Германия в срочном порядке выводит свой военный контингент из Гренландии

Германия выводит свои войска из Гренландии, находящаяся на острове группа военнослужащих Бундесвера получила неожиданный приказ покинуть территорию Гренландии. Об этом сообщает немецкая пресса.

По имеющимся данным, в воскресенье утром, 18 января, группа немецких военнослужащих во главе с адмиралом Штефаном Паули, находящаяся в Гренландии, получила приказ в срочном порядке покинуть остров. При этом Берлин никаких официальных заявлений не делал, всё происходит в режиме полной секретности.



Все запланированные мероприятия на месте отменены. Официальных заявлений не было, всё делается в условиях секретности.

На данный момент все 15 военнослужащих Бундесвера находятся в аэропорту столицы Гренландии Нуука, где ожидают вылета на борту лайнера авиакомпании Icelandair. Таким образом, немцы пробыли на острове три дня, прилетев в минувшую пятницу.

Как предполагают некоторые аналитики, срочный вывод немецкого контингента из Гренландии связан с угрозами Трампа ввести пошлины против Германии. Но это только предположение, возможно, последует официальное заявление. Впрочем, посмотрим, как поведут себя другие страны, разместившие своих военных на острове. Пока звучат лишь заявления.
  1. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    -9
    Вчера, 15:58
    Не хотят дорогого партнёра расстраивать сердить... Прям как кремлевские. Все с оглядкой , а что подумают , что скажут , не дай бог лишнего сделать
    1. kromer Звание
      kromer
      +7
      Вчера, 16:07
      Цитата: FoBoss_VM
      Не хотят дорогого партнёра расстраивать сердить...


      Да нее. Не хотят чемпионат мира по футболу бойкотировать. laughing
      А так бы они США врезали бы своим экспедиционным корпусом бундесвера в Гренландии. wink
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +5
        Вчера, 16:43
        Цитата: kromer
        Да нее. Не хотят чемпионат мира по футболу бойкотировать.

        Скорей всего, прикинули, что командировочные расходы на возвращение своих вояк обойдутся гораздо дешевле обещанного Трампом роста пошлин на 10%. yes
        1. kromer Звание
          kromer
          +2
          Вчера, 16:45
          Цитата: Монтесума
          Скорей всего, прикинули, что командировочные для своих вояк обойдутся гораздо дешевле обещанного Трампом роста пошлин на 10%.


          Ну да, ситуация с экспедиционным корпусом ржачная. laughing
          1. Татьяна Звание
            Татьяна
            0
            Вчера, 18:23
            Вот это диво не просто дивное! А именно.

            За этим стоит то, что проамериканский антироссийский курс Мерца в составе ЕС в вопросе о принадлежности Гренландии Соединённым штатам в глазах самих немцев о суверенитете их Германии дискредитирован полностью!!!
            Но об этом пока германскими властями умалчивается.

            И при этом партия АдГ в Германии - по защите ею истинного суверенитета и истинных национальных интересов немцев в Германии в союзе с Россией - выступающая против Мерца как наследника германских нацистов Адольфа Гитлера, в стране только укрепляется и побеждает Мерца с его хозяевами из BlacRock! А именно.

            Известно, что немец Мерц был председателем наблюдательного совета BlackRock Germany (BlackRock Германии). А бывших председателей совета BlackRock, как и бывших разведчиков, не бывает!
            Отсюда и государственное ПРЕДАТЕЛЬСТВО Мерцем немецкого народа и национальных интересов Германии.

            BlackRock, как таковая, - это флагман ЧЕТВЁРТОЙ власти англосаксонских глобалистов т.н. "Островного клуба" (или "Клуба островов"), возглавляемого королём Великобритании Карлом III - власти, которая практически не подчиняется президенту США Трампу.
    2. marchcat Звание
      marchcat
      +2
      Вчера, 16:10
      Гренландия - первый по величине остров в мире и все 15 военнослужащих Бундесвера, издевательство это не иначе... Да и что бы они сделали???
      1. ИВЗ Звание
        ИВЗ
        +3
        Вчера, 16:20
        Да и что бы они сделали???
        А они уже сделали. Пошлины подняли.
      2. sedoj Звание
        sedoj
        +4
        Вчера, 16:26
        Видимо в Германии зелёные возмутились. Ведь Гренландия - это экологический заповедник, а эти зольдаты всё вокруг зассут-засерут. Начнёт ещё ледник таять. Катастрофа настанет.
      3. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +4
        Вчера, 16:41
        Там же цельный адмирал.Почти Дениц...А по сути,просто прилетели посмотреть на красоты,местного шнапса отведать.Кто говорил,что они там будут оборонять?Полтора отделения во главе с адмиралом?
        1. Егоза Звание
          Егоза
          +1
          Вчера, 17:47
          Цитата: dmi.pris1
          прилетели посмотреть на красоты,местного шнапса отведать.

