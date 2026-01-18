Украинские пропагандисты обвинили Безуглую в «сливе информации» ВС РФ
Украинские пропагандисты неоднозначно восприняли пост нардепа Верховной Рады Марьяны Безуглой, в котором она заявила о возможном полном блэкауте в случае ударов ВС РФ по ключевым элементам энергосистемы Украины. Некоторые даже обвинили нардепа в «сливе информации» противнику.
Безуглая сегодня опубликовала пост, в котором предупредила, что в случае ударов российских ракет и дронов-камикадзе по высоковольтным подстанциям и линиям электропередачи, связанным с работой атомных электростанций, может привести к остановке работы всей энергосистемы Украины и привести к полному блэкауту.
Этот пост не понравился украинским пропагандистам, которые обвинили Безуглую в якобы передаче российским военным информации, чуть ли не «инструкции по ударам». А то в ВС РФ и не знали, куда нужно бить, и без Безуглой никогда бы не справились.
Как пишет украинская пресса, на сегодняшний день вся энергетика Украины держится на работе трех АЭС — Ровенской, Западноукраинской и Хмельницкой. Если выбить подстанции и линии электропередач, то реакторы придется глушить и переводить в режим холодного останова. Естественно, никакой выработки электроэнергии не будет.
Россия об этом прекрасно знает и даже наносила удары по таким подстанциям, наблюдая за результатами. Однако переходить к масштабной атаке и ударам по связанным с АЭС объектам не торопится.
Информация