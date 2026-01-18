В Киеве скептически оценивают перспективы обещанных чехами Украине самолётов

Украина может в ближайшее время получить на вооружение несколько самолетов для «охоты» на беспилотники. Речь идет о чешских L-159 ALCA. Об этом сообщает украинская пресса.

Обещание поставить несколько боевых самолетов сделал президент Чехии Петр Павел на встрече с Зеленским в Киеве в минувшую пятницу. Однако сроки поставки и другие подробности чешский лидер не обозначил. Также не названо количество предполагаемых к поставке самолетов. Да и сама формулировка заявления говорит о том, что Чехия до конца еще не определилась по этому вопросу.



Чехия может за относительно короткое время предоставить несколько средних боевых самолетов, которые являются чрезвычайно эффективными в борьбе с беспилотниками.


Как предполагают в Киеве, речь идет о чешских учебно-боевых L-159 ALCA, способных выполнять роль как легкого штурмовика, так и охотника за дронами. Однако, как заявляют сами чехи, возможности L-159 в противовоздушной обороне ограничены в первую очередь отсутствием оборудования, которое могло бы обеспечить эффективное обнаружение и сопровождение малоразмерных целей.

В общем, в Киеве уже скептически относятся к перспективе применения еще не полученных самолетов из-за их ограниченности. Впрочем, на фоне тех же учебных Як-52, применяемых сейчас для охоты на дроны, чешский самолет смотрится весьма неплохо.

Даже с дополнительным оборудованием L-159 остаются ограниченными в выполнении задач противовоздушной обороны. Их эффективность против дронов типа «Герань» будет зависеть от внешнего наведения, поддержки наземных радаров, а также значительных финансовых вложений.
  1. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +7
    Вчера, 15:40
    Л-29, Л-39... Теперь вот Л-159...
    Некоторые страны, имея их, считают, что у них есть ВВС.
    Штош... И из рогатки глаз выбить можно. Тоже оружие. А уж поджиг...

    Да, учебный. Какой уж он там боевой - про то специалисты пусть судят. Про антидроновые его возможности - тем более.
    Я о другом сейчас.
    Тут ведь важны не способности Л-159, а сам факт. "У НАС ЕСТЬ ВВС, ВЕСЬМИРСНАМИ!!!" И как можно чаще и громче. Обычное селюковское бахвальство. Обычный PR. "Квартал 95"
    А что им ещё говорить. если ни ума, ни денег?
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +4
      Вчера, 16:48
      Zoldat,на халяву и уксус- творог. Они к этому, привыкли. Пусть отвыкают. Халява закончилась, как и «братство».
      1. Grencer81 Звание
        Grencer81
        +2
        Вчера, 18:11
        Старая еврейская мудрость гласит:"На халяву всё кошерно."
    2. Наган Звание
      Наган
      +2
      Вчера, 20:48
      Цитата: Zoldat_A
      Какой уж он там боевой - про то специалисты пусть судят. Про антидроновые его возможности - тем более.

      Да тут и неспециалисту видно. Скорость реактивная, так что аккуратно пристроиться в хвост дрону и задействовать пушку не очень. Радар никакой, т.е. не то что плохонький, а совсем нет, не предусмотрен конструкцией, а без радара особо ракетами не постреляешь. Да, конечно, по идее можно подвесить радар в контейнере (это если он совместим с БРЭО), и тут мы приходим к ограничению учебно-"боевого" по количеству точек подвески и грузоподъемности. В общем, чуть лучше, чем совсем ничего, но именно что чуть. Но в медийном смысле действительно - влада не спит, принимает меры по боротьбе з дронами, весьмирснами, пэрэмога!
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Вчера, 20:53
        Цитата: Наган
        В общем, чуть лучше, чем совсем ничего, но именно что чуть.

        Бульон от варёных яиц...
        Цитата: Наган
        Но в медийном смысле действительно - влада не спит, принимает меры по боротьбе з дронами, весьмирснами, пэрэмога!
        Вот я как раз про это - "Жажда - ничто, имидж - всё"
      2. путник 63 Звание
        путник 63
        +1
        Сегодня, 05:41
        Цитата: Наган
        Скорость реактивная, так что аккуратно пристроиться в хвост дрону и задействовать пушку не очень.

        А где вы увидели там пушку? Или хотя бы пулемёт? Конечно, в подвесных контейнерах можно подвесить всё, но дело в том, что Л-39( а 159 не далеко ушёл) был слабо вооружён в смысле тяги двигателей.А подвесить ещё груз и минус аэродинамике?
  2. Лимон Звание
    Лимон
    +1
    Вчера, 15:43
    Украина может в ближайшее время получить на вооружение несколько самолетов для «охоты» на беспилотники.

