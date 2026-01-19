Советский задел исчерпан: куда движется российская наука

Быстрее, выше, сильнее?

Пора будить науку

Затяжная сверх-жёсткая денежно-кредитная политика привела к ситуации, когда процентная ставка по кредиту в течение длительного времени существенно превышает рентабельность как оборотного, так и основного капитала в большинстве отраслей экономики. В результате с середины 2025 года наблюдается падение инвестиционной активности и сокращение возможностей бизнеса по развитию технологий и модернизации производства.

Расходы на развитие фундаментальной науки остаются примерно на одном уровне – 242 млрд руб. в 2019 году, 253 млрд руб. в 2020 году, 233 млрд руб. в 2025 году и 247 млрд руб. в 2026 году.