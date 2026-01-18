Трамп готов ввести армию США в Миннесоту для подавления беспорядков
8 03249
Трамп не исключает ввода подразделений американской армии в штат Миннесота, где продолжаются уличные беспорядки и выступления против миграционной службы США. Пентагон уже привел в готовность военных, развернутых на Аляске.
Министерство войны США готово развернуть военнослужащих американской армии в Миннесоте, порядка полутора тысяч американских военных приведено в повышенную боевую готовность. Как сообщает британское агентство Reuters, развернутые на Аляске подразделения ВС США ожидают только команды.
Около 1500 военнослужащих действительной службы, размещённых на Аляске, получили приказ подготовиться к возможному развертыванию в Миннесоте, где продолжаются масштабные протесты против правительственной кампании по депортации мигрантов.
Окончательное решение о вводе войск еще не принято, Трамп пока раздумывает и ожидает развития дальнейших событий. Если эскалация насилия будет продолжаться, войска будут введены, несмотря на протест губернатора штата Миннесота Тима Уолтца и мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея. Кстати, Министерство юстиции США уже начало проверку в отношении обоих должностных лиц, подозреваемых в заговоре с целью воспрепятствовать деятельности федеральных иммиграционных служб.
Кроме того, Пентагон рассматривает вариант отправки в Миннесоту не только действующих военнослужащих армии США, но и привлечения недавно созданных сил быстрого реагирования Национальной гвардии для подавления гражданских беспорядков.
