая часть в демонстрационном исполнении. Фото Missilery.info
Новая «Сарма» должна использовать 300-мм реактивные снаряды из состава РСЗО «Смерч» или «Торнадо-С». По всей видимости, она совместима со всей номенклатурой таких боеприпасов, позволяющих решать разные боевые задачи. За счёт этого «Сарма» может поражать точечные или площадные цели разного рода, выполнять минирование и т.д. Дальность стрельбы, в зависимости от типа боеприпаса, — не менее 80-90 км.
Оптимальные характеристики
По своей сути, новая РСЗО «Сарма» является переработанной, улучшенной и упрощённой версией изделия «Торнадо-С». Любопытно, что изменение конструкции, замена агрегатов и другие наработки в целом не ухудшили общий результат. Несмотря на иные характеристики, такая система залпового огня имеет преимущества и должна найти место в армии.
Так, в качестве базы для «Сармы» используется грузовой автомобиль Камского автозавода. В свою очередь, «Торнадо-С» строится на специальном четырёхосном шасси МЗКТ. Машина марки «КамАЗ» проще и дешевле в производстве и в эксплуатации. При этом её технические и эксплуатационные характеристики полностью соответствуют роли носителя реактивных снарядов.
Важной особенностью «Сармы» является защита экипажа. В отличие от существующих систем, она штатно имеет бронированную кабину. Это значительно повышает безопасность экипажа при боевой работе. По всей видимости, РСЗО может нести и дополнительную навесную защиту от актуальных угроз.
Для новой РСЗО не стали разрабатывать собственные боеприпасы, и она должна использовать существующие ракеты. Это даёт очевидные преимущества с точки зрения производства, поставок и боевого применения. При этом «Сарма», используя снаряды с разным оснащением, способна решать широкий круг боевых задач.
Боевая работа РСЗО «Торнадо-С» с 300-мм ракетами. Фото Минобороны РФ
Известные преимущества даёт использование полноценной СУО. Она способна автоматически, быстро и с высокой точностью производить необходимые расчёты, а также контролировать наводку и стрельбу. Кроме того, возможна унификация приборов с другими РСЗО, что тоже является важным фактором.
Новая «Сарма» отличается от «Смерча» и «Торнадо-С» вдвое меньшим боекомплектом. Из-за этого она уступает теоретическими размерами поражаемого района и воздействием на площадные цели. Однако практика последних лет показала, что далеко не всегда реактивной артиллерии приходится стрелять залпами по площадям. Нередко им доверяют поражение единичных малоразмерных целей. РСЗО используются в качестве своего рода тактических ракетных комплексов.
Имея ограниченный боекомплект, «Сарма» может вести огонь по одиночным или по площадным целям и во всех случаях показывать приемлемые характеристики. Если же такая РСЗО не соответствует планируемой огневой задаче по размерам залпа, возможно использование нескольких боевых машин или системы другого типа.
Проще и дешевле
Таким образом, в соответствии с изначальной задумкой, новая «Сарма» является упрощённым и удешевлённым аналогом «Торнадо-С» с близкими характеристиками. Такая РСЗО должна поступить в части реактивной артиллерии и дополнить имеющиеся там 300-мм системы. В недавнем прошлом новая система прошла необходимые испытания и подтвердила расчётные характеристики, а также показала соответствие ожиданиям заказчика. Это позволило запустить серийное производство.
Предполагается, что «Сарма» даст войскам некоторые новые боевые и эксплуатационные возможности. Кроме того, она сделает реактивную артиллерию более гибким и универсальным инструментом. Первые шаги в этом направлении уже сделаны — перспективная РСЗО дошла до серийного производства и, вероятно, уже поступает в части.
