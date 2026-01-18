Трамп готов ввести армию США в Миннесоту для подавления беспорядков

Трамп готов ввести армию США в Миннесоту для подавления беспорядков

Трамп не исключает ввода подразделений американской армии в штат Миннесота, где продолжаются уличные беспорядки и выступления против миграционной службы США. Пентагон уже привел в готовность военных, развернутых на Аляске.

Министерство войны США готово развернуть военнослужащих американской армии в Миннесоте, порядка полутора тысяч американских военных приведено в повышенную боевую готовность. Как сообщает британское агентство Reuters, развернутые на Аляске подразделения ВС США ожидают только команды.



Около 1500 военнослужащих действительной службы, размещённых на Аляске, получили приказ подготовиться к возможному развертыванию в Миннесоте, где продолжаются масштабные протесты против правительственной кампании по депортации мигрантов.


Окончательное решение о вводе войск еще не принято, Трамп пока раздумывает и ожидает развития дальнейших событий. Если эскалация насилия будет продолжаться, войска будут введены, несмотря на протест губернатора штата Миннесота Тима Уолтца и мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея. Кстати, Министерство юстиции США уже начало проверку в отношении обоих должностных лиц, подозреваемых в заговоре с целью воспрепятствовать деятельности федеральных иммиграционных служб.

Кроме того, Пентагон рассматривает вариант отправки в Миннесоту не только действующих военнослужащих армии США, но и привлечения недавно созданных сил быстрого реагирования Национальной гвардии для подавления гражданских беспорядков.
  1. Starover_Z Звание
    Starover_Z
    +22
    Вчера, 20:20
    А что такое, в Иране митинговать значит МОЖНО и НУЖНО, а в Миннесоте совсем нельзя ?!
    1. Jager Звание
      Jager
      +14
      Вчера, 20:21
      Вы не понимаете, ЭТО ДРУГОЕ))
    2. Z-7478 Звание
      Z-7478
      +8
      Вчера, 20:30
      Митинги в Иране инициированы ЦРУ и Моссадом! Цель - уничтожение или смена руководства Ирана (но случился облом с итогами этих митингов). Это разные истории. В случае с Ираном история с митингом - просто предлог для нападения.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +11
        Вчера, 20:38
        Цитата: Z-7478
        Это разные истории. В случае с Ираном история с митингом - просто предлог для нападения.

        Ещё со спортивных времён люблю провоцировать, бесить противника. Когда он выходит из равновесия - начинает со злости делать ошибки. А когда он ошибается - я его на этих ошибках ловлю.

        Вот бы сейчас Иран пригрозил Америке, что, если Трамп будет разгонять мирных протестующих в Миннесоте, то нанесёт удар по Техасу... wassat
        У Трампа от такой наглости дохлая белка на голове позеленеет... laughing
        1. bayard Звание
          bayard
          +5
          Вчера, 22:18
          С Ираном похоже спектакль заканчивается - цветная революция не удалась , курдские террористы с калашами преимущественно уничтожены , а руководство Ирана через Оман сделало конкретное предупреждение с перечнем мер . Сил для полноценной операции , а тем более войны у США на сегодня нет . Но Трамп , как и Вы в спортивные годы , сделал на Иран ложный выпад , попуршел , дождался реакции Израиля (совсем не такая ретивая как в прошлый раз) , а потом наехал на европы , наложил дополнительные пошлины , пообещал увеличить их через пол года и уже весь во внутренних делах , где мигрантский мятеж будет давить даже не Нацгвардией (не только) , но и армией . И в этом он прекрасен . Вот не шучу - так ловко выйти из иранского заплёта , когда от него его Израиль кровопролития ждал , а европы лапки потирали , что "щас коготок Трампа увязнет и мы его заклюём своими воробьиными клювиками" . А он им кульбит и аперкот по Гренландии , а о саму Данию и прочие европы просто ноги вытер . А между тем у Трампа появляется хороший повод вывести свои войска с баз в Заливе lol он ведь давно этого хотел , а прямо сейчас по сути большую часть л\с уже и вывел . Теперь можно не возвращать , ему войска для Гренландии и подавления внутренних бунтов нужны .
          И нам сразу как-то интересней стало , после такого конфуза европейского .
          Думаю теперь Иран опять получая передышку сможет таки закупить в РФ авиатехнику . Кстати рекомендую персам заказать хорошую партию Су-35СЭ , ибо у них есть собственные МиГ-29 , поэтому лётчиков и техников особо долго переучивать не потребуется , да и обслуживать им такие самолёты будет легче . У нас сборочная линия МиГ-35С сейчас только на экспорт ориентирована , так что построить сможем достаточно быстро и без ущерба для собственных ВКС , а персы получат хорошие самолёты на которые они сами могут готовить лётчиков на спарках МиГ-29 . Ну и Су-35СЭ в этом году тоже уже ожидаются (для ВКС теперь похоже только Су-57 будут закупаться , да Су-30СМ2 - из тяжелых истребителей) . Так что пусть перевооружаются , находят и предлагают нам свой товар для встречной поставки и будет нам обои счастье . Главное с бритами не якшаться и заниматься собственной обороноспособностью .
          1. ZovSailor Звание
            ZovSailor
            +2
            Вчера, 23:27
            bayard
            Сегодня, 22:18С Ираном похоже спектакль заканчивается - цветная революция не удалась , курдские террористы с калашами преимущественно уничтожены , а руководство Ирана через Оман сделало конкретное предупреждение с перечнем мер .