          Главное - фото наделать, а потом уже и в прессу можно, и мемуары писать "Как я оборонял Гренландию" laughing
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Вчера, 17:54
            ..еще и медальку введут "За оборону Гренландии"... lol Или "Почётному защитнику Гренландии" laughing

            зы потом мемуары попрут - ... а я один, с пулемётом, а там пруть и пруть, а я их - тра-та-та, и фсе - лента кончилась. ну я гранату чтоб не сдаваться в плен ... - а тут я в самолёте до Фатерлянда и проснулся. sad ага wassat
            1. Руслан Голота Звание
              Руслан Голота
              0
              Вчера, 21:01
              Да да. Нас трое, а их двадцатьтрое. И оба в валенках. )
      4. kromer Звание
        kromer
        +4
        Вчера, 16:42
        Цитата: marchcat
        Да и что бы они сделали???


        Помогли бы американцам продукты разгружать на берег. laughing
      5. Иван 1980 Звание
        Иван 1980
        0
        Вчера, 17:08
        Англичанину помогли бы
        1. Руслан Голота Звание
          Руслан Голота
          +2
          Вчера, 17:37
          Он же целый один. За короля )
          1. Егоза Звание
            Егоза
            0
            Вчера, 17:49
            Цитата: Руслан Голота
            Он же целый один. За короля )

            "Стойкий оловянный солдатик" tongue
    3. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +7
      Вчера, 17:23
      На данный момент все 15 военнослужащих Бундесвера находятся в аэропорту столицы Гренландии Нуука,


      Пятнадцать человек на сундук мертвеца.
      Йо-хо-хо, и бутылка рому!
      Пей, и дьявол тебя доведёт до конца.
      Йо-хо-хо, и бутылка рому! am
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Вчера, 18:21
      hi Прошла информация, что Грета Тунберг летит со своей бригадой поддержки на разборки со всеми иноземцами на острове Гренландия, а фрицы ещё регистрацию- прописку не прошли. laughing
  2. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +4
    Вчера, 15:58
    . всё делается в условиях секретности

    А откуда мы всё знаем? Если немцы "дали заднюю", думаю и все остальные не сдюжат, процесс пошёл.
    1. frruc Звание
      frruc
      +5
      Вчера, 16:05
      всё происходит в режиме полной секретности.

      Группа захвата (14 в/с и адмирал) получила установку срочно менять дислокацию. Будем отслеживать их боевой путь.
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        +10
        Вчера, 16:19
        Цитата: frruc
        Группа захвата (14 в/с и адмирал) получила установку срочно менять дислокацию.

        Храбро отступили на заранее подготовленные позиции.
        Выровняли линию фронта по старой привычке...request
        1. Ныробский Звание
          Ныробский
          +6
          Вчера, 16:54
          Цитата: Васян1971
          Цитата: frruc
          Группа захвата (14 в/с и адмирал) получила установку срочно менять дислокацию.

          Храбро отступили на заранее подготовленные позиции.
          Выровняли линию фронта по старой привычке...request

          Непоколебимую поколебимость показали, несокрушительную сокрушительность продемонстрировали, решительную нерешительность изобразили, Всё, пора домой т. к. им ещё надо успеть в труппе "коалиции желающих" нежелательность показать. Тяжёлый график.
          Теперь вот только белые гренландские медведи без ужина останутся .
      2. дед_Костя Звание
        дед_Костя
        +4
        Вчера, 16:39
        Группа захвата (14 в/с и адмирал)
        Уже всех победили и возвращаются домой за орденами и повышениями по службе! Шутка-ли, Трамп не решился наступать, пока они были там.
        1. Капитан Пушкин Звание
          Капитан Пушкин
          0
          Вчера, 17:01
          5-я статья устава НАТО в действии...
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +5
      Вчера, 16:11
      Южноукраинец hi ,это у вас юмор такой? Сколько готова выставить Е.С. для защиты Гренландии? Там на базе США больше народа чем прислали эти "храбрые портняжки".
    3. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +1
      Вчера, 16:13
      Цитата: Южноукраинец
      думаю и все остальные не сдюжат, процесс пошёл.

