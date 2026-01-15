Залужный прилетел в Киев, где его принял Зеленский
Посол Украины в Британии прибыл в Киев. В своей резиденции его принял Зеленский. Это первая встреча Зеленского с Залужным в Киеве с того момента, как экс-главкома ВСУ отправили «по дипломатическому вектору» в Лондон.
Зеленский в ТГ-канале написал о том, что он поблагодарил Валерия Залужного за «работу в команде Украины».
Глава киевского режима:
Какие именно «дипломатические задачи» обсуждались, не сообщается.
Между тем, стали известно итоги беседы представителей МВФ (Международного валютного фонда) с руководством Украины.
Представители фонда заявили, что готовы предоставить Киеву новые кредиты, но под гарантии повышения налогов внутри страны. Киев согласился.
Официальный представитель МВФ Джули Козак:
Ранее Киев пытался согласовать с МВФ кредит на 8 млрд евро. При той скорости и объёмах растрат, которые характерны для Украины, это для Киева сущие копейки. Или, как там теперь принято говорить - «шаги» - вместо «имперских копеек».
Информация