            hi На фоне событий уходящего 2025 г. ( Венесуэла + атака на резиденцию ВГК ) и начала 2026 г. ( ИРИ ) МИД РФ и Кремль уже заявили об изменении условий и требований переговорной позиции, заложенных духом Анкориджа.
            То, что раньше могли смело предлагать лишь форумчане на ВО и некоторые эксперты, пора заявить открыто МИД РФ о планах контроля РФ всей территории бандерштата в целях предотвращения угроз национальной безопасности.
            Принуждать рыжего нарцисса из Фашингтона, нынче отказывающегося от треугольника Москва-Пекин-Фашингтон, о разделе сфер влияния в мире с национальной и коллективной безопасностью.
          2. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            +2
            Сегодня, 00:07
            Цитата: bayard
            С Ираном похоже спектакль заканчивается - цветная революция не удалась , курдские террористы с калашами преимущественно уничтожены , а руководство Ирана через Оман сделало конкретное предупреждение с перечнем мер .

            Как, должно быть, обидно некоторым дяденькам в кабинетах в Лэнгли - все усилия впустую, всё сначала начинать. А то и долларом накажут за отвратительную работу и профнепригодность. laughing

            Много чего тут говорили о том, благо для Ирана сегодняшний режим или наоборот - но умирать, похоже, сегодня и сейчас, по приказу Трампа, он не собирается. И, во многом, благодаря тому, что Трампу не удалось Иран заставить дёргаться и натворить ошибок. У меня в мои спортивные годы тоже не прям всегда выходило...

            И тут, как раз, о нашем оружии.
            Удивляюсь, почему Иран не сделал всего этого раньше? Ничего не подозревали? Вряд ли. Опора на собственные разработки? В условиях цейтнота собственные разработки - это, конечно, хорошо, но ориентироваться нужно на то, что уже, прямо сейчас, работает и боевой работой себя рекомендует. Потому что что-то мне подсказывает, что Трамп вовсе не отказался от своей идеи побомбить Иран ещё раз. Да и Израиль под боком - тоже не способствует лежать на диване, задрав ноги, и рассуждать о тонкостях исламского богословия.
        2. AntonVerhniy
          AntonVerhniy
          -1
          Сегодня, 01:02
          Как страшно. А сделать то что иран сможет? Американцы всегда могут прилететь и разбомбить. А иранцы? Китай вон сто лет клянётся тайвань вернуть. И как только американцы от страха ещё не умерли. Папуасы тоже могут погрозить бумерангом авианосцу. Во крутые-то
    3. ratfly Звание
      ratfly
      +1
      Вчера, 21:29
      Всегда озадачивает такой факт. В США (передовой стране запада) регулярно происходят мятежи и погромы, по разным поводам. Центральная власть реагирует спокойно (в рабочем порядке), народ со спортивным интересом за этим наблюдает. И так постоянно. Никого в истерике не трясёт, жизнь продолжается. Местные особенности?
      1. bayard Звание
        bayard
        +1
        Вчера, 22:23
        Там беспорядки в основном от мигрантов , как правило цветных . К тому же США в значительной степени даже не федерация , а конфедерация - слишком много прав и свобод у штатов (государств) , там преступник из штата в штат переехал и уже не подсуден , если федералы им не займутся . Ну и извне их до недавнего времени никто не шатал . Сейчас шатает . И Трамп знает - КТО организует эти пакости в США .
      2. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        +2
        Вчера, 22:32
        Цитата: ratfly
        Местные особенности?

