Обеспокоенный «уязвимостью» Канады Трамп хочет заказать побольше ледоколов

Обеспокоенный «уязвимостью» Канады Трамп хочет заказать побольше ледоколов

Дональд Трамп очень обеспокоен «уязвимостью» Канады, поэтому рассматривает вариант с покупкой большего числа ледоколов, которые должны будут патрулировать у канадского побережья. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников.

Президент США выразил заинтересованность в покупке большего количества ледоколов для организации патрулей у побережья Канады, которая, как заявляет Трамп, явно «уязвима». Правда, для кого, он не уточнил. Тем не менее, как утверждает телеканал, Белый дом готов заказать большее количество ледоколов, а средства на них могут быть включены в военный бюджет на 2027 финансовый год.



Трамп выражал интерес к приобретению большего числа ледоколов для совершения морских патрулей там, что может стать одной из новых статей расходов на обеспечение безопасности в Арктике в оборонном бюджете на следующий год.


Согласно ранее озвученной Трампом информации, США заказали у Финляндии постройку 11 ледоколов, четыре из которых будут построены на американских верфях. По словам американского лидера, США серьезно отстают в ледоколах от России, имеющей самый мощный в мире ледокольный флот. Если в цифрах, то у США в эксплуатации имеются два старых тяжелых ледокола, тогда как у России их 42, включая 8 атомных, 34 дизель-электрических. В число последних входит и головной боевой ледокол «Иван Папанин», вошедший в боевой состав Северного флота в прошлом году. Кроме того, Россия не прекращает строительство ледоколов, в том числе атомных.
  1. kromer Звание
    kromer
    +5
    Вчера, 17:40
    большего числа ледоколов, которые должны будут патрулировать у канадского побережья.


    Канада, понятное дело, должна эти услуги американцам оплатить. wink Желательно территорией. laughing
    1. Normann Звание
      Normann
      +4
      Вчера, 17:44
      Самое интресное что ее и спрашивать никто не будет, просто поставят перед фактом и все.
      1. kromer Звание
        kromer
        +3
        Вчера, 17:46
        Цитата: Normann
        Самое интресное что ее и спрашивать никто не будет, просто поставят перед фактом и все.


        Ну да. Никто же не спросил Канаду: а надо ли ей, чтоб её берега американские ледоколы патрулировали? Просто ставят перед фактом.
        1. Васян1971 Звание
          Васян1971
          +4
          Вчера, 17:53
          Цитата: kromer
          Никто же не спросил Канаду: а надо ли ей, чтоб её берега американские ледоколы патрулировали?

          А зачем? Это же ради её безопасности!
          1. kromer Звание
            kromer
            +3
            Вчера, 17:55
            Цитата: Васян1971
            А зачем? Это же ради её безопасности!


            Ради безопасности Канаде надо иметь с юга Пролив им. Сталина. )))) Тогда на Канаду посягать некому будет.
            1. Васян1971 Звание
              Васян1971
              +5
              Вчера, 18:04
              Цитата: kromer
              Ради безопасности Канаде надо иметь с юга Пролив им. Сталина. ))))

              Пролив имени Сталина обеспечит безопасность не только Канаде!
              1. kromer Звание
                kromer
                0
                Вчера, 18:05
                Цитата: Васян1971
                Пролив имени Сталина обеспечит безопасность не только Канаде!


                Всему мировому сообществу. Даже НАТО сдохнет, ибо без США ничто.
                1. Zoldat_A Звание
                  Zoldat_A
                  +1
                  Вчера, 20:15
                  Цитата: kromer
                  Цитата: Васян1971
                  Пролив имени Сталина обеспечит безопасность не только Канаде!

                  Всему мировому сообществу. Даже НАТО сдохнет, ибо без США ничто.

                  Парадокс ситуации в том, что при наличии пролива имени Сталина и отсутствии НАТО - безопасность Европы возрастёт многократно.
                  1. kromer Звание
                    kromer
                    +1
                    Вчера, 20:18
                    Цитата: Zoldat_A
                    Парадокс ситуации в том, что при наличии пролива имени Сталина и отсутствии НАТО - безопасность Европы возрастёт многократно.


