Сырский: ВСУ не будут отсиживаться в обороне, потому что так войну не выиграть

Украинская армия не будет отсиживаться в обороне, потому что с такой тактикой победы в войне не одержать. Как заявил главком ВСУ Сырский, в скором времени ВСУ перейдут в наступление. Осталось только решить вопрос с мобилизацией и резервами.

Сырский в очередном интервью украинской прессе заявил о планах провести несколько наступательных операций, поскольку собирается «выиграть» войну у России, а сидя в обороне этого сделать не получится. Так что в ближайшее время украинская армия перейдет от оборонительных действий к наступательным.



Украина будет проводить наступательные операции — в обороне победы не одержать.


Ситуацию с резервами генерал намерен решить возвращением в ВСУ самовольно оставивших части и дезертиров. Все, кто возвратится, будут отправлены на передовую в первую очередь. Их будут вводить в состав «боевых бригад», потому что они несут очень большие потери. Ну и ставка на очередное усиление мобилизации и приток свежих «новобранцев».

В первую очередь комплектуются те подразделения, которые выполняют задачи на самых горячих участках фронта. Там, где ведутся активные боевые действия, к сожалению, есть и потери, и потребность в пополнении личным составом.
  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +4
    Вчера, 18:26
    Отступление - тоже вид боевых действий, причем самый сложный. не благодарите.

    Вперед, на Запад, пока мосты целы.

    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      +4
      Вчера, 18:38
      Сырский действительно мясник украинцев в угоду Зеленскому и прочим сионо-нацистам!

      Британские СМИ рассыпаются в дифирамбах украинскому главнокомандующему. Сам же Александр Сырский бодро рассказывает о восстановлении Украины «в границах 1991 года», но пока не может наладить даже отношения с семьёй. От него отреклись брат, родители и дети.

      Что им лично движет - одному извращённому Дьяволу известно!
      1. frruc Звание
        frruc
        +2
        Вчера, 19:39
        будут вводить в состав «боевых бригад».....потому что они несут очень большие потери.

        Надеюсь, потенциальные возвращенцы услышали главкома . А заград.отряды за спиной из наемников им в помощь . feel
    2. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +2
      Вчера, 18:40
      . Ситуацию с резервами генерал намерен решить возвращением в ВСУ самовольно оставивших части и дезертиров. Все, кто возвратится, будут отправлены на передовую в первую очередь. Их будут вводить в состав «боевых бригад», потому что они несут очень большие потери.


      Ставка на то ,что те кто сбежал из ВСУ вдруг передумают и кинутся в самое пекло, пополняя личный состав боевых бригад?Да уж. Оптимистично.У них же мотивации нет. Они же по сути если и будут использоваться ,то только как штрафники.Иначе их не заставишь с такой мотивацией выполнять приказы. Сырский прямо об этом говорит.И ради этого они передумают и вернутся?

      . Ну и ставка на очередное усиление мобилизации и приток свежих «новобранцев».

      В первую очередь комплектуются те подразделения, которые выполняют задачи на самых горячих участках фронта. Там, где ведутся активные боевые действия, к сожалению, есть и потери, и потребность в пополнении личным составом.


      Всё как всегда.Новобранцев ВСУ первыми отправят в расход.Ничего нового.Сырский как всегда пытается вырулить за счёт массового набора новобранцев,которых необученными так и отправят в расход ,чтобы добывать перемоги для Сырского.То есть числом,а не умением.
    3. kromer Звание
      kromer
      0
      Вчера, 18:42
      Цитата: alexboguslavski
      Отступление - тоже вид боевых действий, причем самый сложный. не благодарите.

      Вперед, на Запад, пока мосты целы.



      Вчера была тема про эти мосты.

      https://topwar.ru/276533-drony-vs-rossii-nanosjat-udary-po-zaminirovannym-mostam-v-tylu-protivnika.html#findcomment15757229
    4. Dart2027 Звание
      Dart2027
      0
      Вчера, 19:09
      Заранее готовят взрывчатку, прикрепляют её к опорам

      Единственный способ гарантированно вывести мост из строя, так что быстро не починишь.
  2. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Вчера, 18:27
    Сырский забыл сказать, что электричество заканчивается.
  3. poquello Звание
    poquello
    -1
    Вчера, 18:27
    последний раз поляками наступал, кого ему теперь подогнали?
  4. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +1
    Вчера, 18:27
    Ситуацию с резервами генерал намерен решить возвращением в ВСУ самовольно оставивших части и дезертиров.

    Вот отлично, это как раз самые вояки на войне. Утилизация будет быстрой и почти безболезненной.
    Сырский вообще-то на нашего агента очень смахивает - все его действия приводят к большим потерям украинских военных... не спугнуть бы такого
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Вчера, 19:14
      Цитата: Василий_Островский
      все его действия приводят к большим потерям украинских военных

      Видимо, нравится ему прозвище "Генерал-200", старается оправдать.
  5. kromer Звание
    kromer
    0
    Вчера, 18:33
    Так что в ближайшее время украинская армия перейдет от оборонительных действий к наступательным.


    2026 год, судя по первым сводкам ... может стать критическим для киевской хунты, некомплект бригад первой и второй полосы обороны на ряде участков фронта ниже всех нормативов боеспособности, а стратегия глухой обороны за Стеной Дронов трещит по швам. А они в наступление намылились.
    1. gsev Звание
      gsev
      -1
      Вчера, 18:45
      Цитата: kromer
      А они в наступление намылились.

