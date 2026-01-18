Украинские пропагандисты обвинили Безуглую в «сливе информации» ВС РФ

12 194 49
Украинские пропагандисты обвинили Безуглую в «сливе информации» ВС РФ

Украинские пропагандисты неоднозначно восприняли пост нардепа Верховной Рады Марьяны Безуглой, в котором она заявила о возможном полном блэкауте в случае ударов ВС РФ по ключевым элементам энергосистемы Украины. Некоторые даже обвинили нардепа в «сливе информации» противнику.

Безуглая сегодня опубликовала пост, в котором предупредила, что в случае ударов российских ракет и дронов-камикадзе по высоковольтным подстанциям и линиям электропередачи, связанным с работой атомных электростанций, может привести к остановке работы всей энергосистемы Украины и привести к полному блэкауту.



Этот пост не понравился украинским пропагандистам, которые обвинили Безуглую в якобы передаче российским военным информации, чуть ли не «инструкции по ударам». А то в ВС РФ и не знали, куда нужно бить, и без Безуглой никогда бы не справились.

Безуглая дала россиянам четкую инструкцию, куда наносить удары, чтобы по всей стране наступил тотальный блэкаут.


Как пишет украинская пресса, на сегодняшний день вся энергетика Украины держится на работе трех АЭС — Ровенской, Западноукраинской и Хмельницкой. Если выбить подстанции и линии электропередач, то реакторы придется глушить и переводить в режим холодного останова. Естественно, никакой выработки электроэнергии не будет.

Россия об этом прекрасно знает и даже наносила удары по таким подстанциям, наблюдая за результатами. Однако переходить к масштабной атаке и ударам по связанным с АЭС объектам не торопится.
49 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Sky Strike fighter Звание
    Sky Strike fighter
    +3
    Вчера, 18:55
    . на сегодняшний день вся энергетика Украины держится на работе трех АЭС — Ровенской, Западноукраинской и Хмельницкой. Если выбить подстанции и линии электропередач, то реакторы придется глушить и переводить в режим холодного останова. Естественно, никакой выработки электроэнергии не будет.

    Россия об этом прекрасно знает и даже наносила удары по таким подстанциям, наблюдая за результатами. Однако переходить к масштабной атаке и ударам по связанным с АЭС объектам не торопится.


    Мы не такие.Это только плохой Зеленский может постоянно фигачить по Запорожской АЭС.
    1. navigator777 Звание
      navigator777
      -11
      Вчера, 18:59
      Конечно не такие, мы устелим путь к победе трупами наших контрактников, но мы не такие, вот такая стратегия у нашего верховного.
      1. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        0
        Вчера, 19:01
        А то партнёры ещё обидятся.Нет.Да вы что.Пусть Зеленский себя выставляет в невыгодном свете.Хотя на Западе это никто и не замечает особо.Зато на нас таких хороших вешают всех собак.
        1. хрыч Звание
          хрыч
          0
          Вчера, 19:11
          Цитата: Sky Strike fighter
          А то партнёры ещё обидятся

          Все еще верит, что все будет опять, как при бабушке (Лизе). Хотя Лиза и успела кашу заварить перед отъездом в преисподнюю.
          1. Sky Strike fighter Звание
            Sky Strike fighter
            -1
            Вчера, 19:16
            У кого то всё непосильно нажитое на Западе. И скорее всего там и дом родной,а тут место работы,заработка и не факт что постоянное. Так же ещё до СВО некоторые в открытую поговаривали?По крайней мере в СМИ такая информация неоднократно проходила.Мол именно так говорят некоторые деятели от бизнеса и политики.Так сказать на дальнейшую перспективу смотрят, в будущее. Ну а что мы хотим?Последствия наследия 90-ых годов.Люди свободного мира.
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        +9
        Вчера, 19:42
        Цитата: navigator777
        мы устелим путь к победе трупами наших контрактников, но мы не такие, вот такая стратегия у нашего верховного.

