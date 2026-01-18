Сырский: ВСУ не будут отсиживаться в обороне, потому что так войну не выиграть

Украина будет проводить наступательные операции — в обороне победы не одержать.

В первую очередь комплектуются те подразделения, которые выполняют задачи на самых горячих участках фронта. Там, где ведутся активные боевые действия, к сожалению, есть и потери, и потребность в пополнении личным составом.

Украинская армия не будет отсиживаться в обороне, потому что с такой тактикой победы в войне не одержать. Как заявил главком ВСУ Сырский, в скором времени ВСУ перейдут в наступление. Осталось только решить вопрос с мобилизацией и резервами.Сырский в очередном интервью украинской прессе заявил о планах провести несколько наступательных операций, поскольку собирается «выиграть» войну у России, а сидя в обороне этого сделать не получится. Так что в ближайшее время украинская армия перейдет от оборонительных действий к наступательным.Ситуацию с резервами генерал намерен решить возвращением в ВСУ самовольно оставивших части и дезертиров. Все, кто возвратится, будут отправлены на передовую в первую очередь. Их будут вводить в состав «боевых бригад», потому что они несут очень большие потери. Ну и ставка на очередное усиление мобилизации и приток свежих «новобранцев».