Тухачевский и стратегия: за рамками шаблонного взгляда

Преамбула, или Необходимые пояснения



Командующий Кавказским фронтом, 1920 год

Если завтра война



Красная армия рубежа 1920–1930-х годов была еще далеко не всех сильней



Тухачевский как часть большевистской элиты

Тухачевский о маневре и отступлении



На пути в Лондон на похороны короля Георга V

Не исключал, – пишет Иссерсон, – отдельные участки обороны и даже отхода как составные части общего наступательного маневра. При этом он имел в виду искусное использование построенных укрепленных районов.

Мы должны готовиться к длительной войне. Если война была длительной у империалистов при их столкновении друг с другом, то нет никакого сомнения, что и между нашим Советским Союзом и капиталистическим окружением борьба будет длительной, упорной и ожесточённой.

Мы должны считаться с тем, что нам предстоят тяжелые длительные войны.

В 1927 г. Красная армия могла рассчитывать только на затяжную войну, войну на истощение, в которой периоды быстрых, маневренных действий будут чередоваться с периодами позиционной борьбы на некоторых участках фронта и периодами полного затишья между операциями. Подготовка Красной армии должна была включать в себя как наступательные, так и оборонительные действия.

Тухачевский, Свечин и перманентная мобилизация: схожесть взглядов



Мобилизация в РККА, 1941 год

Став начальником Штаба Красной армии, — отмечает Л. Самуэльсон, — Тухачевский дал задание группе экономистов, среди которых были опытный беспартийный экономист Владимир Громан и экономист-марксист Лев Крицман, изучить военно-экономическую готовность Советского Союза.



Одна из редких фотографий Тухачевского и Сталина

В период НЭПа у Свечина начался какой-то другой, своего рода сменовеховский курс, и некоторые считали, что Свечин старается понемножку стать марксистом. Конечно, это могло быть только величайшим заблуждением. Свечин марксистом не был и никогда им не хотел быть.

При встречах в частной обстановке мероприятия Советской власти довольно часто подвергались ироническому обсуждению. Мнения большинства из нас сводились к тому, что Советская власть окажется подверженной перерождению перед властными требованиями экономики, и новую экономическую политику встретили и поняли как отступление, которое приведет к ослаблению классовой борьбы и перерождению партии. Большинство стало на «сменовеховскую» точку зрения.



Тухачевский М.Н. Избранные произведения. В 2-х т. – М.: Воениздат, 1964