Киев рассчитывает подписать хотя бы общие положения по гарантиям безопасности

Киевский режим планирует подписать с Дональдом Трампом рамочное соглашение по гарантиям безопасности для Украины. Согласовать окончательный вариант гарантий до сих пор не удается.

Киев не сумел до сегодняшнего дня подписать полноценное соглашение по гарантиям безопасности, в первую очередь из-за американцев, которые в Париже отказались подписывать итоговую декларацию, поскольку их не устраивали некоторые ее пункты. Кроме того, США не поддерживают введение европейских войск на Украину, чего требует Зеленский, да и сами не горят желанием влезать в эту авантюру.



Поэтому Киев рассчитывает подписать хотя бы рамочное соглашение по гарантиям, чтобы закрепить хоть общие положения без конкретных обязательств сторон. Сделать это Зеленский хочет после Давосского форума, который пройдет с 19 по 23 января традиционно в Швейцарии. В рамках форума планируется продолжить работу над согласованием ключевых условий гарантий безопасности.

Полноценное соглашение по гарантиям оказалось «более сложным для согласования». Поэтому Киев хочет подписать предварительный текст «общих условий» будущих гарантий.


Ранее Дональд Трамп обвинил Зеленского в затягивании мирных переговоров. По его словам, именно киевский клоун является основным препятствием для установления мира на Украине. «Нелегитимный» все обвинения Трампа отрицает и стучит себя в грудь, убеждая американца, что во всем виноват Путин, а не он.
  1. Vladlous Звание
    Vladlous
    +6
    Вчера, 19:58
    Очень интересно наблюдать, как режим, привыкший, что ему все потакают, поддерживают, закрывают глаза на самые дерзкие и мерзкие выходки - столкнулся с реалиями похмельного синдрома. Трамп просто действует в интересах США, не более того. И Киеву надо ещё благодарить Дональда за его терпимость и ряд поблажек.

    Но, видимо, на Украине элиты живут своими представлениями о мировой иерархии. Им должны все. Весь мир им обязан. Вот что происходит с головушками, когда прощают их преступления (вроде сжигания людей заживо в Доме Профсоюзов в Одессе). Они уже ощущают себя императорами Вселенной, наверное, уже и кокаин кажется пресным.

    А всё вот того, что раб забыл своё мето. Как, кстати, и европейцы. Они же сами в это ярмо залезли, чтобы тащить американскую тележку. Теперь вот с Гренландией упираются. Ну, а Украина - это искуственно выведенный раб, нечто вроде тех полузвуерей полуживотных из романа Греберта Уэллса "Остров доктора Моро".

    Я бы советовал американцам не переговорах быть поосторожней, надо приходить в скафандрах, а то ещё обезумевшие зомби-рабы, ставшие разносчиками кучи инфекций по всему миру - могут накинуться и вцепится в горло - бешенство. Так что поаккуратней с этими обезумевшими холопами.
    1. kromer Звание
      kromer
      0
      Вчера, 20:02
      Цитата: Vladlous
      Трамп просто действует в интересах США, не более того.


      Не только. Ему еще лично с этого хочется поиметь Нобелевскую премию Мира.
      1. михаилл Звание
        михаилл
        +3
        Вчера, 20:12
        Цитата: kromer
        Ему еще лично с этого хочется поиметь Нобелевскую премию Мира.

        Да дайте же наконец Трампу эту премию. И Оскара! И Мистер Вселенная!!
        А, захочет, пусть и Мисс Вселенная забирает!!! Лишь бы успокоился.
        1. kromer Звание
          kromer
          0
          Вчера, 20:15
          Цитата: михаилл
          пусть и Мисс Вселенная забирает!!!


          Мисс Вселенная он Мелании отдаст .... или Иванке.
        2. ser-pov Звание
          ser-pov
          +1
          Вчера, 21:08
          Не успокоиться... Судя по его интервью он уже себя считает Властелином Вселенной, такой человек с таким раздутым эго может привести планету к катастрофе если его не остановить....
        3. SEVERIN Звание
          SEVERIN
          0
          Вчера, 21:25
          Да дайте же наконец Трампу эту премию. И Оскара! И Мистер Вселенная!!
          А, захочет, пусть и Мисс Вселенная забирает!!! Лишь бы успокоился
          - вряд-ли он на эту премию клюнет - Б/Ушная нобелевка Трампа не устроит, если только нобелевака этого 2026 года.
      2. Наган Звание
        Наган
        +1
        Вчера, 21:26
        Цитата: kromer
        Ему еще лично с этого хочется поиметь Нобелевскую премию Мира
        Эту нобелевку с соответствующей социальной ответственностью кто только не поимел во всех позициях. А у Трампа между прочим жена модельной внешности.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +4
      Вчера, 20:09
      Цитата: Vladlous
      Я бы советовал американцам не переговорах быть поосторожней, надо приходить в скафандрах, а то ещё обезумевшие зомби-рабы, ставшие разносчиками кучи инфекций по всему миру - могут накинуться и вцепится в горло - бешенство. Так что поаккуратней с этими обезумевшими холопами.