        То есть, вы ставите на один уровень стратегию "Генерала-200" Сырского и Верховного? Странное сравнение.
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Вчера, 19:01
      Sky Strike fighter hi ,совсем не такие,потому и Запад так борзо себя ведёт по отношению к России. И не только Запад но бывшие республики СССР тоже не отстают.
      1. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        -3
        Вчера, 19:09
        Ну так значит сами так себя поставили. Талантливо.Политика искусство возможного. Что позволяют,то и делают.Просто многие знают на ком можно ездить,а на ком нет.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +5
          Вчера, 19:13
          Sky Strike fighter, ну это не сейчас началось и даже не вчерась. Ещё в прошлом веке некоторые провозгласившие себя ариями и залившие нашу землю кровью гражданских людей,жгли этих людей заживо,морили голодом в промышленных масштабах,а когда пришли в их дом наши предки вели себя по другому даже приказ был не мстить и вести себя как тот кот ,вот они и поели рыбного супчика.
          1. Sky Strike fighter Звание
            Sky Strike fighter
            0
            Вчера, 19:21
            Трампа на них нет.Поели бы они супчика. Ага.В Гуантанамо.

            . Ещё в прошлом веке некоторые провозгласившие себя ариями и залившие нашу землю кровью гражданских людей,жгли этих людей заживо,морили голодом в промышленных масштабах


            Далеко ходить не надо.Достаточно почитать что творилось с мирными жителями в части Курской области во время её оккупации ВСУ и наемниками.
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              +2
              Вчера, 19:30
              Sky Strike fighter,так ведь знают что их мирняк такого отношения не получит,что их родственники за них не ответят,что ручки поднимешь когда прижмут и можно рассчитывать на объмен.
              1. Sky Strike fighter Звание
                Sky Strike fighter
                -5
                Вчера, 19:34
                А некоторым везунчикам ещё и по IPhone подарят.Как в Мариуполе.
                1. Ропот 55 Звание
                  Ропот 55
                  +1
                  Вчера, 19:36
                  Sky Strike fighter,да уж ,тогда лихо как бы это сказать чтоб администрация не напугала, вообщем не красиво вышло совсем не красиво. И потом "партнёр" турецкий обманул.
                  1. Sky Strike fighter Звание
                    Sky Strike fighter
                    -5
                    Вчера, 19:43
                    И не говорите.Как жить когда на каждом шагу могут обмануть?Как жить?Вот так веришь ,веришь,надеешься на лучше.И бац. Обманули. Ну как же так?А потому что знают что последствий не будет.Максимум помидорами отделаются. И то ненадолго. Для вида что типа наказали.Больше так не будут.Честно честно.
            2. БойКот Звание
              БойКот
              +3
              Вчера, 21:05
              Или подрыв ЛЭП в Крым. 75% процентов полуострова без электричества. А во Львове вырускают пиво по поводу. ДО СВО.
    3. Татьяна Звание
      Татьяна
      +3
      Вчера, 19:04
      Украинские пропагандисты обвинили Безуглую в «сливе информации» ВС РФ

      Безуглую за это власти Украины либо посадят, либо убьют!
      Ибо она своим правдивым озабоченным заявлением за судьбу Украины мешает Зеленскому и Ко деньги и оружие от Западных партнёров коррупционно в их карманы выжимать.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Вчера, 19:07
        Татьяна hi ,тут в Телеге было видео (хотите верьте хотите нет) но там она какая-то чудная была и не адекватная,так что если правда могут и на принудительное лечение определить.
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          +3
          Вчера, 19:08
          [quote=Ропот 55]там она какая-то чудная была и не адекватная,так что если правда могут и на принудительное лечение определить.[/quote]
          Запросто!
          У киевского режима это тоже один из вариантов наказания неугодных.
      2. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +2
        Вчера, 19:35
        Цитата: Татьяна
        Украинские пропагандисты обвинили Безуглую в «сливе информации» ВС РФ

        Безуглую за это власти Украины либо посадят, либо убьют!

