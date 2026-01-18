"Удастся ли европейским «лилипутам» повязать американского «Гулливера»?"

Они говорят о том, что в странах-союзницах США чувствуют себя отчуждёнными, разочарованными и воспринимают происходящее как переломный момент в отношениях между Европой и Соединёнными Штатами Америки.

Трамп назвал европейских солдат, направленных в Данию, «поехавшими туда с неизвестными целями». Трамп вводит с 1 февраля повышенные тарифы. И что можно обсуждать с Дональдом Трампом на экономическом форуме, когда нарушаются основополагающие принципы рыночной экономики? Так говорят европейские дипломаты.

Тарифные угрозы неприемлемы и неуместны. Европейцы отреагируют единым и скоординированным образом, если эти угрозы подтвердятся. Мы обеспечим соблюдение европейского суверенитета.

Цель увеличения военного присутствия в Гренландии заключается именно в укреплении безопасности в Арктике.

Мы не позволим себя запугать. Дания – наш сосед и союзник. Мы окажем помощь.

Европейские дипломаты, раздавая интервью американским журналистам, говорят о том, что администрация Трампа официально даже не уведомила министерства экономики стран ЕС о том, что с 1 февраля для ряда стран будут повышены пошлины. Напомним, что Трамп написал о принятом решении в социальной сети, назвав конкретные страны: Дания, Германия, Норвегия, Британия, Швеция, Финляндия. СМИ также пишут о Франции.CBS цитирует заявления двух европейских послов, пишет:Отмечаются, что в Европе не понимают, как вообще вести себя с Трампом, включая общение на международном экономическом форуме в Давосе, куда американский президент собирается на следующей неделе.Из материала:Со своей стороны стоит отметить, а где же те евродипломаты были, когда их страны вводили санкции против других стран, нарушая те самые основополагающие принципы рыночной экономики? Или снова «это другое»…Эммануэль Макрон:Глава МИД Дании:Глава МИД Швеции Ульф Кристерссон:Вчера и сегодня в Дании прошли и проходят массовые митинги против присоединения Гренландии к США. В Вашингтоне на всё это, включая отправку трёх десятков европейских солдат в Гренландию, смотрят как на занятное представление театра политических лилипутов. Удастся ли им повязать Гулливера?Есть все основания полагать, что европейцы попытаются использовать проверенный вариант - затягивание времени. И это в надежде на победу демократов на промежуточных выборах. Если Трамп решит вопрос с Гренландией в ближайшие месяцы, то назад остров Штаты уже не отдадут ни при каком большинстве в конгрессе - будь то республиканское или демократическое. Если победят демократы, тем занятнее будет посмотреть на диалог с ними тех же датчан, которые явно будут надеяться на возвращение Гренландии в датскую юрисдикцию.