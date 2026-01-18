Киев рассчитывает подписать хотя бы общие положения по гарантиям безопасности
6 10930
Киевский режим планирует подписать с Дональдом Трампом рамочное соглашение по гарантиям безопасности для Украины. Согласовать окончательный вариант гарантий до сих пор не удается.
Киев не сумел до сегодняшнего дня подписать полноценное соглашение по гарантиям безопасности, в первую очередь из-за американцев, которые в Париже отказались подписывать итоговую декларацию, поскольку их не устраивали некоторые ее пункты. Кроме того, США не поддерживают введение европейских войск на Украину, чего требует Зеленский, да и сами не горят желанием влезать в эту авантюру.
Поэтому Киев рассчитывает подписать хотя бы рамочное соглашение по гарантиям, чтобы закрепить хоть общие положения без конкретных обязательств сторон. Сделать это Зеленский хочет после Давосского форума, который пройдет с 19 по 23 января традиционно в Швейцарии. В рамках форума планируется продолжить работу над согласованием ключевых условий гарантий безопасности.
Полноценное соглашение по гарантиям оказалось «более сложным для согласования». Поэтому Киев хочет подписать предварительный текст «общих условий» будущих гарантий.
Ранее Дональд Трамп обвинил Зеленского в затягивании мирных переговоров. По его словам, именно киевский клоун является основным препятствием для установления мира на Украине. «Нелегитимный» все обвинения Трампа отрицает и стучит себя в грудь, убеждая американца, что во всем виноват Путин, а не он.