      Украинцы пока не мобилизовали 7 возастов с 18 до 25 лет. А это порядка миллиона солдат. На одно или два наступления и на годСВО пушечное сало у Сырского будет.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Вчера, 19:26
        Цитата: gsev
        На одно или два наступления и на годСВО пушечное сало у Сырского будет.

        Ни разу не предсказатель и не эксперт, но, судя по нынешней обстановке на ЛБС, пока им удаётся только упорная оборона отдельных населённых пунктов, в этом им не откажешь. Однако крупное контрнаступление очень сомнительно, ввиду явного превосходства возможностей ВС РФ. Главное, не допустить повтора ситуации, приведшей к успеху прорыва укронацистов в Курскую область, а Сырский будет очень стараться искать малейшую возможность реабилитировать себя за провалы в Красноармейско-Мирноградской агломерации.
      2. 78bor1973 Звание
        78bor1973
        0
        Вчера, 21:01
        А эти возраста вот так вот сидят и ждут пока их возьмут под белы руки и призовут ? hi
        1. gsev Звание
          gsev
          -3
          Вчера, 21:06
          Цитата: 78bor1973
          А эти возраста вот так вот сидят и ждут пока их возьмут под белы руки и призовут ? hi

          20 лет назад укрраинки рожали в год 200 000 мальчиков.Сырский с Будановым наверняка планируют призвать еще порядка 10-15% украинских девушек. Так что около миллиона Зеленский имеет на заклание Украина обнищала при нем и выехать оттуда в Европу могут в основном только богатые армяне и евреи.
  6. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +2
    Вчера, 18:37
    дегенерат..человеческие жизни вообще уже с Зелей не считают..в азарт вошли.
  7. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    0
    Вчера, 18:43
    Дезертиры от перспективы стать штурмовиком будут бежать и дальше, и быстрее. С мобилизацией, особенно качеством призывников, тоже всё понятно. В общем, мечтать Сырскому не запретишь.
  8. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Вчера, 18:44
    Ага, есть замечательная украинская пословица))) "нашому теляти та и вовка з'їсты")))
  9. lukash66 Звание
    lukash66
    +1
    Вчера, 18:53
    Шо, опять конрнахрюк? Необучаемые имбицилы. Вперед, дранг нах остен. Гитлер капут.😀😀
  10. Fangaro Звание
    Fangaro
    +1
    Вчера, 19:04
    Собрал бы ударный кулак, да сходил бы на Киев. И себя б возвысил, и смог бы свои собственные границы украины начертить.
    Кхм... Что то много БЫ получилось.
  11. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    0
    Вчера, 19:36
    Украина будет проводить наступательные операции — в обороне победы не одержать
    - партию кастрюль может и завезут, но скакать в них уже некому.
  12. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Вчера, 19:49
    Атакуй - не атакуй, а не выйдет ничего!
  13. Сергей_ Соколов Звание
    Сергей_ Соколов
    0
    Вчера, 19:54
    Вперед орлы, а я за вами! Я грудью встану за вашими спинАми!
  14. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Вчера, 20:31
    У ВСУ есть желания и планы выиграть войну с Россией? Однако.....
  15. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    +2
    Вчера, 20:47
    Ситуацию с резервами генерал намерен решить возвращением в ВСУ самовольно оставивших части и дезертиров. Все, кто возвратится, будут отправлены на передовую в первую очередь.

    Сейчас прямо все дружно побегут в свои части, из которых дезертировали.
  16. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +1
    Вчера, 20:56
    Все, кто возвратится, будут отправлены на передовую в первую очередь.

    Да и ещё раз, да! Дезертиры валом попрут назад на службу, однозначно!
    1. Сергей Митинский Звание
      Сергей Митинский
      0
      Вчера, 22:24
      То есть Сырский намерен всех кто возвратится добровольно ,отправить в мясные штурмы . Видимо это такая привилегия
      Интересно ,что ожидает в таком случае тех кого изловит тцк ?
  17. Matsur Звание
    Matsur
    -1
    Вчера, 21:31
    Цитата: kromer
    Цитата: alexboguslavski
    Отступление - тоже вид боевых действий, причем самый сложный. не благодарите.

    Вперед, на Запад, пока мосты целы.



    Вчера была тема про эти мосты.

    https://topwar.ru/276533-drony-vs-rossii-nanosjat-udary-po-zaminirovannym-mostam-v-tylu-protivnika.html#findcomment15757229

    Может лучше было по тихому и дальше их взрывать? Щас там кто-то задумается над противодействием. Оно надо?
  18. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    0
    Вчера, 21:57
    Сырское Мясо спешит в чернозём. good
  19. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    0
    Вчера, 23:08
    Да все в общем понятно чего они хотят
    На Украине болевой порог всеобщей мобилизации пройден и теперь они планируют снизить возраст и с помощью своих европейских спонсоров деньжатами все это поддержать .
    Эти спонсоры также пообещали перенять опыт тцк и вылавливать украинских ухилянтов на улицах своих городов и отправлять их на убой обратно на родину. У России мобресурс больше вчетверо ,но они надеются с помощью таких мероприятий раздуть ВСУ более чем в несколько раз и повторить подвиг осени 2022 года
    Вся эта бурная деятельность будет направлена на то что бы в России тоже была объявлена мобилизация ,пока в рядах армии РФ воюют добровольцы
    Войны им конечно не выиграть, но таким образом они надеются подорвать нашу экономику и спровоцировать смуту в регионах и республиках
    Давно пора этого Сырского самого превратить в кусок мяса как и его непосредственного начальника
    Не знаю почему с ними валандаюся