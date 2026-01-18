Восемь стран НАТО выступили с совместным заявлением по Трампу и Гренландии

13 411 55
Восемь стран НАТО выступили с совместным заявлением по Трампу и Гренландии

Восемь стран НАТО выступили с совместным заявлением после угрозы Трампа ввести пошлины в связи с позицией по Гренландии. Речь идёт о принятом Трампом решении обложить пошлинами в 10% товары из стран, которые выступают против присоединение Гренландии к США. Пошлины начнут действовать с 1 февраля. А с начала лета 2026 года пошлины вырастут до 25%, если страны не передумают.

По большому счёту, немецкое правительство уже передумало хоть как-то в военном плане поддерживать Данию, и, как уже сообщало «Военное обозрение», отозвало своих военных из Гренландии, куда они едва успели прибыть. Но к совместному заявлению Берлин всё же примкнул.

Заявление это подписали такие страны НАТО как Франция, Нидерланды, Швеция, Британия, Финляндия, Норвегия и упомянутая Германия.

Из совместного заявления:

Выражаем обеспокоенность действиями, которые подрывают трансатлантическое партнёрство. Мы заинтересованы в укреплении безопасности в Арктическом регионе. Одним из примеров укрепления безопасности служат совместные учения Arctic Endurance.

Далее говорится, что указанные страны НАТО выражают солидарность с Копенгагеном и гренландским народом:

Мы готовы к диалогу на основе уважения принципов суверенитета и территориальной целостности стран.

Почему-то, когда бомбили Югославию, отторгая Косово от Сербии, суверенитет и территориальная целостность их мало интересовали.
55 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Тарелка Звание
    Тарелка
    +14
    Вчера, 21:24
    Но главная угроза безопасности европейским странам всё равно Россия, не так ли? wink
    1. роман66 Звание
      роман66
      +16
      Вчера, 21:27
      Старый приём всех фокусников : смотрите Россия!!! ( и пока отвернулись - стырить Гренландию) 9
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        +4
        Вчера, 21:43
        Цитата: роман66
        Старый приём всех фокусников : смотрите Россия!!! ( и пока отвернулись - стырить Гренландию) 9

        Я думаю именно так и будет
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          +7
          Вчера, 21:48
          По большому счёту, немецкое правительство уже передумало хоть как-то в военном плане поддерживать Данию, и, как уже сообщало «Военное обозрение», отозвало своих военных из Гренландии, куда они едва успели прибыть. Но к совместному заявлению Берлин всё же примкнул.

          За этим стоит то, что проамериканский антироссийский курс Мерца в составе ЕС в вопросе о принадлежности Гренландии Соединённым штатам в глазах самих немцев о суверенитете их Германии перед Соединёнными штатами дискредитирован полностью!!!
          Но об этой проблеме несуверенности самой Германии пока германские власти потаённо умалчивают

          И при этом в Германии партия АдГ, которая по защите ею истинного суверенитета и истинных национальных интересов немцев в Германии в союзе с Россией, только набирает политическую силу, выступая против продажной проамериканской и пробританской политики Мерца как наследника германских нацистов Адольфа Гитлера, и побеждает Мерца с его хозяевами из BlacRock! А именно.

          Известно, что немец Мерц был председателем наблюдательного совета BlackRock Germany (BlackRock Германии). А бывших председателей совета BlackRock, как и бывших разведчиков, не бывает!
          Отсюда и государственное ПРЕДАТЕЛЬСТВО Мерцем немецкого народа и национальных интересов Германии.

          BlackRock, как таковая, - это флагман ЧЕТВЁРТОЙ власти англосаксонских глобалистов т.н. "Островного клуба" (или "Клуба островов"), возглавляемого королём Великобритании Карлом III - власти, которая практически не подчиняется президенту США Трампу.

          Мерцу приходится выбирать: на чьей он стороне Германия в его лице - на стороне США или Великобритании?
          А пока Мерц сидит на 2-х стульях.
          1. БойКот Звание
            БойКот
            +1
            Вчера, 22:00
            А пока Мерц сидит на 2-х стульях
            Он на одном стуле сидит, и стул это не немецкий.
            1. Татьяна Звание
              Татьяна
              +2
              Вчера, 22:05
              Цитата: БойКот
              А пока Мерц сидит на 2-х стульях
              Он на одном стуле сидит, и стул это не немецкий.

