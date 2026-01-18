Бундесвер объяснил вывод немецких военных из Гренландии
10 81745
Немецкие военные выполнили поставленную задачу в Гренландии, после чего покинули остров. Об этом заявил представитель Бундесвера подполковник Петер Милевчук.
Бундесвер выдал официальную версию срочного отъезда немецких военных из Гренландии. Согласно ей, прибывшая в пятницу на остров группа немецких военнослужащих к воскресенью свою первоначальную задачу выполнила, после чего отправилась обратно в Германию. Были планы остаться еще на один день, но «помешала погода». В общем, прилетели, пообщались с датчанами, получили «позитив» и улетели домой.
Мы для начала изучили здесь ситуацию и в принципе выполнили задачу. Теперь поедем домой с результатами.
Как следует из заявления, немецким военным была поставлена задача изучить ситуацию в Гренландии, обменяться мнениями с военными из других стран, после чего вернуться домой для обсуждения дальнейших действий. Никакой задачи «защищать остров» от американцев на первом этапе не ставилось.
Ранее немецкая пресса сообщила, что отправленная в минувшую пятницу в Гренландию группа военнослужащих Бундесвера в воскресенье утром была отозвана обратно в Германию, пробыв на острове всего три неполных дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация