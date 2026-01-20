Противотанковое оружие израильской пехоты, созданное в 1940-1950-е годы
Первоначально израильские военизированные формирования, действовавшие во время британского мандата в Палестине, были оснащены весьма разномастным оружием, которое удалось нелегально купить, украсть или отбить в ходе боевых действий. Такое же положение сохранялось в ходе Первой Арабо-Израильской войны 1947—1949 годов (в Израиле — Война за независимость).
26 мая 1948 года, через две недели после основания еврейского государства, премьер-министр Давид Бен-Гурион подписал указ о формировании Армии обороны Израиля. Существенную помощь с благословения советского руководства оказала Чехословакия, поставившая 25 000 винтовок, более 5 000 пулеметов и свыше 54 млн патронов, и ещё много какого оружия и техники.
В 1950-е годы основными импортёрами вооружения в Израиль стали США, Франция и Великобритания. Впрочем, израильтяне очень охотно пользовались трофейной военной техникой и оружием, которые они в значительных количествах захватили у арабов. Вскоре после обретения государственности в Израиле началось формирование собственного военно-промышленного комплекса, что позволило во многом удовлетворить нужды ЦАХАЛ и впоследствии стать одним из крупнейших экспортёров высокотехнологичной оборонной продукции на мировом рынке.
Противотанковое ружьё Boys Mk I
Во время Первой Арабо-Израильской войны в распоряжении израильтян имелось несколько десятков 13,9-мм противотанковых ружей британского производства Boys Mk I. Серийное производство ПТР Boys Mk I началось в 1937 году. Всего было поставлено около 62 000 противотанковых ружей. Помимо Великобритании, выпуск таких ПТР осуществлялся в Канаде.
Сравнительные размеры 13,9-мм противотанкового ружья Boys Mk I и 7,7-мм винтовки Lee Enfield No.4
Оружие общей длиной 1626 мм без патронов весило 16,3 кг. Пятизарядный магазин вставлялся сверху. Прицельные приспособления были смещены влево относительно ствола. Они состояли из мушки и диоптрического прицела с установкой на 300 и 500 м, смонтированном на кронштейне. Перезарядка оружия осуществлялась продольно скользящим затвором с поворотом. Практическая скорострельность 10 выстр/мин. Сошки оружия были складывающимися Т-образными, что повышало устойчивость на рыхлых поверхностях. На прикладе монтировалась дополнительная опора-монопод. Для компенсации отдачи на стволе длиной 910 мм имелся дульный тормоз-компенсатор. Кроме того, отдача смягчалась возвратной пружиной подвижного ствола и амортизатором затыльника.
Для противотанкового ружья серийно выпускались патроны с двумя видами пуль. Первый вариант снаряжался пулей массой 60 г со стальным закалённым сердечником, покидавшей ствол с начальной скоростью 760 м/с. На дистанции 100 м по нормали эта пуля пробивала 16 мм броню. Результат, прямо скажем, не впечатлял, примерно такой же бронепробиваемостью обладал советский крупнокалиберный пулемёт ДШК. Единственным достоинством данного 13,9-мм боеприпаса была его невысокая стоимость.
Лучшую бронепробиваемость имела 47,6 г пуля с вольфрамовым сердечником. Пуля, разогнанная до 884 м/с на дистанции 100 м под углом 70°, пробивала 20 мм бронелист. Конечно, по нынешним меркам бронепробиваемость невысока, но для средины 1930-х годов, когда толщина брони основной массы танков составляла 15-20 мм, это было неплохо. Такие характеристики бронепробиваемости являлись достаточными для того, чтобы успешно справляться с легкобронированной техникой, автомобилями и живой силой противника за легкими укрытиями.
Обслуживанием и переноской 13,9-мм ПТР должен был заниматься расчёт из двух человек. Второй номер был нужен для транспортировки боеприпасов, снаряжения пустых магазинов, помощи в переноске оружия на поле боя и обустройстве позиции.
В ходе боевых действий в Северной Африке ПТР Boys Mk I продемонстрировало неплохую эффективность против бронеавтомобилей, немецких лёгких танков Panzer I, Panzer II и итальянских M11/39. Но по мере роста защищённости бронетехники противотанковое ружьё стремительно устарело и не обеспечивало пробития лобовой брони немецких средних танков даже при стрельбе в упор.