                    Собственно это даже не парадокс, а вполне логическое развитие. Вопрос в другом: на долго ли? Европа опять начнет.
                    1. Zoldat_A Звание
                      Zoldat_A
                      +2
                      Вчера, 20:31
                      Цитата: kromer
                      Вопрос в другом: на долго ли? Европа опять начнет.

                      Ну, это вопрос вовсе не сложный. Хватит настолько, насколько прививка действовать будет.
                      Старая, 1945-го года, уже закончилась. Вот Европа сейчас и выискивает, кто бы новую сделал.
                      Трамп тут не помощник - сам на сифилис по воздействию на европейский организм похож. Опять нам их лечить придётся.
                      В последней фразе не шучу - так или иначе, большим огнём или добрым словом, но опять без нас не обойдётся.
          2. alexoff Звание
            alexoff
            +1
            Вчера, 18:27
            Наверно аналогичным образом в девяностые годы торгашей на рынке защищали шустрые пацаны в спортивных костюмах. От шустрых пацанов с другого района bully
            1. Васян1971 Звание
              Васян1971
              0
              Вчера, 19:31
              Цитата: alexoff
              Наверно аналогичным образом в девяностые годы торгашей на рынке защищали шустрые пацаны в спортивных костюмах.

              Да. Именно так.
              Цитата: alexoff
              От шустрых пацанов с другого района

              Редко. Чаще от самих себя...request
              1. alexoff Звание
                alexoff
                0
                Сегодня, 04:47
                Редко. Чаще от самих себя...
                ну это только если кто-то нюх потерял и не хочет делиться с теми, кто его точку охраняет задёшево angry
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +4
      Вчера, 18:12
      Ну, Трамп разогнался в своих желаниях. А, на дуде играть не пробовал?
      1. kromer Звание
        kromer
        0
        Вчера, 18:21
        Цитата: Теренин
        Ну, Трамп разогнался в своих желаниях.


        Это точно. Этот способен весь мир перевернуть.
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +2
          Вчера, 18:51
          Цитата: kromer
          Цитата: Теренин
          Ну, Трамп разогнался в своих желаниях.


          Это точно. Этот способен весь мир перевернуть.

          С ног на голову, умеем переворачивать всё.
          Поставить же на ноги, порой не хватает ума…
          1. kromer Звание
            kromer
            +2
            Вчера, 18:52
            Цитата: Теренин
            Поставить же на ноги, порой не хватает ума…


            Поставить на ноги Трампу по ходу не судьба. У него же по жизни кредо профессиональный банкрот.
      2. Васян1971 Звание
        Васян1971
        0
        Вчера, 19:29
        Цитата: Теренин
        А, на дуде играть не пробовал?

        Скорее всего нет, но Дуда, как щирый поляк будет не против попробовать...wassat
    3. bondov Звание
      bondov
      0
      Вчера, 23:11
      Финляндия не имеет опыта строительства океанских, в частности атомных, ледоколов. Для постройки таких судов в Финляндии нужны абсолютно другие материалы и технологии, у страны нет опыта в строительства подобных кораблей. финские ледоколы предназначены для борьбы с маломощными льдами лишь в Балтике. Трамп, конечно, умом не блещет, да и у Стубба физиономия - на мой взгляд - с легкой дегенеративностью... Тоже строить суда будут в спешке - наделают ошибок и просчетов
  2. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +6
    Вчера, 17:44
    Построить их не быстрое дело, а обучить экипажи - это годы. Так что, будет это не скоро.
    1. opuonmed Звание
      opuonmed
      +3
      Вчера, 17:49
      А нанять экипажи нельзя с СНГ ? ну так проста интересно
      1. kromer Звание
        kromer
        +2
        Вчера, 17:59
        Цитата: opuonmed
        А нанять экипажи нельзя с СНГ ? ну так проста интересно


        С Таджикистана ))) Они и флаг Канаде поменяют. ))
      2. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        0
        Вчера, 18:35
        И какая из стран СНГ имеет экипажи ледоколов? Особенно ледовые капитаны - это лет 15 надо во льдах отходить.
      3. Седов Звание
        Седов
        +2
        Вчера, 18:51
        А нанять экипажи нельзя с СНГ ? ну так проста интересно
        Можно даже сразу круче историю придумать - попросить Россию, на время строительства штатами собственных ледоколов, передать в аренду российские ледоколы для обороны Канады от России. Несогласным опять пригрозить санкциями. Ну и решить вопрос "теневого ледокольного флота".. Американский дипломатический маразм это вполне позволяет hi
    2. Aken Звание
      Aken
      0
      Вчера, 17:51
      Штаты никуда не торопятся.
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +2
        Вчера, 18:16
        Цитата: Aken
        Штаты никуда не торопятся.

