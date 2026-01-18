Бундесвер объяснил вывод немецких военных из Гренландии

Бундесвер объяснил вывод немецких военных из Гренландии

Немецкие военные выполнили поставленную задачу в Гренландии, после чего покинули остров. Об этом заявил представитель Бундесвера подполковник Петер Милевчук.

Бундесвер выдал официальную версию срочного отъезда немецких военных из Гренландии. Согласно ей, прибывшая в пятницу на остров группа немецких военнослужащих к воскресенью свою первоначальную задачу выполнила, после чего отправилась обратно в Германию. Были планы остаться еще на один день, но «помешала погода». В общем, прилетели, пообщались с датчанами, получили «позитив» и улетели домой.



Мы для начала изучили здесь ситуацию и в принципе выполнили задачу. Теперь поедем домой с результатами.


Как следует из заявления, немецким военным была поставлена задача изучить ситуацию в Гренландии, обменяться мнениями с военными из других стран, после чего вернуться домой для обсуждения дальнейших действий. Никакой задачи «защищать остров» от американцев на первом этапе не ставилось.

Ранее немецкая пресса сообщила, что отправленная в минувшую пятницу в Гренландию группа военнослужащих Бундесвера в воскресенье утром была отозвана обратно в Германию, пробыв на острове всего три неполных дня.
  1. kromer Звание
    kromer
    +8
    Вчера, 18:37
    Немецкие военные выполнили поставленную задачу в Гренландии, после чего покинули остров.


    Что уже всё, американские десанты сбросили в море? )))
    Крути педали, пока не дали! (с)
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +6
      Вчера, 18:50
      . Немецкие военные выполнили поставленную задачу в Гренландии, после чего покинули остров. Об этом заявил представитель Бундесвера подполковник Петер Милевчук.


      Сырский бы их заставил в мясные штурмы ходить как дезертиров.От Сырского они бы фиг убежали.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +10
        Вчера, 19:03
        Цитата: Sky Strike fighter
        . Немецкие военные выполнили поставленную задачу в Гренландии, после чего покинули остров.

        Первая часть задачи - демонстрация солидарности с Данией - выполнена.
        Вторая часть задачи, гораздо более важная - убраться из Гренландии до 1-го февраля (дня ввода 10% пошлин), тоже выполнена, причём досрочно. good
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +6
          Вчера, 19:50
          Цитата: Монтесума
          Первая часть задачи - демонстрация солидарности с Данией - выполнена.

          5-я статья устава НАТО работает вовсю. Кто сказал, что не окажут помощь? Такую, какую сочтут необходимой, включая военную?
          Каюсь - я в 5-ю статью не верил. А она, оказывается, вон какая...
          Цитата: Монтесума
          Жизнь приучила не дожидаться Сталинграда.

Интересно, а, в случае нашего удара по Жешуву, Рейнметаллу (не смотрел, где у них в Германии заводы) или по Лондону - 5-я статья сработает так же неотвратимо?
          Жизнь приучила не дожидаться Сталинграда.

          Интересно, а, в случае нашего удара по Жешуву, Рейнметаллу (не смотрел, где у них в Германии заводы) или по Лондону - 5-я статья сработает так же неотвратимо?
          1. Монтесума Звание
            Монтесума
            +3
            Вчера, 20:47
            Цитата: Zoldat_A

            Интересно, а, в случае нашего удара по Жешуву, Рейнметаллу (не смотрел, где у них в Германии заводы) или по Лондону - 5-я статья сработает так же неотвратимо?

            Согласен, интересный вопрос, но, как Вы неоднократно сами подмечали - не на нашем уровне планируется способ узнать ответ.
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              +1
              Вчера, 20:50
              Цитата: Монтесума
              Цитата: Zoldat_A

              Интересно, а, в случае нашего удара по Жешуву, Рейнметаллу (не смотрел, где у них в Германии заводы) или по Лондону - 5-я статья сработает так же неотвратимо?

              Согласен, интересный вопрос, но, как Вы неоднократно сами подмечали - не на нашем уровне планируется способ узнать ответ.

