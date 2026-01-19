Микроволновый боевой комплекс «Цзюйфэн-3000» для НОАК
Комплекс «Цзюйфэн-3000» на позиции. Кадр из рекламного ролика 2024 г.
В последние годы оборонно-промышленный комплекс Китая активно занимается созданием вооружения, основанного на т.н. новых физических принципах. В частности, ведётся разработка специализированных микроволновых боевых комплексов, способных подавлять или поражать электронику цели. С помощью такой техники предлагается бороться с беспилотной авиацией и иными угрозами. Самым крупным представителем такого класса техники на данный момент является изделие «Цзюйфэн-3000».
Техника для выставки
Созданием микроволнового оружия занимается целый ряд китайских организаций и предприятий. Они регулярно представляют те или иные разработки этого класса. Например, в ноябре 2024 г. на выставке Airshow China в г. Чжухай впервые показали сразу три новых комплекса для борьбы с электроникой противника.
Сообщалось, что два таких изделия были разработаны в рамках сотрудничества группы China South Industries Group (CSGC) и корпорации NORINCO. Они получили общее название «Цзюйфэн» («Ураган»). Кроме того, в обозначения техники включили числа, указывающие на расчётную дальность поражения целей.
Более крупный образец был обозначен как «Цзюйфэн-3000». Он демонстрировался на выставке в развёрнутом виде и показывал, как должна выглядеть его боевая работа. Рядом присутствовало изделие «Цзюйфэн-2000» на другом шасси и с отличающейся аппаратурой.
Накануне выставки NORINCO и CSGC опубликовали рекламный ролик, в котором демонстрировались их актуальные разработки в сфере ПВО. В него, среди прочего, вошли кадры с микроволновыми комплексами «Цзюйфэн». Показали развёртывание систем на полигоне и работу по беспилотным мишеням.
Антенны переводятся в рабочее положение
Организации-разработчики не уточняли, на какой стадии находятся новые проекты, и как скоро такую технику получит армия. Тем не менее, из опубликованных данных было понятно, что два комплекса уже проходят испытания и постепенно приближаются к принятию на вооружение.
Машины на параде
3 сентября 2025 г. в Пекине состоялся военный парад, посвящённый 80-летию окончания Второй мировой войны. В рамках механизированной колонны на параде показали большое количество современных и перспективных образцов военной техники. В частности, вместе с другими средствами ПВО по площади Тяньаньмэнь прошли три изделия «Цзюйфэн-3000».
Судя по появлению на параде, перспективный микроволновый комплекс уже дошёл, как минимум, до войсковых испытаний или до опытной эксплуатации в армии. Также нельзя исключать, что «Цзюйфэн-3000» уже справился с необходимыми проверками и официально поступил на вооружение сухопутной ПВО.
Народно-освободительная армия Китая и организации-разработчики пока не раскрывали актуальный статус нового комплекса или планы по его развёртыванию. Впрочем, они уже начинают делиться информацией, представляющей большой интерес.
Так, в начале января китайское интернет-издание «Гуаньча» опубликовало интервью с представителем компании NORINCO. Юй Цзяньцзюнь рассказал об основных принципах работы комплекса «Цзюйфэн-3000», а также назвал ключевые характеристики и предполагаемые сферы применения. Теперь можно ожидать, что будут опубликованы и другие подробности.
ПВО ближней зоны
Комплекс «Цзюйфэн-3000» предназначается для использования в составе эшелонированных систем противовоздушной обороны. Он рассматривается в качестве последнего рубежа перехвата / подавления и должен работать по объектам, которым удалось пройти через другие эшелоны обороны.
«Ураган-3000» выполнен в виде боевой машины, имеющей все необходимые приборы и средства. В качестве базы для него выбран четырёхосный автомобиль Shaanxi SX2306, широко распространённый в НОАК. На машине, позади штатной кабины, монтируется крупный прямоугольный корпус с необходимыми агрегатами.
Автомобильное шасси позволяет комплексу быстро перемещаться по позициям, двигаясь по дорогам или по местности. При этом боевая работа ведётся только с места. Перед развёртыванием микроволновой системы машина вывешивается на гидравлических домкратах. Впрочем, на параде комплексы демонстрировались в развёрнутом виде — с поднятыми антеннами.