              Я имею в виду именно 2 стула сидения Мерца во внешней политике Германии - 1) стул США и 2) стул Великобритании.
              1. LIONnvrsk Звание
                LIONnvrsk
                +2
                Вчера, 22:34
                Почему-то, когда бомбили Югославию, отторгая Косово от Сербии, суверенитет и территориальная целостность их мало интересовали.

                Потому, что - Це нашi дiти, а це невiстковi yes Ну, или - Потому, что мне можно, а ей нельзя!
          2. ser-pov Звание
            ser-pov
            +4
            Вчера, 23:24
            На счёт АдГ не обольщайтесь. Как только придут к власти сразу флюгерить начнут да и "канцлеракт " никто не отменял.
            1. Татьяна Звание
              Татьяна
              0
              Сегодня, 00:13
              Цитата: ser-pov
              На счёт АдГ не обольщайтесь. Как только придут к власти сразу флюгерить начнут да и "канцлеракт " никто не отменял.

              Конечно, насчёт АдГ обольщаться не надо!
              Тем более, что взорванным "СП-1" и "СП-2" по настоянию немцев уже не восстановить или проблемно будет восстановить. Да и вообще не скоро будет поставки сжиженного российского газа в Германию восстановить.
              А это для суверенитета экономики и промышленности Германии ключевой вопрос для союза Германии с Россией..
              1. topol717 Звание
                topol717
                0
                Сегодня, 00:59
                Цитата: Татьяна
                Тем более, что взорванным "СП-1" и "СП-2" по настоянию немцев уже не восстановить
                Вот и хорошо, хоть что то оставим нашим внукам. А то у нас, газ продавать за рубеж можно, а лес который постоянно растет новый нельзя.
                1. Jrvin Звание
                  Jrvin
                  +1
                  Сегодня, 04:25
                  А вы видели как его пилят? Там потом нечего нет... пилят всё, молодняк давят, семенной лес выпиливают, новые саженцы не садят где должен расти лес. И самое главное сосна и лиственница это не берёза или тополь растёт очень долго.
      2. Комментарий был удален.
      3. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        +1
        Вчера, 22:49
        hi Здесь амбиции рыжего нарцисса из Фашингтона играют основную роль, затмить своей звездой всех предыдущих бабамов, клинтонов и войти в тройку основных лидеров истории матрасников : Джефферсона- Монро- Донро.
        Две страницы в новых учебниках истории хозяину бидэ ( штаб Фашингтона ) обеспечены, как и увеличение территории до второй в мире, а с поглощением Страны кленового листа он будет увековечен пятой головой на скале Горы Рашмор в Южной Дакоте.
      4. tsvetahaki Звание
        tsvetahaki
        0
        Сегодня, 06:24
        Цитата: роман66
        Старый приём всех фокусников : смотрите Россия!!! ( и пока отвернулись - стырить Гренландию) 9

        Тут все-таки другое.
        Фокусник один - смотрите Россия!!!, а у него самого конкурент стырит Гренландию.
    2. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      -2
      Сегодня, 01:47
      Гнусные люди. Я в Карелии сружьем веселее
  2. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    +15
    Вчера, 21:27
    Восемь стран НАТО выступили с совместным заявлением ... Выражаем обеспокоенность действиями

    Интересно, сколько в этой теме будет искромётных шуток про обеспокоенность, красные фломастеры, беззубость и жевание соплей?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +4
      Вчера, 21:34
      nik-mazur hi ,думаю что достаточно,просто никто не ожидал что вся сущность этих организмов выводится так быстро. Зато какие пафосные были ещё 2-3 года назад.
    2. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      -6
      Вчера, 22:10
      Цитата: nik-mazur
      и жевание соплей

      в этом с вами вряд ли кто сравниться
      1. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        +2
        Вчера, 22:24
        Цитата: Василенко Владимир
        в этом с вами вряд ли кто сравниться

        Смешной выcep. В стендапе не пробовали выступать?
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          -4
          Вчера, 23:34
          Цитата: nik-mazur
          Смешной выcep

          вы только что подтвердили мое утврждение
    3. sergey4791 Звание
      sergey4791
      -1
      Вчера, 22:21
      Интересно, сколько в этой теме будет искромётных шуток про обеспокоенность, красные фломастеры, беззубость и жевание соплей?

      А что еще остается? Выражать совместную с Европой обеспокоенность? wink
      1. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        +1
        Вчера, 22:28
        Цитата: sergey4791
        А что еще остается?

        А я знаю?
        Шуток, кстати, не так уж много – всего четыре штуки на 22:28. При чём ровно половина от одного персонажа.
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Вчера, 21:28
    Да всё интереснее и интереснее,голосят эти клоуны уже даже про это вспомнили

    Мы готовы к диалогу на основе уважения принципов суверенитета и территориальной целостности стран.
  4. sergey4791 Звание
    sergey4791
    +2
    Вчера, 21:29
    Становится даже интересно, есть ли у кого из них красные фломастеры
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      -5
      Вчера, 22:09
      так мы можем экспорт организовать
  5. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +3
    Вчера, 21:32
    Им не стоит выражать обеспокоенность, Гренландия уже "уплыла" в Штаты.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 00:16
      Цитата: AK-1945
      Им не стоит выражать обеспокоенность, Гренландия уже "уплыла" в Штаты.

      За "обеспокоенность" 10% не нарисуют, а "контингент", 13 человек, Мерц уже вывел.
      Как влияет "обеспокоенность" на международные дела, мы по собственному МИДу, к сожалению, знаем.

      Так что "обеспокоенность выражать" - это самый лучший для Мерца вариант. И она у него сейчас одна - что ему конкретно Трамп припомнит? То, что он вовремя вывел "контингент", или то, что он его туда таки ввёл?
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 02:32
        Игорь ,если Голландцы будут продолжать в том же духе ( они о чём-то догадываются ) Кюросао у них в Карибском море может оказаться лишним . what
        1. Grencer81 Звание
          Grencer81
          +2
          Сегодня, 05:05
          А на Кюрасао и на Аруба нефть есть. Может подсказать Великому Белому Вождю Стреляное Ухо,что там полно плантаций марихуаны и не только?
        2. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +2
          Сегодня, 05:21
          Цитата: tralflot1832
          если Голландцы будут продолжать в том же духе ( они о чём-то догадываются ) Кюросао у них в Карибском море может оказаться лишним .

          Да там любого возьми - каждому есть, чем по печени садануть. Не такие, конечно, куски, как Гренландия, но всё равно этим Табаки обидно. За всё хорошее, за всю верность - и такое...
  6. drags33 Звание
    drags33
    +1
    Вчера, 21:45
    Все эти заявления, обеспокоенности и др. - это действия политических и военных импотентов. Ничего гейропа не может противопоставить "гегемону". Это лишь попытка "сохранить лицо", дескать, мы "боролись", но не шмогли ))))))
  7. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +8
    Вчера, 21:46
    Если бы в ЕС были умные люди, думающие далеко вперёд, давно бы дружили с Россией и организовали Евразийский союз, а на любые претензии США, коллективно бы помочились на головы американцев, но умных людей в ЕС не оказалось. Жалкое зрелище. Гренландия будет не последней. good
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 00:19
      Цитата: МятныйПряник
      Жалкое зрелище. Гренландия будет не последней.

      Вопрос сейчас один - хватит ума у Трампа потихоньку прожёвывать Западное полушарие и Европу или как у Гитлера - настолько в глазах темно станет, что попробует подвинуть где-нибудь, в той же Арктике, нас?
    2. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 04:32
      Там умные люди сидят, они в курсе, что если не туда будут смотреть, то быстро какой-нибудь псих внезапно проскочит через охрану и из обреза пристрелит. Или самолёт разобьётся, или ещё что-то страшное случится. Там в курсе, что американцы вообще не церемонятся, пристрелят и свалят на Россию/Иран/Китай
  8. Монтесума Звание
    Монтесума
    +6
    Вчера, 21:53
    И заявили они:
    Мы готовы к диалогу на основе уважения принципов суверенитета и территориальной целостности стран.