              Да это-то понятно (грустный вздох)...
              Про 5-ю статью интересно бы...
              Я-то для себя про неё давно всё понял. А вот им, чтобы поняли - без носом ткнуть никак...
              1. свой1970 Звание
                свой1970
                0
                Вчера, 21:38
                Цитата: Zoldat_A
                Да это-то понятно (грустный вздох)....

                А вам хочется быть морально ответственным принимать решение об ударе с возможной смертью миллионов потом в России - понятно что хоть единицы ракет с ЯО, но прорвуться к нам по городам миллионникам?
                1. Zoldat_A Звание
                  Zoldat_A
                  +3
                  Вчера, 23:38
                  Цитата: свой1970
                  А вам хочется быть морально ответственным принимать решение об ударе с возможной смертью миллионов потом в России - понятно что хоть единицы ракет с ЯО, но прорвуться к нам по городам миллионникам?
                  Я тут не про обмен ядерными ударами с США и глобальный звездец. Я про 5-ю статью. Про то, что мы видим, как она "замечательно" работает.

                  Кто-то всерьёз думает, что, после удара по Жешуву или Лондону Америка будет ради них рисковать, например, Нью-Йорком или Лос-Анджелесом? Да плевал Трамп на них...
          2. БойКот Звание
            БойКот
            +4
            Вчера, 21:09
            Про 5-ю статью все слышали, а некоторые ее даже читали. А про мелкий шрифт на последней странице договора?
        2. Nexcom Звание
          Nexcom
          +3
          Вчера, 19:51
          ...Ээстонцы - реальные тормоза. Все уже выводят контингент, а они только объявили что отправят ... трата-та-там ! одного офицера связи. laughing
          думаю, что когда он доедет, то докладывать о прибытии будет уже амерским бордерам... wassat

          зы а как же ээстонская армия без связи то осталась??? флажками будут семафорить и кричать через рупор донесения??? lol
          1. alexoff Звание
            alexoff
            0
            Сегодня, 04:52
            Эстонцы скорее всего будут в спины всяким оставшимся датчанам и прочим стрелять, все прибалты - американские подстилки
    2. gsev Звание
      gsev
      -2
      Вчера, 19:04
      Цитата: kromer
      Что уже всё, американские десанты сбросили в море?

      Трамп пригрозил ввести против ФРГ пошлины в случае продолжения игр в солдатики на территории нового штат США. Поэтому немецкие политики распорядились провести срочную эвакуации немецких солдат из Гренландии. Оккупация немецкими войсками американской Гренландии продлилась примерно 44 часа. Вряд ли одни скандинавы без Германии, КНР и России будут чинить помехи США в аннексии Гренландии и Шпицбергена.
    3. knn54 Звание
      knn54
      +2
      Вчера, 20:04
      Владелец "Иглу", где разместились немцы, резко поднял цену за проживание...
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +5
    Вчера, 18:39
    Слишком много внимания для пятнадцати бундесвермахтовцев
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      Вчера, 18:45
      прилетели, пообщались с датчанами, получили «позитив» и улетели домой....пробыв на острове всего три неполных дня.

      Новые ветераны спец. операций командировочные хоть успели отметить ?
      1. Альф Звание
        Альф
        +4
        Вчера, 19:12
        Цитата: frruc
        командировочные хоть успели отметить

        Это же немцы, у них с бухгалтерией все четко. Орднунг превыше всего !
  3. Tagan Звание
    Tagan
    +7
    Вчера, 18:39
    Теперь поедем домой с результатами.

    Война была скоротечной - пиндocы обделались и не прилетели.
    Вот она, силища фрицкая!
    1. Вежливый Лось Звание
      Вежливый Лось
      +3
      Вчера, 19:34
      Цитата: Tagan
      Вот она, силища фрицкая!

