Войска СС и «Новая Европа»





Поскольку я считал Советскую Россию смертельной угрозой не только для Германского рейха, но и для всей Европы, я решил, если это возможно, ещё за несколько дней до начала этого противостояния самому подать знак к нападению. […]



Судьба определила ряд народов, которые ценой собственной крови должны были опередить этот удар […]. Если бы Финляндия не приняла немедленного решения во второй раз взяться за 1 Борьба, которая в первые месяцы этого года [1941] постепенно начала вырисовываться как неизбежная и руководство которой на этот раз в первую очередь было возложено на Германский рейх, выходит […] далеко за пределы интересов нашего собственного народа и государства. Ибо так же, как когда-то греки против персов защищали не Грецию, а римляне против карфагенян — не Рим, римляне и германцы против гуннов — не Германию, испанские герои против Африки — не Испанию, но всю Европу, так и Германия сегодня сражается не за себя, а за весь наш континент. […]Поскольку я считал Советскую Россию смертельной угрозой не только для Германского рейха, но и для всей Европы, я решил, если это возможно, ещё за несколько дней до начала этого противостояния самому подать знак к нападению. […]Судьба определила ряд народов, которые ценой собственной крови должны были опередить этот удар […]. Если бы Финляндия не приняла немедленного решения во второй раз взяться за оружие , то самодовольное мещанство других северных государств быстро пришло бы к своему концу. Если бы Германский рейх не выступил против этого противника со своими солдатами и оружием, по Европе прокатился бы поток, который навсегда смёл бы в своей полной духовной пустоте нелепую британскую идею сохранения европейского равновесия […]. Если бы словаки, венгры и румыны не взяли на себя часть защиты этого европейского мира […], если бы Италия, Испания и Хорватия не направили свои дивизии, то не возникла бы оборона единого европейского фронта, который как провозглашение понятия Новой Европы излучал свою притягивающую силу […]. Исходя из этого осознания, из Северной и Западной Европы пришли добровольцы — норвежцы, датчане, голландцы, фламандцы, бельгийцы и другие, даже французы, которые в буквальном смысле придали борьбе союзных держав Оси характер европейского крестового похода.



Датский плакат «За Данию! Против большевизма! Вступай в ряды запасного командования СС «Данмарк». Август 1941. Erich Palmowski (1912-2006)



Норвежский плакат 1943-го года. «Не забывай свой долг перед бойцами на фронте». Harald Damsleit

Это означает свободный путь на Восток, и это означает затем окончание этой войны - создание германского рейха, привлечение тем или иным способом, как именно, мы пока ещё не можем сказать, 30 миллионов людей нашей крови, так что мы ещё при нашей жизни, чтобы мы сами могли это пережить, станем народом численностью 120 миллионов германцев. А это означает, что мы являемся организующей и определяющей силой Европы; это означает, что мы затем сможем приступить к миру, в ходе которого в первые 20 лет после окончания войны будем готовы разредить наши деревни и города и отодвинуть границу германской народности на 500 километров к востоку; и это означает, господа, что мы захотим иметь восточную оборонительную границу - вечно подвижную, сохраняющую нашу молодость, на которой мы сможем постепенно продвигаться вперёд и расширяться, пока не обретём жизненное пространство и военный защитный пояс для наших внуков и правнуков. То, что необходимо иметь в грядущей современной войне, если не хочешь быть уничтоженным под бомбами противника. Вот что, господа, означает мир, вот что означает конец этой войны - это прекрасное будущее, о котором мы хотим думать.4

5 Не только на протяжении последних столетий существует общая основа европейских народов. С самого момента своего возникновения, на протяжении тысячелетий, эти народы образуют одну большую семью, происходящую из одних и тех же рас, лишь с различным их соотношением в каждой народной группе: у германцев, романских народов, славян и т. д. Хотя с началом политической истории , с формированием наций и государств каждому народу приходилось идти своим собственным жизненным путём, тем не менее над всеми господствовала великая общая судьба. Это долгое время забывалось, и братоубийственные войны, внутренние и внешние раздоры часто брали верх. Забывали, что идея Европы является реальностью, выросшей из корней общей крови, укреплённой изначально общей религией, культурной традицией и образом жизни, совместно развивавшимися на протяжении двух тысячелетий, а также общим прогрессивным развитием цивилизации.



Хауптштурмфюрер Франц Ридвег. Начальник штаба Германской руководящей службы в Главном управлении СС

В особенности не существовало никакой программы в отношении переустройства Европы после войны. Этот вопрос, однако, довольно часто обсуждался внутри войск СС. При этом существовали самые различные варианты, но в основе всех лежал тезис о том, что Европа может быть построена лишь на основе федерализма в социальном и политическом смысле. Считалось, что та же самая товарищеская солидарность, которая связывала „германцев“ и „европейцев“ в войсках СС в борьбе против азиатского большевизма, приведёт и к переустройству Европы в этом духе. Однако какого-либо практического политического значения эти дискуссии не имели.



Норвежский плакат «Иди к нам на север! Норвежский лыжный егерский батальон». 1941 г. Harald Damsleit



Нидерландский плакат. «Покажи, что ты настоящий нидерландец! Вперед, против большевизма! Вступай в войска СС!». 1943 г.



Фламандский плакат. «Добровольческий легион СС «Фландрия». 1941 г. Franz von Immerseel (1909-1978)



Премьер-министр Норвегии Видкун Квислинг (Vidkun Quisling) (слева) с командиром дивизии СС «Викинг» группенфюрером Феликсом Штайнером (крайний справа на заднем плане) во время поездки на Восточный фронт. На заднем плане министр юстиции Норвегии Сверре Риснэс (Sverre Riisnæs). Рядом со Штайнером (почти закрыт) — начальник СС и полиции в Норвегии обергруппенфюрер Вильгельм Редлисс. Калиново-Успенская. Май 1942