      Немецкий политолог Александр Рар - «Думаю, европейские страны из-за страха раскола в НАТО в ближайшее время отзовут свой персонал с датского острова. Тем более там отсутствует всякая инфраструктура вроде казарм для принятия военных. А спать в палатках холодно. В Европе, однако, надеются, что оппозиционный настрой к американскому лидеру в части истеблишмента и ряде институтов перерастет в запрет нападения на Гренландию»
      1. Егоза Звание
        Егоза
        0
        Вчера, 17:51
        Цитата: LIONnvrsk
        Тем более там отсутствует всякая инфраструктура вроде казарм для принятия военных.

        А иглу соорудить себе? Не?
    4. Вежливый Лось Звание
      Вежливый Лось
      +2
      Вчера, 16:41
      Цитата: Южноукраинец
      Если немцы "дали заднюю", думаю и все остальные не сдюжат, процесс пошёл.

      Британец останется. Я в него верю. Он самый морозостойкий (в смысле - примороженный)
  3. Лимон Звание
    Лимон
    +2
    Вчера, 15:59
    Ну вот. Назащищались немцы.)))Кто следущий?
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      +5
      Вчера, 16:03
      Цитата: Лимон
      Ну вот. Назащищались немцы.)))Кто следущий?

      Следующие ...полтора эстонца.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +4
        Вчера, 16:59
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Следующие ...полтора эстонца.

        А вдруг целая эстонка, отважная Кая, лично прибудет, в подтверждение своего вчерашнего заявления, что Америке нельзя отвлекаться на Гренландию? Неужто не дрогнет Трамп узнав про смелый одиночный пикет главного дипломата ЕС? negative
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +4
          Вчера, 17:22
          Монтесума hi ,она уже заявила что пора в запой уходить из-за обстановки,может уже и квасит.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Вчера, 16:00
    ❝ Германия выводит свои войска из Гренландии ❞ —

    — Пятнадцать человек во главе с адмиралом – это, конечно, «войска» ...
    1. Вежливый Лось Звание
      Вежливый Лось
      +2
      Вчера, 16:44
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Пятнадцать человек во главе с адмиралом – это, конечно, «войска» ...

      Пятнадцать человек на сундук мертвеца... Йо-хо-хо и бутылка рома...
      1. faterdom Звание
        faterdom
        0
        Вчера, 16:51
        На сундук Мерца.
        Адмирал Сильвер? Не знаю такого адмирала!
  5. lukash66 Звание
    lukash66
    +5
    Вчера, 16:00
    Это круть. Адмирал во главе отделения. И то на выход. У мну в советское время мл.сержант. Кое где и ефрейторы были. А тут подиж ты.😀😀
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Вчера, 16:43
      lukash66 hi ,а мы тут над украинскими ВМС потешались на каждый корабль по адмиралу,у дойче ещё круче оказалось,а с виду вроде как справные вояки laughing
      1. Melior Звание
        Melior
        +3
        Вчера, 17:09
        Ага, очень крутые вояки! laughing
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Вчера, 17:25
          ..нормальная привычная для них поза. в данной примере - ну хоть ствол поставить смогли и то польза... lol

          зы а если обхезается от внезапно громкого выстрела??
          1. Вежливый Лось Звание
            Вежливый Лось
            +1
            Вчера, 18:11
            Цитата: Nexcom
            ну хоть ствол поставить смогли и то польза

