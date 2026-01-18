Продвинувшись со стороны Щербаков, ВС РФ раздёргивают оборону ВСУ в Орехове

Российские войска, несмотря на достаточно суровые погодные условия, продолжают продвижение на ряде направлений специальной военной операции. Находит своё подтверждение информация о том, что Вооружённые силы России продвинулись к Орехову с западного фланга.

Там выровнена линия фронта между Щербаками и Малыми Щербаками. И дальнейшее продвижение идёт в направлении Новоандреевки.



Это позволяет нарастить давление на Ореховский гарнизон ВСУ и, по большому счёту, приступить к операции по раздёргиванию его обороны. Дело в том, что со стороны ранее освобождённой Малой Токмачки ВС РФ подошли к Орехову вплотную.



Это юго-восточное направление. Всего в паре километров от городской черты находятся позиции армии России к югу от города. Мало того, на северо-западе российские подразделения значительно сократили расстояние до основного маршрута снабжения гарнизона противника в Орехове – до дороги Н-08, которая соединяет этот город с Запорожьем.

Продвижение к Орехову идёт и с востока, где ранее наши бойцы освободили Гуляйполе, выйдя за реку Гайчур - к железнодорожной ветке Пологи-Покровское.

В таких условиях всё идёт к тому, что Орехов окажется в котле. И если находящиеся в нём батальоны ВСУ не покинут город в ближайшие дни, то их может ожидать участь гарнизона Мирнограда (Димитрова), а именно – полное окружение, блокирование снабжения, а затем уничтожение. Пока никакого приказа от командования оставить город ВСУ не получали, да и вряд ли такой приказ из Киева отдадут даже если гарнизон окажется в критической ситуации.
5 комментариев
  1. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    Вчера, 19:51
    До окружения Орехова еще далеко. Лучше потом сообщит о взятии, но на 100%.
    А то получится как у нашего НШ с докладами по Купянску. Стыдно читать и обидно за мужиков там
  2. faterdom Звание
    faterdom
    Вчера, 19:59
    полное окружение, блокирование снабжения, а затем уничтожение.

    Дай Бог, так и чтобы и случилось. Чтобы потом не выбивать упертых из следующих фортеций. Да и чтобы впредь ужас на врага впереди войск наваливался.
  3. Saler Звание
    Saler
    Вчера, 20:47
    Каждый маленький шаг к Победе над врагом -этот заслуга и успех наших бойцов. 💪✌
    Так давайте порадуемся за это. 😉
  4. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    Вчера, 22:23
    В таких условиях всё идёт к тому, что Орехов окажется в котле.

    Как он был от нас далёк. Как в костре ... .
  5. Замкадыш Звание
    Замкадыш
    Вчера, 23:30
    В таких условиях всё идёт к тому, что Орехов окажется в котле. И если находящиеся в нём батальоны ВСУ не покинут город в ближайшие дни, то их может ожидать участь гарнизона Мирнограда (Димитрова)...

    КМК, сроки в несколько дней нереальны. Последнее продвижение со взятием под контроль новых территорий в районе Нестерянки датируются 19 декабря 2024 года https://t.me/divgen/60248?single . А какая там обстановка можно понять, прочитав новость от 14 июня 2025 года https://t.me/divgen/69372 . В районе Щербаковского выступа последние продвижения тоже случились не вчера: последняя новость от 30 марта 2025 года https://t.me/divgen/66027?single . Атаковать от Щербаков на восток, на Новоандреевку вдоль трассы, которая давно тщательно пристреляна и заминирована (наверняка) та еще затея. При том, что двигаться придется более 7 км параллельно линии обороны противника на расстоянии 3 км от нее. Ситуация становится понятной, если взглянуть на конфигурацию линии обороны противника, которая отображается на карте Дивгена (прикладываю). Не зря основной упор мы сделали севернее и северо-западнее Щербаковского выступа. Сейчас мы по факту прорвали линию обороны в районе Новобойковского и Новояковлевки. Но нужно хорошенько «освоить» плацдарм. Дозачистить эти н/п, а также взять под контроль Магдаленовку, Запасное и карман между Степногорском и Лукьяновским, где противник еще контролируют Степногорскую ФЭС (фотоэлектрическую станцию). А затем, от Новояковлевки по тылам линии обороны противника двинемся на восток, а потом на юг, к Щербакам. Одновременно или с некоторым лагом от Павловки двинемся вдоль дороги к Малым Щербакам. Только после того, как карман между Новояковлевкой и Щербаками будет взят под контроль, мы двумя параллельными лучами пойдем на восток: по тылам линии обороны противника – на Новопавловку, а от Щербаков – вдоль трассы на Новоандреевку. Тогда и получится активизировать силы у Нестерянки. Это не быстро. Если не принимать во внимание время года, то месяца три. К этому времени, надеюсь, и с востока наши силы выйдут на линию Никольское-Червоный Яр-Свобода-Омельник-Червоная Криница. Хотя, многое зависит еще и от противника: будет ли он перебрасывать дополнительные резервы или нет, найдутся младшие сержанты и офицеры у противника, которые примут решение отступить или сдаться, или будут упорно талдычить про «ще не вмерла».
    Удачи мужикам на ЛБС!