Макрон с «подбитым» глазом заявил: армия Франции – самая эффективная в Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон одобрил отправку французского контингента в Гренландию на фоне угроз Трампа присоединить остров к Соединённым Штатам Америки. Предварительная численность контингента – до взвода. Напомним, что британцы тоже одобрили отправку «контингента» - в количестве одного человека.

Эммануэль Макрон, выступая на военной базе Истр, выглядел несколько странно. Его правый глаз был красным, будто «подбитым».

Сам Макрон сразу же решил обозначить это, заявив, что у него теперь «глаз тигра». В канцелярии Макрона указали на то, что речь «не идёт о физическом воздействии; причина – кровоизлияние из сосуда в глазу». Французская пресса пишет о том, что вызвано оно может быть «слишком напряжённой работой».

Бриджит внешний вид своего супруга не прокомментировала.

Президент Франции во время выступления заявил о том, что французская армия «является самой эффективной в Европе»:

Мы обладаем суверенным ядерным сдерживающим потенциалом. Он такой единственный в Евросоюзе.

По заявлению Макона, французы «не являются простыми наблюдателями за тем, что происходит в мире»:

Мы гордимся своей страной. Эта гордость с каждым из нас.

В том же выступлении Эммануэль Макрон заявил, что существует немало французского оружия, которое лучше американского:

Наши системы ПВО SAMP/T нового поколения. Она более эффективна, чем Patriot.

Далее Эммануэля «понесло» окончательно, и он заявил, что «Франция готова быть той силой, которая защитит союзников, если им кто-то угрожает».

И отправил два десятка «защитников» в Гренландию… О возможной поставке SAMP/T на самый большой остров мира говорить не стал.

5 комментариев
  1. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 20:29
    Его правый глаз был красным, будто «подбитым».

    Муж Макрона расслабится ему не дает.
  2. михаилл Звание
    михаилл
    0
    Сегодня, 20:30
    Терминатор!
    Туду-дум, тудудум. Дум, дум.
  3. Tusv Звание
    Tusv
    +1
    Сегодня, 20:31
    Далее Эммануэля «понесло» окончательно

    А мужики то из Вагнера и не знают, что вынесли самую эффективную армию мира из Африки обычной стрелковой
  4. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 20:31
    Президент Франции во время выступления заявил о том, что французская армия «является самой эффективной в Европе»
    Была во времена Наполеона... Впрочем, Россия опровергла это утверждение... А супротив Гитлера и месяц не продержались... А вот насчёт хвастовства лягушатники реально впереди планеты всей!!!
  5. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 20:32
    Какая ему к черту Гренландия?! Его евонная ж баба метелит!