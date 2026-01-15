Залужный прилетел в Киев, где его принял Зеленский

Залужный прилетел в Киев, где его принял Зеленский

Посол Украины в Британии прибыл в Киев. В своей резиденции его принял Зеленский. Это первая встреча Зеленского с Залужным в Киеве с того момента, как экс-главкома ВСУ отправили «по дипломатическому вектору» в Лондон.

Зеленский в ТГ-канале написал о том, что он поблагодарил Валерия Залужного за «работу в команде Украины».



Глава киевского режима:

Важно, что мы все вместе защищаем независимость Украины, наши национальные интересы, наших людей. Обсудили дипломатические задачи, которые актуальны сейчас и могут усилить всех нас – Украину, нашу стойкость.

Какие именно «дипломатические задачи» обсуждались, не сообщается.

Между тем, стали известно итоги беседы представителей МВФ (Международного валютного фонда) с руководством Украины.

Представители фонда заявили, что готовы предоставить Киеву новые кредиты, но под гарантии повышения налогов внутри страны. Киев согласился.

Официальный представитель МВФ Джули Козак:

Украина взяла на себя обязательство повысить налоги для получения внешних кредитов.

Ранее Киев пытался согласовать с МВФ кредит на 8 млрд евро. При той скорости и объёмах растрат, которые характерны для Украины, это для Киева сущие копейки. Или, как там теперь принято говорить - «шаги» - вместо «имперских копеек».
  1. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 20:44
    Залужный явно не в мэры Жмеринки набивается. А Зеленский моментом хвост поджал, против англичан не попрешь.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 20:53
      Встреча "бывшего" и "будущего"... А кто же "настоящий"...??? request
      1. ian Звание
        ian
        +2
        Сегодня, 20:56
        Цитата: Lev_Russia
        Встреча "бывшего" и "будущего"... А кто же "настоящий"...??? request

        А настоящий будущего к бывшему и отправил... hi
        1. михаилл Звание
          михаилл
          +2
          Сегодня, 21:17
          Цитата: ian
          А настоящий будущего к бывшему и отправил... hi

          Сразу представляю следующий диалог:
          -Пост сдал.
          -Пост принял.
          -Только я тулуп и валенки с собой забираю, и патроны я все потратил.
          -Так же нельзя!
          -Можно.
      2. Ныробский Звание
        Ныробский
        +2
        Сегодня, 21:15
        Цитата: Lev_Russia
        Встреча "бывшего" и "будущего"... А кто же "настоящий"...??? request

        Тот что приехал, который тоже на букву "З". Тут как говорится, третий лишний.
        Наверное поэтому у Юльки Тимошенко накануне шмон в офисе навели, коррупцию шьют с дачей взятки депутатам за правильные голоса, что бы к выборам "батькивщина" под ногами не болталась. winked
        1. Развед Звание
          Развед
          0
          Сегодня, 22:31
          Цитата: Ныробский
          Наверное поэтому у Юльки Тимошенко накануне шмон в офисе навели, коррупцию шьют с дачей взятки депутатам за правильные голоса, что бы к выборам "батькивщина" под ногами не болталась.


          Да какая там "батькивщина"... У нее нулевой рейтинг. Кто вообще про Юлю бы сейчас вспомнил, если бы не скандал?
          Касаемо приезда Залужного... Версий много. Возможно, действительно рокировка намечается, решил Зеля спрыгнуть, хомут-то не из лёгких. Согласится ли только Залужный? И проголосуют ли люди?
    2. knn54 Звание
      knn54
      +3
      Сегодня, 21:17
      В ответ Залужный поблагодарил Зеленского-отправил послом в UK,а не в Папуа-Новую Гвинею.
    3. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 21:49
      Цитата: Младший рядовой
      Залужный явно не в мэры Жмеринки набивается.

      Глава киевского режима:
      Важно, что мы все вместе защищаем независимость Украины

      "А вместе - делаем общее дело, подлизываем английский попец: ты по-своему, а я - по-своему" ((с). Почти. Применительно к ситуации.)
    4. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 22:14
      Земля. …усилить всех нас – Украину, нашу стойкость.