            С оптикой, лицом к противнику - это наводчик-целеуказатель. А не лицом - это "главный калибр".
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              0
              Вчера, 18:13
              lol вот-вот, всю жизнь вонью по нам пуляли, паразиты...
        2. alexboguslavski Звание
          alexboguslavski
          +1
          Вчера, 17:27
          Прямое подражание вермахту. Просто тогда приличий было больше.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            0
            Вчера, 17:35
            ..у гансов передастня была под запретом. как и курение тоже.
  6. ОлегEKB Звание
    ОлегEKB
    +1
    Вчера, 16:02
    все что-ли? защитили Гренландию от захватчиков?
    походу там останутся только бравые эстонцы (против них пошлин пока не вводили)
  7. faiver Звание
    faiver
    +2
    Вчера, 16:02
    вот она цена европейских союзников, сначала на защиту самого большого острова на планете отправили 15 человек, а как только пригрозили кошельку сразу включили заднюю
  8. вертухай 2003 Звание
    вертухай 2003
    +4
    Вчера, 16:11
    А как щёки раздували...
  9. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +4
    Вчера, 16:12
    Главное - прокукарекать, а там хоть не рассветай. Петухи гамбургские.
  10. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +3
    Вчера, 16:16
    По имеющимся данным, в воскресенье утром, 18 января, группа немецких военнослужащих во главе с адмиралом Штефаном Паули, находящаяся в Гренландии, получила приказ в срочном порядке покинуть остров.

    Обдристунг...request
  11. tatarin1972 Звание
    tatarin1972
    +1
    Вчера, 16:19
    В воздухе запахло жареным?
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Вчера, 16:42
      Там же холодно.Запахло Сталинградом..Историческая память
    2. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      0
      Вчера, 17:48
      Еще как запахло, и не жареным.

      Новые американские пошлины могут обвалить германский экспорт в США на 5-10% и привести к потерям в размере от €8 до €15 млрд в год. Бильд.
      1. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        0
        Вчера, 18:37
        Цитата: alexboguslavski
        американские пошлины могут обвалить германский экспорт в США на 5-10% и привести к потерям в размере от €8 до €15 млрд в год

        Если на вваливать деньги в Украину, то как раз в ноль могли бы выйти.
  12. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Вчера, 16:20
    Таким образом, немцы пробыли на острове три дня, прилетев в минувшую пятницу.
    Очко у Мерца, оказалось не железно е. Кто следующий ?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Вчера, 17:19
      Урсулка. Она подозрительно молчит... belay Ждёт кто кого отчебучит и потом тут же подведёт политическую базу...

      зы нет ну если Вы про этих евро ваенных - это и так понятно - свинтят обратно...

      зы2 петушок конечно покукарекает - но не долго. шведы - вернутся к своим шведским полировкам ануса (реально приводил ссылку чем они там сейчас озабочены). в общем - слив... хотя ращве это слив? прислать пару ваенных а потом их вернуть обратно? это какой то позор (с) Швондер
  13. Vladlous Звание
    Vladlous
    +6
    Вчера, 16:23
    Да, эпоха серьёзных политических деятелей осталась в прошлом. Из тех, кого можно на Западе назвать таковым - только Трамп. Поэтому его так и боятся, его ненавидят, его опасаются, а сделать ничего не могут. И видно как американский президент презирает всю эту политическую тусовочку.

    Дональд, кстати, нам тоже даёт уроки как разбираться с врагами. Вопрос в том, насколько мы готовы усвоить его лекции и практические работы. В нашем случае, мы наблюдаем перегруз действий подстраховками, неуверенными решениями, откровенным саботажем на местах. То, что ряд чиновников у нас саботируют решения Верховного - очевидно. И не только в военном, но и вгражданском секторах.

    Немцев Трамп между делом посадил в лужу, следующие на очереди французы и иже с ними. Сейчас как никогда стало видно насколько европейские армии слабы, слабы их лидеры, да и народы тоже. США будут решать вопросы жёстко, несогласных ликвидировать или ввергать в нищету. Пёсики из Европы забыли своё место - США им быстро его напомнят.

    Думаю, что судьба Гренландии решена. Кто следующий на очереди?
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +3
      Вчера, 16:42
      Думаю, что судьба Гренландии решена. Кто следующий на очереди?
      Известно кто, Канада!
    2. seamen2 Звание
      seamen2
      -1
      Вчера, 17:44
      *мы наблюдаем перегруз действий подстраховками, неуверенными решениями, откровенным саботажем на местах. То, что ряд чиновников у нас саботируют решения Верховного - очевидно. И не только в военном, но и вгражданском секторах*

      угу, строили это вертикаль власти 25 лет. и наконец построили.
      получите и распишитесь..
    3. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      0
      Вчера, 18:39
      Цитата: Vladlous
      Дональд, кстати, нам тоже даёт уроки как разбираться с врагами. Вопрос в том, насколько мы готовы усвоить его лекции и практические работы

      Для того что бы повторить действия США, нужно иметь 180 военных баз, 12 авианосцев, а самое главное, контролировать половину всех мировых денег.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Вчера, 23:27
        Цитата: nik-mazur
        контролировать половину всех мировых денег.

