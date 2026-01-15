Макрон с «подбитым» глазом заявил: армия Франции – самая эффективная в Европе
Президент Франции Эммануэль Макрон одобрил отправку французского контингента в Гренландию на фоне угроз Трампа присоединить остров к Соединённым Штатам Америки. Предварительная численность контингента – до взвода. Напомним, что британцы тоже одобрили отправку «контингента» - в количестве одного человека.
Эммануэль Макрон, выступая на военной базе Истр, выглядел несколько странно. Его правый глаз был красным, будто «подбитым».
Сам Макрон сразу же решил обозначить это, заявив, что у него теперь «глаз тигра». В канцелярии Макрона указали на то, что речь «не идёт о физическом воздействии; причина – кровоизлияние из сосуда в глазу». Французская пресса пишет о том, что вызвано оно может быть «слишком напряжённой работой».
Бриджит внешний вид своего супруга не прокомментировала.
Президент Франции во время выступления заявил о том, что французская армия «является самой эффективной в Европе»:
По заявлению Макона, французы «не являются простыми наблюдателями за тем, что происходит в мире»:
В том же выступлении Эммануэль Макрон заявил, что существует немало французского оружия, которое лучше американского:
Далее Эммануэля «понесло» окончательно, и он заявил, что «Франция готова быть той силой, которая защитит союзников, если им кто-то угрожает».
И отправил два десятка «защитников» в Гренландию… О возможной поставке SAMP/T на самый большой остров мира говорить не стал.
