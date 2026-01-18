Обеспокоенный «уязвимостью» Канады Трамп хочет заказать побольше ледоколов
Дональд Трамп очень обеспокоен «уязвимостью» Канады, поэтому рассматривает вариант с покупкой большего числа ледоколов, которые должны будут патрулировать у канадского побережья. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников.
Президент США выразил заинтересованность в покупке большего количества ледоколов для организации патрулей у побережья Канады, которая, как заявляет Трамп, явно «уязвима». Правда, для кого, он не уточнил. Тем не менее, как утверждает телеканал, Белый дом готов заказать большее количество ледоколов, а средства на них могут быть включены в военный бюджет на 2027 финансовый год.
Согласно ранее озвученной Трампом информации, США заказали у Финляндии постройку 11 ледоколов, четыре из которых будут построены на американских верфях. По словам американского лидера, США серьезно отстают в ледоколах от России, имеющей самый мощный в мире ледокольный флот. Если в цифрах, то у США в эксплуатации имеются два старых тяжелых ледокола, тогда как у России их 42, включая 8 атомных, 34 дизель-электрических. В число последних входит и головной боевой ледокол «Иван Папанин», вошедший в боевой состав Северного флота в прошлом году. Кроме того, Россия не прекращает строительство ледоколов, в том числе атомных.
