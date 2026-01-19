Советский задел исчерпан: куда движется российская наука

Советский задел исчерпан: куда движется российская наука


Быстрее, выше, сильнее?


Хорошо соображается задним умом. Истина прописная, но мало кто о ней помнит. Сейчас же она становится снова остро актуальной, особенно в области столь модного импортозамещения. Оказывается, если тратишь на науку, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) около одного процента (а то и меньше) ВВП, то ожидать технологического прорыва не стоит. Далеко ходить не надо – в 2023 году Россия занимала 43 место в мире по данному показателю в мире. Это уже даже не смешно. В определенной мере критичность ситуации понимают в правительстве и намерены увеличить до 2% от ВВП финансирование науки в стране.



В мире лидируют Израиль (6 %), Республика Корея (5,2 %), Тайвань (4 %), США (3,6 %), далее следуют Швеция, Бельгия и Япония (3,4 %). Справедливости ради, приведем еще один параметр – абсолютные затраты на науку. Это живые деньги, рассчитанные по паритету покупательной способности нацвалюты, которые тратятся государством на НИОКР. Здесь ситуация гораздо лучше – у России в мировом рейтинге 9 место с 61,8 млрд долларов, выделяемых ежегодно на исследовательскую деятельность. Это данные 2023 года, и они с тех пор принципиально не изменились.

О чем это говорит? Можем и должны тратить больше (судя по уровню доходов страны), но не получается. Или не хотим. А еще это говорит о том, что в условиях мира на Земле и всеобщего благоденствия этих средств, скорее всего, хватило бы на медленное, но развитие науки. Интеграция в мировое научное сообщество не только позволяла экономить ресурсы, но и пользоваться благами цивилизации. А это тоже очень дорого. Сейчас же немалая часть связей с импортными источниками оборвана. Логика подсказывает необходимость кратного повышения расходов, в особенности когда хвастались бюджетными супердоходами в 2022–2023 годах. Этого не произошло. Наверное, в будущем историки выяснят причины такого парадокса. А также проиллюстрируют ситуацию, в которой оказалась Россия в 2022 году.


Несколько десятилетий до этого страна откровенно экономила на научных изысканиях, и вот уже почти четыре года мы полной ложкой хлебаем последствия. Отсутствует производство собственных полупроводников, даже не мирового уровня, а регионального. Разучились напрочь строить сами гражданские авиалайнеры. Причем не только для международных линий, но и для внутренних. В автомобилестроении полный абзац – даже от стран «второго эшелона» в этой отрасли отстали на десятилетие. Догнать автомобильные компании топового уровня не получится уже никогда. Газовые турбины приходится либо закупать у Ирана, либо строить с ними совместное производство. Постепенно нарастает и становится уже критическим отставание в космической сфере – неудача с прилунением модуля «Луна-25» тому самая явная иллюстрация.

Само собой, никто не требует идеалистической автаркии, но критические отрасли народного хозяйства следовало бы поддерживать в состоянии «жив-здоров», а не «скорее жив, чем мертв». В итоге на мировом уровне российской науки и техники можно гордиться только двумя вещами – оборонными разработками и мирным атомом. А это целиком и полностью заслуга советского научного наследия.

Пора будить науку


О науке в Советском Союзе, как и об образовании, можно спорить до бесконечности. Но ясно одно: Россия как-то протянула до второй четверти XXI века именно на двух этих столпах. Насколько был мощным научно-технологический задел супердержавы, что до сих пор умудряемся выжимать из него все соки и строить светлое будущее. Всем оппонентам этой точки зрения достаточно указать на профиль наших достижений и дефицитов.

Автопром в СССР был не самый лучший – сейчас, пожалуй, еще хуже. ВПК в советские времена был совершенно независим от иностранных технологий – в России всё именно так до сих пор, пусть и в меньших масштабах.

Если СССР начал проигрывать гонку в микроэлектронике в 70-х годах, то и сейчас мы видим точно такую же картину. Детище команды Курчатова – отечественная атомная промышленность всегда была первой в мире. Она и сейчас первая.