В центре корпуса находится телескопическая опора с поворотным механизмом. На ней шарнирно установлено основное антенное устройство, выдающее электромагнитные импульсы. Кроме того, на опоре имеется гидравлическая мачта с антенной радиолокатора обнаружения. В походном положении все антенны складываются. Так, основное полотно большой площади буквально ложится на крышу корпуса. Перед началом боевой работы антенна микроволнового излучателя поднимается на заданный угол.
Согласно опубликованным данным, «Цзюйфэн-3000» следит за воздушной обстановкой при помощи собственной РЛС. Вращающаяся антенна обеспечивает обнаружение малых и средних БПЛА на дальностях до 5-6 км. Данные от РЛС используются для наведения и применения основного микроволнового «оружия».
Боевые микроволновые комплексы на параде, 3 сентября 2025 г.
Обнаружив цель, комплекс генерирует и направляет в её сторону электромагнитный импульс. Номинальная мощность импульса достигает нескольких мегаватт при минимальной их продолжительности. Такие импульсы поражают и выводят из строя электронику типовых целей на дальности до 3 км. В зависимости от характера угрозы, возможна выдача единичных импульсов или очередей. Впрочем, возможный «темп стрельбы» и другие важные параметры, по понятным причинам, не разглашаются.
Электромагнитные импульсы формируются фазированной антенной решёткой. Она способна работать по целям в пределах достаточно широкого сектора по горизонтали и углу места. При необходимости, осуществляется механический доворот антенного устройства. ФАР позволяет атаковать как отдельные объекты, так и группы целей.
На новых принципах
Таким образом, китайская промышленность смогла разработать и довести, как минимум, до испытаний и выставок, полноразмерный микроволновый боевой комплекс ПВО. Вполне возможно, что изделия «Цзюйфэн-3000», а вместе с ними и другие разработки этого класса, уже нашли применение в частях НОАК и усиливают её оборону.
Подобная техника представляет очевидный интерес для армии, которая может с её помощью получить новые возможности в сфере ПВО. Подобные возможности и достигаемые преимущества связаны, главным образом, с новым принципом воздействия на воздушные цели. В ряде ситуаций микроволновые комплексы должны демонстрировать заметные преимущества перед традиционными артиллерийскими и ракетными системами, а также успешно дополнять их.
Так, мобильное исполнение позволяет комплексу быстро менять позиции или сопровождать войска при их развёртывании. При этом «Ураганы» должны работать вместе с другими зенитными средствами, способными к самостоятельному передвижению.
Беспилотная цель успешно подавлена
Микроволновый комплекс рассматривается в качестве одного из средств эшелонированной ПВО. Он должен засекать и поражать цели, сумевшие прорваться через зону ответственности других комплексов. Учитывая специфику БПЛА и характер таких угроз, можно предполагать, что «Цзюйфэн-3000» существенно улучшит общую эффективность такой ПВО.
Значительные преимущества должны достигаться за счёт выбранного способа воздействия на цель. В зависимости от установленного режима работы и мощности, комплекс способен подавлять электронику БПЛА или наносить ей фатальные повреждения. При этом «Цзюйфэн-3000» может работать одновременно по нескольким целям. Заявлена возможность противодействия целым роям воздушных объектов.
Комплекс использует электроэнергию, вырабатываемую встроенным генератором. Благодаря этому он может работать в течение длительного времени и не ограничен размерами возимого боекомплекта, как ракетные или артиллерийские системы. Кроме того, нужно учесть, что «Ураган» должен только «добивать» оставшиеся цели, что дополнительно снижает нагрузку на него.
Современное решение
Следует напомнить, что ведущие страны мира достаточно давно занялись темой боевых микроволновых комплексов. Строились и испытывались опытные образцы подобной техники, но им не удавалось выйти за пределы полигонов. Однако к настоящему времени ситуация изменилась. Появились новые воздушные угрозы, требующие особых мер.
Малая и средняя беспилотная авиация оказалась непростой целью для традиционных систем ПВО. При этом радиоэлектронные и микроволновые комплексы получили возможность показать свой потенциал. Изделия такого рода разрабатываются в разных странах, и некоторые демонстрируют определённые успехи.
Так, сразу несколько микроволновых систем разработал Китай, и они уже могли попасть в войска. Благодаря комплексу «Цзюйфэн-3000», китайская армия получила новые возможности, а кроме того, вышла в мировые лидеры в перспективном направлении. Удастся ли развить этот успех, покажет время.
