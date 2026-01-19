Ледовая самодвижущаяся платформа «Северный полюс»
Общий вид ЛСП «Северный полюс»
С конца тридцатых годов советские и российские учёные регулярно организовывали дрейфующие станции для проведения исследований полярного региона. В 2022 г. они получили новый удобный инструмент для организации подобных экспедиций — ледостойкую самодвижущуюся платформу «Северный полюс». Специальное судно служит удобной подвижной базой и обеспечивает проведение широкого круга исследований в разных сферах.
Удобство и безопасность
В прошлом все отечественные дрейфующие станции размещались на льдинах. В районе старта экспедиции искали подходящий массив льда, на котором разворачивали жилой лагерь, научные объекты и т.д. Затем в течение нескольких месяцев учёные разных специальностей жили и работали на льдине, проводя необходимые исследования. Такой способ размещения экспедиции позволял выполнять все задачи, однако был связан с известными рисками.
Достаточно давно появилась идея проведения исследований со специализированного судна-платформы, адаптированного к характерным условиям Северного Ледовитого океана. Такое судно могло бы защитить учёных и оборудование от сурового климата и различных опасностей.
От общих идей к реальным работам перешли в конце прошлого десятилетия. В апреле 2018 г. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды («Росгидромет») заказала конструкторскому бюро «Вымпел» (г. Нижний Новгород) разработку проекта новой ледостойкой самодвижущейся платформы (ЛСП) под номером «00903». Тогда же заключили контракт с заводом «Адмиралтейские верфи» (г. Санкт-Петербург), которому предстояло построить такое судно.
Будущий «Северный полюс» во время спуска на воду
Согласно планам того времени, разработка и строительство специального судна должны были занять несколько лет и завершиться в начале двадцатых годов. Стоимость проекта оценили в 6,9 млрд рублей. Несмотря на всю сложность, удалось соблюсти принятый график работ. При этом стоимость строительства в итоге выросла до 9 миллиардов.
В конце 2018 г. на «Адмиралтейских верфях» стартовала резка металла. Через несколько месяцев, в апреле 2019-го, состоялась церемония закладки. Её провели в рамках V Международного арктического форума. Будущая ЛСП получила имя «Северный полюс». Строительство на стапеле заняло чуть больше полутора лет, и в декабре 2020 г. платформу спустили на воду.
В мае 2022 г. стартовали ходовые испытания платформы в Финском заливе. Эти мероприятия не должны были занять много времени, и в ближайшие месяцы ожидалась передача готовой ЛСП заказчику. Акт приёма-передачи на специельное судно подписали 25 августа.
Первые экспедиции
Вскоре после приёмки «Северный полюс» отправился из Санкт-Петербурга в Мурманск. Следующие две недели ушли на подготовку первой экспедиции. ЛСП получила необходимые грузы и оборудование, а также приняла научную группу.
17 сентября 2022 г. началась экспедиция «Северный полюс-41». К началу октября судно добралось до Новосибирских островов, где легло в дрейф. Экипаж и научная группа приступили к проведению исследований. Часть научной работы осуществлялась на борту ЛСП, а кроме того, в ноябре-январе на льдине рядом с судном был организован лагерь с необходимой инфраструктурой и взлётно-посадочной полосой.
Станция «Северный полюс-41» проработала чуть более полутора лет. Экспедицию завершили в конце апреля 2024 г., а в середине мая судно вернулось в Мурманск. За всё время ЛСП и льдина с лагерем продрейфовали ок. 2700 км в западном направлении. После этого они оказались в Гренландском море. За время работы несколько раз производилась ротация экипажа судна и научной группы.
Сообщалось, что во время дрейфа участники экспедиции провели порядка полусотни исследований в разных областях. Они вели наблюдение за климатом, изучали атмосферу, льды и воду, биологические ресурсы и т.д. Собранная информация, в первую очередь, должна была улучшить существующую картину климатических процессов в Заполярье.
Почти сразу после возвращения в Мурманск началась подготовка к следующей экспедиции. 15 сентября ЛСП «Северный полюс» вновь отправилась к Новосибирским островам, и в последний день месяца легла в дрейф. Вновь был организован лагерь на льдине, дополняющий бортовые объекты судна.
Станция «Северный полюс-42» продолжает работу до сих пор. Ледостойкая платформа под действием течения продвигается в западном направлении, а её научная группа проводит необходимые исследования. Экспедиция завершится в этом году, и, по всей видимости, вскоре после этого стартует новая.