Если в СССР не могли создать суверенную нефтяную и химическую промышленность, то мы и сейчас не в состоянии самостоятельно осваивать свои же недра – почти везде требуется технологический допинг от Запада.

А еще когда-то давно наши соотечественники были первыми в космосе и гражданском авиастроении. На поддержание двух этих отраслей в нормальном состоянии у топ-менеджеров не хватило либо желания, либо ума, либо сил. Типичным антипримером того, как в России пытались создать что-то умное, доброе и вечное с нуля, является «Роснано» Анатолия Чубайса.


Плакать о прошлом можно много, но это не особенно полезно – никто не прислушивается к урокам истории. Поэтому обратим внимание на настоящее и ближайшее будущее. Как уже говорилось выше, государство так и не решилось довести уровень затрат на НИОКР до мирового уровня. Хотя бы до уровня ядерной державы. Больше, чем на 2 % от ВВП, ученым надеяться не стоит еще лет пять-шесть. А там посмотрим.

Показателен доклад Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) под мудреным названием: «Расходы федерального бюджета на развитие технологий: 2019-20 VS 2025-26 годы». С одной стороны, хорошо, что в правительстве осознали сложности и выделили приоритетные направления развития. Их не так много, и они сугубо прикладные – цифровизация, радиоэлектроника, освоение Арктики, космос, транспортное машиностроение и беспилотные авиационные системы. Интересен подход к финансированию. Мы снова возвращаемся в старую добрую советскую эпоху с элементами планового распределения финансирования. Если с иронией, то от хорошего вернулись к лучшему.

В развитых странах механизм немного иной. Технологическое развитие диктуется преимущественно не государством, а частными инвесторами и идейными вдохновителями – фаундерами. Пресловутую Силиконовую долину, о которой грезил в свое время Дмитрий Медведев, создал совсем не Вашингтон, а рыночные реалии. А что сейчас может создать частный инвестор в России? Правильно, ничего. Так как ставка Центробанка как была невменяемой, так и осталась. Единственная возможность финансирования НИОКР осталась у государства. Деньги у него имеются, и министерство финансов в состоянии не оглядываясь выделять ресурсы на приоритетные направления. Это было и раньше. Например, Фонд развития промышленности с 2014 года выдает очень льготные кредиты. В прошлом году общая сумма предоставленных средств заметно превышает 100 млрд рублей. Деньги получили порядка трех сотен промышленных предприятий, преимущественно в транспортном машиностроении, медбиофарме, химии и новых материалах. Это, безусловно, очень хороший знак. А вот плохое из доклада ЦМАКП:

Затяжная сверх-жёсткая денежно-кредитная политика привела к ситуации, когда процентная ставка по кредиту в течение длительного времени существенно превышает рентабельность как оборотного, так и основного капитала в большинстве отраслей экономики. В результате с середины 2025 года наблюдается падение инвестиционной активности и сокращение возможностей бизнеса по развитию технологий и модернизации производства.

И возникает вопрос – а насколько хватит государственных ресурсов для продолжения льготного финансирования, если частники начинают выдыхаться? Отставив лишний пессимизм, можно представить нехитрую логическую схему – компании меньше вкладываются в НИОКР, доходы из-за сужения рынка и спроса в итоге падают, а государство недополучает налоги. В финале страдает бюджетное финансирование тех же самых НИОКР – и круг замыкается.


Вторым важным выводом доклада ЦМАКП стал ощутимый крен в область прикладных научных исследований и разработок. Это принцип работы «пожарной команды», когда требуется быстро и, по возможности, качественно создать импортные аналоги дефицитных технологий. Например, построить с нуля суверенный фотолитограф хотя бы 65-нм калибра. Или довести до ума, наконец, гражданские авиамоторы серии ПД (Пермские двигатели). Ничего плохого здесь нет, казалось бы. Если не видеть объемы финансирования фундаментальной науки. Цитата из отчета:

Расходы на развитие фундаментальной науки остаются примерно на одном уровне – 242 млрд руб. в 2019 году, 253 млрд руб. в 2020 году, 233 млрд руб. в 2025 году и 247 млрд руб. в 2026 году.

