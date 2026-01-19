Киеву не удалось добиться «воздушного перемирия», ракетные удары продолжатся
Попытка Киева договориться по «воздушному перемирию» провалилась, два дня переговоров украинской делегации с американцами не привели ни к чему. Как сообщают украинские ресурсы, США отказываются обсуждать запрет ракетных ударов в отрыве от базового документа.
Киевский режим предпринял попытку договориться с американцами о введении режима так называемого «воздушного перемирия», в ходе которого стороны обязуются не наносить удары ракетами и беспилотниками по критически важной инфраструктуре, включая энергетику. Как писала украинская пресса, после последних ударов по Киеву даже до Зеленского дошло, что еще одна-две атаки, и Украина полностью погрузится в темноту и холод. Поэтому отправившейся в США делегации была поставлена задача уговорить американцев надавить на Москву для принятия необходимого Киеву решения. Однако не получилось.
Переговоры шли два дня, причем в режиме полного молчания, никакой информации не поступало, что довольно нетипично, Зеленский любит хвастать «успехами». А тут тишина. И только накануне вечером он рассказал о докладах Умерова из США, отделавшись общими фразами о проведенных встречах и «продолжении работы». То есть фактически ни о чем. Как оказалось, Уиткофф отказался обсуждать воздушное перемирие в отрыве от мирного плана. Американцы требуют финализировать переговоры и выходить на мирное соглашение с Россией.
Следующий этап переговоров Украины и США пройдет в Давосе в ближайшие дни, но там тематика будет другая. Как сообщалось ранее, Киев хочет подписать рамочное соглашение по гарантиям безопасности.