    А диалог будет на уровне обмена мнениями подчинённого с начальником, по известному анекдоту - зашёл со своим мнением, вышел с мнением босса. Представляю, как будет представлен Трампом результат "диалога" - "В итоге всестороннего и тщательного обсуждения территориальной принадлежности Гренландии, мы посоветовались, и я окончательно решил взять под защиту и опёку население острова, несмотря на спорные упоминания некоторыми недальновидными представителями ЕС неких принципов и рамок какого-то международного права. Список сомневающихся будет мной рассмотрен отдельно для применения воспитательных контраргументов, если они оперативно не пересмотрят свою позицию. НАТО - не место для дискуссий, сомневающихся не будет, я всё сказал!" negative
    1. Grencer81 Звание
      Grencer81
      0
      Сегодня, 05:08
      Да,прямо как в армии.
      Товарищи офицеры! По этому вопросу есть два мнения, одно моё, второе неправильное.
  9. БойКот Звание
    БойКот
    0
    Вчера, 21:59
    Выражаем обеспокоенность действиями
    Пока глубокую обеспокоенность не выразили и красных линий не провели, Трампу бояться нечего laughing
  10. arhitroll Звание
    arhitroll
    +5
    Вчера, 22:00
    Разводят амеры нас с европой как обычно. Стравили и вместо выгодного сотрудничества организовали междуусобицу, продают оружие да еще и землицы стырить пытаются. Разделяй и властвуй в планетарном масштабе. Интересно, кого на Китай натравят...
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 00:29
      Цитата: arhitroll
      Интересно, кого на Китай натравят...

      Очень интересный вопрос. Кто бы там, в округе, мог с Китаем столкнуться? Где там американцам найти такую же Украину против Китая? Нас пытались лбами столкнуть - не вышло. Япония? Южная Корея? Это несерьёзно, придётся самим по полной влезть. А это вовсе неизвестно, чем может закончиться.
      Помнится, они что-то там с монголами мутили - но это без выхода Монголии к морю как анекдот можно воспринимать.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 02:37
        Игорь лучший для нас вариант - три игрока в Арктике .КНР- судостроение ,США - денежный мешок,Россия логистика .Остальным в Арктике делать нечего - только подай принеси и пошёл на три буквы.Я думаю это нормально .
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 05:29
          Цитата: tralflot1832
          лучший для нас вариант - три игрока в Арктике .КНР- судостроение ,США - денежный мешок,Россия логистика .

          А Америка так же думает?
          По-моему, когда меня в детстве сначала отец, а потом первый тренер учили, что даже большим ртом нужно откусывать маленькие куски, чтобы не подавиться (дело касалось нагрузок на тренировках), Трампа рядом не было и он не слышал. Он считает, что всё сделает сам, осилит. Главное - откусить побольше.

          И да.
          Цитата: tralflot1832
          Я думаю это нормально .
          Вы так думаете, я так думаю, ещё кто-то...
          Только "взаимовыгодное сотрудничество" - это вобще не менталитет Запада. Подождать, пока деловой партнёр спиной повернётся и всадить железо по самую рукоятку - вот это привычно и Западом понимается.
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            +1
            Сегодня, 05:41
            Игорь ,план трампа ни чего не стоит .Все зависит от КНР и нас.ООН не признаёт и ни когда не признавал границы СССР в Арктике.Трамп будет строить ледокольный флот при помощи Финляндии ,так это не о чём льдопроходимость до 2 ух метров ? wassat Но два " сарая" Американского проекта внушают уважения.Но где они будут брать штурманский состав .И вопрос илон маск имеет спутники по ледовой обстановке .Мы имеем ,причём он лайн .Даже я это иногда смотрю в интернете.
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              0
              Сегодня, 05:48
              Цитата: tralflot1832
              два " сарая" Американского проекта внушают уважения.

              Трамп чем-то похож на наших реформаторов 90-х, которые считали, что ничего производить не надо - будем продавать нефть и на доллары всё купим.
              Трамп рассчитывает, что звонок в ФРС, запуск станка - и вот ледокольный флот в пять раз мощнее нашего уже толпится у берегов Америки, ждёт, куда Трамп покажет пальцем.

              Не мне Вам рассказывать, что это всё немного не так происходит.
      2. alexoff Звание
        alexoff
        +2
        Сегодня, 04:38
        Япония? Южная Корея? Это несерьёзно, придётся самим по полной влезть.
        не забывайте про Филиппины и Индонезию. Их всех вперёд пустить чтоб лбами ловили китайские ракеты, а из-за чужих спин воевать на порядок проще, чем самим. А что и Япония, и Корея вернутся в состояние 1945/1953 соответственно, то это тоже плюс американцам - не будет никакая тойота конкурировать с фордами.
        Корейцам мозги кстати промыли сильно за последние 10 лет, у них Китай воплощение зла, а японцы хорошие, лучше только американцы. Буквально из первых рук, так там сейчас студенты и аспиранты думают.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 05:43
          Цитата: alexoff
          не забывайте про Филиппины и Индонезию.