Извините, это не «на одном уровне», это серьезное падение уровня финансирования базовых исследований. Если посчитать только официальную инфляцию, то рубль обесценился с 2019 года на 50 %. При неизменных (неиндексированных) объемах финансирования фундаментальной науки количество денег в отрасли просело на те же самые 50 %. Если не больше. И это пугает. Вспоминая Советский Союз, можно точно констатировать – именно фундаментальная наука обеспечила мировые достижения наших предков и успехи современной России. Почти все научно-технологическое наследие сверхдержавы исчерпано, и мы своими руками не оставляем нашим потомкам научный базис для дальнейшего развития. Пора бы уже прекратить жизнь днем настоящим и задуматься о грядущих десятилетиях. Простыми они уже точно не будут.
  1. Владимир_2У Звание
    Владимир_2У
    -2
    Сегодня, 04:03
    и мы своими руками не оставляем нашим потомкам научный базис для дальнейшего развития

    А кто это "мы" то? Автор статьи, лично я и другие читатели ВО, что ли?
    Лично я считаю что Россия до сих пор имеет почти все признаки сверхдержавы, кроме самого важного - адекватного сверхдержаве руководства...
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      +3
      Сегодня, 04:38
      Цитата: Владимир_2У
      Россия до сих пор имеет почти все признаки сверхдержавы, кроме самого важного - адекватного сверхдержаве руководства...

      Это как увязывается? Типа "Я гений, просто у меня шизофрения"?
      1. Владимир_2У Звание
        Владимир_2У
        -1
        Сегодня, 04:46
        Цитата: Дырокол
        Это как увязывается? Типа "Я гений, просто у меня шизофрения"?

        У вас может и такая увязка, а когда огромная страна, с немалым населением, полной ядерной триадой с полным циклом производства БЧ и носителей, полным обеспечением армии, продовольственной, энергетической и сырьевой безопасностью не обеспечивает науку, хоть прикладную, хоть фундаментальную достаточным финансированием - то это уже признак неадекватности, не страны, а именно руководства.
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          +1
          Сегодня, 05:07
          Цитата: Владимир_2У
          это уже признак неадекватности, не страны, а именно руководства

          Руководство и определяет состояние страны, как мозг человека определяет состояние организма. Если в здоровом теле вдруг "испортился" мозг, то что толка в том, что бицепс правой руки имеет диаметр 40 см.?
          1. Владимир_2У Звание
            Владимир_2У
            +1
            Сегодня, 05:10
            Цитата: Дырокол
            Руководство и определяет состояние страны, как мозг человека определяет состояние организма. Если в здоровом теле вдруг "испортился" мозг, то что толка в том, что бицепс правой руки имеет диаметр 40 см.?

            Так в чём тогда спор? Если вдруг в здоровом теле испортился "мозг", алкашкой например, тело какое то время и с таким мозгом протянет...
            1. Дырокол Звание
              Дырокол
              0
              Сегодня, 05:15
              Цитата: Владимир_2У
              тело какое то время и с таким мозгом протянет...

              Тело нашего государства давно стало рыхлым и поэтому я не вижу в нем никакой сверхдержавности, а вы еще да...
              1. Владимир_2У Звание
                Владимир_2У
                -1
                Сегодня, 05:23
                Цитата: Дырокол
                Тело нашего государства давно стало рыхлым и поэтому я не вижу в нем никакой сверхдержавности, а вы еще да...

                Эти признаки, ещё пока, никуда не делись, и ими обладает всего пара стран, ну может тройка, кроме России...
                огромная страна, с немалым населением, полной ядерной триадой с полным циклом производства БЧ и носителей, полным обеспечением армии, продовольственной, энергетической и сырьевой безопасностью
                1. Дырокол Звание
                  Дырокол
                  +1
                  Сегодня, 05:41
                  Цитата: Владимир_2У
                  с немалым населением, полной ядерной триадой с полным циклом производства БЧ и носителей, полным обеспечением армии, продовольственной, энергетической и сырьевой безопасностью

                  А почему вы решили, что в настоящее время именно это является признаком сверхдержавы?
                  1. Владимир_2У Звание
                    Владимир_2У
                    -1
                    Сегодня, 05:44
                    Цитата: Дырокол
                    А почему вы решили, что в настоящее время именно это является признаком сверхдержавы?