        Ага, и главная местная особенность в том, что в США нет американского посольства. Некому разжигать и поддерживать горение, поэтому любой бардак быстро затухает.
        1. бухач Звание
          бухач
          0
          Сегодня, 02:00
          Это вы верно подметили,рискнул бы кто из посольств в США вести себя так как ведут амеры в других странах!
  2. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +2
    Вчера, 20:20
    В Иране..ЭТО ДРУГОЕ..понимать надо.
  3. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +9
    Вчера, 20:20
    Использование армии в подавлении беспорядков шаг к полноценной Гражданской войне. Насколько помню, по конституции он только Национальную гвардию имеет право использовать… но если хочется то можно! Зажигайте матрасники, мы горячо болеем за обе стороны! good
    1. kromer Звание
      kromer
      +4
      Вчера, 20:26
      Ну собственно нацгвардия и создаётся во всех странах именно для задач внутри страны.
      Армию вообще нельзя использовать для борьбы с народом. Это разлагает армию и в мировой истории полно прецедентов.
    2. karabas-barabas
      karabas-barabas
      0
      Вчера, 20:31
      Как раз не имеет право использовать нацгвардию, ну или не когда захочется, а только при определённых обстоятельствах, как например после урагана Катрина, чтоб мародёров гонять, так как у каждого штата своя нацгвардия и подчиняется она властям штата.
    3. котик-русич Звание
      котик-русич
      +2
      Вчера, 21:20
      Цитата: Охотовед 2
      Использование армии в подавлении беспорядков шаг к полноценной Гражданской войне. Насколько помню, по конституции он только Национальную гвардию имеет право использовать… но если хочется то можно! Зажигайте матрасники, мы горячо болеем за обе стороны! good
      Вспомнилось...
      В ночь 19-20 января 1990г в Баку для подавления беспорядков ввели войска МО СССР.
      сша идут по пути СССР - доброго пути сша...
      good
      1. victor50 Звание
        victor50
        +1
        Вчера, 21:46
        Цитата: котик-русич
        В ночь 19-20 января 1990г в Баку для подавления беспорядков ввели войска МО СССР.

        У нас тогда не было национальной гвардии. Что должно было делать руководство СССР в той ситуации?
        1. котик-русич Звание
          котик-русич
          +3
          Вчера, 21:52
          Цитата: victor50

          У нас тогда не было национальной гвардии. Что должно было делать руководство СССР в той ситуации?
          Вводить Внутренние Войска...
          1. victor50 Звание
            victor50
            +1
            Вчера, 23:15
            Цитата: котик-русич
            Вводить Внутренние Войска...

            А Вы имеете представление, какими они были в то время? Не по силам им такие задачи было решать и к решению их никто не готовил. Подозреваю, что и численность их была недостаточная, о вооружении (по сравнению с Росгвардией) и говорить не приходится.
    4. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      +3
      Вчера, 21:31
      Цитата: Охотовед 2
      по конституции он только Национальную гвардию имеет право использовать

      Там, вроде как, юристы уже подсуетились и что-то подправили так, что Трампу уже можно применять армию внутри страны.
    5. bubalik Звание
      bubalik
      +3
      Вчера, 21:43
      он только Национальную гвардию имеет право использовать…


      Закон о восстании (The Insurrection Act) 1807 года .

      ,,,Некоторые особенности закона:
      Позволяет президенту задействовать вооружённые силы внутри страны для подавления гражданских беспорядков, восстания против федерального правительства, антиправительственных выступлений.

      Даёт право мобилизовать войска без согласия губернатора штата в тех случаях, когда насилие мешает исполнению федеральных законов или представляет угрозу общественному порядку.

