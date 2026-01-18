Удастся ли европейским «лилипутам» повязать американского «Гулливера»?

Европейские дипломаты, раздавая интервью американским журналистам, говорят о том, что администрация Трампа официально даже не уведомила министерства экономики стран ЕС о том, что с 1 февраля для ряда стран будут повышены пошлины. Напомним, что Трамп написал о принятом решении в социальной сети, назвав конкретные страны: Дания, Германия, Норвегия, Британия, Швеция, Финляндия. СМИ также пишут о Франции.

CBS цитирует заявления двух европейских послов, пишет:



Они говорят о том, что в странах-союзницах США чувствуют себя отчуждёнными, разочарованными и воспринимают происходящее как переломный момент в отношениях между Европой и Соединёнными Штатами Америки.

Отмечаются, что в Европе не понимают, как вообще вести себя с Трампом, включая общение на международном экономическом форуме в Давосе, куда американский президент собирается на следующей неделе.

Из материала:

Трамп назвал европейских солдат, направленных в Данию, «поехавшими туда с неизвестными целями». Трамп вводит с 1 февраля повышенные тарифы. И что можно обсуждать с Дональдом Трампом на экономическом форуме, когда нарушаются основополагающие принципы рыночной экономики? Так говорят европейские дипломаты.

Со своей стороны стоит отметить, а где же те евродипломаты были, когда их страны вводили санкции против других стран, нарушая те самые основополагающие принципы рыночной экономики? Или снова «это другое»…

Эммануэль Макрон:

Тарифные угрозы неприемлемы и неуместны. Европейцы отреагируют единым и скоординированным образом, если эти угрозы подтвердятся. Мы обеспечим соблюдение европейского суверенитета.

Глава МИД Дании:

Цель увеличения военного присутствия в Гренландии заключается именно в укреплении безопасности в Арктике.

Глава МИД Швеции Ульф Кристерссон:

Мы не позволим себя запугать. Дания – наш сосед и союзник. Мы окажем помощь.

Вчера и сегодня в Дании прошли и проходят массовые митинги против присоединения Гренландии к США. В Вашингтоне на всё это, включая отправку трёх десятков европейских солдат в Гренландию, смотрят как на занятное представление театра политических лилипутов. Удастся ли им повязать Гулливера?

Есть все основания полагать, что европейцы попытаются использовать проверенный вариант - затягивание времени. И это в надежде на победу демократов на промежуточных выборах. Если Трамп решит вопрос с Гренландией в ближайшие месяцы, то назад остров Штаты уже не отдадут ни при каком большинстве в конгрессе - будь то республиканское или демократическое. Если победят демократы, тем занятнее будет посмотреть на диалог с ними тех же датчан, которые явно будут надеяться на возвращение Гренландии в датскую юрисдикцию.
58 комментариев
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Вчера, 15:15
    ❝ В Европе не понимают, как вообще вести себя с Трампом ❞ —

    — Цак в нос и три раза «Ку» ...
    1. nordscout Звание
      nordscout
      0
      Вчера, 19:25
      Владимир Владимирович Воронцов, если коротко и по - существу: то Европе следует лежать тихо, широко разведя ноги и пытаться получить удовольствие..
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Вчера, 15:16
    Глава МИД Швеции Ульф Кристерссон:
    Мы не позволим себя запугать.

    А зачем пугать то... просто нагнут и поимеют.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +8
      Вчера, 15:23
      Приветствую Виктор hi Самое смешное, совсем недавно, Фредериксон, датчанка fool буквально задыхалась от злобы ненависти к России и орала, что Россия хочет на них напасть! А теперь вот что Совсем наобоот wassat
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +3
        Вчера, 15:47
        Цитата: Reptiloid
        Фредериксон, датчанка буквально задыхалась от злобы ненависти к России и орала, что Россия хочет на них напасть!

        Да и генерал-майор Сорен Андерсен:
        «Мое внимание сосредоточено не на США, совсем нет. Мое внимание сосредоточено на России», — сказал Андерсен агентству на борту датского военного корабля в Нууке — столице Гренландии.
        1. Владислав_В Звание
          Владислав_В
          0
          Вчера, 15:57
          Цитата: carpenter
          «Мое внимание сосредоточено не на США, совсем нет. Мое внимание сосредоточено на России»

          Пошлая шутка: Интересно в какой позе он стоит при этом.
          1. carpenter Звание
            carpenter
            +5
            Вчера, 16:02
            Цитата: Владислав_В
            Пошлая шутка: Интересно в какой позе он стоит при этом.