Производство ПТР Boys Mk I завершилось в 1943 году, но они продолжали оставаться в войсках до начала 1950-х. Противотанковые ружья с успехом вели огонь по амбразурам ДОТов и транспортным средствам. Точность стрельбы была такова, что на дистанции 500 м с первого выстрела поражалась ростовая мишень.
В израильской армии 13,9-мм ПТР вооружались наиболее подготовленные стрелки. Но основной их задачей была не борьба с бронетехникой, хотя по арабским танкам им тоже доводилось стрелять, а уничтожение огневых точек и наблюдателей, корректировавших миномёты. Также противотанковые ружья британского производства успешно поражали живую силу противника, укрывшуюся за стенами из сырцового кирпича.
Ручные противотанковые гранаты
Во второй половине 1940-х в ходе столкновений с израильскими силами египтяне и сирийцы в основном использовали откровенно устаревшую к тому моменту бронетехнику, боевые качества которой во многом обесценивались плохим состоянием материальной части и слабой подготовкой экипажей.
Подбитый сирийский танк Renault R35 сохранённый в виде памятника в кибуце Дгания-Алеф
Тем не менее даже такой танк, как Renault R35, вооруженный маломощной 37-мм пушкой и пулемётом винтовочного калибра, при практически полном отсутствии у израильтян противотанковой артиллерии и грамотном использовании являлся грозной силой.
Израильская пехота пыталась бороться с вражеской бронетехникой при помощи импровизированных средств, проверенных в ходе Второй мировой: «коктейлей Молотова», самодельных фугасов и связок гранат.
Впрочем, от англичан израильтянам досталось какое-то количество специализированных противотанковых пехотных средств, например, таких как зажигательная граната No. 76 Mk I и фугасная граната No. 74 Mk II.
Зажигательная граната No. 76 Mk I фактически являлась британским вариантом «коктейля Молотова». Данный боеприпас имел весьма простую конструкцию. На дно стеклянной бутылки емкостью 280 мл помещался 60 мм слой белого фосфора, который для исключения самовоспламенения заливали водой. Оставшийся объём заполнялся низкооктановым бензином. В качестве загустителя горючей смеси в бензин добавляли сырой каучук. Когда стеклянная бутылка разбивалась о твёрдую поверхность, белый фосфор контактировал с кислородом, воспламенялся и поджигал разлившееся горючее. В Великобритании в годы Второй мировой горючей жидкостью было снаряжено около 6 млн. стеклянных бутылок.
Зажигательная граната No. 76 Mk I
Средний пехотинец мог метнуть бутылку весом около 500 г на 25–30 м. Однако недостатком данной зажигательной «гранаты» можно считать относительно небольшой объём горючего, которым было трудно поджечь боевую машину даже при попадании на моторно-трансмиссионное отделение. Однако липкая горящая жидкость, попавшая на приборы наблюдения и прицелы, а также копоть, образовавшаяся при горении, полностью лишали видимости экипаж, что играло свою роль.
С 1942 года на британских и канадских предприятиях осуществлялся выпуск модернизированных «липких бомб», официально обозначенных как фугасная граната No. 74 Mk II. Эта граната с защитным пластиковым кожухом вытеснила предыдущую модификацию No. 74 Mk I.
Фугасная граната No. 74 Mk II
Внутри фугасной гранаты находился заряд стабилизированного нитроглицерина массой 600 г, помещённый в сферическую стеклянную колбу, обтянутую шерстяным «чулком», пропитанным липким составом. При взрыве заряд был способен проломить броню толщиной до 25 мм.
По задумке разработчиков, после броска граната должна была приклеиться к броне танка. Для предохранения хрупкой колбы от повреждений и сохранения рабочих свойств клея, граната помещалась в жестяной кожух. После снятия первой предохранительной чеки, кожух распадался на две части и освобождал липкую поверхность. Второй чекой активировался 5-секундный дистанционный взрыватель, после чего гранату требовалось бросить в цель.