                    А почему вы решили, что нет? США, Китай обладают такими признаками, СССР обладал.
                    1. Дырокол Звание
                      Дырокол
                      +1
                      Сегодня, 05:52
                      Цитата: Владимир_2У
                      США, Китай обладают такими признаками, СССР обладал.

                      Помимо этих признаков перечисленные государство имели/имеют еще и влияние на весь мир в финансовом, эконмическом, научном плане как ОРИЕНТИР в развитии. Для кого современная Россия является ориентиром?
                      1. Владимир_2У Звание
                        Владимир_2У
                        -1
                        Сегодня, 06:03
                        Цитата: Дырокол
                        Помимо этих признаков перечисленные государство имели/имеют еще и влияние на весь мир в финансовом, эконмическом, научном плане как ОРИЕНТИР в развитии. Для кого современная Россия является ориентиром?

                        А это один из признаков, утраченных по вине несостоятельного руководства... Хотя и определённое влияние Россия ещё имеет на страны "третьего" мира и часть общественности "первого". Да хоть Китай и Корею взять.
                2. ROSS 42 Звание
                  ROSS 42
                  +1
                  Сегодня, 05:47
                  Цитата: Владимир_2У
                  огромная страна, с немалым населением, полной ядерной триадой с полным циклом производства БЧ и носителей, полным обеспечением армии, продовольственной, энергетической и сырьевой безопасностью

                  «Наплёл про лес» ©
                  И без китайского ширпотреба мы можем обойтись?
                  1. Владимир_2У Звание
                    Владимир_2У
                    0
                    Сегодня, 05:48
                    Цитата: ROSS 42
                    И без китайского ширпотреба мы можем обойтись?

                    А США смогут? tongue
                    1. ROSS 42 Звание
                      ROSS 42
                      0
                      Сегодня, 05:50
                      Цитата: Владимир_2У
                      А США смогут?

                      В США не покупают российские Айфоны и не пользуются «российским окном 11»
                      1. Владимир_2У Звание
                        Владимир_2У
                        0
                        Сегодня, 06:00
                        Цитата: ROSS 42
                        В США не покупают российские Айфоны и не пользуются «российским окном 11»

                        А что там с ширпотербом то , а? Особенно с учётом того что Айфоны - китайского производства... А программное - продукт ЧАСТНОЙ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ компании...
  2. Дырокол Звание
    Дырокол
    +5
    Сегодня, 04:10
    куда движется российская наука

    Сегодня чтобы стоять на месте нужно бежать, а чтобы идти вперед нужно бежать оооочень быстро (спросите у Алисы), российская наука не бежит поэтому никаких движений нет.
    Фонд развития промышленности с 2014 года выдает очень льготные кредиты.

