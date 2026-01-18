В Киеве скептически оценивают перспективы обещанных чехами Украине самолётов

Чехия может за относительно короткое время предоставить несколько средних боевых самолетов, которые являются чрезвычайно эффективными в борьбе с беспилотниками.

Даже с дополнительным оборудованием L-159 остаются ограниченными в выполнении задач противовоздушной обороны. Их эффективность против дронов типа «Герань» будет зависеть от внешнего наведения, поддержки наземных радаров, а также значительных финансовых вложений.