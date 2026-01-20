«Стрелы» в «Орешнике»
Фото Максим Блинов/РИА Новости
А в интересное мы время живем, уважаемые, именно с точки зрения того, что на наших страницах принято обсуждать. То есть – различных вооружений. Я бы взял на себя ответственность сказать, что наш привычный мир слегка того… располовинился. И половинки хоть не равные, но с каждым годом становится все интереснее наблюдать за развитием оружия, которое получило название нейросетевого.
Если кому-то такой термин неугоден, посмею предложить свой, заимствованный на той стороне. Малеванок. Это на языке наших соседей так называют рисунок, но сами понимаете, есть разница: рисунок рисуют, а малеванок, соответственно, малюют. Вот согласно толковому словарю русского языка под редакцией Д. Н. Ушакова, малевать - рисовать красками плохо, неумело или безвкусно.
Думаю, все всё поняли, дальше расшифровка не требуется.
Официально в Сети называют год 2018-й годом рождения нейросетевого оружия. Это когда Путин в своем выступлении познакомил мир с новыми достижениями российской конструкторской школы оружейников.
Тогда разговор о возможностях сопровождался показом роликов, скажем так, весьма скромной в плане качества компьютерной графики. Мир одноклеточных поржал, окрестив все «кремлевскими мультиками». А через четыре года гиперзвуковой «вжух» разнес вход в подземные склады в Львовской области. Так мир узнал, что «Кинжал» - совсем не мультик.
Дальше – больше. Если не брать проекты типа «Посейдон» и «Буревестник», которые больше страшат самим своим наличием, чем возможностями, то вот все остальное – как-то так потихоньку показывает свою эффективность именно в СВО.
У нас действительно ввели в строй и используют много новинок, от новых систем РЭБ до дронов. Новые снаряды к РСЗО, которые делались с учетом возможностей вооружений западного образца, попавших в распоряжение наших экспертов, да и вообще, было что проанализировать.
Над Су-57 кто только на той стороне не изгалялся, а результат? Самый успешный в боевом плане самолет пятого поколения. И крыть нечем, у остальных в лучшем случае война с дронами и пузырями налицо.
Ну и вершина всего – ракета, которая способная разнести завод, а на сдачу перепахать военный аэродром одной боеголовкой без взрывчатки, со стальными ломами.
Нет, вот чтобы у нас на гражданке так все шло, как в военном секторе, правда. Но «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью» - это исконное такое, прошитое в генотипе, судя по всему. Берут и делают, как говорится, на страх врагам.
А что на той стороне?
Вот мне часто так ставят в упрек, что я слишком оголтелый в плане подхода к предметам обсуждения, у меня все наше золото, а все импортное – из коричневой субстанции. На самом деле нет, но согласитесь, у нас и особых провалов не было.
Вообще, что значит «провал»? А это когда наштамповали в неимоверных количествах, а на деле оказалось полное такое… невыразимое. Как наши патрульные корабли проекта 22160 типа «Василий Быков».
Строить начали как корветы 12 лет назад, построили и ужаснулись. И больше такого не строят, скромно переименовали в патрульные корабли и так они и сгниют в Черном море. Но это вообще ошибка двадцатилетней давности. Как F-104 «Starfighter», которых в США наклепали более 2500 штук и которые потом распихивали куда только можно, потому что свои летчики отказывались садиться в кабину «вдоводела» или «летающего гроба».
«Армата», «Бумеранг», «Курганец» - они как бы не вышли из стадии прототипа и завсегдатаев парадных расчетов, но: это нормальная практика, когда на параде показывают технику, заглядывающую в будущее. Да, это чем-то сродни с нейросетевым, но парадная техника – она как бы в металле, чего не сказать о других участниках нашего обозрения.
Например – «Фламинго». Шедевр украинского распила и чеготостроения. Крылатая ракета, не совершив ни одного пуска, по крайней мере, у нас в виде обломков не отмечена, уже улетела на модернизацию. Понятно, что это несколько иное дело, Украина, но тем не менее.
