Восемь стран НАТО выступили с совместным заявлением по Трампу и Гренландии
Восемь стран НАТО выступили с совместным заявлением после угрозы Трампа ввести пошлины в связи с позицией по Гренландии. Речь идёт о принятом Трампом решении обложить пошлинами в 10% товары из стран, которые выступают против присоединение Гренландии к США. Пошлины начнут действовать с 1 февраля. А с начала лета 2026 года пошлины вырастут до 25%, если страны не передумают.
По большому счёту, немецкое правительство уже передумало хоть как-то в военном плане поддерживать Данию, и, как уже сообщало «Военное обозрение», отозвало своих военных из Гренландии, куда они едва успели прибыть. Но к совместному заявлению Берлин всё же примкнул.
Заявление это подписали такие страны НАТО как Франция, Нидерланды, Швеция, Британия, Финляндия, Норвегия и упомянутая Германия.
Из совместного заявления:
Далее говорится, что указанные страны НАТО выражают солидарность с Копенгагеном и гренландским народом:
Почему-то, когда бомбили Югославию, отторгая Косово от Сербии, суверенитет и территориальная целостность их мало интересовали.