        Шо, и эта Кремлю продалась?
        Ждём, когда в Киеве объявят, что Зе и Буданов работают на ФСБ. Наступит конец истории... laughing
      3. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        -3
        Вчера, 20:10
        Цитата: Татьяна
        Украинские пропагандисты обвинили Безуглую в «сливе информации» ВС РФ

        Безуглую за это власти Украины либо посадят, либо убьют!
        Ибо она своим правдивым озабоченным заявлением за судьбу Украины мешает Зеленскому и Ко деньги и оружие от Западных партнёров коррупционно в их карманы выжимать.



        Вы думаете она раскрыла какую то сверхсекретную информацию?Думаете для кого то станет открытием тот факт что надо бить по подстанциям на украинских АЭС, чтобы вся энергосистема Украины окончательно легла?Это предлагали уже не первый год.Только недавно по мостам начали бить и то не по всем.Видать намекнули на блокаду Калининграда на Западе и вообще лучше договориться.
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          +1
          Вчера, 20:35
          Цитата: Sky Strike fighter
          Вы думаете она раскрыла какую то сверхсекретную информацию?
          Да конечно нет!

          Просто Безуглая давно мешает Сырскому, критикуя его действия по стратегии и тактике в командовании им ВСУ.
          Марьяна Безуглая. Украинский депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

          Безуглая окончила Национальный медицинский университет имени Богомольца по специальности «Лечебное дело» с красным дипломом (2004−2011), затем интернатуру по специальности «Внутренние болезни». Поскольку все медики военнообязанные, Безуглая в университете прошла также военную кафедру и получила офицерское звание.

          Злые языки говорили, что Безуглая одно время была якобы любовницей Сырского - тогда первого парня-жениха в ВСУ, которую он вскоре бросил. (Похоже, что так и именно было.) Не сошлись они якобы при близких отношениях в стратегии по защите Украины от России.
          Поскольку Безуглая медик по образованию и бывший волонтёр, попавшая во ВРУ, то в принципе о состоянии дел на ЛБС себе представляет. Отсюда у неё и разногласия с военным авантюристом Сырским.
          На этом они и разошлись, за что она - как за измену мужчины ей как женщине - якобы согласно молве просто Сырскому и мстит.
          1. Техник_Харлан Звание
            Техник_Харлан
            0
            Вчера, 23:40
            Ещё одна Урсула, только в меньшем масштабе. Вот интересно, что у неё за "крыша", что она на публику достаточно давно говорит вещи, которые украинской власти не удобны.
      4. БМП-2 Звание
        БМП-2
        +1
        Вчера, 20:24
        Безуглую за это власти Украины либо посадят, либо убьют!

        "Никогда Штирлиц не был так близок к провалу"(с) laughing Да не переживайте вы за неё так: уровень агента, который может мастерски симулировать синдром Аспергера, даёт возможность выходить сухим из воды и в гораздо более неблагоприятных для жизни ситуациях. yes
    4. Dart2027 Звание
      Dart2027
      +2
      Вчера, 19:04
      Цитата: Sky Strike fighter
      .Это только плохой Зеленский может постоянно фигачить по Запорожской АЭС
      Ему плевать на то что будет потом, он там жить не собирается.
    5. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      -3
      Вчера, 19:54
      И очень плохо,что "мынетакие". am
      1. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        -4
        Вчера, 19:55
        Цитата: dmi.pris1
        И очень плохо,что "мынетакие". am


        Так как тогда быть с непосильно нажитым в 90-ых и впоследствии вывезенным?Конфискуют ведь.Так что приходиться улыбаться и махать ладошкой.Что вы хотите если даже подсанкционный Мадуро додумался бабки держать на загнивающем Западе. В Венесуэле бы лучше банк открыл,да хотя бы склад организовал для денег,целее бы были и никто бы не конфисковал.
      2. SSR Звание
        SSR
        +4
        Вчера, 21:56
        Цитата: dmi.pris1
        И очень плохо,что "мынетакие".

        Очень хорошо, что мыНетакие как вы.
        Надо иметь стержень у вас его нет.
        Вы под любой ситуацией, (кроме возвращения Крыма) поносите по чёрному.
    6. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      -1
      Вчера, 22:08
      Мы не такие.Это только плохой Зеленский может постоянно фигачить по Запорожской АЭС.