Вообще, за последние пять лет на той стороне тоже мультиков наснимали – дай боже! Причем, готов согласиться, что мультики на Западе снимают много лучшего качества, чем у нас. Вопрос, конечно, зачем, потому что мультик – он не убивает и не уничтожает технику врага.
Конечно, он убеждает в том, что некое изделие, скажем, «Nightfall», сможет стать подспорьем баллистике ATACMS и сравниться с нашим «Искандером», вопрос только в том, что в 2026 году работы по новой британской ракете только начнутся, а «Искандер» отметит свое 20-летие. Как говорится, разница ощутима.
Но тут-то вся загвоздка в том, что «Nightfall»/«Сумерки» должны не только догнать и перегнать «Искандер» за полгода-год, а стоит учитывать и наличие «Искандера-М», который как говорится, «выше, дальше и точнее».
Да и не факт, что у них там что-то осмысленное выйдет. Если посмотреть в историю, а я хорошо посмотрел, самое свежее, чем могли бы похвастаться (вопрос, конечно, перед кем. Если перед ЦАР или Мали – да, сойдет) британцы в плане разработки собственной баллистики, это оперативно-тактический ядерный комплекс «Blue Water», который британцы разрабатывали 8 лет и в итоге бросили это дело в 1962 году, Комплекс не получился, да и армия не горела желанием иметь на вооружении плевалку с дальностью полета около 100 км и с ядерной боеголовкой.
И вот – «Сумерки», которые переплюнут «Искандер-М»? Позвольте усомниться
Некоторым воевать мультиками проще на порядок. И эта простота породила просто феерическую уже в своем начале эру нейрооружия, существующего исключительно в виде роликов и постановочных кадров, объединенных при помощи нейросетей и искусственного интеллекта. И ярчайшим примером служит как раз украинская «Фламинго»
Можно сказать, что весь мир попался на удочку этого «чудо-оружия», или, как теперь это называют, «военной иллюзии». Мы тоже писали про «Фламинго», искали корни, обсуждали возможности. И – ждали ее применения. Особенно при учете того, что интернет-болтуны охотно подхватывали информацию с той стороны о том, что «Фламинго» клепают по 9 штук в день.
И к концу года уже начались вопросы на тему того, где эти стаи? Если применить простой калькулятор, то «Фламинго» должны были налепить более полутысячи, а из такого количества хоть десяток, да должны были к нас залететь. Или к соседям из Белгородчины, туда вообще все летит. Но – увы.
И вот наконец, украинские чемпионы мира по туфте разродились: оказывается, вся эта стая из 500 ракет дружно улетела. Но не на юг, а на модернизацию.
Жаль, не объяснили, что будут модернизировать, нейросеть или программу, в которой ролики рендерили.
Но про «Фламинго» уже все забыли, теперь на устах «Сумерки». Тем более, что «Сумерки» очень выгодно отличаются от «Фламинго» тем, что на ее разработку можно тратить британский бюджет, а не украинский. Точнее, украинский он тоже из британских подачек в том числе состоит, но просто то воруют украинские дельцы, а то свои, британские слегка подзаработают.
Кстати, о бюджетах. В Германии сегодня разгорается дискуссия, которая потихоньку приближается к истерике. Речь идет о сумме в 6 000 000 000 евро, которую немецкое правительство бахнуло на покупку американо-израильской системы ПВО Arrow-3 (она же «Хец-3», она же «Стрела-3»).
Купить – купили, но когда выяснилось, что система «Стрела-3» видит ракету Р-26 «Рубеж», более известную, как «Орешник», тогда, когда уже в принципе совсем поздно, в немецкие головы, пусть с трудом, но пришла мысль, что что-то не ладно в государстве немецком.
