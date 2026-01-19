Пресса Британии: Принудительная продажа Гренландии станет сигналом для Украины

И если состоится принудительная продажа Гренландии, то это станет катастрофическим сигналом для Украины. Молчание европейских лидеров вместо санкций свидетельствует о том, что их попытка идти по пути умиротворения Трампа оказалась провальной.

Европейские эксперты анализируют ситуацию с тем, как реагируют власти Европы на намерения Вашингтона заполучить Гренландию. Обсуждается отправка «от одного до пятнадцати» военнослужащих. Также обсуждается решение Берлина отозвать отправленный на самый большой остров мира свой «контингент» из 13 военных с аргументацией: «свою задачу они считают выполненной».Британская пресса напоминает о том, что Гренландия де-юре в Евросоюзе не состоит. Акт выхода из предшественника ЕС – Европейского сообщества – Гренландия приняла ещё в 1985 году. А потому, несмотря на юридическую принадлежность острова Дании, которая является членом Европейского союза, Гренландия таким членом не является.Британские аналитики отмечают в этом «некоторую схожесть» с Украиной. Та стремится стать членом ЕС, но пока им не стала:В минувшие выходные в Дании и Гренландии прошли митинги против амбиций США в отношении острова. Трамп, реагируя на это, объявил, что с 1 февраля повышаются пошлины против стран, препятствующих вхождению Гренландии в состав США. После этого 8 стран НАТО выпустили совместное заявление, где заявили о «необходимости сохранять трансатлантическое партнёрство».Американский президент заявляет, что именно переход Гренландии под американскую юрисдикцию, «и укрепит партнёрство в альянсе». Германия сразу же умыла руки, отозвав своих «13 разведчиков» из Нуука.