    Какие к чертовой матери кредиты? Как можно науку развивать на кредиты? Это бред. Кредиты это для бизнеса, для научных исследований гранты и если это НИОКР, то инвестиции. Давайте взглянем на Китай, там масса ГОСУДАРСТВЕННЫХ инвестиционных компаний, которые вкладывают государственные деньги в перспективные проекты. Для примера. Китайская космонавтика до недавнего времени развивалась медленно следуя мировым тенденциям, которые до появления Маска были устаревшими по своей сути. Космическая индустрия была в состоянии стагнации. Но появился Маск и все изменилось. В Китае посмотрели на все это, оценили возможности CASC и приняли знаковое решение. Из Шанхайского отделения SAST выделили группу конструкторов и инженеров на базе которых создали "частную" компанию LandSpace Technology Corporation, во главе поставили молодого зарекомендовавшего себя финансиста и профинансировали через государственный инвестиционный фонд создание многоразовой ракеты, которая в декабре прошлого года совершила первый полет. Дела у компании идут вполне успешно и скорее всего LandSpace в будущем составит конкуренцию самой CASC.
    Другой пример где в создании компании участвовали коммерческие структуры. Alibaba совестно с Xiaomi создали автомобильную компанию XPeng в 2014 году. Задачей было потеснить на китайском авторынке местных монстров коих было предостаточно. И эта задача была успешно выполнена, на сегодняшний день XPeng которой всего то 12 лет! находится в списке самых передовых в мире автокомпаний чьими компетенциями пользуется такой концерн как VW Group! Повторюсь, компании 12 лет НО старейший концерн VW Group считает необходимым в своих машинах использовать ее технологии!
    Это о том, что нет необходимости в наличии "научно-технологическом наследии сверхдержавы", это не является определяющим моментом, достаточно желания и УСЛОВИЙ!
  3. turembo Звание
    turembo
    +5
    Сегодня, 04:53
    К сожалению наука у нас будет только затухать, ведь в статье ни слова о том что значительно сократилось финансирование на образование. Но это ладно, сама наука в последнее десятилетие превратилось в желаемое за действительное. Это зачастую откровенно устаревшие идеи, которые подаются чуть ли не как мировой прорыв, и разумеется с выделением средств и не малых. Например то же "жидкостное дыхание", когда перед "большой шишкой" "топили мышку" и по всем каналам настоящий прорыв, хотя такой прорыв можно увидеть даже в фильме "Бездна", я не говорю про старые советские книги типа "Гомо акватикус" где данный прорыв был уже прописан с картинками. Тот же проект "аватар", в принципе возьмите обычную VR гарнитуру, любой школьник может стать "аватаром" в каком нибудь VRchat где компьютерная моделька будет повторять ваши действия в реальности, с удивительной точностью, осталось только создать робота и... ой постойте, ведь одна из серий наборов Датского конструктора позволяла создавать роботов с управлением на расстоянии. Получается деньги выделяются на тоже самое, только для взрослых, в итоге имеем кучу потраченных денег, сил, и никому не нужную уже давно открытую технологию, но зато слетали в космос, да с двух рук по Македонски с автоматов попалили, выходит наука на уровне развлекательного шоу аля "Мозголомы". Тут да никаких денег не жалко, плюс повальное заблочивание тех же технологий, интернета, это все от лукавого, тут того гляди колесо с луками и стрелами изобретать начнем. Поэтому наша наука летела еще на Советском пинке, который к сожалению уже выдохся, и мы зависли в воздухе, а сейчас начинаем по баллистической траектории лететь вниз, все как Ньютон завещал.
  4. Леший1975 Звание
    Леший1975
    +2
    Сегодня, 05:01
    В определенной мере критичность ситуации понимают в правительстве и намерены увеличить до 2% от ВВП финансирование науки в стране.
    Ну пусть увеличивают. С любопытством посмотрю, как они это теперь сделают: на фоне дефицита бюджета и в условиях ускоренного падения нефтяных доходов из-за начавшейся охоты на теневой флот. Да и в целом в ситуации, когда полярный лис (писец), по некоторым признакам, тоже с огромным интересом наблюдает за складывающейся в стране обстановкой 1) (источник https://dzen.ru/a/aWofWQ6jLCTDfIfk): "Кузбасские медики заявили о снижении и задержках зарплат
    Сотрудники разных медицинских учреждений Кемеровской области столкнулись с проблемами при получении зарплат в конце 2025 года и начале 2026-го. Одна из жалоб поступила «Сибирскому экспрессу» от медсестры из «Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтёров имени святой великомученицы Варвары» Ленинска-Кузнецкого.
    «Без моего письменного согласия и без заключения дополнительного соглашения к трудовому договору размер заработной платы был сокращён почти на 20%, что является нарушением требований Трудового кодекса РФ, — сказано в письме. — <…> Заработная плата выплачивается с задержками, что нарушает установленные законом сроки и негативно отражается на моём материальном положении, а если выплачивается то без дополнительной выплаты, за задержку, и не разу не выплачивали дополнительную плату за молодого специалиста...". 2) (источник https://kapital-rus.ru/news/422494-russkih_jdet_novyi_krizis_nas_jdet_iranskii_scenarii_deputat_prizval/) "Рост российской экономики в 2025 году составил всего около 0,5%, и этот показатель вызывает серьёзные опасения экспертов и политиков. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в интервью RTVI заявил, что страна вступает в новый год без экономического импульса и перспектив для роста.
    По словам Арефьева, официальная инфляция приближается к 6%, а реального увеличения производства практически нет. Экономика находится под давлением санкций, высокой ключевой ставки и сокращения промышленного потенциала. За прошлый год количество закрытых предприятий в два раза превысило число открытых, что свидетельствует о продолжающемся спаде." 3) (источник https://ancb.ru/publication/read/20739) "Программа расселения аварийного жилья, по которой за пять лет должны переселить почти 350 тысяч жителей России, фактически заморожена из-за недостатка финансов в федеральном и региональных бюджетах (программа построена на условиях софинансирования). Об этом заявил в своем видео депутат Госдумы Андрей Гурулев, ссылаясь на большие расходы бюджетов на СВО.
    «Федеральная программа с началом СВО откровенно по аварийному жилью — она приостановлена, чтобы вы понимали. Сейчас сказать, что завтра мы все аварийное жилье поставим, было бы неправдой. Пока мы немножко не вздохнем после СВО, какие-то деньги не появятся, мы эту тему вообще не продавим. Я вам говорю как есть на самом деле», — сообщил он, отвечая на обращения подписчиков в своем телеграм-канале." P.S. И идущая по плану и с опережением графика СВО (превратившись в "чемодан без ручки"), тоже внушает- налоги и сборы подняли, а это значит дополнительный рост цен, а следствием и дополнительное сжатие спроса, ну и экономики в целом. Потому и полярный лис, крутится где-то рядом...
  5. BlacTiger74 Звание
    BlacTiger74
    -1
    Сегодня, 05:01
    куда движется российская наука
    Да как " куда " ??? Туда , куда ведут всякие либероиды , выкормыши лихих 90-х !!! И пока они у руля , мы так и будем гадать , ПОЧЕМУ Петров с Водкиным подрались , а Сталин не наградил Суворова за Берлинскую операцию !!!
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      0
      Сегодня, 05:12
      Цитата: BlacTiger74
      ПОЧЕМУ Петров с Водкиным подрались

