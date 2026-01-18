Бундесвер объяснил вывод немецких военных из Гренландии

Мы для начала изучили здесь ситуацию и в принципе выполнили задачу. Теперь поедем домой с результатами.

Немецкие военные выполнили поставленную задачу в Гренландии, после чего покинули остров. Об этом заявил представитель Бундесвера подполковник Петер Милевчук.Бундесвер выдал официальную версию срочного отъезда немецких военных из Гренландии. Согласно ей, прибывшая в пятницу на остров группа немецких военнослужащих к воскресенью свою первоначальную задачу выполнила, после чего отправилась обратно в Германию. Были планы остаться еще на один день, но «помешала погода». В общем, прилетели, пообщались с датчанами, получили «позитив» и улетели домой.Как следует из заявления, немецким военным была поставлена задача изучить ситуацию в Гренландии, обменяться мнениями с военными из других стран, после чего вернуться домой для обсуждения дальнейших действий. Никакой задачи «защищать остров» от американцев на первом этапе не ставилось.Ранее немецкая пресса сообщила, что отправленная в минувшую пятницу в Гренландию группа военнослужащих Бундесвера в воскресенье утром была отозвана обратно в Германию, пробыв на острове всего три неполных дня.