            Это для нас воспринимается как шутка, а сами датчане и европейцы, воспринимают, как истинную правду. Всей Европе нужна война с Россией, но чужими силами, а может быть хоть какой то кусочек и отрорвём. Почитай с 1201 года зуб на Россию точат.
        2. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          0
          Вчера, 16:24
          сказал Андерсон
          Интересно, он при этом чёрные очки напялил? Или ему мешок на голову одели, чтобы не видеть. wink
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        +3
        Вчера, 16:43
        Привет Дмитрий soldier
        Больные на голову гейропейские рулящие, политики... это норма, практически неизменный диагноз для большинства таких.
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +1
          Вчера, 17:49
          Виктор! Можно всю жизнь прожить и не одного датчанина не встретить. Точек соприкосновения и нет. Где та Дания и где мы? А вот ненавидят request
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +2
            Вчера, 18:21
            Так то Дагмары, бала датской принцессой... но это было давно и вообще пофиг.
            Их выбор, их дурь...
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +4
      Вчера, 15:24
      В Вашингтоне на всё это, включая отправку трёх десятков европейских солдат в Гренландию, смотрят как на занятное представление театра политических лилипутов.
      Их туда послали посмотреть, как Трамп заберет Гренландию....
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +3
        Вчера, 15:38
        Кто-то из ЕС , Владимир Владимирович, hi отправил туда 2 чел без оружия и только на выходные wassat
      2. carpenter Звание
        carpenter
        +3
        Вчера, 15:48
        Цитата: Uncle Lee
        Их туда послали посмотреть, как Трамп заберет Гренландию..

        Да быстрее бы уж забирал, вони меньше будет от европейцев.
        1. Ныробский Звание
          Ныробский
          +1
          Вчера, 17:08
          Цитата: carpenter
          Цитата: Uncle Lee
          Их туда послали посмотреть, как Трамп заберет Гренландию..

          Да быстрее бы уж забирал, вони меньше будет от европейцев.

          Вони будет меньше, но зато треск громче! После такого "ФофАна от пАхана" начнёт трещать сам евросоюз вместе с блоком НАТО т.к. всем вдруг станет очевидным то, что всё их хвалёное единство существует только на бумаге.
      3. kromer Звание
        kromer
        +1
        Вчера, 15:56
        Цитата: Uncle Lee
        Их туда послали посмотреть, как Трамп заберет Гренландию...


        А по факту будут помогать американцам ящики с тушенкой разгружать.
      4. Развед Звание
        Развед
        +1
        Вчера, 15:58
        Цитата: Uncle Lee
        Их туда послали посмотреть, как Трамп заберет Гренландию....


        Что значит "Трамп заберет"?
        Трамп ничего не может забрать. "Вопрос о присоединении новых земель и принятии новых штатов решается Конгрессом США, а не Президентом, согласно Статье IV, Раздел 3 Конституции США". Еще раз: только Конгрессом.
        1. Егоза Звание
          Егоза
          +3
          Вчера, 17:35
          Цитата: Развед
          "Вопрос о присоединении новых земель и принятии новых штатов решается Конгрессом США, а не Президентом, согласно Статье IV, Раздел 3 Конституции США". Еще раз: только Конгрессом.

          Так Конгресс одобрил. Правда просил все сделать "дипломатическим путем"
          1. Развед Звание
            Развед
            0
            Вчера, 18:42
            Цитата: Егоза
            Так Конгресс одобрил


            Нет, не одобрил.
            По состоянию на 18 января 2026 года, официального общего голосования в Конгрессе США по вопросу окончательного присоединения Гренландии не проводилось. Просто в январе 2026 года в Палату представителей были внесены соответствующие законопроекты. Их судьба под вопросом.
        2. seamen2 Звание
          seamen2
          0
          Вчера, 18:02
          "Вопрос о присоединении новых земель и принятии новых штатов решается Конгрессом США, а не Президентом, согласно Статье IV, Раздел 3 Конституции США". Еще раз: только Конгрессом.*

          А конгрессмены откажутся. так и скажут - да зачем нам Гренландия с ее ресурсами.
          не, не надо!
          мы пока свою амерскую земельку ковыряем гидроразрывами пласта, в ядовитую пустыню превращаем, да и ладно.
      5. Васян1971 Звание
        Васян1971
        0
        Вчера, 16:28
        Цитата: Uncle Lee
        Их туда послали посмотреть, как Трамп заберет Гренландию....

        И не просто посмотреть, а встретить "хлебом-солью" на красной ковровой дорожке.
        А потом и очередь (зажатой между основной территорией США, Аляской и Гренландией) Канады дойдёт...
      6. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Вчера, 16:45
        Как послали, так и обратно отзовут... процесс пошёл! soldier
    3. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +6
      Вчера, 15:27
      Цитата: rocket757
      Глава МИД Швеции Ульф Кристерссон:
      Мы не позволим себя запугать.

      А зачем пугать то... просто нагнут и поимеют.

      Я не был бы старым конспирологом, если бы у меня не родилась очередная безумная идея.
      А что, если весь этот "захват Гренландии" - большая-большая игра Трампа?

      В последний момент, измотав Европе нервы до последней возможности, Трамп скажет: "А я пошутил. Я добрый. В состав США Гренландия входить не будет."
      Конечно, это не означает, что Трамп просто плюнет на неё. Будет договор, по которому и на своей-то территории некоторые так хозяйничать не могут. Который Дания (читай - Европа) С РАДОСТЬЮ И ОБЛЕГЧЕНИЕМ подпишет. Отдадут ВСЁ. Один флаг гренландский и останется. Да две собачьих упряжки.
      И будет Европа Америку ещё неизвестно сколько лет целовать во все самые неприличные места за её доброту. Ну и, конечно, чтобы опять не разбушевалась...
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +4
        Вчера, 15:45
        Знаете что Игорь hi Чем больше лилипутики будут плакать или сердится, тем с большим презрением Трамп к ним отнесётся.
        Как не вспомнить Джонатан Свифта ---- книгу. Но и наш фильм хорош. "Дом который построил Свифт" Лилипутики были маленькие, завистливые, с комплексом неполноценности. И не способны ни к чему конструктивному.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +4
          Вчера, 16:08
          Дмитрий, hi!
          Цитата: Reptiloid
          Чем больше лилипутики будут плакать или сердится, тем с большим презрением Трамп к ним отнесётся.

          Вполне укладывается в моё предположение - показать лилипутам их место. Чтобы были благодарны за то, что им дышать позволяют.
          Пусть между собой у них "остроконечники" сколько угодно воюют с "тупоконечниками". А хвост поднимут на принятие глобальных решений - так пусть знают, что Человек-Гора может не только обещать их защитить. А просто взять весь их флот и увести на одной верёвочке. Иначе он им покажет, кто тут "йеху"...
          1. Reptiloid Звание
            Reptiloid
            +2
            Вчера, 16:37
            Как Император лилипутов говорил о своём величии и огромном росте! Всё повторяётся. Только сейчас прямо хор лилипутиков и все кричат о своей победе.
            Как в фильме хвастунишка стоял на краю стакана, упал и утонул в сладком чае. Мы ещё посмеёмся
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              +3
              Вчера, 19:21
              Цитата: Reptiloid
              Как Император лилипутов говорил о своём величии и огромном росте! Всё повторяется. Только сейчас прямо хор лилипутиков и все кричат о своей победе.

              В очередной раз убеждаюсь, что мамины слова: "Читай, сынок, классику - там всё давно написано..." верны на все времена.

              Только Свифта теперь не только у нас, но и у них никто не читает... Причём, они его забыли гораздо раньше. У нас, благодаря старой профессуре, ещё некоторые помнят. Только молодёжь уже такая же, как у них, стала.
              Мама, кстати, несмотря на более, чем преклонный возраст, новости смотрит и Дж.Свифта вспоминает.
              1. Reptiloid Звание
                Reptiloid
                +1
                Вчера, 20:14
                Надо и Свифта перечитать и тот фильм отечественный посмотреть. Удачная экранизация
                1. Zoldat_A Звание
                  Zoldat_A
                  +1
                  Вчера, 20:25
                  Цитата: Reptiloid
                  Надо и Свифта перечитать и тот фильм отечественный посмотреть. Удачная экранизация

                  Фильм хорошо помню - в детстве один из любимых был. Книгу тоже.
                  Наткнулся на мультик 1939 года - оченно хвалят. Надо посмотреть.
                  1. Reptiloid Звание
                    Reptiloid
                    0
                    Вчера, 20:32
                    ..... Фильм хорошо помню - в детстве один из любимых был. Книгу тоже.
                    Наткнулся на мультик 1939 года - оченно хвалят. Надо посмотреть.
                    Игорь, неужели детство? Я думал, Вы постарше recourse Или другой фильм? А ещё мама говорила, что в её детстве был фильм про Гулливера какой-то. Это 60е
                    1. Zoldat_A Звание
                      Zoldat_A
                      +2
                      Вчера, 20:42
                      Цитата: Reptiloid
                      горь, неужели детство? Я думал, Вы постарше

                      Я про советский кукольно-художественный фильм "Новый Гулливер" с пионерским уклоном, 1935 года.
                      Моя лилипуточка,
                      Приди ко мне...
                      Побудем минуточку
                      Наедине....
                      А мультик 1939 года американский.
                      1. Reptiloid Звание
                        Reptiloid
                        0
                        Вчера, 20:50
                        А я вспоминал про фильм 1985г.С Янковским, Леоновым и другими советскими хорошими артистами. Других не видел. А этот неоднократно и всегда что-то новое находил.
                        Другие ---- постараюсь. Как эту тему в разные времена показывали. Интересно
                      2. Zoldat_A Звание
                        Zoldat_A
                        0
                        Вчера, 21:01
                        Цитата: Reptiloid
                        А я вспоминал про фильм 1985г.С Янковским, Леоновым

                        "Дом, который построил Свифт". А я про него как-то даже не подумал... Да, 1985-й. Из детской версии Гулливера я тогда уже вырос, до понимания всего символизма полной версии ещё не дорос, это уже после армии пришло.
                        Ну, строго говоря, это не совсем экранизация. Вернее, совсем не экранизация. Потому я про него как-то не подумал...

                        Бывает такое. Вот, например, "Тот самый Мюнхгаузен". Весьма относительная экранизация. Но каков фильм!!! Обычно посмотрел фильм - стираю. Его не стираю, смотрю часто, не надоедает, хотя и знаю наизусть до последней паузы.
                      3. Reptiloid Звание
                        Reptiloid
                        +1
                        Вчера, 22:13
                        Цитата: Zoldat_A
                        ....... .1985-й. Из детской версии Гулливера я тогда уже вырос, до понимания всего символизма полной версии ещё не дорос, это уже после армии пришло.
                        Ну, строго говоря, это не совсем экранизация. Вернее, совсем не экранизация. Потому я про него как-то не подумал...

                        Бывает такое. Вот, например, "Тот самый Мюнхгаузен". Весьма относительная экранизация. Но каков фильм!!! Обычно посмотрел фильм - стираю. Его не стираю, смотрю часто, не надоедает, хотя и знаю наизусть до последней паузы.

                        Да, Вы правы. Не экранизация, но фильмы замечательные goodи если сейчас ---- обязательно что-то новое найдётся
                    2. Zoldat_A Звание
                      Zoldat_A
                      +1
                      Вчера, 20:47
                      Цитата: Reptiloid
                      мама говорила, что в её детстве был фильм про Гулливера какой-то. Это 60е

                      Нашёл "The Three Worlds of Gulliver" 1960 года. Скачаю, посмотрю...
      2. kromer Звание
        kromer
        +5
        Вчера, 16:02
        По большому счету освоение Арктики не за горами. А к Гренландии очень большой кусок прилагается. Да и к Канаде тоже. Думаю тут исток всех поползновений США.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +3
          Вчера, 16:11
          Цитата: kromer
          По большому счету освоение Арктики не за горами. А к Гренландии очень большой кусок прилагается. Да и к Канаде тоже. Думаю тут исток всех поползновений США.

          Так в варианте, мною предложенном, гренландская Арктика никуда от Америки и не денется. Наоборот, будет преподнесена на "блюдечке с голубой каёмочкой". И с благодарностью.
          1. kromer Звание
            kromer
            +3
            Вчера, 16:14
            Цитата: Zoldat_A
            Так в варианте, мною предложенном, гренландская Арктика никуда от Америки и не денется. Наоборот, будет преподнесена на "блюдечке с голубой каёмочкой". И с благодарностью.


