Британия оказалась не готова к полномасштабному конфликту с Россией

9 505 46
Британия оказалась не готова к полномасштабному конфликту с Россией

Несмотря на заявления Великобритании о подготовке к конфликту с Россией, на самом деле Лондон не потянет полномасштабное столкновение с Москвой. Об этом заявил глава британского Генштаба Ричард Найтон.

Британские военные критически оценивают шансы армии Соединенного королевства в случае полномасштабного конфликта с Россией. По словам главного маршала авиации Найтона, Великобритания так и не смогла использовать с пользой то время, когда Россия после 90-х годов была откровенно слаба. А сейчас время уже упущено, боевые возможности армий Британии и России ни в какое сравнение не идут.



Наша готовность к полномасштабному конфликту, с которым мы можем столкнуться, ниже положенной.


Выступая в парламенте, Найтон подчеркнул, что основной проблемой для британской армии вот уже на протяжении многих лет является недофинансирование. Поэтому у Минобороны Соединенного королевства нет средств ни на перевооружение, ни на содержание большого количества военных. Ежегодный дефицит бюджета составляет несколько миллиардов долларов, и взять их негде.

Так что Лондон всячески будет уклоняться от прямой конфронтации с Россией, предпочитая действовать исподтишка и чужими руками, в частности через Украину, продолжая обещать Зеленскому помощь. Как ранее заявили в британском МИД, Соединенное королевство категорически против диалога с Россией, он Лондону совершенно не нужен.
46 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. spectr Звание
    spectr
    +1
    Вчера, 13:59
    Вот что делает орешник животворящий. Британия наконец "услышала" наш намек после удара по газовому хранилищу на границе с Европой.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +11
      Вчера, 14:04
      Британия оказалась не готова к полномасштабному конфликту с Россией
      Как раз в этом её счастье... Окажись она готова к войне с нами, познакомилась бы с Посейдоном и ей бы это очень не понравилось...
      1. marchcat Звание
        marchcat
        +12
        Вчера, 14:22
        Они и так с нами воюют, через всевозможных посредников. Одни теракты чего стоят... am А в открытой войне, они не дураки прекрасно понимают, ловить им нечего.
      2. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +6
        Вчера, 15:01
        Цитата: Lev_Russia
        Британия оказалась не готова к полномасштабному конфликту с Россией
        Как раз в этом её счастье...
        Точнее не скажешь.
        Всякий раз, когда они чувствовали, что готовы - шли воевать. Чем это может закончиться для них сейчас, с учётом возможностей нашего оружия - я даже прогнозировать не хочу.

        И ещё.
        В 2015-м расходы на оборону у нас и у них были вполне сопоставимы - 67 и 55 лярдов американских денег соответственно.
        С тех пор они развязали войну. Не стоит удивляться, что за счёт выпуска оружия и увеличения армии у нас бюджет вырос до 149, а у них - всего до 81. Так, чтобы, хотя бы, перед Украиной не стыдно было.

        А если долбить не их ракетами Белгород, а нашими Бирмингем - у них расходы на оборону вырастут? И хотят ли они этого?
        Пусть подумают над этим. А, заодно, над тем, рос бы наш военный бюджет так или нет, если бы они не втянули нас в войну.

        За что боролись - тем же концом и получили по тому же месту.
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +7
      Вчера, 14:22
      Цитата: spectr
      Вот что делает орешник животворящий. Британия наконец "услышала" наш намек после удара по газовому хранилищу на границе с Европой.

      Хотя, по сравнению с другими странами Британия на прямую с Россией воевала не так часто. Но, их сволочизм от этого не становится меньше.
      1. kromer Звание
        kromer
        +6
        Вчера, 14:30
        Цитата: Теренин
        Хотя, по сравнению с другими странами Британия на прямую с Россией воевала не так часто.


        hi
        Я чего то навскидку только Крымскую войну вспомнил, из войн где Британия на прямую с Россией воевала.
        Но косвенно она воевала с Россией даже тогда, когда в союзниках числилась.
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +4
          Вчера, 17:20
          Цитата: kromer
          Цитата: Теренин
          Хотя, по сравнению с другими странами Британия на прямую с Россией воевала не так часто.


          hi
          Я чего то навскидку только Крымскую войну вспомнил, из войн где Британия на прямую с Россией воевала.
          Но косвенно она воевала с Россией даже тогда, когда в союзниках числилась.

          Британия часто проигрывала в прямых военных столкновениях, например с Францией и Испанией. Поэтому всегда делала ставку на подковерные интриги. Чтобы малыми силами - потому что больших физически нет - добиться своего.
          У этого явления есть глубокие исторические корни. Британская монархия в течение XII, XIII и XIV веков жила фактически в состоянии гражданской войны. При этом, что интересно, монархи сохраняли власть довольно долго. Почему? Потому что они с младых ногтей учились «держать нос поверху». Здесь кого-то подкупить, там убить опасного конкурента, в третьем случае натравить одного конкурента на другого.
          1. kromer Звание
            kromer
            0
            Вчера, 17:23
            Цитата: Теренин
            Здесь кого-то подкупить, там убить опасного конкурента, в третьем случае натравить одного конкурента на другого.