      Первому не хватило второго пока коня купали...
      Цитата: BlacTiger74
      Сталин не наградил Суворова за Берлинскую операцию

      Дык он в Италию свернул перепутав север с югом... За что награждать то если с географией проблема? Еще и с неким австрийцем дружил, хотя это уже было не в тренде...
  6. Wildcat Звание
    Wildcat
    0
    Сегодня, 05:31
    laughing lol
    Пора бы уже прекратить жизнь днем настоящим и задуматься о грядущих десятилетиях. Простыми они уже точно не будут.
    Абсолютно верно. Не зря в конце прошлого года сняты официальные ограничения по переводам валюты из РФ заграницу, 1000000 долларов в месяц было мало для тех, кто смог "задуматься о грядущих десятилетиях".
    "За 2022–2023 годы общий отток капитала составил около
    $291
    –299 млрд ($243–251 млрд в 2022 году + $48 млрд за три квартала 2023 года).
    За 2024 год добавилось $47 млрд, что дает суммарный отток за 2022–2024 годы около
    $338
    –346 млрд.
    С учетом прогноза на 2025 год ($16 млрд), общий отток капитала за период 2022–2025 может составить около $354–362 млрд.
    Отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) за 2022–2023 годы оценивается в $208 млрд (снижение с $610 млрд до $402 млрд). Данные за 2024–2025 годы по ПИИ отсутствуют, но тенденция к снижению сохраняется."
    https://www.tbank.ru/invest/social/profile/VYACHESLAV_SCHAVA/7f280656-955f-4dbd-b1c9-7a3e30dcc95f/?author=profile