            Игорь, да они и так Гренландию заберут, а блюдечко с голубой каёмочкой королю Дании Фредерику Х в анус засунут. laughing
      3. Azim77 Звание
        Azim77
        +4
        Вчера, 16:30
        Цитата: Zoldat_A
        А что, если весь этот "захват Гренландии" - большая-большая игра Трампа?

        Трамп - девелопер с опытом. Он присматривал объект, который за бесценок может приобрести, разными способами получал его, после делал инвестиции, внешнее облагораживание, проводил пиар акции и восхваления. После продавал объект втридорога или сдавал. В политике поступают сейчас также - что можно "получить" недорого или с небольшими усилиями, после приобретения он потом поднимает в цене, нахваливая, словесно удорожая. Это могут быть, как материальные трофеи, так и награды, признания, вписывание в историю. Пример с Гренландией, среди многих других примеров. Что ему мешает этот остров получить? НАТО, которое без США почти что ничто, или ЕС, который покупает у США СПГ, оружие и др, одним словом зависимы? Зато получив Гренландию, он этот трофей распиарит как самое большое приобретение США и все благодаря ему великому.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +2
          Вчера, 19:14
          Цитата: Azim77
          Что ему мешает этот остров получить? НАТО, которое без США почти что ничто, или ЕС, который покупает у США СПГ, оружие и др, одним словом зависимы?

          Дык и я о том.
          Только в последний момент, доведя собственника до истерики, станет фактическим хозяином. И деньги инвестирует. А на бумаге собственником может быть кто угодно. Зато собственник ему за "доброту" будет благодарен по гроб жизни.

          Я хоть больше по строительству, производственник, но в том, что в Америке называется "девелоперство", тоже, хочешь или нет, а немного разбираться приходится. И на рынке недвижимости такой подставной собственник, полностью управляемый и зависимый - обычное дело.
      4. TOS-NN Звание
        TOS-NN
        +1
        Сегодня, 02:40
        Один флаг гренландский и останется. Да две собачьих упряжки.


        Так и будет.
        Требуй невозможного - получишь желаемое.
        Датская Гуантанамо.
        Будет аренда. Бесплатная.
        До срока снятия угрозы России и Китая. Т.е. бессрочная.

        Вводит безумные пошлины против всех и на всё.
        Затем торг и положительный сдвиг торгового баланса.
        И Канада им не нужна. Канада почти уже на всё согласилась.

        Симпсоны в Канаде :
        - Папа, а что за место такое, Канада?
        - Сынок, это такая маленькая Америка..
    4. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +3
      Вчера, 16:39
      Так их давно нагибают и имеют. Трамп, в отличии от своих предшественников, делает это в более откровенной форме. Раньше морочили головы зелеными повестками и прочей дурью, но пришел Трамп и прямо сказал - деньги на бочку.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Вчера, 18:15
        Деньги на бочку... а кто не согласен, тому объяснят, тем или иным образом.
    5. Дилетант Звание
      Дилетант
      +1
      Вчера, 17:42
      просто нагнут и поимеют.

      Так он от этого только удовольствие получит... wassat
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Вчера, 18:18
        Гейропейские... ну такие они, мозахисты, мозахисты.
        Их выбор...
  3. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    +3
    Вчера, 15:23
    Вот именно
    И это самое удручающее обстоятельство для Дании и для ЕС в целом
    Демократы так же как и республиканцы нацелены на овладение этим островом и Канадой что немаловажно
    Разница может быть только как они это себе представляют ,а уж что не отдадут назад так можно быть уверенным на 100%
    Так что Трамп по любому войдет в американскую историю героем таким же как Вашингтон, Линкольн и Рузвельт
    Вот так взял просто и без всякого соплежуйства присоединил и увеличил территорию США
    Канаде приготовится
  4. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    0
    Вчера, 15:29
    99% что не станут.
    Логика говорит что в идеале для такого надо не сраться с РФ а или иметь мир или союз.
  5. Комментарий был удален.
  6. VicVic Звание
    VicVic
    +3
    Вчера, 15:35
    "в Европе не понимают, как вообще вести себя с Трампом, включая общение на международном экономическом форуме в Давосе"
    Да пусть ведут себя так же, как с Россией. Введут санкции, наговорят глупостей, угрожают. Бросятся поддерживать всеми рессурсами, например, Венесуэлу или Иран
  7. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Вчера, 15:45
    Глава МИД Швеции Ульф Кристерссон:

    Мы не позволим себя запугать. Дания – наш сосед и союзник. Мы окажем помощь.


