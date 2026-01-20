Советско-французский союз имени де Голля
Специальный номер журнала «Франция — СССР», посвященный визиту де Голля в Москву и его поездке в Сталинград
Шарль де Голль
Великий человек
Великий сын своего народа, который был воспитан в духе патриотизма, любви к Родине. Де Голль вспоминал о своей юности:
Шарль получил отличное домашнее и военное образование. Ветеран Первой мировой войны, неоднократно ранен. В Верденской битве попал в плен, несколько раз пытался бежать, был схвачен и заключен в военную тюрьму. Освобожден только после поражения Германии. Военный преподаватель и теоретик, написавший ряд важных военных трудов, где продвигал идею быстрого развития бронетанковых войск, их активного взаимодействия с другими родами войск, особенно авиацией. Однако его передовые идеи не были поддержаны консервативным генералитетом.
Перед началом Второй мировой войны имел чин полковника, командовал танковым полком. Перед самым поражением Франции его назначали командующим 4-й танковой дивизией, получил чин бригадного генерала и стал заместителем военного министра. Но Франция уже проиграла войну. Де Голль, не желая капитулировать, как правительство Петена, уехал в Лондон и 18 июня 1940 года призвал к созданию французского Сопротивления. Он обвинил правительство Петена в предательстве, призвал французов сражаться с оккупантами и коллаборационистами. За это де Голля в Вишистской Франции приговорили к смерти.
Генерал учредил движение «Свободной (позже – Сражающейся) Франции». Премьер Британии Черчилль признал де Голля главой всех свободных французов». Шарль начал формировать свои силы в обширной Французской колониальной империи.
При этом французскому генералу приходилось противостоять США, которые хотели создать другое «ручное» французское правительство в изгнании. В этом он опирался на Черчилля, который вёл свою игру, и на Москву.
В результате в 1943 году де Голль смог сформировать Французский комитет национального освобождения, в котором получил преимущество над сторонниками генерала Анри Жиро (ставленника американцев). В 1944 году храбрый генерал смог выдержать давление США, которые планировали отстранить от власти деголлевский Комитет и выбрать новые «законные власти» Франции. Де Голль сформировал в освобождаемой Франции Временное правительство и возглавил его.
В итоге де Голль смог спасти Францию от американского «покровительства», вернул ей самостоятельность. Но в 1946 году вынужден был уйти в отставку под давлением внутренней оппозиции, которую поддерживали американцы и британцы. Союз с Москвой, заключенный де Голлем, стал фиктивным. Франция вошла в НАТО, участвовала в агрессии в Корее, была втянута в тяжелые антиколониальные войны во Французском Индокитае.
К власти он вернулся уже в 1958 году, как глава правительства Франции, а в 1959 году стал президентом. Франция в это время была в глубоком экономическом кризисе, теряла позиции по всему миру. Несмотря на страшное сопротивление внешних и внутренних врагов (де Голля пытались убить примерно 30 раз), президент смог переформатировать изжившую себя колониальную империю во французское сообщество наций. При этом сохраняя культурное, экономическое и политическое влияние Франции на значительной части бывшей колониальной империи.
Во внешней политике: поддерживал антиамериканский курс, вышел из военной организации НАТО и из долларовой системы (отказ от использования доллара в международных расчётах и переход на золотой стандарт). Старался дружить с СССР и ФРГ. Считал, что нужно развивать в противовес англо-американскому тандему «единую Европу от Атлантики до Урала».
Маршал Сталин и генерал де Голль при подписании советско-французского Договора о союзе и взаимопомощи. 10 декабря 1944 года. За столом – нарком иностранных дел СССР Молотов, который совместно со своим французским коллегой Жоржем Бидо (крайний справа) подписал это историческое соглашение.
Де Голль и Советская Россия
После начала Великой Отечественной войны советское правительство немедленно признало «Свободную Францию». В 1942 году было принято решение о формировании на Русском фронте французской эскадрильи «Нормандия», которая затем была преобразована в полк «Нормандия – Неман».
В Британии и США собирались после войны причислить Францию к подлежащим к оккупации после Второй мировой войны территориям. Только твёрдая позиция Сталина спасла Францию от новой оккупации, уже англо-американцами. По настоянию Москвы Францию включили в Антигитлеровскую коалицию. Сталин настоял на выделении Франции особой оккупационной зоны в Германии, твёрдо причислив её к державам-победительницам.
К чести де Голля, он это всё помнил и уважал лично Сталина и Россию. Он считал, что Сталин предотвратил постреволюционную анархию в России, создал индустриальную державу, которая смогла победить гитлеровский Третий рейх. Так перестроил Россию, что она выдержала тяжелейшую Вторую мировую войну, а не развалилась, как Российская империя в 1917 году. Сталин, по его мнению, возродил «русские державные принципы», позиции на мировой арене. Он признавал важный вклад коммунистов в движении Сопротивления. Будучи главой Франции, использовал наработки СССР, в частности, в национализации крупных стратегических предприятий.
