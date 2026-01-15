Важно, что мы все вместе защищаем независимость Украины, наши национальные интересы, наших людей. Обсудили дипломатические задачи, которые актуальны сейчас и могут усилить всех нас – Украину, нашу стойкость.

Украина взяла на себя обязательство повысить налоги для получения внешних кредитов.

Посол Украины в Британии прибыл в Киев. В своей резиденции его принял Зеленский. Это первая встреча Зеленского с Залужным в Киеве с того момента, как экс-главкома ВСУ отправили «по дипломатическому вектору» в Лондон.Зеленский в ТГ-канале написал о том, что он поблагодарил Валерия Залужного за «работу в команде Украины».Глава киевского режима:Какие именно «дипломатические задачи» обсуждались, не сообщается.Между тем, стали известно итоги беседы представителей МВФ (Международного валютного фонда) с руководством Украины.Представители фонда заявили, что готовы предоставить Киеву новые кредиты, но под гарантии повышения налогов внутри страны. Киев согласился.Официальный представитель МВФ Джули Козак:Ранее Киев пытался согласовать с МВФ кредит на 8 млрд евро. При той скорости и объёмах растрат, которые характерны для Украины, это для Киева сущие копейки. Или, как там теперь принято говорить - «шаги» - вместо «имперских копеек».