При массе 1022 г, благодаря длинной рукоятке, хорошо подготовленный солдат мог метнуть её на 20 м. Хотя британские военные никогда не были в восторге от этого весьма опасного в использовании боеприпаса, всего было произведено около 3 млн. «липких бомб», которые чаще всего использовались не против бронетехники, а для проделывания проходов в проволочных заграждениях и разрушения вражеских инженерных сооружений.
В ходе арабо-израильских войн ЦАХАЛ захватил несколько тысяч ручных противотанковых гранат советского производства РПГ-6 и РГК-3.
Конструктивно граната РПГ-6 во многом повторяла немецкую PWM-1, имела простую и технологичную конструкцию. Корпус гранаты имел каплевидную форму, в котором находился кумулятивный заряд и дополнительный детонатор. В рукоятку был помещён инерционный взрыватель с капсюлем-инициатором и ленточный стабилизатор. По сравнению с предыдущими моделями советских противотанковых гранат РПГ-6 была более безопасной, так как имела три степени предохранения.
Противотанковая граната РПГ-6
Масса гранаты, содержавшей 580 г тротила, составляла 1,1 кг. Хорошо тренированный солдат мог метнуть её на 20 м. Бронепробиваемость достигала 120 мм гомогенной брони.
Граната РГК-3, созданная в конце 1940-х, имела повышенную по сравнению с РПГ-6 бронепробиваемость. Конструкторы уделили особое внимание безопасности, оснастив гранату четырьмя степенями предохранения. При массе 1070 г дальность броска — до 20 м.
Противотанковая граната РГК-3
Ранняя РКГ-3 могла пробить по нормали 160 мм броню. На модификации РКГ-3ЕМ с медной облицовкой кумулятивной воронки бронепробиваемость составляла 220 мм.
Ручные противотанковые гранаты никогда не были популярны в израильской армии и могли использоваться только в случае крайней необходимости.
Кумулятивные винтовочные гранаты
В наследство от британцев вместе с винтовками Lee Enfield достались 64-мм кумулятивные винтовочные гранаты No. 68 АТ. Граната массой 890 г содержала 160 г пенталита и по нормали пробивала 52-мм броню, что считалось достаточным для поражения лёгких танков, бронемашин и бронетранспортёров.
С целью снижения вероятности рикошета головная часть гранаты была плоской. В задней части гранаты находился инерционный взрыватель. Перед выстрелом для приведения в боевое положение удалялась предохранительная чека.
Учебно-тренировочная инертная винтовочная граната No. 68 АТ
Отстрел гранат производился холостым патроном. Для этого на дульную часть винтовки крепилась специальная мортирка. Дальность выстрела составляла 90 метров, но наиболее эффективная – 45-50 м. Всего было выпущено около 8 млн. гранат. Известно шесть серийных боевых модификаций: Mk I - Mk VI и одна учебная. Боевые варианты отличались технологией изготовления и разной взрывчаткой, используемой в боевой части.
Помимо кумулятивных ружейных гранат No. 68 АТ у израильтян имелись ружейные гранаты No. 85. Этот кумулятивный боеприпас являлся британским аналогом американской гранаты М9А1, но с другим взрывателем. Граната массой 574 г выстреливалась с помощью специального 22-мм адаптера, надеваемого на ствол винтовки, её боевая часть вмещала 120 г гексогена. При калибре 51 мм граната No. 85 имела ту же бронепробиваемость, что и No. 68 АТ, однако дальность эффективной стрельбы у неё была выше. Граната могла выстреливаться и из легкого 51-мм миномета.
Вместе с самозарядными винтовками M1 Garand (всего было поставлено около 20 000) в 1950-е годы Израиль получил винтовочные гранатомётные адаптеры М7, при помощи которых можно было вести огонь противотанковыми, осколочными и дымовыми гранатами.
Макет винтовочной кумулятивной гранаты М9 рядом с гранатометным адаптером М7
В ЦАХАЛ использовались 51-мм кумулятивные гранаты М9А1 с донным взрывателем и баллистическим колпачком. Граната массой 590 г содержала 119 г пентолита. После выстрела боеприпас получал начальную скорость 55 м/с и при запуске под углом 45° летел на 250 м. Однако эффективная дальность стрельбы по бронетехнике не превышала 70 м. При попадании в цель М9А1 могла пробить по нормали 50-мм броню. До августа 1945 года было выпущено более 2,5 млн гранат М9 и М9А1. В послевоенное время вместе с американскими винтовками они широко поставлялись союзникам США.