            Турецкие султаны поступали проще: сразу же уничтожали всех наследников.
            1. Теренин Звание
              Теренин
              +3
              Вчера, 18:04
              Цитата: kromer
              Цитата: Теренин
              Здесь кого-то подкупить, там убить опасного конкурента, в третьем случае натравить одного конкурента на другого.


              Турецкие султаны поступали проще: сразу же уничтожали всех наследников.

              Это Британии не походило. Брать на себя убийство не рационально, когда можно переложить это дело на соперника (конкурента) и обвинить его в этом.
    3. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +4
      Вчера, 15:00
      Цитата: spectr
      Вот что делает орешник животворящий. Британия наконец "услышала" наш намек после удара по газовому хранилищу на границе с Европой.

      Не газовое хранилище, а авиаремонтный завод, это сводка нашего МО.
    4. mrVladG Звание
      mrVladG
      -2
      Вчера, 15:47
      Так удара по газовому хранилищу не было. Да и бесполезно. Хранилища находятся на глубине 500-1000 м, и если даже предположить невозможное, что БЧ проникла на эту глубину и взорвалась, то хранилищу ничего не будет, газ без кислорода не горит. А болванки 50-200 кг со скорости 10М даже на 50 м не проникают в землю.
    5. Развед Звание
      Развед
      -4
      Вчера, 15:48
      Цитата: spectr
      Вот что делает орешник животворящий. Британия наконец "услышала" наш намек после удара по газовому хранилищу на границе с Европой.


      И испужалась так, что ажник портки уже стирает? И мы ее тоже за условные 3 дня под орех разделаем?
      Никогда нельзя недооценивать противника. И никогда не надо думать, что знаешь все его планы и замыслы. Говорить можно что угодно.
      Перед СВО я слышал массу всяких приятных уху рассказов. О том, что ВСУ разбегутся, как мыши. Что незалежная не сможет сопротивляться, что там все коррумпировано снизу доверху, что все вооружение распродали и т.д., и т.п.
      А война идет уже 4 года. Срок немалый.
      1. spectr Звание
        spectr
        +3
        Вчера, 16:41
        Перед СВО я слышал массу всяких приятных уху рассказов. О том, что ВСУ разбегутся, как мыши. Что незалежная не сможет сопротивляться, что там все коррумпировано снизу доверху, что все вооружение распродали и т.д., и т.п.
        А война идет уже 4 года. Срок немалый.

        Если бы Запад не решился "переписать правила игры" между странами, то конфликт завершился бы первым соглашением в Турции. А теперь необходимо сформировать новые принципы взаимоотношений, которые всех устроят и все будут соблюдать.
        Возможно на переговорах между США и Россией это сейчас и происходит, а Украина просто фоном идет, т.к. позволяет учесть "мелочи", на которые в мирное время не обратили бы внимание.
      2. Фразах Звание
        Фразах
        -2
        Вчера, 16:55
        Все слышали приятные уху рассказы и до сих пор слышат. Но делать выводы могут не только лишь все, до сих повторяют пургу из телевизора, хотя градус шапкозакидательства уже значительно снизился. А ещё впереди маячит сделка, которая мало кому зайдет, но начальство уже подготовилось, отрубив интернет.
    6. Ростислав Прокопенко Звание
      Ростислав Прокопенко
      +1
      Вчера, 17:11
      А вот интересно - если Посейдон в Ла Манше рванет - там же в обе стороны волна пойдет и вот тут надо тщательно посчитать, чтобы обоим (Лягушатникам и Карлу III-му) поровну досталось laughing
      1. Фразах Звание
        Фразах
        -2
        Вчера, 19:30
        Пуксейдон рванет. И волна по дивану пойдет в голову и в ноги. Особенно в голову, может после этого там родится какая нибудь дельная мысль.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Вчера, 14:01
    ❝ Выступая в парламенте, Найтон подчеркнул, что основной проблемой для британской армии вот уже на протяжении многих лет является недофинансирование ❞ —

    — Ну это понятно, эту «проблему» начальник генштаба и министр обороны любой страны назовёт ...
    (Уж на что Пентагон залит долларами по самые бомболюки – тоже жалуется)
  3. HAM Звание
    HAM
    +5
    Вчера, 14:04
    Ничего нового не сказал,только "дайте денег,а то кушать хочется,аж переночевать негде...!" добавим -и не с кем!
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Вчера, 15:11
      Цитата: HAM
      добавим -и не с кем!

