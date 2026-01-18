Российские войска, несмотря на достаточно суровые погодные условия, продолжают продвижение на ряде направлений специальной военной операции. Находит своё подтверждение информация о том, что Вооружённые силы России продвинулись к Орехову с западного фланга.Там выровнена линия фронта между Щербаками и Малыми Щербаками. И дальнейшее продвижение идёт в направлении Новоандреевки.Это позволяет нарастить давление на Ореховский гарнизон ВСУ и, по большому счёту, приступить к операции по раздёргиванию его обороны. Дело в том, что со стороны ранее освобождённой Малой Токмачки ВС РФ подошли к Орехову вплотную.Это юго-восточное направление. Всего в паре километров от городской черты находятся позиции армии России к югу от города. Мало того, на северо-западе российские подразделения значительно сократили расстояние до основного маршрута снабжения гарнизона противника в Орехове – до дороги Н-08, которая соединяет этот город с Запорожьем.Продвижение к Орехову идёт и с востока, где ранее наши бойцы освободили Гуляйполе, выйдя за реку Гайчур - к железнодорожной ветке Пологи-Покровское.В таких условиях всё идёт к тому, что Орехов окажется в котле. И если находящиеся в нём батальоны ВСУ не покинут город в ближайшие дни, то их может ожидать участь гарнизона Мирнограда (Димитрова), а именно – полное окружение, блокирование снабжения, а затем уничтожение. Пока никакого приказа от командования оставить город ВСУ не получали, да и вряд ли такой приказ из Киева отдадут даже если гарнизон окажется в критической ситуации.