      Пинками вот-вот встречать начнут...
      Тут серьёзные дела - Гренландия, Канада, Мексика, Венесуэла с Кубой...
      А этот лезет, под ногами мешается, чего-то, каких-то гарантий клянчит...

      Кто он, этот Зе, по сравнению с Вечностью, в которую стучится пинком Трамп, откручивая для Америки Гренландию с Канадой? Даже не пыль. Атом обдолбанный. Не до него, раздражает.
    3. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Вчера, 20:21
      .Киевский режим планирует подписать с Дональдом Трампом рамочное соглашение по гарантиям безопасности для (скобочки открываются(новых олигархов) скобочки закрываются) Украины. Согласовать окончательный вариант гарантий до сих пор не удается.


      Если согласовать окончательный вариант пока ещё не готовы,то для продолжения счастливой и главное безопасной жизни на Западе не под всеми пунктами пока ещё готовы подписаться кореша Зеленского да и он сам.Боятся что им за это отомстят. Торг продолжается как и поиск удобных для всех формулировок для ухода от ответственности в будущем.
  2. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +1
    Вчера, 20:01
    Какие могут быть гарантии когда идет война - ведь может случится так что и гарантии будет давать не кому - как там Путин сказал европейцам - если вы на нас нападете то война будет очень не долгой - вы это не Украина - потом мы с вами подпишем мир - если будет с кем подписывать - аналогично и с Украиной
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Вчера, 20:02
    Вот ведь интересно как крутится современный мир ,Трампу ну очень надо остановить С.В.О. и как он сам заявил основная преграда это Зеленский,так кто мешает повторить "фокус" Мадуро? Или кишка тонка,бизнес тут не причём.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +4
      Вчера, 20:11
      Цитата: Ропот 55
      Трампу ну очень надо остановить С.В.О. и как он сам заявил основная преграда это Зеленский,так кто мешает повторить "фокус" Мадуро?

      Тем более, что войска отправлять не надо - сам приедет.

      Вот смеху-то будет!... laughing
      1. Наган Звание
        Наган
        +1
        Вчера, 21:32
        Цитата: Zoldat_A
        Цитата: Ропот 55
        Трампу ну очень надо остановить С.В.О. и как он сам заявил основная преграда это Зеленский,так кто мешает повторить "фокус" Мадуро?

        Тем более, что войска отправлять не надо - сам приедет.

        Вот смеху-то будет!... laughing

        Не прокатит, причин нет арестовывать. Мадуро дypью торговал, а Зеля всего лишь употребляет, употребление не основание для ареста. Что называется, почувствуйте разницу. Хотя... за незаконное присвоение средств американских налогоплательщиков Зелю вполне можно бы и привлечь.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Вчера, 23:32
          Цитата: Наган
          Не прокатит, причин нет арестовывать. Мадуро дypью торговал, а Зеля всего лишь употребляет, употребление не основание для ареста. Что называется, почувствуйте разницу. Хотя...

          Смерть причину найдёт.
          Захотят арестовать, нужен он им будет в соседней камере с Мадуро - арестуют.

          И да.
          ТАКОЕ употребление, как у Зе, можно, наверное, приравнять к сбыту. laughing
          Не знаю, как сейчас, а в начале 90-х за "косяк" отпускали, за "коробок" отпускали. Больше коробка - пожалуйте! С количествами как у Зе, судя по его поведению - там на многое хватит...
          1. Saturn VII Звание
            Saturn VII
            +1
            Сегодня, 03:27
            С количествами как у Зе, судя по его поведению - там на многое хватит...
            Так там таких целый наркокартель, при чем международный. 95 квартал называется. Ездят по миру барыжат под разными предлогами. А зеленая сопля у них там главный нарко-террорист. Только этого на 10 пожизненных хватит.
        2. kromer Звание
          kromer
          0
          Сегодня, 02:09
          Цитата: Наган
          Не прокатит, причин нет арестовывать. Мадуро дypью торговал, а Зеля всего лишь употребляет, употребление не основание для ареста. Что называется, почувствуйте разницу.


          Я Вас умоляю. Если надо то и свидетели найдутся как Зеля лично возил на продажу тонны героина в Америку. Пробирка Пауэлла в Совбезе ООН же прокатила.
    2. kromer Звание
      kromer
      +1
      Вчера, 20:12
      Цитата: Ропот 55
      основная преграда это Зеленский,так кто мешает повторить "фокус" Мадуро?