В середине 1950-х Армия обороны Израиля приняла на вооружение самозарядную винтовку Romat, которая была адаптированной для местных условий и производившейся по лицензии компанией Israel Military Industries версией бельгийской FN FAL под патрон 7,62×51 мм. При помощи 22-мм дульной насадки с этой винтовки можно было отстреливать различные гранаты, в том числе кумулятивную HEAT-RFL-75N ENERGA.
Учебно-тренировочная инертная винтовочная граната HEAT-RFL-75N ENERGA
Граната калибром 75 мм весила 645 г и содержала 180 г взрывчатого вещества Composition B (смесь гексогена с тротилом). С каждой гранатой, поставляемой в войска, в специальном футляре шел холостой патрон и складной пластмассовый рамочный прицел, рассчитанный на дальность от 25 до 100 м. При транспортировке чувствительный пьезоэлектрический взрыватель прикрывался съёмным пластиковым колпачком.
Согласно инструкции по применению, эта винтовочная граната по нормали была способна пробить 200-мм гомогенную броню. Но, как показали боевые действия, заброневой поражающий эффект гранаты оказался небольшим. Даже не самые новые средние танки Т-34-85 в ряде случаев не теряли боеспособности при попадании винтовочных кумулятивных гранат, ещё меньше к ним были уязвимы имевшиеся у арабов Т-54/55 и ИС-3. Теоретически винтовочная граната, запущенная по навесной траектории, могла поразить любой танк сверху, пробив относительно тонкую верхнюю броню. Однако вероятность попадания в движущуюся бронированную машину навесным выстрелом была невысока.
В связи с недостаточной бронепробиваемостью гранаты ENERGA в Израиле создали и приняли на вооружение несколько типов винтовочных гранат, в том числе универсальные кумулятивно-осколочные.
Судя по имеющимся фотографиям, в боевых порядках израильской пехоты было немало бойцов, вооруженных винтовочными гранатомётами.
Впрочем, винтовочные гранатомёты в ЦАХАЛ в основном применялись не против арабской бронетехники, а для стрельбы по живой силе и огневым точкам. Кумулятивно-осколочные винтовочные очень удачно применялись в уличных боях.
После того как израильская пехота стала перевооружаться на 5,56-мм винтовки Galil, их тоже приспособили для отстрела винтовочных гранат с возможностью применения боевых патронов, для чего в донной части гранаты имелся специальный амортизатор-пулеулавливатель.
По причине сравнительно невысокой бронепробиваемости и малой дистанции прицельного выстрела винтовочные гранаты не рассматривались в качестве основного лёгкого средства борьбы с вражеской бронетехникой, но они улучшали тактическую гибкость штатного стрелкового вооружения и повышали боевую устойчивость малых пехотных подразделений. В настоящее время ЦАХАЛ больше не использует винтовочные гранатомёты, заменив их более дальнобойным и эффективным противотанковым оружием.
Противотанковые гранатомёты PIAT
Первым специализированным противотанковым гранатометом, использованным израильскими вооруженными формированиями, стал британский PIAT. Это конструктивно весьма примитивное оружие было экстренно разработано в ожидании немецкого вторжения на Британские острова и принято на вооружение в 1942 году.
Британский противотанковый гранатомёт PIAT, кумулятивная граната и её разрез
Противотанковые гранатомёты PIAT получили широкое распространение. Всего до конца 1944 года в Великобритании было произведено около 115 тыс. гранатомётов, чему способствовала простая конструкция и использование доступных материалов.