Технические особенности
С точки зрения общей архитектуры, «Северный полюс» — это специальное судно ледового класса, предназначенное для длительного пребывания в арктических морях. Оно отличается высокой устойчивостью к внешним воздействиям, повышенной автономностью и возможностью размещения различных средств и грузов.
ЛСП пр. 00903 получила корпус необычной формы и конструкции. Корпус имеет скруглённую носовую часть и выпуклое днище. При этом используется утолщённая и упрочнённая обшивка, а силовые элементы каркаса расположены плотнее, чем у других судов. За счёт таких мер удалось получить ледовый класс Arc 8 — судно может преодолевать одно- и двухлетние льды толщиной до 3,1 м (в летне-осеннюю навигацию).
На корпусе оборудована одноярусная надстройка большой площади. Внутри корпуса на нескольких палубах размещаются помещения и отсеки разного назначения. В частности, предусмотрены бортовые лацпорты для катеров. В корме организована крупная площадка для приёма вертолётов.
Судно на ходовых испытаниях
Общая длина «Северного полюса» превышает 83 м при ширине 22,5 м. Осадка — 8,6 м. Полное водоизмещение приближается к 10,4 т. Дедвейт — 3450 т.
«Северный полюс» оснащён дизель-электрической энергетической установкой. Для движения используется кормовая винторулевая колонка. Мощность двигателя — 4200 кВт. ЛСП может развивать скорость до 10 узлов. При этом большую часть времени экспедиции главная силовая установка отвечает не за движение, а за подачу электроэнергии всем потребителям. Судно берёт на борт запас топлива, достаточный для автономной работы в течение 2 лет.
Собственный экипаж судна включает 14 человек. Стандартный состав научной группы — 34 чел. Для их размещения предусмотрены одноместные каюты со всем необходимым оснащением. Также имеются места для сборов и отдыха. Автономность по запасам продовольствия — 1 год.
На борту «Северного полюса» оборудовано 15 лабораторий разного назначения. Каждая из них имеет собственное оснащение, соответствующее сфере деятельности и проводимым работам. Научная группа ЛСП может проводить исследования атмосферы и ионосферы, морского льда и воды и т.д. Собираются различные данные и отбираются пробы.
Суровые условия Арктики
Также научная группа располагает средствами для проведения исследований за пределами судна. В их число входит несколько образцов беспилотной техники, транспорт и т.д. На палубе имеются два подъёмных крана, обеспечивающих погрузку и разгрузку.
ЛСП также перевозит мобильный лагерь, предназначенный для развёртывания на льду. В его составе присутствуют быстровозводимые сооружения и укрытия для персонала и оборудования. Исследования проводятся прямо в лагере или с использованием лабораторий на борту судна.
Очевидные преимущества
Ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс», несомненно, является одним из главных и важнейших приобретений Росгидромета за последние годы или десятилетия. Это судно значительно улучшило возможности по организации арктических экспедиций, а также положительно повлияло на проведение различных исследований.
Так, наличие специализированного судна упрощает доставку научной экспедиции к месту старта дрейфа и последующее возвращение домой. К таким мероприятиям не приходится привлекать ледоколы и транспортные суда. Все операции проводятся с использованием одной ЛСП.
Важно, что «Северный полюс» служит не только транспортом, но и своего рода полевым лагерем. Такой подход к организации значительно безопаснее, чем обычная для таких экспедиций высадка на льдину. В случае непредвиденных обстоятельств научная группа не подвергается известным рискам, а также упрощается срочная эвакуация.
Маршрут дрейфа в ходе экспедиции «Северный полюс-42» по состоянию на 13 января 2026 г.
Ледостойкая платформа разрабатывалась с нуля и с учётом специфики северных морей. Так, корпус оригинальной конструкции позволяет преодолевать достаточно толстые льды и защищён от сжатия ими с риском разрушения. Кроме того, появляется возможность без риска эвакуировать людей и оборудование в экстренных ситуациях.
При всём этом «Северный полюс» представляет собой полноценное научное учреждение, способное проводить исследования и работы в разных областях. Специалисты в бортовых лабораториях и в ледовом лагере могут помогать развитию фундаментальной науки или выдавать текущую информацию. Например, сводки метеорологической обстановки будут полезными для военного и гражданского судоходства или авиации.
Таким образом, ЛСП «Северный полюс» является принципиально новым инструментом в распоряжении Росгидромета, позволяющим решать самые разные задачи. Специальное судно упрощает и ускоряет организацию научных экспедиций, снижает риски и повышает эффективность работы. При этом платформа уже показала свои преимущества в ходе двух экспедиций. Текущий дрейф «Северный полюс-42» должен завершиться в ближайшие месяцы, а затем начнётся подготовка к следующему.