      Не забываем, что помимо Запорожской у нас есть ещё действующие и мощные Курская, Ростовская и Нововоронежская АЭС. Как говорится долг платежом красен.
  2. lukash66 Звание
    lukash66
    +2
    Вчера, 18:59
    Машку на царство! Т.е. на генштаб. Вот же ж она ужо...!😀😀
  3. Пензяк Звание
    Пензяк
    0
    Вчера, 18:59
    Безумная знает, то что не знают в России ?
    1. Saturn VII Звание
      Saturn VII
      0
      Вчера, 19:09
      Безумная знает, то что не знают в России ?

      Конечно знает. Например кто посещает заседания рады, или как ее там. Вон даже фотки ФСБ,ГРУ,КГБ шлет уже в открытую. Все рожи там засветила на 3 раза. И все ни как не дождется, когда же их все же шлепнут. laughing
  4. kromer Звание
    kromer
    +1
    Вчера, 19:04
    Этот пост не понравился украинским пропагандистам, которые обвинили Безуглую в якобы передаче российским военным информации, чуть ли не «инструкции по ударам».


    Правильно. По всем правилам идет поиск крайнего. laughing
  5. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Вчера, 19:14
    Таки Безуглая давно является агентом России. К нам на Лубянку раньше постоянно шастала. Мы ей дали оперативный псевдоним Безмозглая.
    1. Saturn VII Звание
      Saturn VII
      +1
      Вчера, 19:20
      Только на Лубянке что то тупят. Вон, агент уже в открытую своими фотками намекает, дескать вызываю огонь на себя. Бейте их всех одним скопом, пока они все здесь.
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        +1
        Вчера, 19:34
        На Лубянке выполняют приказы, в политику никто не лезет. Федеральным законом нам запрещено даже состоять в политических партиях.
    2. Техник_Харлан Звание
      Техник_Харлан
      0
      Вчера, 23:42
      Поправлю Вас - у неё псевдоним "Безумная".
  6. Vladlous Звание
    Vladlous
    +3
    Вчера, 19:18
    Да, не хочу нахваливать вероятного противника, но Трамп бы уже давно все эти подстанции выбил. И встали бы все украинские АЭС, возможно, уже в первые сутки конфликта. Как и уничтожил бы все мосты на Западной Украине, сравнял бы с землёй все правительственные здания и места принятий решений, склады, арсеналы, военные базы, бункеры... Расщёлкал бы ПВО через несколько суток с начала войны. Добился бы путём подкупа и шантажа сдачи части элиты. Оставшуюся часть бы уничтожил. В руины бы обратил все вышки Интернета, телебашни, места вещания теле и радио каналов, разнёс бы в "ноль" всю портовую инфраструктуру. Парализовал бы полностью логистику. И не было бы на Украине уже через неделю конфликта ни отопления, ни электричества, ни водопровода, ни какой-либо возможности нормально передвигаться, не говоря уже о том, чтобы скакать и зиговать.

    Зато были бы поистине минимальные потери у нашей армии. Да и престиж страны был бы несравнимо выше, чем сейчас. Быстрота, натиск и находчивость - это, к сожалению, то, что было безвозвратно утрачено. И я не нахваливаю США, но советую учиться у них лучшему. Желание пощадить врага во все времена выходило нам боком, а отсуствие политической воли - оборачивалось катастрофой.

    Может быть сейчас наступит время перестать ценить жизнь врага выше жизни не просто наших солдат, но наших сограждан. Может быть пора перестать ставить жизни бандеровцев выше жизней тех, кто с ними борется? Или это действительно про то, что мы не такие, не такие как американцы, а те, кто гробит своих солдат бригадами ради выдуманного гуманизма?

    И не понятно почему до сих пор не уничтожена Верховная Рада, стоят резиденции Зеленского, здание Генштаба, почему не обьявлена охота на ведущих нацистов... Много "почему".