    wassat
    И для кого статьи на ВО пишут, про то, откуда ядерная бомба, двигатели для МИГ15 и даже первые послевоенные ракеты, да и линкоры типа Севастополь:
    О науке в Советском Союзе, как и об образовании, можно спорить до бесконечности. Но ясно одно: Россия как-то протянула до второй четверти XXI века именно на двух этих столпах. Насколько был мощным научно-технологический задел супердержавы, что до сих пор умудряемся выжимать из него все соки и строить светлое будущее. Всем оппонентам этой точки зрения достаточно указать на профиль наших достижений и дефицитов.
    Автопром в СССР был не самый лучший – сейчас, пожалуй, еще хуже. ВПК в советские времена был совершенно независим от иностранных технологий – в России всё именно так до сих пор, пусть и в меньших масштабах.


    В развитых странах механизм немного иной. Технологическое развитие диктуется преимущественно не государством, а частными инвесторами и идейными вдохновителями – фаундерами. Пресловутую Силиконовую долину, о которой грезил в свое время Дмитрий Медведев, создал совсем не Вашингтон, а рыночные реалии. А что сейчас может создать частный инвестор в России? Правильно, ничего. Так как ставка Центробанка как была невменяемой, так и осталась.
    Ну, Силиконовую долину, о которой кто-то грезит - создать можно, но УК РФ не одобрит и даже накажет: "Правильный вариант, конечно, Кремниевая долина, путаница возникла из-за сходства паронимов, кремний и силикон путают даже в языке источнике. На самом деле современные словари фиксируют оба варианта названия», — рассказывает кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник ИРЯ РАН Ольга Северская. В языке оригинала название Silicon Valley USA было впервые использовано 11 января 1971 года — тогда журналист Дон Хефлер начал публиковать свой одноименный цикл статей. В США есть и именно условная Силиконовая долина — так неофициально именуют Долину Сан-Фернандо (также известную как «//////долину»). Силиконовой Кремниевую долину назвал как-то раз в 2009 году на тот момент президент России Дмитрий Медведев, но после визита туда в 2010 году он исправился и призвал по-русски называть долину все-таки Кремниевой. «Для американцев разницы нет, а у нас нюансы существуют», — сказал тогда Медведев. «Об ошибочности названия „Силиконовая долина“ говорят и профессиональные переводчики», — добавляет Ольга Северская." https://rb.ru/article/kak-pravilno-kremnievaya-ili-silikonovaya-dolina-otvechayut-filologi-i-it-spetsialisty/
    Ставка ЦБ РФ нужна в том числе для того, чтобы в результате увеличения денежной массы эта масса не вывалилась на товарный рынок и тогда форумчане будут опять видеть цены в уе - потому что по три раза на дню никто ценники менять не будет.
    Насчет частных инвесторов и фанудеров вообще насмешило. Это не так смешно, как обещания про то, что все инвесторы, что сбежали, уже в очереди стоят чтобы вернутся, но все равно забавно: "Минфин: заявок о покупке российских активов от ушедших иностранных компаний нет
    Заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков подчеркнул, что количество заявок на выход иностранных компаний из России снизилось, но, по его мнению, это не связано с ужесточением условий    "
    Редакция сайта ТАСС
    18 июня 2025, 08:17
    https://tass.ru/ekonomika/24252319

    Остальное в статье не очень интересно, "пересказ телевизора".

    И последнее.
    "При формировании проекта федерального бюджета РФ на 2026 год, его нефтегазовых доходов, Минфин учитывает прогнозируемую среднюю цену на нефть марки Urals в $59 за баррель, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью Радио РБК."
    "Средняя цена на нефть сорта "Юралс" на мировых рынках за декабрь 2025 года составляет 39,18 долл. США за баррель" \ КонсультантПлюс6 дней назад
    Бум нефтегазовых доходов - нулевые, десятые и немного двадцатых - закончился.
    "В следующем году российский рынок станет более конкурентным. То есть, с одной стороны, средняя цена Urals по 2026 году будет ниже $60 долларов за баррель, с другой, экспорт смогут еще сильнее увеличить страны Южной Америки, где сравняется низкая цена нефтедобычи с точки зрения издержек. Ключевая проблема заключается в том, что той маржи, которая была на нефтяном рынке в нулевые и десятые годы, больше не будет, и российским компаниям придется работать в более конкурентном окружении."
    https://www.kommersant.ru/doc/8337686
    Ну и какие тут расходы на науку? Деньги пойдут на приоритеты дорого ВВП.
    Кстати, не забываем смысл выражения "люди - новая нефть".
    request
  7. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 05:41
    Вспоминая Советский Союз, можно точно констатировать – именно фундаментальная наука обеспечила мировые достижения наших предков и успехи современной России.