      Зеля, усиливать - стойкость, это все равно, что посолить - соленое, и подсластить - сладкое. winked
  2. opuonmed Звание
    opuonmed
    +2
    Сегодня, 20:46
    Прошел подготовку в Британии и дал клятву британской короне или ордену?
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 21:54
      Цитата: opuonmed
      Прошел подготовку в Британии

      Научили с бумажки правильно читать написанное "по-английски" кириллицей?
      А то неудобно вышло, когда Мутко отдал свою корону знатока английского языка Залужному.
  3. Vladlous Звание
    Vladlous
    +4
    Сегодня, 20:48
    Визит Залужногов в Киев к Зеленскому? Простите меня за мой французский, но мне кажется, что это информация уровня встречи главарей двух дворовых банд. Какая разница, что они там обсуждали - ровным счётом никакой! Разговаривали две марионетки. Может быть одна марионетка привезла другой какие-то инструкции из Лондона. Не более того.

    На фоне тех событий, которые в эти минуты разворачиваются по всему миру - беседа Зеленского и Залужного - это разговор двух карликов. Они даже не влияют ни коим образом на то, как развиваются события на фронте. А вот, что они встречаются на этом Свете - это не очень хорошо.

    Наверное, выборы могли обсуждать. Но что там обсуждать. Теперь пост президента Украины по значимости, легитимности и влиятельности стоит где-то между постом президента Занзибара и президента Руанды.
    1. opuonmed Звание
      opuonmed
      +1
      Сегодня, 21:22
      Согласен с вами, все они марионетки. Только Зеля ездил в мае 2019 года перед своим избранием в презики. А зал прям оттуда приехал. интересно что им обещают что они с такой легкостью людей начинают кидать в топку ? бессмертие ? промывка ? клоны ? горы денег на на многие поколения золота ?
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 20:52
    Собственно говоря.... ПОФИГ.
    Хозяин у них один, ничего хорошего от них ждать н приходится.
    Максимум, прикинуться адекватными, договороспособными, но это будет одна только ЛОЖЬ.
    Только ровнять с грунтом всю нечисть, нелюдь, а потом... долгое лечение тех, кого ещё можно вылечить от такой заразы.
  5. Пленник Звание
    Пленник
    +2
    Сегодня, 20:57
    Это натуральный Залужный (в принципе правильно называть Ла- Манш лужей в свете современных видов транспорта) или это про наркоту из Англии, которые принял криворожский ушлёпок с носом в "муке"? laughing
  6. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +2
    Сегодня, 21:12
    Представители фонда заявили, что готовы предоставить Киеву новые кредиты, но под гарантии повышения налогов внутри страны.
    Налоги повысить можно. Только с кого их будут собирать, если не будет электроэнергии и, соответственно, не будет работать экономика?
    1. ANB Звание
      ANB
      +1
      Сегодня, 22:00
      . с кого их будут собирать

      Можно вытащить старую практику. Подушевой налог. Влепить тыщу евро в месяц с человека. Кто не заплатил - на могилизацию.
      Ну а чего, сами скакали.
  7. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    0
    Сегодня, 21:56
    . Ранее Киев пытался согласовать с МВФ кредит на 8 млрд евро. При той скорости и объёмах растрат, которые характерны для Украины, это для Киева сущие копейки.

    Вспоминаю времена 5ти летней давности, тогда такая сумма была почти фантастикой. Сегодня, оперируют десятками, а то и сотнями миллиардов долларов. Как всё изменилось....
  8. Алексей Алексеев_5 Звание
    Алексей Алексеев_5
    0
    Сегодня, 22:10
    Хрен редьки не слаще.Войну всё равно придётся заканчивать на западной границе украины
  9. Теренин Звание
    Теренин
    0
    Сегодня, 22:22
    В своей резиденции его принял Зеленский.

    Может я, в свое время, неправильно понял Путина про «центры принятия решений», как он сказал: - «пофиг в каких странах!»?
    Вот эти два укро-урода, разве не в этом центре сидят?