    Скажу честно, нам до америкацнев пока как до Луны. Понимаю, звучит неприятно, больно, а может быть даже и оскорбительно. Но это правда. Надо работать над этим вов сех смыслах. В том числе и на уровне менталитета. Потому знаю я это наше врагу лучшее, особенно пленным, а своим ребятам по остаточному принципу, ещё и воруют тыловые генералы.

    В общем, простите, если чьи чувства задел. Не ставил такой цели. Но единственно хотел указать на недопустимость мидалниченья с кровожадным и звериным врагом, алчущим крови каждого жителя России, любящего свою страну.
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      -3
      Вчера, 21:13
      Цитата: Vladlous
      Да, не хочу нахваливать вероятного противника, но Трамп бы уже давно все эти подстанции выбил. И встали бы все украинские АЭС, возможно, уже в первые сутки конфликта. Как и уничтожил бы все мосты на Западной Украине, сравнял бы с землёй все правительственные здания и места принятий решений, склады, арсеналы, военные базы, бункеры... Расщёлкал бы ПВО через несколько суток с начала войны.

      У США в разы больше ракет и самолётов, чем у России, так что да - Трамп бы это сделал. А Россия... ну, оказалась просто военным карликом на фоне заявленных соперников, вот и всё. Думаю, тут дело не в "нерешительности" руководства больше, а в реальных возможностях экономики, науки и ВПК.
      1. D16 Звание
        D16
        0
        Вчера, 22:49
        У США в разы больше ракет и самолётов, чем у России, так что да - Трамп бы это сделал. А Россия... ну, оказалась просто военным карликом на фоне заявленных соперников, вот и всё.

        Ну так завалите нас цифрами, пока мы не отошли от наезда laughing .
    2. SSR Звание
      SSR
      +3
      Вчера, 21:58
      Цитата: Vladlous
      Трамп бы уже давно все эти подстанции выбил. И встали бы все украинские АЭС,

      Конечно.
      Он на другом континенте, ему нас рать на Чернобыль 2, он в кино посмотрит с попкорном.
  7. ЯсеньПосейдонов Звание
    ЯсеньПосейдонов
    0
    Вчера, 19:48
    Так это же и без Круглой всем известно. Она, что-ли у Кличко училась. - "Если выключить свет, то будет темно." laughing
  8. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
        1. Комментарий был удален.
  9. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Вчера, 20:42
    Швайне пропагандисты такие же тупые как и Безумная.
  10. Matsur Звание
    Matsur
    -2
    Вчера, 20:45
    Вся россия ждет этих ударов, но... Скорее май настанет чем дождёмся. Вот такая вот странная стратегия у нас. В ущерб себе воюем.
  11. navigator777 Звание
    navigator777
    -6
    Вчера, 20:58
    Цитата: Matsur
    Вся россия ждет этих ударов, но... Скорее май настанет чем дождёмся. Вот такая вот странная стратегия у нас. В ущерб себе воюем.

    О чем вы? Эти же удары не для того чтобы победить, а В ОТВЕТ, а побеждать мы будем горой трупов, так что вся Россия ждёт ударов, а получает груз 200.
  12. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Вчера, 22:07
    Некоторые даже обвинили нардепа в «сливе информации» противнику.
    прям секреты, секреты и Марьяна их на весь свет растрезвонила wink laughing
  13. Старый_геолог Звание
    Старый_геолог
    0
    Вчера, 23:08
    Похоже Машка некоторых комментаторов на ВО начиталась laughing
  14. Matsur Звание
    Matsur
    0
    Сегодня, 00:40
    Цитата: Младший рядовой
    На Лубянке выполняют приказы, в политику никто не лезет. Федеральным законом нам запрещено даже состоять в политических партиях.

    Нуууу, думаю даже не состоя ни в одной партии всё же вся лубянка состоит в одной партии. wink Каламбур получился feel
  15. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 05:55
    Безуглая дала россиянам четкую инструкцию, куда наносить удары, чтобы по всей стране наступил тотальный блэкаут.

    Без умолку безумная девица (Безуглая девица)
    Кричала: «Ясно вижу Трою павшей в прах!»