В Киеве скептически оценивают перспективы обещанных чехами Украине самолётов
Украина может в ближайшее время получить на вооружение несколько самолетов для «охоты» на беспилотники. Речь идет о чешских L-159 ALCA. Об этом сообщает украинская пресса.
Обещание поставить несколько боевых самолетов сделал президент Чехии Петр Павел на встрече с Зеленским в Киеве в минувшую пятницу. Однако сроки поставки и другие подробности чешский лидер не обозначил. Также не названо количество предполагаемых к поставке самолетов. Да и сама формулировка заявления говорит о том, что Чехия до конца еще не определилась по этому вопросу.
Как предполагают в Киеве, речь идет о чешских учебно-боевых L-159 ALCA, способных выполнять роль как легкого штурмовика, так и охотника за дронами. Однако, как заявляют сами чехи, возможности L-159 в противовоздушной обороне ограничены в первую очередь отсутствием оборудования, которое могло бы обеспечить эффективное обнаружение и сопровождение малоразмерных целей.
В общем, в Киеве уже скептически относятся к перспективе применения еще не полученных самолетов из-за их ограниченности. Впрочем, на фоне тех же учебных Як-52, применяемых сейчас для охоты на дроны, чешский самолет смотрится весьма неплохо.
