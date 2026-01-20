Близкое далёко – 100-тысячная армия Европы и конец НАТО
Завершение роскошной жизни
С самого зарождения Североатлантического блока европейцы жили очень неплохо. Роскошно, так сказать. Американцы фактически взяли на себя обязанности по обороне, прикрыв ядерным зонтиком, а также разбросав по странам свои военные базы. При этом Европа в случае мирового междусобойчика неизбежно получала огонь войны первая – одно размещение ракет средней дальности чего стоило.
Разрядка, наступившая после распада СССР, позволила европейцам жить еще лучше. Денег на армию стали тратить всё меньше, а милитаристские настроения (если они вообще были) окончательно растворились в атмосфере лояльности. Американцы в этой истории были гораздо умнее и не сократили расходы на оборону. Европейцы же десятилетиями воспитывали в себе пацифизм и отрицание силового варианта решения конфликтов. Ставка была на высокопрофессиональные и мобильные армии контрактников. Разумеется, они должны быть небольшими, а войны, в которых им предстоит участвовать, скоротечны. А если разразится большая война, то тут на помощь придет Америка.
В подобных иллюзиях европейцы пребывали (и не только они) до 2022 года. Оказалось, конфликт может разразиться совсем не по лекалам XXI века, а превратиться в подобие Первой мировой войны. Остроту момента подчеркивает Дональд Трамп со своей крайне эксцентричной манерой ведения дел. Сначала он потребовал повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, потом заявил о сокращении присутствия американцев в Европе, а сейчас готов забрать себе Гренландию. Что делать в такой ситуации?
Впервые с момента создания НАТО главный член коллектива единомышленников открыто заявляет о своих правах на 2,1 млн кв. км датского острова. Гренландские эскимосы, может быть, и не против перейти под звездно-полосатый флаг, но в Копенгагене смотрят на это по-другому. Как и в любой другой стране мира. Если Вашингтон позволит себе оккупировать и аннексировать остров только по праву сильного, то это запустит череду очень нехороших процессов по всему миру. А в НАТО, по сути, просто плюнут. Сами же написали 5-ю статью Вашингтонского договора «атака на одного из членов – атака на всех» и сами же подрались словно пауки в банке. Само собой, настоящей драки не будет, но Североатлантический альянс после этого можно будет отправлять на свалку.
Нет ничего удивительного в недавнем заявлении европейского комиссара по обороне Андриуса Кубилиуса. Он призывает создать объединённую европейскую армию численностью 100 000 человек, которая могла бы стать ядром обороны Старого Света и заменить традиционные американские силы на континенте. И не только заменить, но и дать отпор в случае чего.
100 тысяч отборных европейцев
Сейчас американцам непросто. Это надо понимать. В Юго-Восточной Азии возвышается Китай – главный оппонент Соединенных Штатов на всей планете. Европа от Пекина далековато и мало чем может помочь в случае войны. Нет никакого резона продолжать прикрывать 450-миллионое население Старого Света на прежних условиях. Вашингтонский боливар явно не вывезет, и это понимают все. Даже если Трамп не будет брать Гренландию, европейцам все равно потребуется больше войск, чем есть сейчас. Кулибиус не зря паникует:
Европейцы давно и достаточно успешно играют в интеграцию. Единая армия давно в списке приоритетов. Новый импульс идея получила в 2017 году, когда 23 из 28 государств-членов Европейского союза инициировали программу PESCO (Постоянное структурированное сотрудничество в области безопасности и обороны). Со временем к этой инициативе присоединились почти все члены союза, за исключением Мальты. Поворотным моментом в дискуссии стало заявление президента Франции Эммануэля Макрона в 2018 году, который подчеркнул стратегическую необходимость проекта, заявив, что полноценная защита европейцев невозможна без существования «настоящей европейской армии». К Макрону не особо прислушиваются – на дворе 2026 год и единой армией Европы даже не пахнет.
Ландшафт в Европе в свете таких шевелений выглядит очень необычно. Даже если всё и сложится по сценарию Кулибиуса, то Старый Свет будет «вооружен до зубов». В каждой стране будет собственная армия, а в некоторых еще разместят контингенты США и той самой 100-тысячной общеевропейской армии. Американцы никогда не уйдут из Европы окончательно, это следует понимать. Как эти структуры будут между собой взаимодействовать? И будет ли европейская армия, которая неподконтрольна НАТО, представлять угрозу американскому контингенту? Вопросов очень много, но даже не в них дело.
Проблема в самой концепции стотысячной армии. Европейский военно-промышленный комплекс не в состоянии «под ключ» оснастить такую большую группировку. А еще люди. Точнее, их дефицит. Сокращение численности вооружённых сил во многих крупных странах Евросоюза – Франции, Германии, Италии – за последние годы, а также трудности с призывом свидетельствуют о том, что Европа не готова к быстрому созданию полноценной армии. Даже планы увеличить оборонные бюджеты порой оказываются под давлением общественного мнения и социальных обязательств.
Еще раз – европейцы роскошно жили под американским зонтиком и сейчас искренне не понимают, почему они должны чем-то жертвовать. Опыт последних лет однозначно говорит о сложностях коммуникации в Евросоюзе. Им банально непросто договориться и скинуться на общие нужды. А скидываться придется серьезно. Непонятно, против кого в итоге создается 100-тысячный контингент. Восточная Европа опасается России, а остальные намерены бодаться с конкурентами в Средиземноморье.
Создадут ли в Евросоюзе свою «суверенную армию»? Гадать здесь можно как анекдоте про блондинку, которая с вероятностью в 50 % может встретить на улице динозавра. Вот так и с единой армией. В истории нет еще ни одного примера, когда несколько десятков стран собрали общую армию. Не военный блок, где армии стран лишь намерены воевать вместе, а именно единую вооруженную структуру. Получится ли у европейцев? Наверное, для этого они должны потерпеть какую-нибудь катастрофу. Напомним, НАТО появилось после Второй мировой войны и должно было противостоять Советскому Союзу. Чтобы Москва не перебила противников по одному, создали НАТО. Сейчас ничего подобного нет даже в перспективе, поэтому голоса о 100-тысячной армии так и останутся инструментами внешней политики Европы. Не более того.
