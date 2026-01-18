Восемь стран НАТО выступили с совместным заявлением по Трампу и Гренландии

Восемь стран НАТО выступили с совместным заявлением после угрозы Трампа ввести пошлины в связи с позицией по Гренландии. Речь идёт о принятом Трампом решении обложить пошлинами в 10% товары из стран, которые выступают против присоединение Гренландии к США. Пошлины начнут действовать с 1 февраля. А с начала лета 2026 года пошлины вырастут до 25%, если страны не передумают.По большому счёту, немецкое правительство уже передумало хоть как-то в военном плане поддерживать Данию, и, как уже сообщало «Военное обозрение», отозвало своих военных из Гренландии, куда они едва успели прибыть. Но к совместному заявлению Берлин всё же примкнул.Заявление это подписали такие страны НАТО как Франция, Нидерланды, Швеция, Британия, Финляндия, Норвегия и упомянутая Германия.Из совместного заявления:Далее говорится, что указанные страны НАТО выражают солидарность с Копенгагеном и гренландским народом:Почему-то, когда бомбили Югославию, отторгая Косово от Сербии, суверенитет и территориальная целостность их мало интересовали.

Выражаем обеспокоенность действиями, которые подрывают трансатлантическое партнёрство. Мы заинтересованы в укреплении безопасности в Арктическом регионе. Одним из примеров укрепления безопасности служат совместные учения Arctic Endurance.