Видимо, немецкие военные, которые так долго говорили о израильско-американском комплексе, как о базовом элементе новой европейской системы ПРО/ПВО «Небесный щит», что сами уверовали в её возможности. Либо, как мы все понимаем, израильские поставщики просто предложили гешефт, от которого никто не в силах отказаться.
И даже недавняя война между Израилем и Ираном, которая, по идее, должна была дать огромное количество информации для размышлений, почему-то такой информации не дала. Или, опять же житейский вариант, немецкие специалисты в Бундесвере изучали все по рапортам израильской армии, а там все было весьма благостно.
И в целом ситуация сложилась хорошо. Для Израиля, который стал богаче на шесть миллиардов евро, а немцы… ну у них давно все печально в принципе, поэтому еще один шаг вниз – это не падение.
Вопрос только в пользе, то бишь, эффективности такого дорогого и красивого, но совершенно бесполезного против России, приобретения.
Ведь по факту, у России нет баллистики, которую может перехватить «Стрела-3». Имеется в виду серьезная баллистика, не «Искандер». Но если брать «Рубеж»/«Орешник», то последний пуск этой ракеты специалисты Бундесвера толком не смогли даже отследить. И в прессу это каким-то образом попало, вследствие чего начались довольно критические публикации. Да, военные попытались смягчить «наезд», сообщив, что «Arrow-3 пока обладает лишь так называемой начальной готовностью, то есть еще не полностью введена в строй», но...
Независимые эксперты даже в германской прессе писали, что правительство идет на серьезный риск, приобретая комплекс в тот момент, когда происходит активное перевооружение российских ракетных сил, а информация о новых «изделиях» поступает едва ли не каждый месяц.
Но поскольку сейчас комплексы ПВО/ПРО это очень важно (если не сказать с изрядной долей сарказма – модно), а выбор на рынке откровенно невелик (особенно после того, как «Пэтриот» так облажался на Украине), остается только гадать, как Израиль так легко и непринужденно раскрутил Германию на такую покупку.
Хотя на самом деле схватка за ЗРК для Германии длилась больше года и закончился грандиозным скандалом с переходом на личности. Сошлись Israel Aircraft Industries и европейская (франко-итальянская) Eurosam, разработчик неплохих ракет «Астер». В итоге выиграли евреи, но европейцы, уходя из ринга, обвинили израильтян, «в лоббизме на чувстве исторической вины». В ответ получили стандартное обвинение в антисемитизме.
Но самое смешное в истории – ни «Астер», ни «Стрела-3» совершенно ничего не могут сделать «Рубежу»/«Орешнику». И это вполне открыто признавали обе стороны. «Астеры» пока не могут справиться даже с баллистикой, а «Стрелы» что-то смогут изобразить только в четвертой модификации.
Европейцы очень хотели урвать свой кусок немецкого пирога, так, что даже отправили Киеву на испытания один из первых комплексов МАМВА, хотя он реально не был доведен до кондиции.
В результате отзывы были негативные, МАМВА ничего не смог сделать даже с «Искандером». Видимо, посмотрев на результаты, немцы и решили приобрести израильский ЗРК.
В общем, скандалы, оскорбления и все такое. И это при том, что выполнить свою миссию по противостоянию российским ракетам эти комплексы не в состоянии.
И ладно бы Берлин купил эти «Стрелы», так «Пэтриоты», которые что-то могли, были отданы бесплатно Киеву! Практически все. Что это, глупость или вредительство, разбирать не станем, нам как бы все равно. Но то, что Берлин сменял шило на мыло с доплатой в шесть миллиардов – это факт.
В наше время, пожалуй, не стоит верить рекламным роликам и «честным» контрактам. Немцев совершенно не жаль, видимо, судьба такая у Германии, развалиться на запчасти от действия своих управителей. Видимо, евроглупость – штука заразная. Так что не дай им бог увидеть результаты своих глупостей в виде «Стрел», которые обломаются от «Орешник». Печальная будет картина.
Информация