Основой конструкции являлась стальная труба с приваренным спереди лотком. В трубе располагался массивный затвор-ударник, возвратно-боевая пружина и спусковой механизм. Передний торец корпуса имел круглую крышку, в центре которой находился трубчатый шток. Внутри штока перемещался игольчатый боек ударника. На трубе крепились сошки, плечевой упор с амортизационной подушкой и прицельные приспособления. При заряжании граната укладывалась на лоток и закрывала трубу, при этом её хвостовик одевался на шток. Полуавтоматика действовала за счет отдачи затвора-ударника, после выстрела он откатывался назад и вставал на боевой взвод. Так как боевая пружина была достаточно мощной, её взведение требовало немалых физических усилий. В ходе заряжания оружия затыльник поворачивался на небольшой угол, после чего стрелок, упершись ногами в затыльник, должен был потянуть за спусковую скобу. После чего происходило взведение боевой пружины, граната помещалась в лоток, и оружие было готово к использованию. Метательный заряд гранаты сгорал до полного её схода с лотка, а отдача поглощалась массивным затвором, пружиной и подушкой плечевого упора.
Основным боеприпасом считалась 83-мм кумулятивная граната массой 1180 г, содержавшая 340 г взрывчатого вещества. Метательный заряд с капсюлем помещался в хвостовой трубке. В головной части гранаты находился взрыватель мгновенного действия и «детонационная трубка», по которой луч огня передавался на основной заряд. При начальной скорости гранаты 77 м/с дальность стрельбы по танкам составляла 91 м. Скорострельность – до 5 выстр/мин. Хотя заявленная бронепробиваемость составляла 120 мм, в реальности она не превышала 100 мм.
Помимо кумулятивного, были разработаны и приняты на вооружение осколочная и дымовая гранаты с дальностью стрельбы до 320 м, что позволяло использовать оружие в роли лёгкого миномёта. Гранатомёты оснащались целиком с несколькими отверстиями, рассчитанными для стрельбы на дистанцию 45-91 м, или комплектовались лимбом с соответствующей разметкой.
По сравнению с американской «Базукой», имевшей электрическую схему воспламенения стартового заряда, британский гранатомёт являлся более надёжным и не боялся попадания под дождь. Также при выстреле из более компактного и дешёвого PIAT позади стрелка не образовывалась опасная зона, в которой не должно было находиться людей и горючих материалов. Это позволяло применять гранатомёт в уличных боях, ведя огонь из замкнутых помещений.
В то же время PIAT имел ряд недостатков. Помимо мешкотного заряжания и трудностей с взведением пружины, стрелки жаловались на сильную отдачу. Оружие критиковали за чрезмерную массу. Дальность и точность стрельбы оставляли желать лучшего. На дистанции 91 м в боевых условиях в лобовую проекцию движущегося танка первым выстрелом попадали менее 50% стрелков.
Хотя гранатомёт мог применяться одним человеком, при массе незаряженного оружия 15,75 кг и длине 973 мм стрелок физически не мог транспортировать достаточное количество противотанковых гранат. В связи с этим в состав расчёта ввели второй номер, вооруженный винтовкой или пистолетом-пулеметом, который в основном занимался переноской боеприпасов и охранял гранатомётчика. Максимальный боекомплект составлял 18 выстрелов в цилиндрических контейнерах, сгруппированные по три штуки и снабженные ремнями.
Израильтяне через посредников получили примерно пару тысяч PIAT британского производства. Но благодаря очень простой конструкции наладили их выпуск ещё до начала Войны за независимость. Согласно имеющейся информации, в Израиле было произведено не менее 1500 гранатомётов, которые до 1954 года оставались основным РПГ в ЦАХАЛ.
Гранатомёт PIAT в музее Эцель в Тель-Авиве
Для произведённых в Израиле гранатомётов за границей приобрели 40 000 пустых гранат для самостоятельного снаряжения и ещё какое-то количество изготовили своими силами.
Но, как и в случае с противотанковыми ружьями и винтовочными гранатами, противотанковые гранатомёты PIAT по большей части использовались не для стрельбы по бронетехнике, а в роли лёгких миномётов для подавления огневых точек и борьбы с живой силой. По мере насыщения подразделений первой линии более эффективными противотанковыми гранатомётами PIAT передавали резервистам, где они оставались на вооружении до «Шестидневной войны» 1967 года.
Реактивные противотанковые гранатомёты LRAC 73-50
С самого начала гранатомёты PIAT по служебно-эксплуатационным и боевым характеристикам не в полной мере удовлетворяли израильских военных. Для организации противотанковой обороны войскам требовалось более дальнобойное и точное оружие с увеличенной бронепробиваемостью.