      Ну, с этим, думаю, у начальника британского ГШ в Лондоне проблем не будет...
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Вчера, 14:08
    После того как Трамп закончит с Гренландией, одна из стран Британского Содружества будет окружена не дружественными государствами .В первую очередь КНР и Россией.А во вторую очередь " защитниками - миротворцами".Трамп любит играть с Уйном Грецки в гольф . wassat
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Вчера, 15:18
      Андрей, hi!
      Цитата: tralflot1832
      После того как Трамп закончит с Гренландией, одна из стран Британского Содружества будет окружена не дружественными государствами .В первую очередь КНР и Россией.А во вторую очередь " защитниками - миротворцами".

      Если очень внимательно посмотреть на карту, то окажется, что эта страна - анклав, окружённый со всех сторон "миротворцем".
      И да, Андрей, Вы правы - устаревшая политическая система с игрушечным корольком не сможет защитить эту территорию от агрессии России и Китая. А Трамп сможет.
      А потому - бриттам приготовиться. Для них всё самое интересное ещё не началось.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +4
        Вчера, 15:29
        Игорь hi ,англичане застраховались Тони Блейром ,которого Трамп сам ввёл в наблюдательный совет по Газе.Хотя как знать Тони всегда был пудельком у США .Будет интересно с Мальвинами .Сейчас 100 % не даст ни кто что Фолкленды не Мальвины.Там нефть и газ точно есть .Где больше на Мальвинах или у Южной Георгии ( Англия ) надо у наших спрашивать у нас .Какая сволочь зафрахтавала пару наших НИСов для исследования шельфа у чёрта на куличиках.Англы были ужасно не довольны - отсакционировали нашу Геологонефтегазразведку вдоль и поперёк .А толку то что ,дубликаты карт у нас . bully
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Вчера, 15:30
          Цитата: tralflot1832
          англичане застраховались Тони Блейром ,которого Трамп сам ввёл в наблюдательный совет по Газе.

          А как это помешает убрать с территории США непонятный анклав?
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            +4
            Вчера, 15:41
            Трамп заходил из далека - юг США теперь омывает Американский залив .А на севере какой то непонятный анклав - КанадА..Надо ещё пожаловаться дочке Трампа - ответственной за Томагавки. Эти засрали земли северней Канады ещё похлеще нас .Пусть папе пожалуется.
            1. bayard Звание
              bayard
              +3
              Вчера, 16:08
              Цитата: tralflot1832
              Пусть папе пожалуется.

              Там же медведи белые страдают .
              Но Иванка скоро всё исправит . У неё сейчас забота о появившихся в американской Гренландии европейских головорезов . Они там собак в упряжках мучают . angry И папа уже в курсе - пошлины поднял .
              1. tralflot1832 Звание
                tralflot1832
                0
                Сегодня, 03:53
                На счёт белых медведей ,Канада единственная страна где разрешена трофейная охота на белых медведей .Даже наши турагенства в этом участвуют.Но маскируют это убийство мишек.Догодаться что это за фото охота можно только по цене тура .Убийство стоит в разы дороже и представляете ездят и не на фотоохоту.В Интернете можно всё найти.
  5. rs777 Звание
    rs777
    +4
    Вчера, 14:16
    Мелко британские бедолаги попали в заколдованный круг: нужно кого-нибудь ограбить (в очередной раз), чтобы получить много денег, но на то, чтобы кого-нибудь ограбить нужно ещё больше денег... Вот и приходится им сидеть голодными, холодными и в долгах. Глядишь так недолго и ноги протянуть. laughing
  6. Добрый Звание
    Добрый
    +7
    Вчера, 14:36
    Не посчитайте меня кровожадным, но Британию я выжег бы дотла, да так, чтобы никто там не выжил. Сколько они зла и смертей за последние 500 лет принесли миру, не сосчитать. Так и до сих пор гадят. Нет им прощения.
    1. HAM Звание
      HAM
      +3
      Вчера, 14:49
      Вы -не добрый!Вы-прагматичный! hi
      1. Добрый Звание
        Добрый
        +3
        Вчера, 14:53
        Я за добро, но зло его не достойно soldier
  7. Vladlous Звание
    Vladlous
    +4
    Вчера, 14:46
    Я очень не люблю, когда врага недооценивают. Вот та же Британия... Для войны с нами, к сожалению, ей не нужна собственная армия, почему она, кстати, и является такой малочисленной. Всегда найдутся недалёкие государства, например, Украина, которые будут воевать за Великобританию против нас. Так зачем же тратить им средства на собственную армию?

    Им достаточно крепких ВВС и ВМФ, а сухопутные войска выполняют вспомогательную роль. Лондон вкладывает средства в свою разведку и контразведку, финансирует ВСУ против нас, поддерживает всевозможные радикальные вооружённые организации на наших южных границах, подстрекает некоторых членов НАТО...