Де Голль негативно отнёсся к десталинизации, которую устроил Хрущёв. В 1960 году в ходе конференции в Париже прошли встречи де Голля и Хрущёва. К «кукурузнику» он относился плохо. Считал его «хитрым мужичком» на троне. От курса Сталина Москва в это время отказалась, поэтому возродить полноценный союз де Голль уже не смог.
В 1966 году де Голль по приглашению главы Верховного Совета СССР Подгорного второй раз посетил СССР. Визит длился 11 дней, глава Франции посетил Ленинград, Киев, Волгоград, Новосибирск, космодром Байконур. Он выступил с речью на балконе Моссовета, в которой призвал «крепить, обогащать, беречь и развивать дружбу Франции и России». Также он получил личное разрешение на посещение могилы Сталина и возложил на неё венок. Был подписан договор о расширении политических, экономических и культурных связей. Было даже заключено соглашение о создании прямой линии связи между Москвой и Парижем.
А первый раз великий француз посетил Союз ещё в декабре 1944 года как руководитель Временного правительства Франции и подписал со Сталиным договор «О союзе и военной помощи» на 20 лет. Тем самым де Голль при помощи Сталина возвращал Франции статус великой державы и гарантировал поддержку перед лицом англо-американского тандема (незадолго до конференции великих держав в Крыму в январе 1945 года, куда Францию не позвали).
В результате Франция вместе с другими державами-победительницами принимала капитуляцию гитлеровской Германии, и Франция получила свои зоны оккупации в Западной Германии, в западной части Берлина и Австрии. Это решение продавил лично Сталин. Американцы и британцы вообще не считались с французами.
Зачем Сталин поддержал де Голля? Он увидел во французском генерале человека, который будет отстаивать национальные интересы Франции, которые отличались от интересов Лондона и Вашингтона. У Франции и России, как и во времена Наполеона, не было серьёзных противоречий, но были общие задачи и интересы. Поэтому поддержка де Голля в деле возрождения великой Франции отвечала интересам Союза. И Сталин не ошибся, де Голль всю жизнь старался возродить самостоятельную и великую Францию, мешая хозяевам Атлантического союза.
Сам Шарль де Голль хорошо понимал Сталина и уважал его политику возрождения Великой России. В своих «Военных мемуарах» француз отмечал, что в общей сложности переговоры с вождём СССР шли 15 часов и «он понял суть его своеобразной политики, крупномасштабной и скрытной одновременно».
Сталин, уважая союзника, приказал привезти весь полк «Нормандия» в Москву, так как де Голль не мог задержаться для посещения фронта. Так глава «Свободной Франции» мог поприветствовать воинов, сражавшихся на Восточном фронте. На обратном пути, который шёл через Баку, де Голль попросил провезти его через Сталинград как «…жест уважения к русской армии, одержавшей там решающую победу в войне… Я передал в городской совет почетный меч, который привез из Франции в дар городу Сталинграду…».
Английский министр иностранных дел Энтони Иден отметил это важное событие, записав в своем дневнике, что «…в недрах антигерманской коалиции уже формируются два блока: англо-американский и русско-французский. Восстановление национального величия Франции и России, возведенное в ранг их государственной политики, есть суть восстанавливаемой русско-французской дружбы».
В 1950 году, уже в отставке, де Голль подготовил документ «Перспективы наших отношений с Россией». В нём генерал остался верен своему курсу на стратегическую ось Париж — Москва. Он считал, что этот союз спасёт Францию от поглощения американской империей. Политике США, которые захватывают многие регионы мира, может противостоять союз Франции и России. Также де Голль глубокомысленно отмечал, что коммунизм приобретает в России всё более «русскую начинку».
Стоит отметить, что де Голль хорошо понимал суть долларовой системы. Поэтому он, став президентом, повторил шаг Москвы, которая перевела рубль на золотую основу, и тем самым бросил вызов мировому «финансовому интернационалу», который базировался в США. Де Голль понимал, что для подлинной самостоятельности необходимо контролировать свою казну («Главная победа де Голля»).
В поздний период де Голль прозорливо отмечал, что в советском руководстве возобладали силы, которые подрывают величие России. В частности, они отказались выстраивать настоящий союз Парижа и Москвы, как во время Второй мировой войны. Он оказался прав, к власти пришли приспособленцы, серые люди, желавшие «разрядки» и «мирного сотрудничества» с США. В итоге Франция стала младшим партнером хозяев Атлантического блока, а СССР развалили.
Де Голль у могилы Неизвестного Солдата в Киеве. Июнь 1966 года