      Так вот он, оказывается, какой блицкриг...
  4. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    +3
    Вчера, 18:40
    А ведь немецкие политики могли просто что-то подбодряющее буркнуть или написать в какой-то соцсети постик про то, что они вместе с Данией и всё будет хорошо, потому что они вместе с Данией – и умыть руки. Может быть, даже сумели сохранить лицо.
    Нет, надо было сперва отправить солдат зачем-то, чтобы их вернуть, получив увесистую пачку десятипроцентных пошлин за воротник в качестве благодарности за отправку солдат.
  5. Vladlous Звание
    Vladlous
    +5
    Вчера, 18:40
    Да это уже и не Бундесвер. Это не армия, это не Вооружённые силы Германии. Это скорее клуб клоунов. Как собственно и вся страна, от ФРГ одна вывеска осталась. Была Германия, да вся вышла. Впрочем, хорошо, что это обозначилось столь сочно и ярко.
  6. кот Краш Звание
    кот Краш
    +2
    Вчера, 18:40
    Возвращаются своим ходом, или за ними лайнер послали?
    Это, в общем, не затраты, ведь там целый адмирал.
    1. Седов Звание
      Седов
      +1
      Вчера, 18:59
      Возвращаются своим ходом, или за ними лайнер послали?
      Это, в общем, не затраты, ведь там целый адмирал.

      Там уже озвучено:
      На данный момент все 15 военнослужащих Бундесвера находятся в аэропорту столицы Гренландии Нуука, где ожидают вылета на борту пассажирского лайнера авиакомпании Icelandair.

      ...ну как туристы
    2. котик-русич Звание
      котик-русич
      +1
      Вчера, 19:01
      Цитата: кот Краш
      Возвращаются своим ходом, или за ними лайнер послали?
      Это, в общем, не затраты, ведь там целый адмирал.
      Самолёт компании Icelandair - наняли чартер, навряд ли между Гренландией и ФРГ ест регулярные рейсы.
      ниже фото прибытия "экспедиционного корпуса" фрг (теперь можно и с маленькой буквы...) в Гренландию.
      1. 30 вис Звание
        30 вис
        +1
        Вчера, 21:29
        Цитата: котик-русич
        фото прибытия "экспедиционного корпуса" фрг (теперь можно и с маленькой буквы...) в Гренландию.

        Как то они очень по летнему одеты . Забыли , как замерзали под сталинградом ? А , понял . Поняли , что прибыли без зимней формы и обуви и рванули у дойчлянд . Вот оно чё ! Предлог был покинуть Гренландию .
      2. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 04:54
        А почему там день? Разве там не полярная ночь должна быть?
  7. Лимон Звание
    Лимон
    +4
    Вчера, 18:41
    Конечно же верим заявлениям.))) Да и холодно там ,еще и рыжий ругается и грозит пошлинами!))
  8. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    +6
    Вчера, 18:45
    В собачью упряжку не поместились! От слова совсем!
  9. Владимир_Борисович Звание
    Владимир_Борисович
    +2
    Вчера, 18:45
    Посмотрели на ситуацию в Гренландии немцы и решили что ситуация - *опа. Посоветовались с гренландцами, те говорят - полная *опа. Проконсультировались с поляками - они говорят что ситуация - дупа.
    Собрали всю эту информацию немцы, да поехали домой.
  10. mc1aren Звание
    mc1aren
    +1
    Вчера, 18:50
    15 военных это вам не 10% и тем более не 25...
  11. крымский Звание
    крымский
    +3
    Вчера, 18:50
    М-да! какая-та быстрая миссия получилась. А таки за чей счет банкет?
    недешево.
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 02:32
      За счет местных собачьих упряжек. Походу пайку собакам уменьшат wink
      "Тиграм мясо не докладывают!" (с)
  12. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Вчера, 18:53
    Пива попили в местном пабе? Не понравилось. Да, это вам не баварское laughing