        Ага, США прям засыпают на месте, как аксакалы в к/ф "Белое солнце пустыни". winked
        1. Aken Звание
          Aken
          0
          Вчера, 18:49
          В очередь, сукины дети (Цэ).
      2. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        0
        Вчера, 18:38
        Можно не спешить, а потом никуда не успеть))) да и особо спешить не куда, потому как дело это не быстрое. Проблема не в железе - проблема в людях, в первую очередь в капитанах. опыт хождения во льдах за баксы не купишь. он нарабатывается годами.
        1. Aken Звание
          Aken
          0
          Вчера, 18:51
          Вот с десяток лет и потратят, пока научатся.
        2. БойКот Звание
          БойКот
          +3
          Вчера, 20:59
          Капитан атомного Ледокола "Ямал". Карьеру начала в 2005-ом, через 20 лет, в 2025-м - капитан.
    3. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +1
      Вчера, 18:13
      Причем особо ни у кого кроме России нет компетенций по постройке. Финны смогут изобразить, но все это будет из прошлого века.
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +1
        Вчера, 18:39
        Построить то фины могут, но атомных они не строили, а не атомным, в Арктике, зимой делать нечего.
    4. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      -2
      Вчера, 18:27
      Не вижу проблем для заштатников.Просто нет цели,точнее не было.Патрулирование северных районов они осуществляли авиацией.Будут выделены деньги-будут и ледоколы и экипажи.Даже быстрее сделают,чем мы,в России
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +2
        Вчера, 18:42
        По части выделения денег - матрасники мастера. Деньги выделяются в таких объемах, что страшно становится))) правда, потом непонятно - куда они деваются?))) "Замволты" например))) авиация оно конечно хорошо, только зимой в Арктике бывает не летная погода, можно прилететь и ничего не увидеть или вообще не долететь.
  3. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Вчера, 17:45
    США серьезно отстают в ледоколах от России, имеющей самый мощный в мире ледокольный флот. Если в цифрах, то у США в эксплуатации имеются два старых тяжелых ледокола, тогда как у России их 42, включая 8 атомных, 34 дизель-электрических.
    Ну скоро США догонит и обгонит, как в космосе.
  4. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +1
    Вчера, 17:52
    Дональд Трамп очень обеспокоен «уязвимостью» Канады

    Канаде приготовиться!
    Я могу и ошибаться, но, вроде, Канада под Англией ходит?
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Вчера, 18:02
      Цитата: Васян1971
      вроде, Канада под Англией ходит?

      Ну, на старых сериях денег портреты Елизаветы 2й имеются.
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        0
        Вчера, 18:07
        Сложно там...
        Все федеральные законы Канады начинаются со слов «Её Величество по решению и с одобрения Сената и Палаты общин Канады постановляет ...». Ни один закон не действителен без королевской "санкции". В Канаде их ставит назначенный королевой Генерал-губернатор. А на местных законах - Лейтенант-губернатор. Теоретически королева может отклонить любой закон. Суды ведутся от имени монарха. На монарха подать в суд нельзя ни за какое преступление. Монарх может помиловать осуждённого. Монарх (и только монарх) может распустить парламент. Монарх может объявить войну от имени Канады. Елизавета II - главнокомандующий вооружёнными силами.
    2. Batman81 Звание
      Batman81
      0
      Сегодня, 06:10
      Там всё довольно сложно. Да, Канада независимое государство. Представлена в ООН, имеет свою армию и валюту. Она не часть Великобритании.
      Но, главой государства Канада является монарх Великобритании. То есть она не является частью Великобритании, просто у них общий глава государства.