        Вот это самое главное, на чём держатся США.
      2. WIS Звание
        WIS
        0
        Сегодня, 05:05
        Цитата: nik-mazur
        Для того что бы повторить действия США, нужно иметь 180 военных баз, 12 авианосцев, а самое главное, контролировать половину всех мировых денег.

        был бы вечным контроль, то и "вектор влияния всегда был в гору".(см фото)
        Вот и не терпится им отработать эту "привилегию" до последнего, по полной...
        Спешат штаны, потому и ошибки всё чаще. Силой навязывать доверие (не любовь) к доллару всё сложней и сложней.
        зы: не экономист, но обвалы, кажется обычно, "сопровождает геометрическая прогрессия".
  14. ssz Звание
    ssz
    +1
    Вчера, 16:23
    Там прибалтов дохрена и один воин из британии, справятся.
  15. lukash66 Звание
    lukash66
    +2
    Вчера, 16:24
    Не, ну так то очень хочется лохлов в защитниках увидеть. Бумагу подписывали, будьте влупезны. 😀😀
  16. pexotinec Звание
    pexotinec
    +2
    Вчера, 16:33
    Вот она единая НАТА. Даже своих отстаивать боятся, зато гонору выше крыши laughing
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Вчера, 23:29
      Цитата: pexotinec
      Даже своих отстаивать боятся, зато гонору выше крыши

      Так русофобия, это большие деньги, а защита Дании, даже доллара не стоит.
  17. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +2
    Вчера, 16:39
    Что ж ты фраер сдал назад?)))
    Не по масти я тебе)))
  18. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Вчера, 16:39
    Ну так... кто следующий?
    Продали союзничков за паршивые 10%...
    То ли ещё будет ой ой ой! laughing
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      Вчера, 17:57
      Да уж! wassat Кампания распалась окончательно request как просто решился вопрос
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Вчера, 18:21
        Ничего нового... баблишко решает всё.
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +1
          Вчера, 20:10
          И деньги-то никому не надо отдавать. Надо только ПООБЕЩАТЬ отобрать 10%.И достаточно
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Вчера, 21:52
            Дональд крут!!!
            Если предположить, что за ним будут следовать его последователи, поклонники, эти и подобные процесс продлятся долго.
            1. Reptiloid Звание
              Reptiloid
              +1
              Вчера, 22:19
              Что интересно? Как сейчас пишут, Венесуэла пока не принесла ожидаемой выгоды. Опыты будут продолжать. Нужен быстрый доход. Трамп будет активизироватьс.я. wassat Вероятно
              1. rocket757 Звание
                rocket757
                +1
                Вчера, 23:25
                Венесуэльская нефть... штук специфическая, её могут перерабатывать не так много заводов в полосатии, да и то микс надо делать, мешать с другими сорта и нефти.
                1. Reptiloid Звание
                  Reptiloid
                  0
                  Вчера, 23:30
                  Цитата: rocket757
                  Венесуэльская нефть... штук специфическая, её могут перерабатывать не так много заводов в полосатии, да и то микс надо делать, мешать с другими сорта и нефти.

                  Это вот непонятно. Ведь раньше они много брали её и всё было нормально. Они ведь и рассчитывали на это... Но что-то пошло не так? То говорилось, что у них нефть заканчивается
                  всё пропало!!
                  . А то, вроде и не надо. Непонятно. Или такие хитрости
  19. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Вчера, 16:42
    группа немецких военнослужащих во главе с адмиралом Штефаном Паули
    С тремя человеками послали пж целого адмирала!
  20. gmss Звание
    gmss
    +2
    Вчера, 16:42
    не успели шнапс разлить по кружкам, а уже бери шинель иди домой)))
    война лакшери, приедут героями, всем по медальке!!!
    а эстонцев что не забрали с собой, как они добираться будут? или они пока еще не в курсе что в скором времени они там останутся одни?
  21. bulbash70 Звание
    bulbash70
    0
    Вчера, 16:46
    у всех(!!!) как-то испарился из памяти тот факт,что Европа,Западная-с мая 1945-го,находится под оккупацией США!СССР вывел свои войска из Восточной Европы-американцы заняли их место.понятно,европейскому пиплу настолько промыли мозги про союзничество с США,что они возню вокруг Гренландии американцами,рассматривают как агрессию.
    просто.молча.смотрим спектакль.
  22. opuonmed Звание
    opuonmed
    -1
    Вчера, 16:48
    Ну, значит, отдали остров США, а там скоро золотой купол, который будет направлен против РФ, чтобы ответного удара не получить от РФ, ну и ресы из Антарктиды, но это не точно.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Вчера, 17:15
      Цитата: opuonmed
      ну и ресы из Антарктиды, но это не точно.