    Оглядываясь на прошедшее тридцатилетие новейшей истории РФ можно точно констатировать, что самое главное достижение российской экономики, вытиснившей фундаментальную науку на задний план, - дифференцированная спекуляция финансами и ресурсами.
    Почти все научно-технологическое наследие сверхдержавы исчерпано, и мы своими руками не оставляем нашим потомкам научный базис для дальнейшего развития. Пора бы уже прекратить жизнь днем настоящим и задуматься о грядущих десятилетиях. Простыми они уже точно не будут.

    Пора бы и задуматься над тем, что, будь у нас что-то, что можно передать потомкам, можно столкнуться с проблемой отсутствия крепких рук, способных подхватить это, и голов, способных это осмыслить и продолжить развивать.
    В стране катастрофическая демографическая ситуация, при которой численность населения не растёт (за счёт рождаемости) более 30 лет!!!
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      0
      Сегодня, 05:59
      Цитата: ROSS 42
      В стране катастрофическая демографическая ситуация, при которой численность населения не растёт (за счёт рождаемости) более 30 лет!!!

      Этот момент в рамках будущего совсем не является критическим. Мир двигается в направлении когда основной проблемой будет занятость населения. Кого сегодня удивишь производством на котором нет людей? А кого завтра удивит автономный транспорт если уже сегодня к этой цели стремятся мировые автопроизводители? Сколько миллионом водителей лишатся работы? Поэтому мировой тенденцией скорее всего будет именно сокращение населения.
    2. Wildcat Звание
      Wildcat
      0
      Сегодня, 06:10
      Что значит "численность населения не растет"?
      Есть же данные по прошедшим годам. Она (численность населения) падает, можете сами посмотреть, с какого года даже рождаемость пошла резко вниз.
      В принципе, демографы дают прогнозы до 2100 года - уже родились люди fellow , которые отметят Новый Год в 2100 - но прогнозы неприятны: "К 2100 году население России может сократиться в два раза
      По данным экспертов Института демографии НИУ ВШЭ, к концу века население России может сократиться в два раза — до 67,4 миллиона человек. Специалисты считают, что это произойдет, если в страну не будут приезжать от 390 тысяч до 1,1 миллиона мигрантов в год."
      https://www.techinsider.ru/news/news-1590273-k-2100-godu-naselenie-rossii-mojet-sokratitsya-v-dva-raza/
      Вики дает другой разброс: "ООН прогнозирует, что спад, начавшийся в 2021 году, продолжится, и если нынешние демографические условия сохранятся, население России через пятьдесят лет составит 120 миллионов человек, что означает сокращение примерно на 17%. [ 33 ] [ 30 ]
      В январе 2024 года российское статистическое агентство Росстат предсказало, что в худшем случае население России может сократиться до 130 миллионов к 2046 году. [ 34 ] В сценариях ООН на 2024 год прогнозируется, что к 2100 году население России составит от 74 до 112 миллионов человек, что означает сокращение на 25–50%. [ 35 ]"
      request
      Ну вот, как бы все...
  8. Николай Малюгин Звание
    Николай Малюгин
    -1
    Сегодня, 06:05
    Кроме прикладной и фундаментальной наук,существуют еще гуманитарные науки. И неизвестно кому отдается предпочтение.Если общество стоит на шпагате,одним хочется вернуться в прошлое,а для других прошлое и будущее густой туман,то движения никакого не будет.Необходимо требование самого общества.Как совместить метафизику и чистую науку. Это антиподы.Каждый должен заниматься своим делом.