      Разрешает военнослужащим принимать участие в деятельности внутренних правоохранительных органов, такой как аресты и обыски, то есть выполнять функции, которые им, как правило, запрещены иным образом.
  4. kromer Звание
    kromer
    +5
    Вчера, 20:20
    Кроме того, Пентагон рассматривает вариант отправки в Миннесоту не только действующих военнослужащих армии США, но и привлечения недавно созданных сил быстрого реагирования Национальной гвардии для подавления гражданских беспорядков.


    Чего мелочится? Закидать Миннесоту Томагавками и все дела.
    1. karabas-barabas
      karabas-barabas
      0
      Вчера, 20:34
      Зачем Томагавками, какахами, с самолёта, собственноручно и в короне царя, как Трамп уже постил у себя в соцсети.
    2. 30 вис Звание
      30 вис
      +3
      Вчера, 21:47
      Цитата: kromer
      Чего мелочится? Закидать Миннесоту Томагавками и все дела.

      Национальный состав
      Немцы — 37,9 %
      Норвежцы — 16,8 %
      Ирландцы — 11,8 %
      Шведы — 9,5 %
      Англичане — 6,3 %
      Поляки — 5,1 %
      Французы — 4,2 % в этой самой Миннесоте подавляющие большинство белое европейское население ... Северный штат с погодой , как под Москвой ... Похоже мигранты в Штатах тоже проблема . Как в Москве и Подмосковье ... Троянской конь глобалистов ...
  5. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +4
    Вчера, 20:26
    Солдаты и матросы перейдут на сторону простого народа, возьмут власть от правящих элит, хотя бы в одном штате пока установят власть народа. А там и дальше пойдёт народное движение, на юг, по побережью
    1. kromer Звание
      kromer
      +7
      Вчера, 20:37
      Цитата: gribanow.c
      А там и дальше пойдёт народное движение, на юг, по побережью


      Ага. С транспарантом в руках: "Пролетарии всех стран соединяйтесь". laughing
      1. gribanow.c Звание
        gribanow.c
        +5
        Вчера, 20:41
        Китайские товарищи протянут руку помощи
        1. Starover_Z Звание
          Starover_Z
          +2
          Вчера, 21:07
          Цитата: gribanow.c
          Китайские товарищи протянут руку помощи

          Вот только кому и когда они будут протягивать руку ? Они сидят по берегам рек и ждут проплывания ... Нынче сидят на берегах Ориноко ...
          1. 30 вис Звание
            30 вис
            +2
            Вчера, 21:49
            Цитата: Starover_Z
            Они сидят по берегам рек и ждут проплывания

            Дождутся , что по реке поплывут их трупы ...
  6. ssz Звание
    ssz
    +2
    Вчера, 20:27
    Пущай перегрызутся, а мы посидим, посмотрим, попкорн погрызём.
  7. G.M.V Звание
    G.M.V
    +1
    Вчера, 20:28

    Если эскалация насилия будет продолжаться, войска будут введены, несмотря на протест губернатора штата Миннесота Тима Уолтца и мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея.

    И кто же это намедни планировал бахнуть по "кровавому режиму" именно за такие подавления "мирных" протестов войсками?
  8. lukash66 Звание
    lukash66
    +1
    Вчера, 20:29
    Онижедети. Иде спрашивается демократия и печенюжки?😀😀
  9. Hariton Laptev Звание
    Hariton Laptev
    +5
    Вчера, 20:31
    Смотришь на все что в мире творится и начинаешь понимать что голодные игры не такой уж фантастический сценарий
  10. tatarin1972 Звание
    tatarin1972
    0
    Вчера, 20:33
    С Аляски будут перебрасывать Кричащих орлов?
  11. Matsur Звание
    Matsur
    +1
    Вчера, 20:36
    Нужно отправить кого-то с печеньками в Миннесоту.
    1. Saturn VII Звание
      Saturn VII
      0
      Сегодня, 03:16
      Нужно отправить кого-то с печеньками в Миннесоту.

