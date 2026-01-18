Германия в срочном порядке выводит свой военный контингент из Гренландии
Германия выводит свои войска из Гренландии, находящаяся на острове группа военнослужащих Бундесвера получила неожиданный приказ покинуть территорию Гренландии. Об этом сообщает немецкая пресса.
По имеющимся данным, в воскресенье утром, 18 января, группа немецких военнослужащих во главе с адмиралом Штефаном Паули, находящаяся в Гренландии, получила приказ в срочном порядке покинуть остров. При этом Берлин никаких официальных заявлений не делал, всё происходит в режиме полной секретности.
Все запланированные мероприятия на месте отменены. Официальных заявлений не было, всё делается в условиях секретности.
На данный момент все 15 военнослужащих Бундесвера находятся в аэропорту столицы Гренландии Нуука, где ожидают вылета на борту лайнера авиакомпании Icelandair. Таким образом, немцы пробыли на острове три дня, прилетев в минувшую пятницу.
Как предполагают некоторые аналитики, срочный вывод немецкого контингента из Гренландии связан с угрозами Трампа ввести пошлины против Германии. Но это только предположение, возможно, последует официальное заявление. Впрочем, посмотрим, как поведут себя другие страны, разместившие своих военных на острове. Пока звучат лишь заявления.