    А что говорил Мерц?

    Немецкие военные, которые лишь накануне прибыли в Гренландию "для сдерживания США" внезапно и тайно покидают остров после получения приказа из Берлина.
    lol
  8. Ghost1 Звание
    Ghost1
    +2
    Вчера, 16:00
    Эти тёрки никак их не рассорят сильно. Всё равно Запад там в глобальном вместе.
  9. Vlad Gor Звание
    Vlad Gor
    -1
    Вчера, 16:08
    "Удастся ли европейским «лилипутам» повязать американского «Гулливера»?"
    Что Россия будет иметь от этих обнимашек Европы с США.
    1. Удав КАА Звание
      Удав КАА
      +1
      Вчера, 20:31
      Цитата: Vlad Gor
      Что Россия будет иметь от этих обнимашек Европы с США.

      США и так не особо жалуют свидомых. А европоиды получат гемор на всю голову, придется экономить, значит меньше достанется Зеехеру на вооружение. Когда свои проблемы тычат в анус, тут уже европоидам будет не до солидарности со свидомитами.
      Как-то так, однако.
      1. Vlad Gor Звание
        Vlad Gor
        0
        Вчера, 21:38
        Спасибо за хороший ответ. За вопрос получил минус, кому-то не нравится.
        Думаю, что разборки внутри НАТО не изменят их отношения к РФ.
        Страны НАТО и ещё многие, не хотят потерять кормушку РФ.
  10. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    +4
    Вчера, 16:41
    европейские «лилипуты» не такие и лилпуты - суммарный экономический потенциал поболе СШАсовского и население будя поболе.
    Изначально пытались взять числом - не вышло.
    Топерича пытаются повязать СШАсовского «Гулливера» через СШАсовский Конгресс, но это маловероятно, в Конгрессе большинство поддерживает аннексию Гренландию и Канады.
    Амбиции Трампы можно остановить токмо деньгой, сделать невыгодным аннексию или предложить более выгодное приложение усилий. В РФ это давно уразумели и завалили Трампу предложениями по аренде атомных ледоколов, обустройстве морсевтрассы, строительства тоннеля и ж/д пути от Аляски до Транссиба и КНР, совместную разработку редкоземельных месторождений на севере Сахи и Красноярст.п., поставку атомной энергоустановки для обустройства лунной станции и т.п.
  11. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +3
    Вчера, 16:47
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    — Цак в нос и три раза «Ку» ...
    Можно и поскакать. Говорят помогает wink
  12. Z-7478 Звание
    Z-7478
    +2
    Вчера, 20:33
    Ну так сейчас Трамп приедет в швейцарский Давос, есть возможность повязать его там! И допросить, с пристрастием! )
  13. Удав КАА Звание
    Удав КАА
    +2
    Вчера, 20:45
    "
    нарушаются основополагающие принципы рыночной экономики

    Идиоты! Еще верите в сказки про "честную конкуренцию" и прочую хрень?
    А Маркс в "Капитале" сказал, что главная ЦЕЛЬ экономики при капитализме -- ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ ! И нет такого преступления, на которое не пошел бы капиталист при норме пробыли в 300 % !!!
    Трамп обложил европоидов повышенными на 10% торговыми пошлинами... Он получит прибыль. Так что тут непонятно? Или вам впервой использовать экономические рычаги в политических целях? Или ваши санкции в отношении Россией -- "это другое" ???
    Ну, теперь примерьте на себя прелести экономического давления, лилипуты, европоидные!
    АГА.
  14. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Вчера, 21:08
    Удастся ли европейским «лилипутам» повязать американского «Гулливера»?

    no Повязалка не выросла. Когда жареный петух пол.жопы выклюет лилипуты сами ослобонят переростка, извинятся, лизнут глубоко и попросят разобраться с флотом Блефуску. Потом ЕС просто обязан будет стать очередным штатом США...