    Пива попили в местном пабе? Не понравилось. Да, это вам не баварское laughing
  13. lukash66 Звание
    lukash66
    +1
    Вчера, 19:06
    Красиво. Покрасовались - и будет. Чемодан, вокзал, Берлин. А как все красиво начиналось. Там одна дура грозится амерские базы из фатерлянда выгнать ссаными тряпками. Интересно будет на это действо посмотреть.😀😀
  14. дед_Костя Звание
    дед_Костя
    +2
    Вчера, 19:12
    Мы это уже проходили в школе изучая А.С.Грибоедова "Горе от ума". Генерал Скалозуб рассказывает, как он с братом:
    "За третье августа засели мы в траншею.
    Ему дан с бантом, мне на шею."
  15. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    0
    Вчера, 19:42
    - план солидарности с союзником выполнен, помешала мешалкой погода - улетели.
    - план солидарности с союзником выполнен, помешала мешалкой погода - улетели.
  16. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Вчера, 19:52
    Вот он, Блицкриг! Молниеносно! Туда-сюда! Йылдырым, как говорят наши турецкие партнеры!
    Фон Мольтке старший, младший и средний, Клаузевиц - все в топку!
    Фриц Мерц - гений, невзрачный, но однозначный!
    Адмиралу - лавровый венок и пять раз прокатиться через Бранденбургские ворота! На остальных 14 вояках.
    1. Grencer81 Звание
      Grencer81
      0
      Сегодня, 05:00
      Адмиралу Рыцарский Крест с Золотыми Дубовыми Листьями, Мечами и Бриллиантами!!!
  17. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Вчера, 20:03
    Из немчуры охрененные союзники, с десяток солдат в помощь отправили, уже выглядит как издевательство, так недели не прошло как и эта чудо помощь слиняла.
  18. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    0
    Вчера, 20:05
    Защитили. И хватит. Чего зря сидеть
  19. Из_дикого_леса_дикая_тварь Звание
    Из_дикого_леса_дикая_тварь
    0
    Вчера, 20:10
    …Были планы остаться еще на один день…
    Не так сра… сталось, как гадалось, а всё почему? Быстрый «рюкцуг» вызван опасением окружения: все дни, покуда бравый арьергард в отрыве от основных сил Бундесвера осуществлял блицкриг в Гренландии, в тылу в направлении Раммштайна на минимальной высоте тройками заходили гружёные американские С-130, - сам видел, они почти брили крыльями деревья в моём саду на горе. И вот, заподозрив неладное, командование Бундесвера оперативно приняло решение усилить оборону всем личным составом закалённого в спецоперации контингента. Всеми пятнадцатью.
  20. 123_123 Звание
    123_123
    0
    Вчера, 20:15
    Цитата: Zoldat_A
    Цитата: Монтесума
    Первая часть задачи - демонстрация солидарности с Данией - выполнена.

    5-я статья устава НАТО работает вовсю. Кто сказал, что не окажут помощь? Такую, какую сочтут необходимой, включая военную?
    Каюсь - я в 5-ю статью не верил. А она, оказывается, вон какая...
    Цитата: Монтесума
    Вторая часть задачи, гораздо более важная - убраться из Гренландии до 1-го февраля (дня ввода 10% пошлин), тоже выполнена, причём досрочно.
    Жизнь приучила не дожидаться Сталинграда.

    Интересно, а, в случае нашего удара по Жешуву, Рейнметаллу (не смотрел, где у них в Германии заводы) или по Лондону - 5-я статья сработает так же неотвратимо?

    Думаю нет, кому хочется под ядерный удар подставляться. Окажут нелетальную моральную помощь. Поэтому англию следовало бы уничтожить ядерным ударом - подлое, мерзкое и гадящее исподтишка государство, никто ради него рисковать не станет.
  21. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +1
    Сегодня, 00:46
    Самое главного,это вовремя смыться!😂😂😂
  22. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 02:30
    А по телефону "обсудить" слабо? laughing немчура нашла откорячку от своих замыслов) об обороне гренландии.
  23. Петр Яковлев Звание
    Петр Яковлев
    0
    Сегодня, 04:50
    Внезапно выяснилось, что эта поддержка Дании стоит по деньгам 10% товарооборота между США и ФРГ,из-за пошлин Трампа .Это 30 млрд.долл. в год (!).В Берлине решили, что оно того не ст0ит...
  24. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 05:28
    Цитата: Reptiloid
    В таких делах, главное участие!
    В таких делах, главное участие!