    спорно это всё...кто за кем будет охотиться в нынешних реалиях? вот вопрос если ,,герани,,теперь с пзрк летают.
  3. frruc Звание
    frruc
    +2
    Вчера, 15:45
    эффективность против дронов типа «Герань» будет зависеть от внешнего наведения

    Бортового локатора, видно, на самолете не предусмотрено. А необходимость наземных локаторов упирается в эффективность обнаружения маловысотных целей с малой ЭПР. К тому же нужны подготовленные штурманы наведения. Получается, эффективней подвижных групп на пикапах с пулеметными установками пока применить нечего.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Вчера, 16:06
      frruc hi ,ну по соотношению цена-качество да М.О.Г действительно самые эффективные,НО, и безпилотники не стоят на месте,и тактика применения тоже.
    2. tarakan Звание
      tarakan
      0
      Вчера, 16:10
      Герань-5 6км.высота, даже не представляю , чем и как мобилы будут сбивать
      1. frruc Звание
        frruc
        +1
        Вчера, 16:13
        tarakan
        .....чем и как мобилы будут сбивать

        Мобилы никак на этой высоте, только на конечном участке полета, перед пикированием.
        1. tarakan Звание
          tarakan
          +2
          Вчера, 16:17
          При пикирование скорость около 600 км, ч я занимался стрельбой , но такое упреждение не потяну, у кпвт и зушек не хватит скорости наведения
          1. frruc Звание
            frruc
            +2
            Вчера, 16:36
            tarakan

            В пикировании сбить уже проблема, и бухнется прямо на объект. Как правило, огонь открывают с опережением положения полета цели, на горизонтальном участке полета, при визуальном наблюдении.
  4. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    0
    Вчера, 15:47
    Времена изменились, обстановка поменялась, а что говорить еще инструкции не пришли.
    Предложили, а дальше посмотрим.
    Разговор ни о чём.
  5. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Вчера, 15:54
    Хохлоте чо ни дай , или поломают , или пропьют.
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +3
      Вчера, 16:46
      Хохлоте чо ни дай , или поломают , или пропьют
      Или перепродадут!
  6. Vladlous Звание
    Vladlous
    0
    Вчера, 16:06
    Сейчас наступила эпоха, когда всё стремительно меняется. Возвращаются турбовинтовые самолёты, кому-то передают вот эти учебно-тренировочные лёгкие штурмовики L-159 ALCA, имеющие на вооружние 2 - 20 мм пушки, способные нести бомбы и ракеты разных классов ( от ракет класса воздух-воздух Sidewinder или AIM-120 AMRAAM до бомб Mark 82 или Mark 83) или ракет воздух-земля (например, AGM-65 Maverick).

    Тут ведь главное, что сейчас всё в военном искусстве на суше, в воздухе и на море очень быстро меняется. Хорошо забытое старое вновь становится актуальным и наоборот. Поэтому я бы не сбрасывал со счетов эти самолёты и всё им подобное. Мы видели, что в ходе этого конфликта устаревшие танки, самолёты, вертолёты, иные виды вооружения - могут наносить немалый урон, вопрос в том как их применять.

    И я не исключаю, что в прошлое скоро могут уйти дроны, слишком это копеечные средства, выключающие многие виды дорогого и мощного вооружения. Устранение каким либо образом дронов, снова можеть поменять картину боя. И может статься так, что, если возвращаться к этим чешским подарочкам, что все эти L- 159, L-410, L-39 найдут себе применение по силам. А может быть и уже находят.

    Просто надо помнить, что любое оружие, даже старая пушка, стреляющая ядрами, может и будет нести смерть, если где-либо ей не будет адекватного противодействия. На тот же L-159 можно на базе ракет, которые он может нести, нацепить боезаряды с самым страшным содержимым: от бактериологической до грязно-ядерной начинки. От этих всего можно ждать. И смеяться над этим просто не очень, как мне кажется, продуктивно. Даже кухонный нож в рках маньяка или одержимого, или просто умелого челвоека - может стать серьёзным оружием. Так что устарели они или нет - не важно: уничтожать и ни в коем случае не недооценивать.
  7. lukash66 Звание
    lukash66
    +1
    Вчера, 16:33
    Гренландия в опасности, а тут хрень какая то. Геть на заступ.😀😀
  8. sedoj Звание
    sedoj
    +1
    Вчера, 16:34
    . Их эффективность против дронов типа «Герань» будет зависеть от внешнего наведения, поддержки наземных радаров, а также значительных финансовых вложений.

    Вот где собака порылась - они просто не определили, в чьи карманы эти вложения попадут.
  9. Melior Звание
    Melior
    0
    Вчера, 17:13
    L-159, в отличие от Як-52, сможет перехватывать реактивные Герани.
  10. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Вчера, 19:20
    Вероятно, Президент Чехии имел в виду "обкатку", в боевых условиях, "L-159" ALCA...Хотя ТТХ, данных летательных аппаратов, очень "скромны" и не однозначны, для лёгкого штурмовика по малоразмерным целям...
  11. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Вчера, 19:23
    "Даже с дополнительным оборудованием L-159 остаются ограниченными в выполнении задач противовоздушной обороны. Их эффективность против дронов типа «Герань» будет зависеть от внешнего наведения, поддержки наземных радаров, а также значительных финансовых вложений."

    А еще зависит от тех, кто из кожи, мяса и костей. Если будут и мозги с патриотизмом, то некоторые самолёты могут и в западном направлении летать/стрелять.