      С чем бы это сравнить? Ну, например, есть 2 разных ООО или АО. Одно из них не является частью другого, это разные юр.лица. Но у них общий учредитель.
  5. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    -1
    Вчера, 17:59
    Что Донни не делает не идут дела. Шума много, денег тратит тоже много, а реального результата, пока нет. Всё что получилось, это захватить Мадуро и то не понятно для чего.
  6. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Вчера, 18:04
    Дональд Трамп очень обеспокоен «уязвимостью» Канады
    Значит Канада следующая в очереди на глубокую демократизацию. В канадских водах, ледоколам заниматься особо нечем. На Арктику прицел.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Вчера, 18:08
    Ледокол... а зачем нужен ледокол. Объект не дешёвый, используется для конкретных целей, выполнения специфических задачь ...
    1. Василий_Островский Звание
      Василий_Островский
      +2
      Вчера, 19:01
      Цитата: rocket757
      а зачем нужен ледокол. Объект не дешёвый, используется для конкретных целей, выполнения специфических задачь .

      Деньги колоть этим ледоколом )
      Задача очень специфичная, а если учесть, когда их начнут строить и когда построят... даже зеленский курит в углу...
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Вчера, 21:50
        Если рассматривать тему с разных сторон то... все равно логика решений уводит в одну сторону, хотелки конкретных лиц и желание поиметь бабки.
        1. Василий_Островский Звание
          Василий_Островский
          0
          Вчера, 22:14
          Цитата: rocket757
          хотелки конкретных лиц и желание поиметь бабки

          Даже если тему смотреть с одной стороны - бабки-бабки-бабки )))
  8. Алексей Молотов Звание
    Алексей Молотов
    0
    Вчера, 18:22
    Президент США выразил заинтересованность в покупке большего количества ледоколов для организации патрулей у побережья Канады, которая, как заявляет Трамп, явно «уязвима». Правда, для кого, он не уточнил. Тем не менее, как утверждает телеканал, Белый дом готов заказать большее количество ледоколов, а средства на них могут быть включены в военный бюджет на 2027 финансовый год.

    ..чтобы в случае чего обложить Канаду морской блокадой.
    1. Василий_Островский Звание
      Василий_Островский
      0
      Вчера, 18:59
      Цитата: Алексей Молотов
      чтобы в случае чего обложить Канаду морской блокадой.

      Тролить дедушку Трампа нехорошо, а то он санкции и пошлины введет )))
    2. gsev Звание
      gsev
      -2
      Вчера, 21:19
      Цитата: Алексей Молотов
      ..чтобы в случае чего обложить Канаду морской блокадой.

      Вдоль северного побережья Канады практически нет торгового судоходства. Да и условия плавания там таковы, что и с ледоколами провести караван от Аляски до Лабрадора сложнее чем из Архангельска до Анадыри. Ледоколы Трампу могут быть полезны для десантов на остров Врангеля, Чукотку и Камчатку.
  9. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    0
    Вчера, 18:47
    Пусть купит у России,
    В.В. поспособствует, если хорошо попросит.
  10. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    0
    Вчера, 19:02
    Цитата: ТермиНахТер
    По части выделения денег - матрасники мастера.

    Можно поправить? Не выделять, а пилить - самое то определение... им вообще конкурентов на эту тему нет
  11. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Вчера, 19:05
    И опять южные корейцы будут завалены заказами на ледоколы.
  12. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Вчера, 19:13
    Вероятно, что вся эта "обеспокоенность" будет за счёт бюджета Канады...
  13. pva1964 Звание
    pva1964
    0
    Вчера, 19:55
    скоро сказка сказывается да не скоро дело делается
  14. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 04:16
    Американские ледокольные патрули будут защищать Канаду от Арктики ( чтобы они туда и нос свой канадский боялись сунуть) ,пока канадА не станет 52 штатом США.Просто так что ли Трамп Гренландию приватизирует.Против тёплых стран у США план Анаконда ,против КанадЫ у США план " Ледяной Червь". bully
  15. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 05:29
    После Гренландии, Трамп начнет Канаду "защищать"? wink