          Всё так, Александр, только сомнительно мне как-то про Филиппины и Индонезию. Для Китая нажна именно вторая Украина, а эти плодиться как кролики умеют, а воевать наоборот. Война Китая с Индонезией может напомнить первые применения пулемётов, когда потери были 1 к 100.
          Пусть будут не южнокорейцы и японцы, пусть филиппинцы и индонезийцы - для Китая это ничего не изменит и для Америки тоже. Либо Америке самой влезть по уши (Корея, Вьетнам и далее по списку), либо бросить это дело и продолжать воевать с Китаем долларом и санкциями.
  11. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Вчера, 22:05
    Тема для обсуждения есть?
    Судя по всему обсуждать, уже, нечего, да и занимательно го шоу не предвидится, разве что полосатики для своего обывателя сделают красочный репортаж...
  12. Фразах Звание
    Фразах
    +2
    Вчера, 22:06
    Втянули кокса, побазарили за сорта шампанского и родили мышь. Сходняк удался, а Гренландия.., да что там той Гренландии.
  13. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    -2
    Вчера, 22:08
    Выражаем обеспокоенность действиями...
    однако это заразно оказалось
  14. юрий Л Звание
    юрий Л
    +6
    Вчера, 22:26
    Думаю, уже 01.02.2026 все страны Европы дружно издадут меморандум" В связи с невозможностью обеспечить охрану Гренландии от агрессии орд русских и китайцев передать управление Гренландией США путем продажи острова. Против России,Ирана , Кубы и С. Кореи ввести за агрессию против Гренландии жесточайший пакет санкций. Против Китая... подождать X лет....и вынести Китаю сейчас ... тысячное китайское предупреждение".Рассмотреть предложение о введении следующего сверхжесточайшего пакета санкций против тех же стран за агрессию против Канады, что вынуждает признать Канаду 51 штатом США".
  15. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +2
    Вчера, 23:17
    Мы готовы к диалогу на основе уважения принципов суверенитета и территориальной целостности стран.

    Не не не! Ни в коем случае! Этот спор может решиться только на поле боя!
  16. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    +2
    Вчера, 23:24
    Германия ключевая страна и для ЕС и для США в Европе
    Это понимают и в Вашингтоне и это же очень хорошо понимают в Берлине ,потому что для Германии США еще более ключевая страна
    Поэтому никакого разрыва отношений с Германией у США не произойдет ,а остальная шобла их не волнует
    То же самое справедливо и для Германии. Все эти угрозы убрать базы ,изгнать американские войска и тд и тп ,все это детский лепет
    Немцы пожертвуют скорее своим Еэсом чем пойдут на разрыв отношений с США
    Так что вангую что немцы скоро поддержат Трампа и будут делать так как им укажут в Вашингтоне
    А Мерц это дешевка и марионетка причем тупая и не по немецки эмоциональная ,но послушная
  17. grindz Звание
    grindz
    0
    Сегодня, 00:23
    А может быть Германия отозвала своих их Гренландии, чтобы под шумок оттяпать от Дании свои территории? Пепел Шлезвиг-Голштейна стучит в их сердцах!
  18. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 02:17
    немецкое правительство уже передумало хоть как-то в военном плане поддерживать Данию, и, как уже сообщало «Военное обозрение», отозвало своих военных из Гренландии, куда они едва успели прибыть.
    Уже навоевались с мерикатосами? laughing
  19. агирре Звание
    агирре
    0
    Сегодня, 03:42
    Боюсь что господин Мерц сидит не на стуле, а на унитазе
  20. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 05:20
    Цитата: sergey4791
    Становится даже интересно, есть ли у кого из них красные фломастеры
    Кремль им их быстро организует. Срочной бандеролью wink
  21. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 05:56
    Цитата: Zoldat_A
    немного не так происходит

    Даже если Трамп загонит шарик с первого удара в 14 лунку ,это не одно и тоже с ледокольным флотом .Американские штурмана ледокольного флота должны начинать учиться уже сейчас в Атомфлоте и не одну навигацию. Лёд в Арктике на СМП это целая наука .Есть видео ,как вроде обыкновенный лёд без торошения стопарит атомный ледокол .Просто он разогнался и встал стоймя .