В связи с этим в 1954 году во Франции была приобретена первая партия из 500 РПГ Lance-roquettes antichar de 73 mm modèle 1950 (LRAC 73-50). Этот гранатомет, принятый на вооружение французской армии в 1950 году, создавался с оглядкой на немецкий Panzerschreck.
73-мм ручной противотанковый гранатомёт LRAC 73-50
Но в отличие от германского прототипа LRAC 73-50 имел меньший калибр, был легче и короче, что облегчало его транспортировку и делало более удобным в использовании. Масса оружия составляла 7 кг. Реактивная кумулятивная 73-мм граната по нормали пробивала гомогенную броню толщиной 250 мм. Прицельная дальность стрельбы – до 250 м. Эффективная по движущимся целям – 100 м.
После того как первые гранатомёты были опробованы в войсках, последовали следующие заказы. К тому моменту производство LRAC 73-50 было прекращено, и оружие для поставок в Израиль бралось со складов французской армии.
К концу 1956 года в ЦАХАЛ имелось более тысячи РПГ LRAC 73-50. Эти гранатомёты оставались на вооружении до конца 1960-х годов, но об их боевом применении информация отсутствует.
Реактивные противотанковые гранатомёты М20А1
В 1955 году израильское правительство решило купить американские 88,9-мм РПГ модификации М20А1 Super Bazooka. Ствол гранатомёта длиной 1524 мм для снижения массы выполнялся из алюминиевого сплава и разбирался при переноске на две части, каждая длиной по 762 мм. Эта облегчённая модель без гранаты весила 6,4 кг.
Гранатомёт M20A1 в походном положении
Для стрельбы из «Супер Базуки» было создано несколько видов реактивных гранат: кумулятивная, дымовая и учебная с инертным наполнением головной части. Кумулятивная 88,9-мм граната M28A2 массой 4080 г содержала 850 г взрывчатого вещества Composition B (смесь гексогена с тротилом в соотношении 64/36) и по нормали пробивала 280-мм броню.
Реактивная граната M28A2
Начальная скорость гранаты в зависимости от температуры реактивного заряда составляла 103-108 м/с. Дальность стрельбы по движущимся целям – до 180 м. Площадные цели можно было обстреливать на дистанции до 800 м. Скорострельность – до 5 выстр./мин.
88,9-мм ручной противотанковый гранатомёт М20 в Музее Батей а-Осеф в Тель-Авиве
В 1956 году 350 гранатомётов американского производства М20А1 прибыло в Израиль. Испытав их, командование ЦАХАЛ пришло к выводу, что «Супер Базука» не имеет преимуществ над РПГ LRAC 73-50 и разработанным в Израиле 82-мм гранатомётом. После чего все М20А1 передали в резервные подразделения, и новых заказов не последовало.
Реактивные противотанковые гранатомёты МАРНАТ 82 mm
В 1951 году конструкторы израильской компании Israel Military Industries приступили к разработке 82-мм гранатомёта, который после принятия на вооружение в 1956 году получил обозначение МАРНАТ 82 mm, но в войсках его называли «Базука».
82-мм противотанковый гранатомёт МАРНАТ 82 mm
Конструктивно этот гранатомёт во многом повторял американский РПГ М20, но был оснащён защитным щитком, как на германском Panzerschreck и французском LRAC 73-50. В походном положении МАРНАТ 82 mm весил около 7 кг, длина ствола – около 1400 мм. К сожалению, не удалось найти достоверной информации о характеристиках реактивных гранат и эффективной дальности стрельбы израильского 82-мм РПГ. Но можно предположить, что его бронепробиваемость и дальность примерно соответствовали американскому М20.
Серийное производство МАРНАТ 82 mm началось в 1958 году. Ежемесячно изготавливалось до 90 единиц и 1000 реактивных гранат к ним. Всего в Израиле было сделано около 500 таких гранатомётов. Достоверно известно, что они применялись в войне 1967 года. Но к 1973 году в войсках первой линии 82-мм РПГ уже не было. В последствии это оружие использовалось в локальных конфликтах в Африке и Латинской Америке.