      Да какие печеньки? Вангую минестерство озабоченностей даже очередную озабоченность зассыт высказать. По поводу расстрела войсками мирных демонстрантов. А то как бы с родственниками и счетами там чего не случилось. Так что будут сидеть под лавкой засунув языки в задницу. Вместо хотя бы созыва экстренного заседания СБ ООН.
  12. Matsur Звание
    Matsur
    +2
    Вчера, 20:38
    Цитата: Hariton Laptev
    Смотришь на все что в мире творится и начинаешь понимать что голодные игры не такой уж фантастический сценарий

    Дистрикт миннесота восстал против капитолия =))
  13. Matsur Звание
    Matsur
    +2
    Вчера, 20:41
    Цитата: Охотовед 2
    Использование армии в подавлении беспорядков шаг к полноценной Гражданской войне. Насколько помню, по конституции он только Национальную гвардию имеет право использовать… но если хочется то можно! Зажигайте матрасники, мы горячо болеем за обе стороны! good

    Ну можно же украсть губера, мэров городов и потом задружиться с оставшимися? Или это другое? laughing
  14. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    0
    Вчера, 20:42
    Сначала Техас, затем Калифорния, теперь Миннесота. Скорее бы эти Штаты отделились друг от друга.
  15. HAM Звание
    HAM
    +1
    Вчера, 20:46
    Доня,чего ты такой робкий? Вводи уж скорей,чего тут думать-тут прыгать надо!
    Слабак!!....Никаких сомнений-это сепаратисты,к ногтю их... stop
  16. Vladlous Звание
    Vladlous
    0
    Вчера, 20:50
    Как бы мы не относились к США, но решительность Трампа не может не вызывать уважения. Он действует быстро, чётко, оперативно, порой шокирующе, но именно в духе сильного лидера, а не пустомели. Многие думали после первого года его президенства, что всё им обещанное - просто красивые слова. Но оказалось, что Дональд не просто вернулся, чтобы действовать, но он вернулся другим. Это другой Трамп - не то, что в первый срок.

    И его действия это доказывают. Год только начался, ещё не кончился январь, а уже и Мадуро похищен в результате специальной операции, начата борьба с нашим "теневым" флотом, как и с китайским и иранским "теневыми" флотами. Уже несутся к побережью Ирана авианосцы, занесён мечь над Гренландией. Европе за сопротивление выписаны новые торговые пошлины...

    Теперь взял в оборот несогласных с миграционной политикой внутри страны, войска готовы войти в Минисоту. Системно, понятно, последовательно и жёстко. Первая партия веснесуэльской нефти продана уже за пол миллиарда долларов. Всё это вместе рисует картину настоящего пассионарного лидера, ведущего страну к победам на разных фронтах.

    Да, он рискует столкнуться с Китаем в схватке. Да, он знает, что НАТО может рухнуть от его манёвров, но это, с его точки зрения, не причина плыть курсом самоубийства, которые задали демократы. Как говорит Александр Дугин мир не возможен без войны, а война - без мира. И Трамп исповедует эту идею в полной мере.

    Если европейские союзники его не понимают - это их проблемы. Слабый не ровня сильному. А США сейчас вновь набирают силу. Многому у Трампа можно и поучиться. Не только о двойных стандартах говорить, хотя, они, конечно, есть. Но надо признать - что это норма, как и отсутствие международного права - это норма. Как и норма lex fortissimum (право сильнейшего). Мы не мире розовых пони. Подобные представления обходяися нам реками крови наших мирных жителей и солдат. Пора вернуться к реальности.
  17. Ныробский Звание
    Ныробский
    +4
    Вчера, 20:53
    Прочь руки от мирных демонстрантов Миннесоты!!! Долой Вашингтонскую диктатуру! Миннесота должна быть свободна!!! angry
  18. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +2
    Вчера, 20:57
    Чем больше рыжий накосячит в пин дос тании тем лучше. Желательно чтобы противостояние перейдет в горячую фазу.
    1. victor50 Звание
      victor50
      0
      Вчера, 21:51
      Цитата: убей фашиста
      Чем больше рыжий накосячит в пин дос тании тем лучше. Желательно чтобы противостояние перейдет в горячую фазу.

      Почему Вы считаете, что он косячит?
  19. Mitka Звание
    Mitka
    +2
    Вчера, 21:07
    Можнт ауг к минесоте подогнать???
  20. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +2
    Вчера, 21:53
    США стоит прекратить бесчинства, против мирных протестующих, граждан Миннесоты. good
  21. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +3
    Вчера, 22:13
    Правильно Дональд! Танками их давить надо!
  22. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 05:22
    Цитата: bayard
    С Ираном похоже спектакль заканчивается
    Да он уже закончился!