      Да в Киеве ЦРУшников полно. Чего им стоит разрядить табельный в лоб криворожской дворняге.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Вчера, 20:57
        kromer hi ,есть версия что Зеленский после коронации Трампа переметнулся под крышу трио бандуристов,Стармер,Мерц,Макрон. И теперь охрану тушки нарика осуществляет МИ-6. А тут либо не могут,либо Трамп не хочет на обострение идти.
        1. kromer Звание
          kromer
          0
          Вчера, 21:03
          Цитата: Ропот 55
          И теперь охрану тушки нарика осуществляет МИ-6.


          Собственно и до этого ходили слухи, что ближний круг охраны Зели состоит из спецназа МИ-6.
          Про 50 человек речь шла.
          Но я думаю МИ-6 не откажет Трампу в маленькой просьбе.
        2. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          0
          Вчера, 23:42
          Ропот 55
          Сегодня, 20:57
          kromer hi ,есть версия что Зеленский после коронации Трампа переметнулся под крышу трио бандуристов,Стармер,Мерц,Макрон. И теперь охрану тушки нарика осуществляет МИ-6. А тут либо не могут,либо Трамп не хочет на обострение идти.

          hi Золотой ослик войдёт в любую дверь и неприступную крепость.
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Вчера, 23:36
      Ропот 55
      Сегодня, 20:02
      Вот ведь интересно как крутится современный мир ,Трампу ну очень надо остановить С.В.О. и как он сам заявил основная преграда это Зеленский,так кто мешает повторить "фокус" Мадуро? Или кишка тонка,бизнес тут не причём.

      hi Ну, батенька, не отнимай хлеб у сына Кадырова.
      Он уже готовит перевозку тела жыдо наркофюрера в Грозный, лишь бы конкуренты не вспугнули раньше времени. laughing
      1. Batman81 Звание
        Batman81
        0
        Сегодня, 03:02
        Сыну Кадырова самому бы из реанимации выйти. А уж потом он и Зеленского красть будет laughing
  4. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Вчера, 20:07
    Киев рассчитывает подписать хотя бы рамочное соглашение по гарантиям, чтобы закрепить хоть общие положения без конкретных обязательств сторон.
    Если нет конкретных обязательств, то какой смысл договор стряпать. Пан Зе конкретно задурил головы какелам, и вхождением в ЕС, и в НАТО. Теперь надо еще прилюдно бессмысленной бумажкой потрясти. Слишком медленно какелы заканчиваются.
  5. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    0
    Вчера, 20:16
    тупому наркоману уже даже "союзничьки"-говорят..чем дальше..тем хуже будет для всей Украины..
  6. nordscout Звание
    nordscout
    +2
    Вчера, 20:29
    Сложно комментировать то, что не вписывается в понятие "здравого смысла", по - определению и происходит в состояние: одного - хронического "неадеквата", другого - в эйфории и возрастных снижений умственных показателей....
  7. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +1
    Вчера, 20:35
    Рамочное соглашение о гарантиях безопасности...
    Мы рассуждаем о том, чего не знаем... Знаем мы немного - что бы они не подписали - для России значения не имеет в правовом смысле. А самый кардинальный вариант с ядерным зонтиком США над этим недогосударством - вещь однозначно невозможная.
    И всё - остальное просто бумага. А Трамп не хочет свою ручку марать на бумаге, которая ничего не значит и дает одни убытки
    1. Saturn VII Звание
      Saturn VII
      0
      Сегодня, 03:31
      Знаем мы немного - что бы они не подписали - для России значения не имеет в правовом смысле.
      Так для Трампа обещания даные какой то грязной наркосвинье то же ничего не значат. Сегодня даже если и даст, то завтра все равно передумает.
  8. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +2
    Вчера, 20:49
    В данном случае гарантии безопасности швайнерейху может дать только Россия, у которой есть свои требования - вывод с новых территорий швайневермахта, денацификация и демилитаризация. Без договоренностей с Россией пусть хоть обгарантируются, все это будет блефом.
  9. Vlad Gor Звание
    Vlad Gor
    0
    Вчера, 21:45
    "Киев рассчитывает подписать хотя бы общие положения по гарантиям безопасности"
    НАТОвцы пойдут на всё, лишь бы Украина не досталась России. В этом у них единое мнение. "Элита", 5 и 6 колонна, и власть в РФ прозападные. Сейчас идёт торг буржуев РФ с буржуями стран НАТО, как договорятся сразу все объявят о победе, все станут миротворцами, а народ станет изгоем.
  10. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 05:23
    Цитата: михаилл
    Да дайте же наконец Трампу эту премию. И Оскара! И Мистер Вселенная!!
    А, захочет, пусть и Мисс Вселенная забирает!!! Лишь бы успокоился.

    Можно и памятник где-нибудь поставить! Недорого обойдется по сравнению с конечным результатом