    Пушечного мяса у них достаточно, даром, что не своё. Так что к войне-то они готовы: чужими руками. Но вот чего не ожидают, так это того, что война может в той или иной форме прийти на их остров. Для них это было бы крайне неприятным поворотом. Для этого необязательно бить по ним ракетами или высаживать десант. Инфраструктура, национальные противоречия, высокий уровень преступности, зависимость от средств коммуникации и нефтепроводов, и морского транспорта - всё это уязвимые места Британии. Их надо использовать, вот тогда их слабость проявится во всей красе.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +1
      Вчера, 15:04
      Живете прошлым? Это у бритов ,,сильный,, флот и ВВС? Смешно. Сами они так не считают...
    2. mrVladG Звание
      mrVladG
      +1
      Вчера, 15:53
      Совершенно верно, сухопутный войска не понадобятся. Война со странами НАТО может быть только ядерной. И ограниченной быть не может.
  8. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Вчера, 14:50
    Британия оказалась не готова к полномасштабному конфликту с Россией

    В случае полномасштабного конфликта Британии волноваться не стоит: либо волной захлестнёт, либо чем другим обезопасят...
  9. БойКот Звание
    БойКот
    +2
    Вчера, 14:56
    Спасибо, что дружбу не предлагает. А к прямому когфликту со страной, имеющей кпатное преимущество в ядерных вооружениях никто не готов, это сэр секрет Полишинеля открыл.
    1. Удав КАА Звание
      Удав КАА
      0
      Вчера, 19:56
      Цитата: БойКот
      Спасибо, что дружбу не предлагает.

      Эти-то готовы. Но только бывшие представители "ордена Внешней разведки" видимо хорошо запомнили предупреждение генерала-майора русской армии Алексея Ефимовича Вандама (Едрихина ), что хуже войны с англосаксами может быть только дружба с ними. yes
      В работе «Наше положение» (1912) он писал, что Китай "после своих разнообразных опытов с англичанами и американцами, смело мог бы сказать теперь: “Плохо иметь англосакса врагом, но не дай Бог иметь его своим другом!”».
      Поэтому стоит ли нам так рьяно лезть в друзья к янки? Ведь они того же поля ягоды...
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Вчера, 15:08
    основной проблемой для британской армии вот уже на протяжении многих лет является недофинансирование
    дайте бабла, ещё и ещё, а то у хенеРалев унитазы не того фасонУ и цвета.
  11. KelWin Звание
    KelWin
    +2
    Вчера, 15:09
    Дырку сделать на месьте лондона. Непонятно че ждем.
  12. Дилетант Звание
    Дилетант
    +2
    Вчера, 15:20
    Британия всегда гадила чужими руками. Но есть надежда, что ее миграционная политика позволит ей сгнить изнутри. "Белый сэр" - нац.менеьшинство - это самое лучшее наказание для этих пиратов и воров.
  13. tatarin1972 Звание
    tatarin1972
    +1
    Вчера, 16:21
    К полномасштабному конфликту они не готовы, но вот втихую гадить они всегда могли и могут.
  14. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +2
    Вчера, 16:34
    Зато, есть деньги на помощь бандерлянду - можно пожелать им творческих узбеков)))
    1. Карельский Звание
      Карельский
      0
      Вчера, 17:22
      А они что,своими деньгами помогают?Смутные сомнения.
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        0
        Вчера, 17:42
        За четыре года 21 лярд фунтов - не с неба же они упали?
  15. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Вчера, 16:40
    Цитата: Lev_Russia
    познакомилась бы с Посейдоном
    Надеюсь, она все же с ним когда-нибудь познакомится wink
    1. Удав КАА Звание
      Удав КАА
      +1
      Вчера, 20:06
      Цитата: Schneeberg
      Цитата: Lev_Russia
      познакомилась бы с Посейдоном
      Надеюсь, она все же с ним когда-нибудь познакомится wink

      НАм тоже пора потихоньку рвать им кАбели и трубопроводы из Северного моря... Ну, там ИРА подмогнуть пластидом или что там у них ныне в ходу. И не нужно это делать самим. Есть много мигрантов, желающих подзаработать на гашиш или план, к примеру... Да и других "идейных борцов" с монархизмом тоже не трудно найти. Было бы желание. Но что-то у них заводы не взрываются и фабрики с бензоколонками не горят...
      Непорядок! Стоило бы поработать в этом направлении, чтобы своих забот хватало и не оставалось времени лезть в чужие дела на континенте.
      АГА.
  16. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Вчера, 19:32
    "Триндеть", на всех международных углах, значительно проще и безопаснее, чем ввязываться в полномасштабный конфликт с Россией... Одно "греет" Душу, что в туманном Альбионе, ещё есть особи с "включённым" мозгом и остатками здравого смысла