Реактивные противотанковые гранатомёты RL-83 Blindicide
В связи с задержкой производства гранатомётов МАРНАТ 82 mm командование Армии обороны Израиля в 1956 году инициировало закупку нескольких сотен 83-мм гранатометов RL-83 Blindicide в Бельгии.
83-мм противотанковый гранатомёт RL-83 Blindicide
Гранатомёт RL-83 Blindicide разработан бельгийской фирмой Mecar SA на базе американской «Супер Базуки» и по ряду параметров её превосходил. Благодаря использованию механического ударника скорострельность RL-83 Blindicide была выше, чем у М20А1, и достигала 6 выстр./мин. Реактивная граната массой 2,4 кг имела начальную скорость около 290 м/с и могла поражать цели на дистанции до 500 м. Кумулятивная боевая часть пробивала 300 мм гомогенную броню или метр бетона. Длина гранатомёта составляла 1,7 м, масса в походном положении – 8,4 кг. Оружие обслуживало два человека.
Как и «Супер Базука», гранатомёт RL-83 Blindicide мог складываться, что делало транспортировку более удобной. Для защиты стрелка от реактивной струи в комплекте имелся съёмный щиток.
Ряд источников утверждает, что РПГ RL-83 Blindicide использовались ЦАХАЛ в войне 1967 года. Но, судя по всему, гранатомёты бельгийского производства по причине большого веса, громоздкости и низкой надёжности боеприпасов не произвели благоприятного впечатления на израильских пехотинцев, и от них быстро отказались.
Гранатомёты РПГ-2
К 1967 году Советский Союз поставил в Египет и Сирию более 2000 ручных противотанковых гранатомётов РПГ-2, которые по меркам того времени являлись вполне эффективным оружием.
Ручной противотанковый гранатомет РПГ-2 и кумулятивная граната ПГ-2
Гранатомёт, принятый на вооружение в 1949 году, весил в боевом положении 4,6 кг и имел длину 1200 мм. Конструкция РПГ-2 была очень простой. Ствол изготавливался из 40-мм стальной цельнотянутой трубы. В средней части ствола для защиты от ожогов при выстреле и более комфортного использования оружия в условиях низких температур имелись деревянные накладки. Для наводки оружия использовался механический прицел, рассчитанный на дистанцию до 150 м.
Эффективная дальность стрельбы не превышала 100 м. Ударно-спусковой механизм куркового типа с бойковым механизмом обеспечивал надежность и удобство производства выстрела. Надкалиберная 82-мм кумулятивная граната ПГ-2 массой 1,85 кг после срабатывания донного взрывателя могла пробить 200-мм броню. К кумулятивной гранате с помощью резьбового соединения перед выстрелом крепилась картонная гильза, снаряженная чёрным ружейным порохом. Стабилизация гранаты в полёте происходила шестью гибкими стальными перьями, свернутыми вокруг трубки и разворачивающимися после вылета из ствола. Скорострельность могла достигать 6 выстр./мин.
В ходе «Шестидневной войны» израильские военные захватили несколько сотен РПГ-2, и пехотинцы ЦАХАЛ наряду с другим трофейным оружием советского производства охотно использовали их в боевых действиях.
Хотя по дальности, точности стрельбы и бронепробиваемости РПГ-2 уступал «Супер Базуке» и её копиям, советский гранатомёт был намного легче и проще в обращении. Его мог легко обслуживать один военнослужащий, что обеспечило ему популярность. Зачастую трофейные РПГ-2 не учитывались в списках вооружения пехотного подразделения, эксплуатировались нештатно, и бойцы относились к ним как к расходному материалу. Но после завершения боевых действий в 1967 году все гранатомёты, отбитые у арабов, были учтены и вполне официально приняли участие в «Войне Судного дня».
106-мм безоткатные орудия М40А1
С конца 1940-х годов израильские инженеры работали над лёгким безоткатным орудием, которое должно было усилить противотанковую оборону пехотных батальонов. Однако дальше создания опытных образцов дело не продвинулось.
В 1956 году французы поставили Израилю первые 106-мм орудия М40А1. В середине 1950-х безоткатные орудия М40А1 являлись вполне эффективным противотанковым средством. Однако неясно, были ли эти безоткатки произведены в США и потом подверглись реэкспорту, или их по лицензии изготовили во Франции.