      а какая связь между гренландией и антарктидой?!!! belay
      1. opuonmed Звание
        opuonmed
        0
        Вчера, 17:32
        Цитата: Василенко Владимир
        Цитата: opuonmed
        ну и ресы из Антарктиды, но это не точно.

        а какая связь между гренландией и антарктидой?!!! belay

        Сорян, я напутал ))) в гренландии ресы и не только )))
  23. kromer Звание
    kromer
    +2
    Вчера, 16:52
    Германия в срочном порядке выводит свой военный контингент из Гренландии


    Крути педали, пока не дали! (с) laughing
  24. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    0
    Вчера, 17:01
    10 процентов пошлин торпедировали "великую" решимость одного форвардов европейской "машины " ????
  25. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Вчера, 17:14
    Германия в срочном порядке выводит свой военный контингент из Гренландии
    пару дней назад на сайте была статья под названием "В Германии задались вопросом, а точно ли американские войска в ФРГ для защиты" судя по всему ответ получен
  26. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    0
    Вчера, 17:18
    А что они все так пошлин испугались? Они дюже много в США экспортируют?
    1. YanniKounnar Звание
      YanniKounnar
      0
      Вчера, 17:37
      En 2024 sur un total d'échanges (biens et services) de 1684.1 milliards €
      Seulement 49.5 milliards € en faveur de l'Europe...
      Il est probable qu'en 2025 ce chiffre soit encore plus faible.
      Donc le jeu des impôts pourrait être joué à deux ... si nos dirigeants européens étaient plus ... moins soumis.

      En 2024, le volume total des échanges (biens et services) s'élèvera à 1 684,1 milliards d'euros.
      Un total de 49,5 milliards d'euros en faveur de l'Europe...
      Il est probable que ce chiffre soit encore plus bas en 2025.
      On pourrait donc jouer à ce jeu fiscal à deux… si seulement nos dirigeants européens étaient plus… moins soumis.
  27. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    +1
    Вчера, 17:32
    Низламность и потужность продемонстрирована, можно сворачиваться пока тарифы не подняли.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Вчера, 18:13
      Потужились ----- штаны порвали. Бегом домой.
  28. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    0
    Вчера, 17:53
    Интересно когда выведут последнего захисника Дании? Завтра? Или послезавтра wassat Позащищали денёк --- и хватит.
  29. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Вчера, 18:06
    группа военнослужащих Бундесвера получила неожиданный приказ покинуть территорию Гренландии.

    Повоевали... Жидковато. А ещё ведь с Россией воевать. Чего там Фриц мусолил про безопасность континента, которую обеспечит Германия?))
  30. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Вчера, 18:06
    А у нас 15 бойцами сержант командует, а тут цельный адмирал... belay
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Вчера, 18:25
      Адмирал получит статус национального спасителя Гренландии. Не его вина что его вернули, не его ! lol А то бы он амерам то показал бы - уух!

      зы там гренландские боевые селёдки есть - без адмирала никому не подчиняются.
  31. BAI Звание
    BAI
    0
    Вчера, 18:23
    Наверное, там похолодание ожидается. Немцы и мороз - понятия несовместные с 1941 года
  32. Panda Звание
    Panda
    0
    Вчера, 18:31
    Поигрались в войнушку и хватит ..))))
  33. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Вчера, 21:33
    Первые испытали понос немцы, кто следующий? Наверное Дания.
  34. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 05:17
    Цитата: ОлегEKB
    походу там останутся только бравые эстонцы
    Не эстонцы, а эстонец wink