106-мм безоткатное орудие М40А1
Ствол 106-мм орудия был нарезным, а для стрельбы использовались снаряды с перфорированными гильзами. При сгорании метательного заряда, помещённого в мешок из нитроцеллюлозного волокна, часть газов выходила в отверстия и выбрасывалась назад через специальные сопла в казённой части ствола, создавая, таким образом, реактивный момент, гасящий силу отдачи.
Макеты 106-мм снарядов
В боекомплект входили выстрелы со снарядами самого различного назначения: кумулятивными, бронебойно-фугасными с пластической взрывчаткой, осколочно-фугасными, осколочными с готовыми убойными элементами и зажигательными. Отдельно стоит остановиться на уже забытых бронебойно-фугасных снарядах с пластической взрывчаткой. Создание таких боеприпасов было обусловлено желанием военных иметь в боекомплекте единый универсальный снаряд, пригодный для решения широкого круга задач в зависимости от установки взрывателя.
При встрече с бронёй ослабленная головная часть снаряда, снаряженного мягкой взрывчаткой, расплющивается, увеличивая площадь контакта, после чего происходит подрыв. В броне возникают волны напряжения, приводящие к отрыву от ее внутренней поверхности осколков, летящих с большой скоростью, поражающих экипаж и оборудование. Однако после появления танков с многослойным комбинированным бронированием эффективность бронебойно-фугасных снарядов резко упала, и они были вытеснены кумулятивными гранатами.
106-мм снаряд с кумулятивной боевой частью по нормали мог пробить 350 мм броню, что было вполне достаточно для поражения советских танков первого послевоенного поколения. Эффективная дальность стрельбы кумулятивным снарядом составляла 900 м, максимальная при ведении огня осколочно-фугасной гранатой массой 18,25 кг – 6 800 м. Боевая скорострельность – 5 выстр/мин. Для ведения огня с закрытых позиций имелись соответствующие прицельные приспособления. Для пристрелки параллельно стволу орудия крепилась 12,7-мм полуавтоматическая винтовка, в которой использовались укороченные патроны со специальными пулями, соответствующими баллистике кумулятивного снаряда. Наводчик мог ориентироваться по траектории полёта трассирующих пуль. Кроме того, при попадании пули в танк образовывалось облачко белого дыма, заметное в условиях хорошей видимости на дистанции до 1000 м.
Безоткатка обслуживалась расчётом из четырёх-пяти человек, но в случае необходимости из неё мог вести огонь один боец. При этом боевая скорострельность не превышала 2 выстр/мин. Платой за рост бронепробиваемости и дальности эффективного огня стало увеличение массы и габаритов. При длине орудия 3404 мм его вес в боевом положении составлял 209 кг. Хотя орудие разбиралось на две основных части, о переноске на значительные расстояния силами расчёта речь уже не шла. Орудие на лафете с двумя раздвижными опорами и колесом должно было перевозиться в кузове грузового автомобиля.
В связи с трудностями, возникающими при доставке на огневую позицию, основная часть безоткаток в израильской армии устанавливалась на легкие автомобили повышенной проходимости. Но в случае необходимости орудия можно было быстро снять и вести огонь с грунта.
В 1963 году фирма Israel Military Industrie наладила лицензионное производство 106-мм безоткаток и боеприпасов к ним. Всего было изготовлено около 250 орудий.
Разбитый израильский джип с 106-мм безоткатным орудием М40А1 рядом с брошенными арабскими танками
До середины 1970-х орудия М40А1 являлись самым мощным средством для борьбы с бронетехникой в составе пехотных батальонов и бригад ЦАХАЛ. Но, как и в случае с другим израильским противотанковым оружием, 106-мм безоткатки гораздо чаще оказывали огневую поддержку своей пехоте, чем стреляли по танкам. В ходе двух Арабо-Израильских войн было потеряно или сильно повреждено более двух десятков джипов с безоткатными орудиями. Через несколько лет после окончания «Войны Судного дня» ПТРК BGM-71 TOW вытеснили в ЦАХАЛ все орудия М40А1.
Продолжение следует...
